Oroscopo di oggi 20 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 20 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 20 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: conversazioni e feedback da parte di familiari e amici rimarranno nella tua mente mentre prendi decisioni sulla tua vita domestica. Le parole di un Gemelli possono influenzarti più di quanto pensi. Un'ulteriore discussione può rispondere alle tue domande ardenti.

Amore / amicizia: con l'espressivo Mercurio che aspira Eris nel tuo segno, potrebbe esserci un senso di urgenza nel discutere una questione delicata. Se ritieni di essere stato torto, il tuo approccio potrebbe essere piuttosto estremo. Se vuoi che l'altra persona ascolti, devi comporlo e prendere una virata più morbida. Se vuoi una soluzione, spiega come ti senti piuttosto che giocare a colpa e vergogna.

Carriera / Finanza: affermare i tuoi interessi rimanendo nei limiti di un comportamento accettabile è complicato, ma non impossibile. Con Marte nel tuo segno che aspira l'autorevole Saturno nella tua zona di carriera, potresti guadagnare il rispetto di una persona influente se gestisci i tuoi affari nel modo giusto. Concentrati su dove si intersecano i tuoi interessi e cerca di renderlo vincente. Punti bonus per convincerli che dare luce verde alla tua idea può avvantaggiarli! Quindi ce la faranno davvero.

Crescita personale / spiritualità: quanta energia dovresti mettere nell'attirare l'attenzione sui tuoi risultati? Con la luna in contrasto con i pianeti nel tuo settore di status, è difficile trovare il tono giusto. Lascialo in pace per ora, per non fare un'impressione sbagliata.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ottenere il massimo dai tuoi soldi è vitale. Ecco perché porterai a persone intelligenti che possono offrire consigli utili, come un accorto cancro. È anche un momento eccellente per fare ricerche. Più sai, più attrezzato sarai per fare le mosse giuste.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Mercurio che aspira Eris discordante nel tuo regno subconscio, una conversazione potrebbe rivelare che sei più infastidito da un certo problema di quanto tu abbia immaginato. Più parli, più ti avvicini al nocciolo della questione. Prima di procedere con la discussione, potresti dover prendere un timeout ed elaborare ciò che senti. Non c'è niente di meglio che essere colti alla sprovvista dalle tue stesse emozioni.

Carriera / Finanza: a volte, la tua ambizione è tenuta al sicuro. Se nessuno sa cosa stai cercando, è improbabile che si opporranno a te o competeranno per quello che stai cercando. Spinto Marte nella tua dodicesima casa nascosta che aspira all'autorevole Saturno nella tua casa di istruzione superiore, rende un momento opportuno rafforzare le tue conoscenze ed espandere le tue abilità. Farlo in segreto può prepararti a fare una mossa che nessuno vedrà arrivare.

Crescita personale / spiritualità: con la sapiente luna in Gemelli nella tua zona di denaro in contrasto con i pianeti nella tua casa di istruzione superiore, puoi cimentarti con gli investimenti nell'istruzione. Non trascurare il valore nel livellare il tuo know-how.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La Luna Nuova può evidenziare la differenza di valori tra te e qualcuno a cui sei vicino. Tu e un Ariete, in particolare, potreste trovarvi su diversi lati del recinto. Arrivare a una risoluzione è possibile, anche se probabilmente non oggi.

Amore / Amicizia: mentre la lunatica Cancro Luna squarcia l'Eris discordante nella tua zona di comunità, potrebbe sorgere un conflitto tra te e un amico o un gruppo a cui partecipi. Potrebbe comportare un trattamento ingiusto di te stesso o di qualcuno nella tua cerchia. A volte, devi parlare a prescindere dal costo. Assicurati che sia un prezzo che sei disposto a pagare.

Carriera / Finanza: proprio quando pensi che sia in vista la libertà finanziaria, devi far fronte a fatture, debiti e obblighi finanziari verso altre persone. Puoi ringraziare un'opposizione sole / Saturno nelle tue zone monetarie per averti ricordato che i tuoi soldi sono già spesi. Anche se sei nel nero, potresti ancora sentirti soffocato dalle richieste di qualcuno. Consideralo un promemoria per essere attento a dove vanno i tuoi soldi. A volte le restrizioni ti insegnano ad essere più esperti in termini finanziari.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Nuova in Cancro attento alla sicurezza, sei invitato a rivedere i tuoi valori e il tuo atteggiamento nei confronti del denaro. La tua visione è basata sulla consapevolezza della povertà o una visione di prosperità? La risposta ti dirà tutto ciò che devi sapere sulla tua situazione attuale e su cosa dovresti fare dopo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: La Luna Nuova nel tuo segno ti incoraggia a trovare modi entusiasmanti per ricominciare da capo. Stabilisci nuovi obiettivi personali e dichiara le tue intenzioni all'Universo o ad una Bilancia utile che può aiutarti a raggiungere ciò che cerchi. Lascia che la tua luce brilli intensamente.

Amore / Amicizia: con il sole nel tuo segno, dovresti sentirti libero di essere chiunque tu voglia essere e fare qualunque cosa tu voglia fare; tuttavia, la sua opposizione all'esatto Saturno nella tua zona di partenariato ti mette sotto pressione per essere all'altezza delle aspettative. Che si tratti del tuo interesse amoroso, di un collega o del pubblico in generale, sembra che ci siano delle condizioni nella tua relazione. Manterrai la tua posizione o acconsentirai? Probabilmente è una questione di ciò che è in gioco.

Carriera / Finanza: essere esclusi dall'opportunità di avanzare non è qualcosa che ti lascerai sdraiato. Con la dea guerriera quadrata di nuova luna con Eris nella tua zona di carriera, non avrai paura di fare un po 'di rumore per attirare l'attenzione su ciò che fai. Spero che tu abbia qualcosa da mostrare che farà sedere una persona in posizione di influenza e prenderne atto.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Nuova nel tuo segno segnala il tuo momento annuale di rinascita. Quest'anno, essere se stessi significa prendere una posizione e sfidare lo status quo. Ricorda che sei tu a dire al mondo chi sei, e non viceversa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: se sei esausto o emotivamente sopraffatto, aziona i freni e rallenta. Non c'è alcun premio per spingersi oltre i propri limiti. Trattare con un Capricorno esigente può essere particolarmente stressante, quindi potresti voler evitare la capra oggi.

Amore / amicizia: fare una pausa su amicizie e relazioni può darti il ​​tempo necessario per affrontare un problema personale urgente. A volte, è fondamentale fare un passo indietro e fare ciò che è necessario fare da soli. Le persone che ti amano capiranno e offriranno il loro supporto a margine.

Carriera / Finanza: con il Sole del Cancro nella tua dodicesima casa contrapposto a Saturno nella tua zona di lavoro, può essere difficile ottenere il riposo e il relax di cui hai bisogno. Responsabilità aggiuntive possono significare impiegare più ore. Oppure potresti essere così stressato per il tuo lavoro da non poterti rilassare. Questa giornata finirà abbastanza presto e poi, si spera, puoi dormire bene la notte. Nel frattempo, conosci i tuoi limiti e assicurati di fare delle pause per prendertene cura.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Nuova nel tuo regno subconscio ti incoraggia a trascorrere del tempo lavorando su te stesso. Guarire le ferite emotive e recuperare il potere perduto ti servirà ora e migliorerà la qualità della tua vita nell'anno a venire. La consulenza, la meditazione e altre pratiche terapeutiche possono essere utili.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non puoi vivere con i tuoi amici e colleghi e non puoi vivere senza di loro. Qualcuno nella tua cerchia (forse un Capricorno problematico) potrebbe essere molto difficile da affrontare. Non sentirti in colpa se devi prenderti una pausa in una relazione impegnativa.

Amore / Amicizia: la Luna Nuova in Cancro sentimentale e il tuo settore sociale preme il pulsante di ripristino sull'amicizia. I semi che pianterai nelle prossime due settimane determineranno come le tue amicizie fioriranno nelle prossime settimane. Quindi, non dovresti preoccuparti se ritieni di non avere l'energia per affrontare la tua squadra oggi. Fare un passo indietro può aiutarti a determinare quanto ti impegni nelle settimane e nei mesi a venire.

Carriera / Finanza: coordinare i tuoi sforzi con un gruppo può essere impegnativo. Principalmente perché non sei dell'umore giusto per essere un giocatore di squadra. Per desiderio di far valere la tua autorità, potresti spingere idee che non sono rilevanti per la direttiva. Parcheggia i tuoi concetti per ora e fai del tuo meglio per seguire il programma.

Crescita personale / spiritualità: capire che non puoi essere tutto per tutte le persone è una lezione dolorosa da imparare. Con il Sole del Cancro nella tua zona della comunità che si oppone a Saturno, onorare i tuoi impegni toglie tempo alla tua vita amorosa, ai tuoi figli e persino agli hobby e agli interessi personali. Decidi dove sono le tue priorità ed esercita il potere di dire di no.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non perderti nel vortice degli eventi di oggi. È fin troppo facile farsi prendere e perdere di vista ciò su cui devi concentrarti. Un Ariete ha la sua agenda. Non è probabile che si agiti con il tuo. Non cercare loro supporto.

Amore / Amicizia: con la luna che squarcia la discordante Eris nella tua zona di coppia, i problemi di relazione possono sminuire ciò che stai cercando di fare. Fai attenzione che il comportamento del tuo partner o la tua risposta ad esso non offuscano l'immagine che desideri proiettare. Per i single, il dramma su un rifiuto passato può essere ugualmente fonte di distrazione. Non è ora di andare avanti?

Carriera / Finanza: La luna nuova nel tuo settore professionale ti invita a ricominciare da capo con la tua carriera. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare ciò che fiorirà nell'anno a venire. Prenditi un giorno o due per pensare a cosa vuoi crescere. Oggi potresti essere troppo distratto per compiere progressi reali verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Crescita personale / spiritualità: proprio mentre la tua stella è in aumento, gli obblighi domestici ti trascinano sulla terra. L'opposizione di oggi Sole / Saturno per le aspirazioni di carriera ai problemi personali. Non puoi essere entrambi i posti contemporaneamente. Decidi quale ha più bisogno della tua attenzione. Qualunque cosa accada a casa non sarà risolta in un giorno. Non sentirti in colpa se scegli di concentrarti sul lavoro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti essere in missione per comprendere i misteri della vita o un viaggio per trovare il tuo vero scopo. Quando fai le domande giuste, potresti trovare le risposte che cerchi. Un Cancro saggio potrebbe accenderti a qualcosa che devi sapere.

Amore / Amicizia: verrai preso sul serio quando le tue azioni si allineano alle tue parole. Marte che aspira l'autorevole Saturno nella tua zona di comunicazione ti consente di dimostrare che intendi ciò che dici. Se camminare nel parlare non convince qualcuno di cui ti puoi fidare, probabilmente stai abbaiando sull'albero sbagliato. In tal caso, è intelligente sapere quando smettere di provare e andare avanti.

Carriera / Finanza: essere una forza positiva per il cambiamento sul posto di lavoro non è sempre facile. Mentre Mercurio vocale si allinea con la discordante Eris nella tua zona di lavoro, dovrai trovare un modo per esprimere le tue preoccupazioni che non creino tumulti. Arpionare sui problemi non fa che aumentare il caos. Invece, il tuo tempo sarà speso meglio proponendo soluzioni. Le persone tendono ad ascoltare la persona che sembra avere una risposta piuttosto che quella che si lamenta solo di ciò che è sbagliato.

Crescita personale / spiritualità: con la volubile luna in Gemelli in contrasto con i pianeti nel tuo regno mentale, vacillerai tra l'ossessione di certe cose e non prenderle abbastanza sul serio. Dagli una pausa per ora. Rivedi il problema domani, se necessario.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: una giornata emozionalmente intensa potrebbe essere in serbo. Ricorda che sei il padrone dei tuoi umori. Trascorrere del tempo con un amico può essere una piacevole distrazione. Una Bilancia tranquilla potrebbe essere la persona giusta per distogliere la mente da ciò che sta accadendo.

Amore / Amicizia: La Luna Nuova nella tua zona di intimità dà alla tua vita sessuale e alle tue connessioni emotive un riavvio. Il modo in cui tenderai a quest'area della tua vita nelle prossime due settimane può determinare come fiorirà nell'anno a venire. Oggi potresti essere più consapevole della tua insoddisfazione che del tuo piacere. Nei prossimi giorni, determinare cosa funziona per te e cosa no, quindi apportare le modifiche di conseguenza. La tua felicità inizia con la comprensione dei tuoi bisogni.

Carriera / Finanza: sembra che tu abbia la libertà finanziaria quando hai accesso al denaro di altre persone (come il tuo partner) o addebiti gli acquisti invece di pagare in contanti; tuttavia, con un'opposizione sole / Saturno nelle tue zone monetarie, potresti temere che ciò comprometta i tuoi valori o ti faccia indebitare. Se non vuoi pagare il tuo partner o la compagnia della tua carta di credito, premi pausa prima di spendere soldi che non hai.

Crescita personale / spiritualità: sarà difficile sopportare la tua voce creativa e doni unici quando la sensibile Luna del Cancro quadrerà Eris nella tua casa di autoespressione. In un modo o nell'altro, troverai un modo per essere visto e ascoltato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei in vena di fare le cose, anche se prendersi cura dei propri affari potrebbe essere un giro un po 'accidentato. Non permettere a qualcuno (forse un Gemelli) di accumulare più responsabilità nel tuo piatto di quante tu possa gestire. Esercita il potere di dire di no.

Amore / Amicizia: non ti sposterai su una questione personale fino a quando non sarai pronto per affrontarlo. Con Marte che aspira al tuo sovrano, Saturno, è saggio prestare attenzione a ciò che sta accadendo e intraprendere qualsiasi azione necessaria per affrontare un problema. Non importa chi è responsabile, quindi non perdere tempo in vergogna e colpa. Sei in una posizione unica per fornire una soluzione. Non essere testardo, fallo e basta.

Carriera / Finanza: con la volubile luna in Gemelli nella tua zona di lavoro in contrasto con i pianeti nel tuo segno, puoi vacillare tra assumendoti la responsabilità di un compito e lasciando che altri prendano il gioco. Di solito sei molto disciplinato e laborioso; tuttavia, se fai spesso qualcosa di più della tua giusta quota, potresti provare risentimento per le richieste che i colleghi fanno al tuo tempo. Se ciò che ti viene chiesto è al di sopra e al di là dei tuoi compiti assegnati, fai ciò che funziona per te.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno a cui sei vicino potrebbe metterti a tuo agio su una questione che ti fa sentire un estraneo. Quando ti apri, potresti scoprire che non sei l'unico che si sente nel modo in cui lo fai.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il lavoro e il tuo stato di benessere sono profondamente collegati. Quando trascuri il secondo, il primo ne sopporta il peso. Un Cancro può avere alcuni consigli utili che possono aiutarti a bilanciare la tua vita. Anche piccoli miglioramenti sono utili.

Amore / Amicizia: con la lunatica Cancro Luna che squarcia la discordante Eris nella tua zona di comunicazione, le tue parole possono essere in qualche modo combattive. In particolare, se sei stanco o hai qualcosa in mente. Non dare la tua frustrazione a qualcuno che si prende cura di te. Non ti piacerebbe se i ruoli fossero invertiti.

Carriera / Finanza: non ti dispiace il duro lavoro. In effetti, con il Sole del Cancro nella tua zona di lavoro, sei super produttivo; tuttavia, l'opposizione del sole a Saturno può diminuire la tua sicurezza e farti sentire che i tuoi sforzi non sono all'altezza. Non è probabile che siano i tuoi superiori o colleghi a criticare la tua esibizione. È la voce della tua insicurezza. Non essere troppo duro con te stesso. Continua a fare il meglio che puoi.

Crescita personale / spiritualità: La Luna Nuova nella tua zona benessere preme il pulsante di ripristino su salute e fitness. Le modifiche apportate nelle prossime due settimane possono determinare la tua vitalità nell'anno a venire. Se sei stressato, è un indicatore che è necessario apportare modifiche. Più sei in forma, migliore sarà la tua capacità di gestire le tue responsabilità quotidiane. Pertanto, il benessere non è qualcosa che puoi permetterti di trascurare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: nonostante il desiderio di seguire la tua felicità, potresti scoprire che il giuramento non è semplice. In effetti, potresti incontrare un paio di ostacoli lungo la strada. Non importa cosa dice un scoraggiante Capricorno, continua a seguire il tuo cuore.

Amore / Amicizia: La Luna Nuova nella tua casa del romanticismo preme il pulsante di ripristino sulla tua vita amorosa. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali fiori sbocciano in questa zona della tua vita nell'anno a venire. Al momento, potresti sentirti scoraggiato dalle tue prospettive. Non lasciarti dissuadere dalla ricerca dell'amore. Questo è il momento più opportuno dell'anno per aumentare la tua felicità romantica. Non lasciarti passare questa finestra di opportunità.

Carriera / Finanza: con la luna in Cancro attenta alla sicurezza che squarcia la discordante Eris nella tua zona monetaria, è meglio che tu non rischi. Fare qualcosa di folle potrebbe rovinare il tuo credito o sconvolgere le relazioni con un sostenitore. Gioca al sicuro.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole del Cancro nella tua casa di auto-espressione, vuoi essere libero di fare ciò che ami. Ciò potrebbe significare passare del tempo sul tuo hobby preferito, diventare furbo o andare ad un appuntamento. Un'opposizione dell'autorevole Saturno ti spinge a crescere e ad agire come un adulto. Non importa quanti anni hai, meriti di divertirti. Non permettere a nessuno di piovere sulla tua parata.