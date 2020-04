Oroscopo di oggi 21 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 21 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: tutti devono avere un posto a cui appartengono e compagni amorevoli che portano loro felicità. È molto importante coltivare connessioni significative. Perché non iniziare rafforzando i legami con un Cancro devoto nella tua cerchia?

Amore / Amicizia: prima che tu abbia la possibilità di prenderti, potresti sfogare i tuoi veri sentimenti per una persona speciale nella tua vita. Puoi ringraziare Mercurio loquace nel tuo segno allineanti con Venere affettuosa per averti incoraggiato a dare voce alle tue emozioni. Potresti divulgare i tuoi desideri al tuo interesse amoroso. Oppure potresti dire a qualcuno quanto li apprezzi. Chi la fa l'aspetti. Non essere sorpreso quando qualcuno risponde in natura.

Carriera / Finanza: il sole nel tuo segno squadrando Pallade nel conservatore Capricorno e la tua zona di carriera avverte che il tuo spirito pionieristico potrebbe scontrarsi con un'agenda progettata per mantenere lo status quo. In altre parole, i superiori potrebbero non essere aperti alle idee innovative e fresche che porti. Spingere non ti porterà molto lontano, almeno, non oggi. Per ora, accontentati di toccare la linea e fornire ciò che ci si aspetta.

Crescita personale / spiritualità: dov'è la tua tribù, Ariete? Il sole che attira la luna e il nutritore Cerere nella tua zona comunitaria lo rende un momento eccellente per cercare la compagnia del tuo popolo prescelto. Potrebbero essere amici, familiari o colleghi. Lascia che ti amino.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sembra che qualcosa che è stato in incubazione sia quasi pronto per la schiusa. Non affrettare il processo, toro. Anche se un Acquario ti sta facendo pressioni per ottenere risultati. È fondamentale che tu prenda il tempo necessario per ottenere le cose giuste.

Amore / amicizia: la Luna Ariete nella tua dodicesima casa nascosta in linea con Venere e Marte suggerisce che non rivelare le tue emozioni potrebbe essere la colla che tiene insieme una storia d'amore. Fidati di te stesso se sospetti che questo non sia il momento di condividere ciò che hai nel cuore. Lascia che le cose si svolgano per un po 'e vedi cosa succede. Lo stesso vale se sei single e ti chiedi se è il momento giusto per far sapere a qualcuno che sei interessato.

Carriera / Finanza: hai una lunga strada da percorrere mentre lavori per raggiungere il tuo prossimo traguardo. Il sole nel tuo cartello che squarcia Saturno mette in guardia dal rendere le cose più complicate del necessario. Calmati, sii paziente e accontentati del lungo raggio. Quello che stai costruendo è pensato per durare una vita, quindi non sarà realizzato in un giorno. Se una figura di autorità sembra scoraggiante, prendila come una sfida per dimostrarle che si sbagliano.

Crescita personale / spiritualità: sei piuttosto forte, ma non puoi portare il peso del mondo sulle tue spalle. Conosci i tuoi limiti e chiedi aiuto quando ne hai bisogno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: solo perché stai facendo un passo indietro rispetto a determinate attività ed essendo più riflessivo, ciò non significa che non brami la compagnia. Anche se lo volessi, non puoi evitare un amico dell'Ariete. È divertente vivere in modo vicario attraverso il loro dramma.

Amore / Amicizia: un allineamento dinamico tra la Luna Ariete, Venere nel tuo segno e Marte ti rende la colla che tiene insieme le amicizie nella tua squadra. Sotto questa deliziosa influenza, hai un modo per schiacciare i problemi tra i tuoi amici e riunire tutti in modo coeso. La tua cordialità e l'atmosfera spiritosa sono super divertenti. Quindi, rende difficile per chiunque rimanere pazzo quando ci sei.

Carriera / Finanza: fai attenzione a non lasciare che la paura definisca ciò che puoi e non puoi fare. Quando il determinato Sole del Toro squadra Saturno restrittivo nella tua nona casa espansiva, è facile sentirsi scoraggiati. Un'istruzione inadeguata o abilità obsolete potrebbero essere ciò che guida le tue preoccupazioni. In tal caso, inizia a esplorare modi per rafforzare il tuo know-how. In questi giorni, la strada per il successo è ventosa piuttosto che un colpo dritto. Non aver paura di cambiare rotta se necessario.

Crescita personale / spiritualità: farai di tutto per perseguire una nuova esperienza. Imparare cose nuove e fare cose che non hai mai fatto prima ti attira in grande stile. È di ispirazione perché ti fa considerare nuovi percorsi e possibilità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: gli eventi di oggi potrebbero mettere alla prova la forza del tuo sistema di supporto emotivo. Che tu abbia a che fare con qualcosa di importante o minore, aiuta a sapere che qualcuno ha le spalle. Nonostante le tue riserve, una Bilancia fedele è la persona a cui rivolgersi.

Amore / Amicizia: il sole che contatta i nodi evidenzia la tendenza a sedersi e lasciare che altre persone prendano il volante. Significa che c'è meno lavoro da fare per te; tuttavia, non finisci sempre dove vuoi andare. Perché non far valere i tuoi interessi con un amico o il tuo partner? La tua soddisfazione per la tua relazione aumenterà quando aumenterai e prenderai una parte più attiva nel modo in cui ti connetti. Hai molto da offrire, ma nessuno lo saprà se non condividi i tuoi regali.

Carriera / Finanza: la pressione è su per dimostrare che sei in cima al tuo gioco. L'intraprendente Luna dell'Ariete nella tua zona professionale che giura i nodi della luna suggerisce che potresti non avere l'atto insieme. In tal caso, mantieni un profilo basso mentre ottieni alcune cose risolte. Ancora più importante, è necessario avere una comprensione di ciò che le persone si aspettano e trovare un modo per offrire.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si fonde con il guaritore ferito Chirone ti rende più vulnerabile del solito. Il lato positivo è che può avvisarti di aree che richiedono un'auto-cura più intensiva.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sei pronto per tutto ciò che verrà dopo. E probabilmente senti che c'è qualcosa di fantastico dietro l'angolo. Trascorri del tempo con un Ariete che ti ispira. Ti daranno un sacco di idee interessanti che vale la pena esplorare.

Amore / Amicizia: alla gente piace stare con te perché sei pronto per qualsiasi cosa. Non deluderai mentre l'intrepida Luna dell'Ariete nella tua zona di avventura si allinea con Venere e Marte. Anche se devi lavorare al mattino, stasera avrai ancora tempo per connetterti. Una festa di orologi virtuali o giochi online è un ottimo modo per te e i tuoi amici di recuperare il ritardo.

Carriera / Finanza: il sole nel Toro nella parte superiore del grafico ti mette in primo piano. Un quadrato dall'ambizioso Saturno nella tua zona di alleato suggerisce che l'attenzione che ricevi potrebbe generare tensione tra te e un collega o un cliente intimo. Potrebbero essere riluttanti a supportarti se compromettono la loro agenda. O, forse, sono preoccupati che il loro contributo non venga riconosciuto. Non aspettarti troppo dagli altri adesso. Potrebbe essere necessario completare questa tappa del viaggio da soli.

Crescita personale / spiritualità: indipendentemente dal fatto che ti consideri una persona spirituale, troverai il cameratismo tra le persone che condividono le tue convinzioni. Perché non passare un po 'di tempo a connettersi con la tribù prescelta oggi?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: mentre la luna si sposta nell'Ariete infuocato e nella tua ottava casa emotivamente intima, potresti ritrovarti a entrare nella nitidezza della connessione tra te e qualcuno a cui sei vicino. Potrebbe essere una sfida, anche se in definitiva guarigione, in particolare se coinvolge un Ariete.

Amore / Amicizia: fare lo sforzo extra per entrare in contatto con un amico o per iniziare un'attività di gruppo online piuttosto che fare le tue cose sarà gratificante. Anche se al momento non è così, il fedele Sole del Toro che si allinea ai nodi della luna suggerisce che il rafforzamento dei legami e la costruzione della comunità ti serviranno a lungo termine. È facile isolarsi e perdersi nel proprio mondo, ma non è sempre ciò che fa bene a te.

Carriera / Finanza: potresti scoprire che tu e il tuo partner o qualcuno con cui condividete le responsabilità finanziarie avete idee diverse su come gestire le risorse. L'indipendente luna in Ariete che si oppone a Giunone orientato alla partnership nei tuoi settori finanziari suggerisce che una persona crede egoisticamente "ciò che è tuo è mio" mentre l'altro sta lavorando per garantire la sicurezza reciproca. È meglio presentare questa discussione fino a domani, per non tenerti sveglio tutta la notte.

Crescita personale / spiritualità: è frustrante quando scopri che non sei riuscito a creare connessioni che ti forniscono il supporto di cui hai bisogno. Invece di aspettarti di ricevere, cerca modi per offrire i tuoi regali.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: metti molto in amicizie e relazioni. È perché sai quanto sia importante coltivare le tue connessioni. Il collegamento con i tuoi Gemelli preferiti può essere un'esperienza reciprocamente corroborante. Sono bravi ad aiutarti a vedere nuove possibilità.

Amore / Amicizia: la tua eccitazione per il romanticismo e le relazioni fa eccitare le persone. Puoi ringraziare un allineamento dinamico luna / Venere / Marte per aver aumentato di livello i tuoi sentimenti sulla tua vita amorosa. La tua atmosfera è contagiosa e può indurre un partner riluttante a interessarsi un po 'di più a ciò che sta accadendo tra di te. Per i single, la tua vibrazione allegra rende sicuramente l'idea di collaborare con te molto attraente. Perché non farti flirtare?

Carriera / Finanza: con un sole tagliente / l'allineamento di Saturno che influisce sull'espressione e sulla creatività, potresti chiederti se hai perso il tuo mojo. Le idee non sembrano avere quel qualcosa di speciale che le distingue dalla massa. Se pensi di essere a qualcosa, è meglio non sovraccaricarlo. E se sei a corto di idee, non pensare troppo alle cose. Lascialo in pace per ora se non ti senti ispirato. In un giorno o due, puoi tornarci con occhi nuovi.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo all'aperto può essere corroborante. Il movimento fisico fa bene al tuo corpo e alla tua mente. Trova uno sbocco adatto a te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: indipendentemente dal fatto che le tue connessioni più importanti siano platoniche, romantiche o professionali, le relazioni richiedono lavoro costante e educazione. Considera quali connessioni potrebbero richiedere la potatura o un po 'di cura in più. Potrebbe comportare prestare maggiore attenzione a un Toro nella tua vita.

Amore / Amicizia: accoppiata o singola, la deliberata luna nel Toro che si allinea al Nodo Nord ti incoraggia a considerare il quadro più ampio quando ti concentri sulla collaborazione. A volte, sei così preso dalla banale roba di tutti i giorni, che perdi di vista ciò che cerchi davvero. Qual è il tuo sogno da grande relazione? Le tue scelte di partnership ti stanno avvicinando o allontanando dal raggiungerlo? Potrebbe essere necessario allineare le tue azioni ai tuoi desideri.

Carriera / Finanza: potresti essere confuso su quale sia la strada in cui la Luna Ariete, nella tua zona di lavoro, piazza i nodi e poi si fonde con Chirone frammentato. Ciò può rendere difficile l'accesso a informazioni accurate e stimolare il rispetto delle linee guida. Fare un lavoro nel modo giusto può comportare l'avventurarsi in un'area esterna alla timoneria. Anche se è stressante, apprendere nuove cose alla fine sarà utile.

Crescita personale / spiritualità: educazione e spiritualità possono ampliare i tuoi orizzonti in modi incommensurabili. Potresti pensare di sapere tutto quello che c'è da sapere su cosa c'è là fuori, ma non lo sai. Lascia che la tua curiosità ti porti in un nuovo viaggio. Potrebbe essere un'esperienza che afferma la vita.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: in questi giorni, sei l’anima della festa. A casa e “al lavoro”, alla gente piace stare con te perché sei piuttosto divertente. Che la tua connessione sia romantica o platonica, un Gemelli potrebbe trovarti difficile resistere. Forse ti avvicinerai?

Amore / Amicizia: sei piuttosto affascinante perché Mercurio spiritoso e Venere affettuosa si allineano nelle zone della tua vita sentimentale. Quindi, è un momento opportuno per farti flirtare. Sei terribilmente carino e difficile resistere quando giochi e prendi in giro con un tale talento. Sei destinato a catturare l'attenzione di qualcuno. Se abbinata, questa atmosfera ariosa lo rende un perfetto appuntamento notturno. Il tuo senso dell'umorismo e l'atmosfera giocosa daranno il tono per una serata memorabile.

Carriera / Finanza: attenersi a un piano finanziario può sembrare restrittivo poiché il sole in Ariete impulsivo piazza Pallade nella tua casa di denaro. Potresti essere tentato di concederti un appuntamento o una divertente attività solista. Forse faresti meglio a concederti un'indulgenza minore piuttosto che negarti. Se ti senti ribelle, potrebbe scatenare una folle spesa. È importante essere intelligenti riguardo ai soldi, ma devi anche vivere un po'!

Crescita personale / spiritualità: la scrittura creativa e l'astuzia possono attrarti. È il modo perfetto per esprimerti. Può anche aiutarti a decomprimere da una settimana molto lunga. Non devi essere bravo a farlo per divertirti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI martedì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: il tempo tranquillo potrebbe non essere così rilassante come dovrebbe essere, in particolare se si devono affrontare problemi di casa o della famiglia. Taglialo sul nascere per goderti i tuoi tempi di fermo. Se hai bisogno di incoraggiamento, controlla con un acquario comprensivo.

Amore / Amicizia: è tutto sulla tua vita amorosa ora che il sensuale sole nel Toro è nella tua zona sentimentale. Un cenno di supporto del Nodo Nord afferma che sarai una persona migliore per fare della relazione la tua priorità. Seriamente, capra. C'è solo tanta attenzione che dai ai tuoi interessi senza iniziare a sentirti ostacolato dalla tua mancanza di connessione. Se accoppiati, dedica più tempo al tuo partner. Se sei single, estrai tutte le fermate nella tua ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: con Giunone dedicato nella tua zona professionale, sei orgoglioso della tua capacità di soddisfare le esigenze dei superiori. Tuttavia, l'opposizione odierna dalla luna nell'Ariete indipendente suggerisce che svolgere questo ruolo potrebbe essere in conflitto quando si tende alle proprie esigenze. Il problema con l'essere così doveroso è che crea l'aspettativa che sarai sempre al tuo posto.

Crescita personale / spiritualità: immagina se vuoi che hai tutto ciò di cui hai bisogno. Qual è la prima cosa che daresti agli altri? Vai avanti. Fai un piccolo gesto per pagare in avanti. In una forma o nell'altra, la tua generosità alla fine ti fa ritorno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potresti passare una giornata intensa. Quindi, è una buona idea dare la priorità ai tuoi compiti e attività. Tutto il lavoro e nessun gioco creano un Acquario stressato, quindi assicurati di dedicare tempo alla ricreazione. Un Gemelli nella tua cerchia può avere delle buone idee.

Amore / Amicizia: una conversazione o uno scambio di testi potrebbe fornire alcune informazioni succose su una preoccupazione romantica. Con l'audace Luna dell'Ariete nella tua zona di comunicazione che contatta Venere e Marte, non si può dire cosa potresti dire per iniziare la conversazione. A volte, vale la pena essere coraggiosi e dire ciò che hai in mente invece di battere intorno al cespuglio. Potrebbe essere l'unico modo per scoprire cosa vuoi sapere.

Carriera / Finanza: Mercurio informato che aspira al nodo nord nella tua zona di lavoro suggerisce che dovresti ascoltare attentamente quando parli con un collega. Potresti ascoltare informazioni vitali che ti aiutano ad andare avanti con un nuovo incarico. Le tue abilità diventeranno più forti man mano che ti avventuri in un territorio che non ti è familiare.

Crescita personale / spiritualità: mentre focalizzi la tua attenzione sulla casa e sulla famiglia, ci potrebbe essere molto da fare. Il Toro che squadra Saturno nel tuo segno ti avverte di non mettere tutto sulle tue spalle. Ti senti sotto pressione per dimostrare di essere responsabile, ma c'è solo così tanto che puoi fare. Scopri quando concederti una pausa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: se prendi sul serio i tuoi doni, ti darai il permesso di investire nei tuoi talenti. È tempo che tu porti le tue abilità al livello successivo. Se hai bisogno di assistenza e supporto, cerca un Gemelli per fornire l'incoraggiamento di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: con il Sole del Toro nella tua zona di comunicazione che raddrizza il rifiuto di Saturno, l'insicurezza può essere un impedimento a parlare liberamente. Invece di condividere ciò che stai pensando, potresti tacere o dire ciò che pensi sia accettabile per il tuo ascoltatore. Non cedere alla pressione per esprimere i tuoi pensieri prima di essere pronto. Ci sono alcune cose che devi ancora capire.

Carriera / Finanza: un acquisto stimolante del momento potrebbe essere una mossa ispirata, soprattutto se stai spendendo per la tua casa. L'impulsiva Luna Ariete nella tua zona monetaria che contatta Venere e Marte può conferire un tempismo impeccabile e un gusto eccellente. Ti meriti di vivere circondato dalla bellezza, quindi perché non sguazzare su mobili o decorazioni per la casa? Consideralo un investimento nella tua felicità.

Crescita personale / spiritualità: mettere il pedale creativo sul metallo può richiedere carburante per portarti dove vuoi andare. Ciò significa fare un investimento finanziario in un hobby o in una ricerca artistica. Mercurio nella tua zona monetaria, contattando il Nodo Nord, suggerisce che se ti aiuterà a sviluppare i tuoi talenti, è un modo saggio di spendere i tuoi soldi.