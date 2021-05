Oroscopo di oggi 20 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 20 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una fusione luna / Vesta nella tua zona di produttività segnala che sei emotivamente investito nel portare a termine le cose. Tuttavia, un quadrato ai nodi della luna avverte che potresti non sapere cosa stai facendo. Un Pesci può illuminare il cammino da percorrere.

Amore / Amicizia: potresti essere incline a dire ciò che pensi che una persona voglia sentire quando la Luna in Vergine piazza l'incantatrice Venere nella tua zona di comunicazione. Poiché vuoi essere considerato il partner o l'amico perfetto, potresti essere riluttante a dire qualcosa che potrebbe essere spiacevole o causare disaccordo. A nessuno piace un falso. Un cenno del capo Saturno responsabile nel tuo settore sociale ti consiglia di indossare le mutandine da ragazza / ragazzo grande e di fare la cosa giusta.

Carriera / Finanza: oggi, il sole entra nei Gemelli espressivi e nel regno che governa il modo in cui pensi, comunichi e ti connetti con le persone nel tuo ambiente circostante. Nelle prossime quattro settimane, ci saranno maggiori interazioni con le persone che incontri quotidianamente. Ti godrai lo scambio reciproco di informazioni, idee e pettegolezzi che le chiamate, i messaggi e gli incontri spontanei ti portano. Il tuo gioco mentale è forte, quindi è un momento eccellente per progetti che coinvolgono la scrittura, l'insegnamento, l'apprendimento o il parlare in pubblico.

Crescita personale / spiritualità: aumentare di livello la tua intelligenza e le tue capacità di comunicazione richiede che tu vada oltre ciò che sai. Adotta la mente di un principiante e impara qualcosa di nuovo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna transita nella tua giocosa quinta casa, la realizzazione emotiva può essere trovata nelle persone, nei progetti e nei passatempi che ti portano gioia. In altre parole, trova dei modi per divertirti. Non complicarlo o trasformarlo in un lavoro di routine. Per suggerimenti, guarda un allegro Leone nel tuo campo.

Amore / Amicizia: un'unione luna / Vesta nella perfezionista Vergine indica che lavorerai sodo per ottenere i dettagli di un appuntamento o di un'attività divertente. Un quadrato ai nodi della luna nelle tue zone finanziarie suggerisce che potresti avere problemi a trovare un piano adatto al tuo budget. Far impazzire te stesso (e tutti gli altri) è un modo infallibile per rovinare un buon momento. Non prenderlo così sul serio.

Carriera / Finanza: oggi, il sole entra negli astuti Gemelli e nella tua casa dei guadagni. Nelle prossime quattro settimane sarai impegnato a negoziare accordi e progettare modi per incassare. Sei abbastanza esperto quando si tratta di questioni di denaro. Fare i compiti può aiutarti a trovare modi per aumentare il tuo reddito o contrattare per l'affare migliore su un grande acquisto. È il momento perfetto per entrare in contatto con un professionista che può aiutarti a mettere a punto la tua strategia per la sicurezza finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: tutti sanno che ami uno stile di vita lussuoso. Non sorprende che tu sia ossessionato dal denaro e dallo status. Non dimenticare che il tuo valore non ha nulla a che fare con ciò che puoi permetterti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è come una celebrazione pre-compleanno quando il sole entra nel tuo segno. Un periodo di profonda introspezione e, in alcuni casi, di oscurità sta volgendo al termine, preparandoti a rinascere. Il tempo trascorso con la tua Bilancia o Acquario preferito darà inizio alla festa.

Amore / Amicizia: con il sole nel segno, sarai l'inseguito, non l'inseguitore. Ciò a condizione che tu sia fiducioso e creda di essere degno di adorazione. Ovviamente, non puoi semplicemente sederti e aspettare che qualcosa accada magicamente. Devi creare un'apertura per connetterti con qualcuno di nuovo. Esci e socializza o avvia un'app di appuntamenti e inizia a scorrere. Se accoppiato, la dinamica tra te e il tuo partner cambia quando la tua atmosfera dice che sei degno di amore.

Carriera / Finanza: potresti essere più produttivo nella tua mente di quanto non lo sia in realtà poiché una fusione luna / Vesta fa quadrare i nodi della luna. Può essere difficile coordinarsi con gli altri e ottenere le informazioni di cui hai bisogno. C'è sempre domani.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra nel tuo segno significa che è il tuo momento di brillare! Nel corso del prossimo mese, una formazione planetaria stellare ti consentirà di essere il meglio di te stesso. Perché non aggiornare il tuo stile? Sarà bello affrontare la vita con un aspetto vivace e un nuovo atteggiamento. È anche un ottimo momento per fissare nuovi obiettivi personali per l'anno a venire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: l'analitica Luna Vergine che transita nel tuo regno mentale ti darà molte cose da contemplare. Non sarai molto obiettivo. Quindi, alcune questioni possono essere difficili da capire da solo. Un Pesci può fornire una prospettiva illuminante ma contraria.

Amore / Amicizia: potresti essere riluttante a parlare della tua vita amorosa mentre la Luna Vergine nel tuo settore di comunicazione si scontra con Venere e Saturno taciturno. Prima di aprirti ed esprimere i tuoi sentimenti, ci sono alcune cose che devi capire. Non lasciarti spingere a rispondere prima di essere pronto.

Carriera / Finanza: potresti non avere l'energia per gestire il tuo solito carico. Se puoi, concentrati sulle attività di routine che possono essere completate con facilità piuttosto che immergerti in compiti complessi. Durante i tuoi tempi di inattività, prenditi un momento per riflettere sulla tua esperienza lavorativa quotidiana. Sei soddisfatto della tua situazione attuale? In caso contrario, considera dove potresti voler apportare modifiche in futuro.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nei Gemelli e nella tua solitaria dodicesima casa. È tempo di ibernazione, quindi preparati a prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Nel prossimo mese, beneficerai di attività riparatrici come yoga, meditazione e passeggiate nella natura. Anche la terapia e il lavoro sui sogni possono essere utili. Valuta le tue vittorie e sconfitte dell'anno passato. Decidi quali obiettivi abbandonare e quali continuare nell'anno a venire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: potresti essere consumato da questioni finanziarie mentre la pignola Vergine Luna incontra Vesta nella tua casa dei beni. Non lasciare che le tue preoccupazioni ti stressino e riducano l'atmosfera intorno a te. Fai come un Pesci spensierato e abbi fiducia che ti prendi cura di te.

Amore / amicizia: l' amicizia è al centro della scena con il sole nei socievoli Gemelli e nella tua undicesima casa comune. Nelle prossime quattro settimane sarai al meglio quando sarai circondato dalla tua squadra. Sarai attratto da persone spiritose e tipi loquaci che ti stimolano a nuove idee. Diventare un membro portatore di carte di un gruppo o organizzazione che rappresenta i tuoi interessi è un modo eccellente per espandere la tua cerchia sociale. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: l'ingresso del sole nei Gemelli segnala che nel prossimo mese le collaborazioni saranno gratificanti. I tuoi talenti, risorse e contatti combinati possono creare un'impresa di reciproco successo. È un ottimo momento per diventare un membro titolare della tessera di un gruppo o organizzazione che rappresenta i tuoi interessi. Non sai mai chi potresti incontrare quando ti connetti con persone che sono sulla tua lunghezza d'onda.

Crescita personale / spiritualità: ci stiamo già divertendo? Una ricerca di intrattenimento o romanticismo potrebbe farti sperperare denaro. Quando sei super pignolo, non molto può soddisfarti. A volte, è intelligente smettere mentre sei avanti e accontentarti di semplici piaceri.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua sicurezza è elevata con la luna che transita nel tuo segno, ma sei anche super sensibile. Indossa una pelle spessa e approfitta dell'esplosione di energia potenziata di oggi. Non lasciare che un Acquario critico ti confonda su ciò che puoi fare.

Amore / amicizia: può essere imbarazzante e, forse, un po 'imbarazzante andare in giro sentendosi come se stessi indossando il cuore sulla manica. Potresti non essere troppo a tuo agio nel rivelare i tuoi sentimenti. Non preoccuparti, Vergine. È improbabile che qualcuno lo terrà contro di te. E se lo fanno, probabilmente non sono degni del tuo affetto. Risparmia il tuo amore per le persone che apprezzano la tua sensibilità e vogliono quello che hai da dare.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra negli astuti Gemelli e nella tua ambiziosa decima casa. Nel prossimo mese, potresti attirare più attenzione da parte di alti dirigenti e figure influenti nella tua cerchia professionale di quanto sei abituato. Quindi, vorrai fare un'impressione positiva. Potrebbero esserci molti occhi su di te. Cogli l'attimo e dimostra che le tue capacità e i tuoi risultati sono all'altezza delle aspettative. Metti in risalto i tuoi punti di forza e abbi fiducia che saranno sufficienti per compensare i tuoi difetti.

Crescita personale / spiritualità: quali lezioni hai imparato nell'ultimo anno? In quali aree hai migliorato la tua conoscenza ed esperienza? Andando avanti, dovrai applicare la tua saggezza per raggiungere i tuoi obiettivi di vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: ultimamente è stato emotivamente intenso. Avrai un po 'di tempo per te stesso per elaborare ciò che hai vissuto. Quando sei pronto per prendere aria, un amico Gemelli può stimolarti ad attività e idee che ti ispireranno.

Amore / Amicizia: potresti essere più emotivo di quanto ti senti a tuo agio mentre la pignola Luna Vergine si scontra con Venere e Saturno. Non sei dell'umore giusto per scherzi romantici. Tutto quello che vuoi veramente fare è sdraiarti e rilassarti. Lascia che le chiamate vadano alla segreteria e rispondi ai messaggi di testo solo quando sei dell'umore giusto. Potrebbe essere l'unico modo per evitare di rimanere coinvolti nel dramma.

Carriera / Finanza: oggi, il sole entra nei Gemelli consapevoli e nella tua nona casa espansiva. Nel prossimo mese, sarai motivato a espandersi in nuove direzioni o portare ciò che fai a un pubblico più ampio. È il periodo migliore dell'anno per i progetti che coinvolgono la scrittura, la pubblicazione, l'istruzione e il marketing. Anche il governo e gli affari internazionali sono favoriti. È il tuo momento di fare le cose in grande.

Crescita personale / spiritualità: la tua nona casa governa anche la crescita personale e la spiritualità. Con il sole qui, sarai ispirato da esperienze che ampliano i tuoi orizzonti. Le persone, i luoghi e gli argomenti di interesse che ti insegnano il mondo oltre la tua bolla ti attireranno. Viaggia se puoi, partecipa a un seminario o prova una pratica spirituale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: trascorrere del tempo con un amico sarà divertente, a condizione che rendi i tuoi piani eccessivamente complicati. Vieni con un'idea semplice e mantienila. Qualcuno che può offrire un feedback perspicace sull'amore o sul denaro (un Gemelli, forse) sarebbe il compagno ideale.

Amore / Amicizia: con il sole che entra nei Gemelli espressivi e nel regno che governa l'intimità emotiva e sessuale, sarai al meglio quando nella tua vita c'è un amico o un amante fidato che comprende i tuoi bisogni. Nel prossimo mese, le interazioni superficiali non funzioneranno. Avrai voglia di esperienze sconvolgenti che ti facciano sentire vivo. È probabile che conversazioni approfondite in cui vengono rivelati i segreti abbiano un ruolo nell'immagine. Esprimerai anche la tua sessualità più liberamente. Questo è il tipo di intensità con cui vivi.

Carriera / Finanza: la tua zona di intimità governa anche il denaro degli altri. Mentre il sole è qui, sarà saggio sfruttare il denaro e il supporto materiale che ricevi dal tuo partner, da un cliente o da un alleato professionale. Assicurati di aver compreso i termini del tuo arrangiamento perché potrebbero esserci dei vincoli. Se necessario, è un ottimo momento per chiedere assistenza a un istituto finanziario.

Crescita personale / spiritualità: l'ingresso del sole nei Gemelli annuncia una stagione di pulizia emotiva. Quale persona, luogo o situazione ha superato la data di scadenza? Scartare il vecchio apre la strada a qualcosa di eccitante e nuovo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: il sole che entra nel tuo segno opposto segnala che coltivare la felicità richiederà che tu metta gli altri al primo posto. Sono i debiti che paghi per una compagnia soddisfacente. I Gemelli a volte possono essere difficili da affrontare, ma non puoi fare a meno di goderti il ​​loro ingegno e la loro intelligenza.

Amore / Amicizia: oggi, il sole entra espressivo nei Gemelli e nella tua casa di collaborazione. Nel prossimo mese, sarai al meglio quando condividi esperienze significative con qualcuno a cui sei vicino. È il momento ideale per fidanzarsi o sposarsi. Se esci casualmente, potresti impegnarti per un accordo più esclusivo mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che è pronto per l'impegno. Se accoppiato, persegui attività che possono avvicinarti. Formerai una coppia dinamica quando lavorerai per raggiungere un obiettivo condiviso.

Carriera / Finanza: quando la Luna Vergine incontra Vesta dedicata nel tuo settore dei risultati, vorrai dimostrare di essere in gamba. Anche se con la luna che quadra i nodi, potresti scoprire che la tua palla è nel campo sbagliato. Con il carico di lavoro di oggi, ci sono troppe parti in movimento di cui tenere traccia. Questo non è il giorno per un'impresa elaborata. Impegnati per la semplicità in tutti i tuoi affari.

Crescita personale / spiritualità: entrare in contatto con la famiglia o con un membro della tribù scelta può essere confortante. Il calore e la saggezza che offrono possono essere un tonico per un mondo turbolento. Rendi prioritario il contatto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: tieni gli occhi aperti per qualcosa di divertente e avventuroso. Con la luna che transita nella tua zona di esplorazione, sarai ispirato da nuove esperienze e immagini e suoni esilaranti. Lascia che un amico geniale della Vergine ti accenda qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale può sembrare noiosa quando la pignola Luna Vergine si scontra con Venere e Saturno. Desideri l'eccitazione, ma non riesci a uscire da una routine. Non tutti i giorni possono essere vino e rose. Non ti scocciare troppo se ti sembra che non stia succedendo molto.

Carriera / Finanza: con il sole che entra nei versatili Gemelli e nella tua zona di lavoro, sarai al meglio quando sarai produttivo. Nel prossimo mese, occuparsi degli affari sarà la priorità numero uno. Non è il momento per incarichi affascinanti. Eccellerai con le attività di routine. È il momento perfetto per affinare i tuoi talenti e aggiungere nuovi trucchi al tuo set di abilità. Se cambi lavoro, è più probabile che sia una mossa laterale piuttosto che un enorme balzo in avanti nella tua carriera. Tuttavia, il cambiamento è positivo.

Crescita personale / spiritualità: il tuo settore lavorativo governa anche il benessere. Mentre il sole è qui, sarai ispirato a mettere in ordine la tua vita dall'interno. Aggiorna la tua dieta e il regime di esercizio per adattarli alle tue esigenze e al tuo stile di vita attuali. Più sei in forma, più facile sarà dare il meglio di te in ciò che fai.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: sei pronto per uscire di casa e trovare qualcosa di divertente ed eccitante da fare. Con la luna nell'analitica Vergine, diventerai un vero fanatico con progetti, giochi e hobby furbi. Un Gemelli che condivide i tuoi interessi diventerà un compagno divertente.

Amore / Amicizia: oggi, il sole entra nei Gemelli socievoli e nel regno che governa le cose che ti portano gioia. Pensa al romanticismo, alla creatività, agli hobby, alle feste e alle vacanze. Nel prossimo mese, sarai al meglio quando dedichi tempo alle persone e ai passatempi che ti rendono felice. Gli Acquari in coppia dovrebbero pianificare alcune serate con appuntamenti. Un po 'di divertimento fa molto per mantenere viva la storia d'amore. Se single, sii proattivo nella tua ricerca dell'amore. Potresti incontrare un potenziale partner che condivide i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: un pasticcio che coinvolge i soldi di qualcun altro può essere fastidioso. Potrebbe esserci una discrepanza sulle spese con la Luna in Vergine nella tua zona delle risorse condivise in collisione con Venere e Saturno. O stai spendendo troppo o non stai dando abbastanza di un contributo finanziario. Potrebbe essere semplice come un battibecco su chi prende un assegno. Non trasformare una cosa minore in una grande prova.

Crescita personale / spiritualità: con Saturno nel segno, la flessibilità non è il tuo punto forte. Non puoi sempre fare il duro. È importante sapere quando restare saldi e quando piegarsi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: meno attenzione alla tua vita professionale e maggiore attenzione alla tua vita privata possono ringiovanire. Questo è uno dei due periodi dell'anno in cui ti sforzi di ripristinare l'equilibrio. Un Sagittario potrebbe non essere d'accordo con le tue scelte, ma vivrà con esso.

Amore / Amicizia: oggi, il sole entra nei Gemelli multi-tasking e nel tuo regno domestico. Nel prossimo mese, le questioni legate alla casa e alla famiglia saranno la tua più grande priorità. Ti consigliamo di trascorrere del tempo con le persone di cui ti piace di più la compagnia, quindi organizza un incontro con la tua famiglia o la tribù prescelta. Non vedrai l'ora di passare del tempo con persone che non hai potuto vedere di persona nell'ultimo anno. Poiché desideri una base stabile, ti concentrerai su ristrutturazioni, riparazioni e altri piani per la casa e la famiglia.

Carriera / Finanza: Intuire ciò che le persone vogliono può essere difficile poiché la volubile Luna della Vergine si scontra con i nodi. È improbabile che il problema sia la mancanza di informazioni. In effetti, potrebbero esserci troppe opzioni e opinioni da prendere in considerazione. In caso di dubbio, sarai lasciato ai tuoi dispositivi per capire le cose e prendere una decisione. Hai questo. Fidati del tuo intuito.

Crescita personale / spiritualità: il tuo cuore potrebbe diventare più grande? L'espansivo Giove nel tuo segno dice che può. Non c'è fine all'amore e alla compassione che hai da offrire. Assicurati di conservarne un po 'per te stesso.