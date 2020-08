Oroscopo di oggi 21 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 21 agosto 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 21 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata.

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Ariete :

Panoramica generale: le cose sono state incredibilmente impegnative negli ultimi tempi, con una pletora di eclissi e altri aspetti astrologicamente intensi che hanno reso la vita un giro sulle montagne russe senza fine. Con la luna nella dolce Bilancia oggi e una scarsità di aspetti o transiti importanti che si verificano, questo è uno di quei giorni in cui puoi rilassarti e riorganizzarti. Controlla e guarda come sta un cancro. Sono super sensibili e potrebbero usare un po 'di incoraggiamento.

Amore / Amicizia: la Luna della Bilancia attiva la tua settima casa di collaborazione e porta un po 'di romanticismo alla giornata. Mercurio esce oggi per giocare con la luna, affinando il tuo ingegno e la tua intelligenza. Il sestile a Vesta aumenta il tuo desiderio di prenderti cura degli altri, quindi pensa a un modo per rendere l'appuntamento notturno di stasera davvero speciale.

Carriera / Finanza: prenditi un giorno libero, rilassati e divertiti. Non c'è niente di urgente oggi a cui devi tendere. Astrologicamente continua a concentrarsi sulla carriera nel tuo tema, ma questo è in corso e continuerà nel corso dell'anno. Allontanati dalla scrivania e fai una passeggiata nel parco. Ti meriti una pausa ed è sicuro prenderne una.

Crescita personale / spiritualità: non diventare arrogante e di mentalità chiusa. Rimani aperto a nuove prospettive e feedback.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la luna in Bilancia illumina il benessere oggi e mette in risalto anche le tue abitudini e routine. Guarda quanto ti prendi cura di te stesso e ricorda che la salute radiosa è qualcosa che crei attraverso le scelte che fai. Astrologicamente, questa è una giornata piuttosto dolce, quindi rilassati e goditi lo spazio aperto e la stanza dei gomiti. Un Gemelli ha una nuova possibilità di flusso di reddito che vorrebbero condividere con te. Chissà, potrebbe rivelarsi una sorpresa inaspettata!

Amore / Amicizia: Mercurio evidenzia l'amore nel tuo tema e la relazione giocosa che Mercurio ha con la luna oggi sottolinea quanto sei brillante e spiritoso. Non c'è niente come una bella conversazione per creare una scintilla che può portare a molto di più.

Carriera / Finanza: con una scarsità di aspetti importanti oggi, puoi fare un respiro profondo e goderti un giorno libero. Lavori duro e meriti un po 'di tempo libero. Lasciati prendere. Se devi prima realizzare qualcosa, Mercurio governa la tua seconda casa delle finanze e attiva la creatività nel tuo grafico. Aggiungi una o due pagine al libro che stai scrivendo, quindi concediti un po 'di divertimento.

Crescita personale / spiritualità: la tua continua vigilanza come un modo per combattere quel profondo senso di angoscia sta mettendo a dura prova il tuo benessere. Abbi fede che se l'altra scarpa cade, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per gestirla.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: la Luna in Bilancia evidenzia la creatività nel tuo grafico e ti invita a tirare fuori il tuo mezzo creativo preferito e dare espressione alle idee che ti appassionano di più. Mercurio coinvolge la luna oggi e mette in risalto la tua intelligenza e il tuo senso dell'umorismo. Potresti provare a scrivere o usare le parole per catturare e condividere le tue prospettive uniche. Se hai bisogno di un secondo paio di occhi per dare un feedback su ciò che scrivi, chiedi a una Vergine. Sono nati con la matita rossa di un editore in mano.

Amore / Amicizia: la Luna della Bilancia tende al romanticismo e al divertimento e illumina l'amore nel tuo tema di oggi. Fai sapere ai tuoi cari che stai pensando a loro e metti un sorriso sul loro viso. Con un sestile a Vesta il tuo desiderio di nutrire e prendersi cura degli altri è al centro della scena. Diventa creativo con quello e vedi dove porta.

Carriera / Finanza: le cose sono piuttosto tranquille oggi e non ci sono tre fuochi d'allarme che devono essere spenti. Uno stellium di pianeti continua ad attivare risorse condivise nel tuo grafico, ma sarà così per il resto dell'anno. Finché ti prendi cura delle cose mentre si presentano, sei libero di decollare oggi e rilassarti.

Crescita personale / spiritualità: approfitta dell'opportunità che ti viene offerta. Prima controlla tutto attentamente, ovviamente, poi sali e prendi le redini.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna in Bilancia illumina la tua quarta casa di casa e famiglia e ti invita a immergerti nelle arti domestiche oggi. Prova su strada quella nuova ricetta di pasta, fai un po 'di giardinaggio, lava il cane, aggiungi una o due file all'afgano che stai preparando, e tocca la base con i capolini della tua famiglia e guarda come stanno tutti. Un Toro vorrebbe usarti come cassa di risonanza per la nuova idea con cui sta giocando. Il tuo contributo li aiuterebbe molto.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti Capricorno riempie la tua settima casa di collaborazione, creando lezioni continue sul campo. Questa attenzione continua per il resto dell'anno, ma oggi le cose sono incredibilmente tranquille. Un sestile da Vesta alla Luna in Bilancia approfondisce il tuo desiderio di prenderti cura degli altri, quindi fluisci in quello. Un po 'di TLC esteso a ogni persona che ami e ogni relazione che ti interessa profondamente non può andare storta.

Carriera / Finanza: Vesta attiva la tua seconda casa degli affari materiali ed è il sestile della Luna Bilancia. Questo è un tipo di transito che apre il cuore, ma ciò non significa che il tuo portafoglio debba seguire. Sii prudente e se vuoi regalare denaro a qualcuno, assicurati di non salvarlo o abilitarlo.

Crescita personale / spiritualità: non cercare di portare un fardello che appartiene a qualcun altro. Se lo fai, esaurisci le tue risorse e loro non imparano mai la lezione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: l'astrologia è fortunatamente tranquilla, con pochi aspetti o transiti attivi oggi. Dopo l'anno che hai passato, un giorno in cui nessuna notizia è una buona notizia è un piacere; goditi la pace. La Luna in Bilancia illumina la comunicazione e l'apprendimento nel tuo grafico, quindi è il giorno ideale per aggiornare i tuoi profili online, scrivere un nuovo post sul blog, recuperare il tuo diario, FaceTime con i tuoi cari e iscriverti a quella classe che ha chiamato il tuo nome. Invita un Gemelli a portare con te la lezione e raddoppierai il tuo divertimento

Amore / Amicizia: il sestile tra la Luna in Bilancia e Vesta in Leone genera un'energia nutriente e il desiderio di prendersi cura degli altri. Tutte le tue relazioni, romantiche, familiari e di amicizia, trarranno beneficio dall'estendere un po 'di TLC nella loro direzione. Anche se il romanticismo non è evidenziato oggi, l'amore non passa mai di moda.

Carriera / Finanza: Mercurio attiva la tua seconda casa degli affari materiali e fa un po 'di cha-cha con la luna oggi. La tua mente è brillante e intelligente e le idee fluiscono facilmente. Forse la possibilità di un nuovo flusso di entrate sta bussando alla tua porta. Rimani aperto a nuove idee, cerca le porte da aprire, attraversa e guarda dove portano.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la natura critica e le parole dure di qualcuno facciano deragliare il tuo entusiasmo. Considera il loro feedback, prendi ciò che è utile e lascia andare il resto. Tieni duro il tuo sogno. Ha significato e merito.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, attiva la tua prima casa del sé ed è in gioco con la Luna della Bilancia oggi. Sei eccezionalmente arguto, la tua mente è iperattiva e niente supera il tuo acuto occhio d'aquila. Tieni presente che la mente di tutti non funziona velocemente come la tua, quindi sii paziente e gentile. Un Acquario vivace sarebbe molto divertente con cui trascorrere del tempo oggi. Non hai nemmeno bisogno di un motivo per connetterti, prendi il telefono e invitali a bloccarsi.

Amore / Amicizia: oggi non c'è un focus importante sul romanticismo, ma il sestile tra Vesta in Leone e la Luna in Bilancia genera una buona volontà generale, nutrendo energia e un desiderio di prendersi cura degli altri. Appoggiati a questo e non puoi sbagliare. Diventa creativo ed espansivo nel modo in cui esprimi il tuo amore e il tuo amato sarà davvero felice.

Carriera / Finanza: la tua seconda casa degli affari materiali è illuminata dalla Luna della Bilancia. Rivedi le tue finanze, controlla il tuo budget, cerca modi per aumentare il tuo senso di sicurezza. Gioca con idee e possibilità, ma non è necessario intraprendere alcun tipo di azione oggi.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere tentato di tagliare gli angoli o di fare qualcosa di un po 'subdolo. No. Non vale la pena rischiare e verrai scoperto, quindi lascia andare tutto. Un piano migliore è proprio dietro l'angolo. Avere fede.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la Luna in Bilancia illumina la tua prima casa del sé, aumentando la tua sensibilità e il tuo intuito. Mercurio fa apparire la luna facendoti brillare intensamente e rafforzando il tuo intelletto e le tue emozioni. Il tuo senso dell'umorismo è evidenziato e il tuo amore per l'equilibrio e la bellezza è sottolineato. Mantieni le tue parole gentili e cerca il bene negli altri. Un Leone vorrebbe trascorrere del tempo con te e includerti in un'attività che ha programmato. Dì di si; sarai davvero contento di averlo fatto.

Amore / amicizia: le cose sono piuttosto tranquille oggi nella terra del romanticismo, ma un sestile tra Vesta e la luna genera buona volontà generale, nutrendo energia e il desiderio di prendersi cura degli altri. Quel tipo di cura non passa mai di moda e ogni relazione che avrai trarrà beneficio dalle cure amorevoli che ti farai.

Carriera / Finanza: sei un po 'in una situazione di attesa, ma per il momento va bene. Hai l'opportunità di esplorare idee, possibilità e nuove direzioni in cui vorresti muoverti. Lascia che la tua creatività abbia libero sfogo e sogna un nuovo sogno. Nettuno nella tua sesta casa di lavoro vorrebbe condividere la sua magia con te.

Crescita personale / spiritualità: quando le cose vanno in pezzi è normale andare nel panico e addolorarsi. Ricorda solo che un nuovo inizio segue sempre ogni fine. Sarà lo stesso con questo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: ultimamente le cose sono state incredibilmente impegnative; abbiamo avuto eclissi e altri aspetti astrologicamente intensi che hanno fatto sentire la vita come una corsa sulle montagne russe senza fine. Con la luna nella dolce Bilancia oggi e il cielo calmo in alto, questo è uno di quei giorni in cui puoi rilassarti e riorganizzarti. Un Cancro vorrebbe condividere con te la nuova direzione che sta prendendo la sua vita. Ti sentirai ispirato dal loro coraggio.

Amore / Amicizia: la terra del romanticismo è dolce e assonnata oggi, ma un sestile tra Vesta e la luna genera una buona volontà generale, nutrendo energia e un desiderio di prendersi cura degli altri. Le TLC sono sempre di stagione, quindi mostra alle persone importanti della tua vita quanto ci tieni e quanto la relazione significhi per te.

Carriera / Finanza: con un quadrato tra Marte nella tua sesta casa di lavoro e Saturno, questo non è il momento di spingere il fiume o provare a forzare qualcosa. Attendi il tuo tempo, sii paziente e considera le tue molte possibilità. Quando sarà il momento giusto, l'energia cambierà e sarai pronto per andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: ricordati di celebrare le benedizioni della tua vita. La gratitudine richiede di più nella tua vita di cui essere grato. È una calamita per aumentare le benedizioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: le cose sono piuttosto tranquille oggi astrologicamente, e questo è un sollievo dopo tutto quello che hai passato ultimamente. Tutti hanno bisogno di un po 'di respiro e oggi è l'ideale per questo. La Luna in Bilancia attiva amici e incontri sociali nel tuo grafico, quindi trova un patio e rilassati con i tuoi capolini questa sera. Tutti si divertiranno. Invita un Gemelli a condividere il tavolo. La loro mente vivace e il loro divertente senso dell'umorismo solleveranno lo spirito di tutti.

Amore / Amicizia: il romanticismo può passare in secondo piano oggi, ma un sestile tra Vesta e la luna genera buona volontà, nutrimento di energia e desiderio di prendersi cura degli altri. Invia un po 'di TLC a tutte le tue relazioni importanti. Non darli mai per scontati. Anche la connessione più lunga e stabile deve essere nutrita e curata se vuole continuare.

Carriera / Finanza: hai una potente collezione di pianeti nella tua seconda casa degli affari materiali e che continuerà per il resto dell'anno. La cosa migliore che puoi fare è impegnarti ad imparare e padroneggiare ogni lezione non appena arriva e risolverti a rimanere presente a ciò che l'Universo sta cercando di insegnarti.

Crescita personale / spiritualità: resta vigile, sveglio e presta attenzione. Un nuovo inizio può arrivare sotto forma di qualcosa che finisce. Non disperare. Guarda cosa è possibile, abbraccia il cambiamento e fallo funzionare per te.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: oggi è una giornata tranquilla astrologicamente senza molti drammi o sfide. Considerala un'opportunità per riprendere fiato e riorganizzarti senza troppe pressioni interne o esterne. La raccolta di potenti pianeti in Capricorno nella tua prima casa continua a offrire lezioni che influenzano il modo in cui cammini nel mondo, ma questa è un'influenza di vecchia data e continua che continuerà per tutto l'anno. Chiedi consiglio a uno Scorpione su una questione d'affari. Vedono qualcosa che potresti aver trascurato.

Amore / Amicizia: Vesta evidenzia l'intimità e la profonda connessione nel tuo tema ed è il sestile della Luna della Bilancia. Il desiderio di amare, nutrire e prendersi cura degli altri, specialmente della persona amata, è una forza potente oggi. Arrenditi e guarda dove porta. Non rimarrai deluso dalla destinazione.

Carriera / Finanza: sei programmato per preoccuparti dei risultati e del successo, e con uno stellium di pianeti in Capricorno quell'attenzione è intensamente amplificata ora e lo sarà per il resto dell'anno. Astrologicamente, però, oggi è piuttosto privo di eventi, quindi prenditi la giornata e concentrati su qualcos'altro, qualcosa di divertente che nutre un'altra parte di te.

Crescita personale / spiritualità: l'ottimismo è un super potere e imparando a vedere il bicchiere mezzo pieno, praticando la gratitudine che hai anche un bicchiere, le benedizioni nella tua vita aumentano automaticamente. Scrivi un elenco di gratitudine ogni mattina e ogni sera e osserva come tutto fiorisce nella tua vita.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la Luna in Bilancia si armonizza con i tuoi pianeti dell'Acquario e sottolinea l'impulso a crescere, esplorare e provare cose nuove. Non è necessario che sia qualcosa di esagerato o estremo. Prova il cibo da asporto da un ristorante etnico che non hai mai ordinato prima, guarda un documentario che indaga su qualcosa di cui non sai nulla. Rimani aperto, curioso e impegnato con il mondo più ampio e sperimenterai la felicità unica che deriva dal dire "Sì!" all'universo. Un altro Acquario vorrebbe unirsi a te nelle tue avventure oggi; la condivisione aumenta la gioia.

Amore / Amicizia: Vesta mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione ed è in sestile la Luna della Bilancia. Il desiderio di amare, nutrire e prendersi cura degli altri, specialmente della persona amata, è una forza potente oggi. Non dare per scontata la tua relazione. Richiede la stessa cura e cura di cui hanno bisogno tutte le cose viventi e in crescita.

Carriera / Finanza: Venere in Cancro illumina la tua sesta casa di lavoro ed è di fronte a Pallade; potresti sentirti bloccato o, al contrario, l'ispirazione potrebbe fluire. In ogni caso, prendi il tuo diario e inizia a scrivere. Gioca con idee e possibilità e lascia andare ogni giudizio. Le idee migliori a volte iniziano come un sogno o un pensiero apparentemente sciocco. In questo momento, cattura tutto su carta.

Crescita personale / spiritualità: concentrati su ciò che vuoi che accada, non sulla paura che non accada. Ricorda che tutto è energia; il pensiero e la visualizzazione avranno un forte impatto sulla creazione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: oggi è dolce dal punto di vista astrologico, senza un sacco di sturm e drang. Considerala un'opportunità per riprendere fiato e riorganizzarti, libero da pressioni interne o esterne. La pace è stata scarsa negli ultimi tempi, quindi goditi la serenità che oggi porta. Se hai progetti creativi o amici con cui intendevi entrare in contatto, è il giorno ideale per questo. Invita un Cancro a unirsi a te e ad ascoltare le sue idee. Potresti essere in grado di collaborare a un progetto che sarà estremamente appagante per entrambi.

Amore / Amicizia: la Luna della Bilancia attiva l'intimità nel tuo tema e si connette con Mercurio, evidenziando la collaborazione. La comunicazione è sottolineata; sei particolarmente spiritoso oggi. Evita solo parole taglienti e pettegolezzi. Potrebbero essere divertenti nel breve periodo, ma finiranno per essere dolorosi in seguito.

Carriera / Finanza: Vesta attiva la tua sesta casa di lavoro ed è in sestile con la Luna della Bilancia. Il tuo desiderio di nutrire, sostenere e prendersi cura degli altri è forte oggi. Estendi un po 'di TLC ai tuoi colleghi e controlla come stanno le persone. Il solo sapere che qualcuno si preoccupa abbastanza da chiedere è un rinforzo morale.

Crescita personale / spiritualità: più ti aggrappi a ciò che hai superato, più la vita diventa dolorosa. Apri le mani e lascia andare. La paura passerà e sarai in un nuovo capitolo della tua vita. Lascia andare e non guardare indietro.

