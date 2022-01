Oroscopo di oggi 21 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 21 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 21 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: carriera e finanze saranno nella tua mente mentre la pratica Luna Vergine accende un grande trigono terroso con l'attrattore Venere e l'innovatore Urano. Fascino e inventiva possono assicurarti ciò che cerchi, in particolare da Toro, Vergine e Capricorno.

Amore/Amicizia: c'è la verità e nient'altro che la verità. E poi ci sono le piccole bugie bianche che le persone raccontano quando sono sul posto caldo. Ancora una volta, sarai riluttante a rivelare ciò che pensi e senti mentre Mercurio retrogrado si scontra con il nefasto Nettuno nella tua casa dei segreti. Eludere un problema è destinato a far credere a qualcuno che hai qualcosa da nascondere. Puoi evitare una conversazione imbarazzante per ora, anche se non a tempo indeterminato.

Carriera/Finanza: è fondamentale comprendere i limiti dell'influenza che hai su una squadra. Altrimenti, potresti spingere le cose troppo oltre poiché l'aggressivo Marte si scontra con Saturno inflessibile nella tua casa di collaborazione. Una mossa decisiva potrebbe ritorcersi contro e farti sembrare un cattivo invece di motivare le persone a fare quello che vuoi che facciano. Se vuoi essere l'eroe di questa storia, dovrai fare ciò che la mente alveare vuole che tu faccia.

Crescita personale/Spiritualità: è tempo di pensare a ciò che ti aspetta e fare progetti per ciò che speri di ottenere. Non preoccuparti se non hai capito tutto. Lo tirerai insieme nelle settimane a venire.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti sentirai come una stella mentre la luna nella tua casa di espressione personale accende un grande trigono terroso con il tuo sovrano, Venere e l'eccentrico Urano nel tuo segno. La tua atmosfera divertente e il tuo fascino non convenzionale attireranno l'attenzione, in particolare da Vergine e Capricorno.

Amore/Amicizia: L'aria è piena di voci mentre Mercurio retrogrado rivisita la sua collisione con il nefasto Nettuno. Probabilmente hai già sentito queste voci prima. Potrebbero coinvolgere un amico o uno scenario che si svolge nella tua cerchia sociale. Una buona regola pratica è non farsi prendere dai pettegolezzi e tramandare una storia abbozzata. Non conosci l'intera storia, quindi perché mettere a rischio la reputazione di qualcuno. Lascia che il sentito dire muoia con te.

Carriera/Finanza: potresti sentirti in conflitto su quanta influenza puoi o dovresti usare per convincere qualcuno a fare quello che vuoi che faccia. Con l'aggressivo Marte che si scontra con l'inflessibile Saturno nel tuo settore professionale, ci saranno conseguenze quando ricorrerai a mosse invadenti o di controllo. L'esitazione è il segno che indica che questa probabilmente non è la strada da percorrere. Manipolare il tuo capo o un collega può danneggiare la fiducia guadagnata duramente e mettere a rischio la tua relazione.

Crescita personale/spiritualità: Mercurio chiacchierone che si allinea con Giove speranzoso potrebbe spingerti a raccontare a un amico tutto sui tuoi piani per il futuro. Chiudi le labbra, toro. È un po' troppo presto per rivelare informazioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Soddisfare i tuoi desideri più intimi sembra una possibilità poiché la Luna Vergine accende un grande trigono terroso con l'attrattore Venere e il creatore di cambiamenti Urano. Tuttavia, potrebbe sembrare molto diverso da quello che immaginavi, quindi non rimanere bloccato su come appaiono le cose.

Amore/Amicizia: potresti avere un piccolo litigio con il tuo interesse amoroso o un caro amico mentre il guerriero Marte nella tua casa di associazione si scontra con la figura autoritaria Saturno. Solo perché sei appassionato del tuo punto di vista, non significa che tu abbia ragione. Prima di salire su una soponetta per difenderti, faresti meglio a controllare i fatti. Non c'è niente di peggio che essere combattivi e sbagliati.

Carriera/Finanza: sei terribilmente intelligente, quindi le persone di solito sono entusiaste di ascoltare le tue idee. Quando Mercurio retrogrado si scontra con l'illusorio Nettuno nel tuo settore professionale, potresti provare, ancora una volta, a vendere uno schema che sembra più fumo e specchi che qualcosa che puoi realisticamente realizzare. È bello sognare grandi progetti. Tuttavia, dovrai renderli fattibili se vuoi che i tuoi colleghi salgano a bordo. Faresti meglio a tornare al tavolo da disegno e ripensare al tuo piano.

Crescita personale/Spiritualità: non dovresti essere ossessionato dalla tua immagine, ma dovresti essere consapevole di come ti imbatti. Quello che dici può determinare se le persone ti prendono sul serio o meno. Sappi che le tue parole saranno prese a cuore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le tue abilità umane saranno al punto mentre la luna accende un grande trigono terroso con la socievole Venere e il jolly Urano nelle tue zone interpersonali. Ti divertirai a conoscere persone diverse dalla tua solita folla, in particolare Toro, Vergine e Capricorno.

Amore/Amicizia: i desideri insoddisfatti possono essere fonte di tensione in una relazione. Potresti essere ugualmente stressato se non hai ancora incontrato una persona pronta e in grado di soddisfare le tue esigenze. Mentre l'impaziente Marte si scontra con il trattenimento di Saturno nella tua casa dell'intimità, potresti sentirti piuttosto agitato. Che tu ci creda o no, non ottenere ciò che vuoi non è la fine del mondo. Sembra solo così perché sembra più vicino che mai.

Carriera/Finanza: non dovresti credere a tutto ciò che senti, specialmente su questioni finanziarie. Gossip e voci potrebbero scatenarsi mentre Mercurio retrogrado nella tua casa delle risorse condivise si scontra con il nefasto Nettuno. È probabile che tu abbia già sentito tutto prima. Se la notizia era falsa in passato, probabilmente lo è ancora. Questo non è il momento di condividere informazioni riservate con altri. Dovresti tenere per te ciò che conosci.

Crescita personale/Spiritualità: sei più un sognatore di quanto chiunque creda. Per te, la visualizzazione può essere uno strumento potente. Se riesci a vederlo, puoi raggiungerlo, a condizione che tu elabori un piano.