Oroscopo di oggi 20 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 20 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: questa mattina la Luna Leone vuota si sposta in una Vergine pratica e orientata ai dettagli. La luna si scontra con il sole, creando conflitti tra la tua mente e il tuo cuore. Non è che uno abbia ragione e l'altro sbagliato, è solo che uno potrebbe essere più adatto a una situazione particolare rispetto a un'altra. Se ti senti ostacolato e non riesci a determinare il percorso migliore, uno Scorpione può offrirti informazioni e supporto utili.

Amore/Amicizia: La Luna Vergine trina Vesta in Capricorno, generando un profondo desiderio di amare e prendersi cura degli altri. Indossi il tuo cuore sulla manica sotto l'influenza di questo aspetto, che incoraggia gli altri a rispondere allo stesso modo.

Carriera/Finanza: Giove generoso in Pesci nella tua dodicesima casa intuitiva sestile Vesta in Capricorno nella tua decima casa di carriera e successo, fornendo spunti e rivelazioni che possono potenziarti professionalmente. Presta attenzione a quelle sottili spinte e intuizioni e lascia che ti aiutino a costruire un piano d'azione.

Crescita personale/spiritualità: sei ben preparato per qualsiasi sfida ti si presenti, quindi rilassati e goditi la vita. Vivere con la sigla de "Lo squalo" che suona costantemente in sottofondo è estenuante. E per te, inutile.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna Vergine illumina la tua quinta casa della creatività, mentre l'opposizione a Giove in Pesci nella tua undicesima casa espande la tua visione creativa. Ti invita a usare le tue capacità e i tuoi talenti per conto di un gruppo o di una vocazione in cui credi. Un Acquario può aiutarti a creare un importante collegamento professionale, quindi contattalo e fai rete con lui.

Amore/Amicizia: Vesta in Capricorno trina la Luna della Vergine, sottolineando la tua devozione alla famiglia, ai propri cari e, soprattutto, alla persona amata. La comprensione e l'empatia che porti al tuo partner alimentano il fuoco dell'amore e della passione.

Carriera/Finanza: Mercurio in Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, scontrandosi con la luna, causando potenzialmente parole dure che feriscono. Rimani consapevole della tua comunicazione e se qualcuno ti dice qualcosa di scortese, fai del tuo meglio per renderti conto che si tratta più di loro che di te.

Crescita personale/Spiritualità: sembra che tutto ciò che tocchi in questi giorni cresca e fiorisca. Essere consapevoli di ciò ti consente di dirigerlo consapevolmente a tuo piacimento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna della Vergine è in pieno potere oggi. La grande attenzione per i dettagli e la passione per l'organizzazione che porta questa luna a volte possono farti sentire a disagio, ma nella tua quarta casa di casa e famiglia, puoi farne buon uso. Fai un elenco delle cose di cui hai bisogno e che vuoi fare in casa, inclusi progetti fai-da-te e sogni nobili. Se lo scrivi, è molto più probabile che lo faccia. Quando è il momento giusto, un Toro può aiutarti a iniziare a cancellare le cose da quella lista.

Amore/Amicizia: Marte mette in evidenza la tua settima casa di partnership, armonizzandosi con il potente Plutone e generando un'enorme energia di trasformazione. Qualunque siano i problemi, le situazioni o le condizioni che hai voluto affrontare all'interno della tua relazione, ora hai ciò di cui hai bisogno a portata di mano per farlo con successo.

Carriera/Finanza: il benevolo Giove in Pesci attiva il tuo settore di carriera, offrendo opportunità e aprendoti nuove porte da attraversare. La Luna Vergine si oppone a Giove, creando un braccio di ferro tra la tua vita professionale e quella familiare. Entrambi contano, quindi devi trovare un modo per bilanciarli. Rinunciare all'uno per l'altro non è la risposta.

Crescita personale/Spiritualità: una volta che hai una chiara visione e intenzione di ciò che vuoi manifestare, il resto del processo si svolge naturalmente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: conterai i tuoi dollari e centesimi mentre l'orgogliosa luna nel Leone attraversa la tua casa dei beni. Non dovresti preoccuparti troppo delle spese. È giunto il momento che altri (soprattutto un Acquario) pagano la loro giusta quota o addirittura pagano il conto.

Amore/Amicizia: Oggi, il sole entra nell'Acquario progressivo e nel regno che governa l'intimità emotiva e fisica. Fino al 18 febbraio, sarai il meglio di te stesso quando ti sentirai profondamente connesso a una persona nella tua vita. L'energia che ti estendono, emotivamente o sessualmente, può essere trasformativa. Desidererai il tipo di connessione che soddisfi tutte le tue esigenze e ti faccia sentire veramente vivo. Non deve essere romantico. Un'amicizia speciale può essere ugualmente appagante.

Carriera/Finanza: la tua zona di intimità governa anche i soldi degli altri. Con il sole qui, sarai super inventivo quando si tratta di gestire gli affari finanziari degli altri. È un ottimo momento per saldare debiti, rinegoziare i termini dei prestiti o affrontare questioni che riguardano tasse, alimenti o eredità. Se hai bisogno di assistenza finanziaria o di accesso ad altre risorse, questo è uno dei periodi migliori dell'anno per chiedere aiuto a una fonte esterna.

Crescita personale/Spiritualità: cogli l'opportunità di entrare in contatto con una persona speciale o partecipare a un evento sociale. Un allineamento sole/nodi segnala che varrà la pena fare uno sforzo in più. Fretta! Stai finendo il tempo.