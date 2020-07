Oroscopo di oggi 21 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 21 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: entrare in contatto con qualcuno che ti diverte e ti fa stare bene può darti la spinta emotiva di cui hai bisogno. Chi è la persona più divertente del tuo mondo? Ci sarà sicuramente un Leo teatrale in giro che è alla ricerca di un pubblico in cattività.

Amore / Amicizia: con la vivace Luna Leone nella tua zona sentimentale che aspira Venere nella tua casa di comunicazione, vorrai parlare dell'amore. Una conversazione civettuola potrebbe essere la cosa giusta per illuminare il tuo umore. Trova il tempo di connetterti con il tuo partner o la data che preferisci per un cordiale cuore a cuore.

Carriera / Finanza: vale la pena spacciare un concetto obsoleto? È qualcosa su cui pondererai con il Sole del Cancro in contrasto con il Nodo Sud nella tua casa del pensiero superiore. Dipingere a grandi linee non richiederà molto sforzo. Va bene se non ti dispiace telefonare; tuttavia, se vuoi stupire qualcuno con le tue idee, dovrai presentare qualcosa di nuovo ed essere pronto a scendere in campo. Hai dentro di te. Perché non andare per l'oro?

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio squadrato ferito Chirone nel tuo segno, il parlare di sé senza potere può essere dannoso. Presta attenzione a ciò che pensi e dici di te stesso e a come ti fa sentire. È così che ti vedi? O stai criticando le pappagalli da un genitore o un familiare? È tempo di cambiare la narrazione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non ti piace essere spinto in un territorio sconosciuto. Al lavoro e nella vita personale, potresti essere sfidato a uscire dalla scatola. Un Ariete audace può darti il ​​coraggio di fare un salto di fiducia, ma andare avanti è su di te.

Amore / amicizia: uscire dalla propria zona di comfort sessuale può essere scoraggiante. Con il sensibile Sole del Cancro che si scontra con il Nodo Sud nella tua casa dell'intimità, avventurarti troppo rapidamente o troppo lentamente in una nuova esperienza può essere ugualmente problematico. Devi sentirti come se conoscessi la superficie del terreno; tuttavia, non lo capirai mai se non sperimenti. Non puoi solo vacillare sul trampolino. Ad un certo punto, dovrai saltare. Anche se forse non oggi.

Carriera / Finanza: con Mercurio che guarisce il guaritore ferito Chirone, i pensieri oscuri possono offuscare la tua visione. Quindi, potresti trovare difficile vedere il valore di qualcosa su cui stai lavorando ora. Ti senti spesso un po 'insicuro quando sei sull'orlo di una svolta. Se non sei a conoscenza di ciò, potresti presumere che stai avendo un guasto. Concentrati su cosa sta andando bene invece di temere cosa potrebbe andare storto.

Crescita personale / spiritualità: con l'accogliente Leone Luna nel tuo regno domestico, il tuo cuore è nel posto che chiami casa. Trova il tempo di goderti le comodità della tua creatura preferita e trascorrere del tempo con le persone che ami.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti essere ansioso di legare le cose in sospeso con una questione finanziaria urgente. Non scoraggiarti se scopri che la tua linea di fondo non è quella che pensavi fosse. Con la consulenza di un Cancro esperto di denaro, puoi cambiare le cose.

Amore / amicizia: dovresti continuare a seguire lo stesso approccio con le relazioni? O dovresti fare le cose in modo diverso? È qualcosa su cui riflettere mentre il Sole del Cancro si scontra con il Nodo Sud che forma l'abitudine nella tua zona di associazione. Fare troppo affidamento sull'altra persona per stabilire il tono potrebbe essere parte del problema. Forse è ora che inizi ad affermarti un po 'di più.

Carriera / Finanza: con il curioso Mercurio nella tua zona monetaria che squarcia Chirone ferito, un'indagine sui tuoi affari finanziari potrebbe farti sentire insicuro sul futuro. In questi giorni, sei più consapevole della sicurezza finanziaria del solito. Quindi, potresti impazzire per qualcosa di relativamente insignificante. Se c'è un ostacolo valido che devi superare, non puoi farlo da un luogo di paura. Lascialo in pace per ora. In pochi giorni avrai la chiarezza necessaria per trovare una soluzione.

Crescita personale / spiritualità: con la gregaria Leone Luna che contatta Venere socievole nel tuo segno, raggiungere la tua gente preferita sarà un'esperienza piacevole. Rendi prioritario effettuare alcune chiamate e fare il check-in con il tuo equipaggio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con il sole che lascia il segno, la stagione del tuo compleanno sta per concludersi ufficialmente. Spero che tu abbia imparato alcune cose nuove su di te e fissato nuovi obiettivi per l'anno a venire. Cerca un Leo per assistenza con un piano finanziario.

Amore / Amicizia: uscire con un amico stasera? Assicurati di avere un Piano B. Con la drammatica Luna del Leone che squarcia l'Urano irregolare nel tuo settore sociale, gli amici possono essere traballanti e le cose potrebbero non andare secondo i piani. Preparati alle modifiche dell'ultimo minuto.

Carriera / Finanza: hai davvero intenzione di telefonare? Con il sole nel tuo segno che si scontra con il nodo sud nella tua zona di lavoro, è allettante prendere la strada della minor resistenza. Potrebbe andare bene se questo blocco può tenerti a galla mentre fai il tuo atto insieme; tuttavia, prendere l'abitudine di fare il meno possibile non è un'idea intelligente.

Crescita personale / spiritualità: l'autopromozione può non udire quando parli con qualcuno che è determinato a trovare difetti in ciò che fai. Con Mercurio che squarcia denigrando Chirone, tutti sono critici. C'è un granello di verità in quello che dicono? Prima di suonare il clacson alla persona successiva, potrebbe essere opportuno scoprirlo. Allo stesso tempo, dovresti ricordare che non tutte le cosiddette autorità sanno di cosa stanno parlando.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: tutti i segnali indicano la necessità di sviluppare ulteriormente i tuoi talenti unici. Niente ti renderà più felice e più appagato che sapere che stai facendo il massimo dai tuoi doni. Un amico Gemelli incoraggiante ti farà il tifo a margine.

Amore / Amicizia: con il Sole del Cancro nella tua dodicesima casa solitaria che aspira al nodo sud nella tua zona sentimentale, prenderai la strada della minor resistenza con gli affari del cuore. Vuoi connetterti; tuttavia, sembra che ti manchi l'energia per fare più del minimo indispensabile per mantenere l'interesse di qualcuno. Non essere sorpreso se la tua atmosfera letargica non riesce a ottenere una risposta entusiasta. Se ti interessa davvero, ti intensificherai e ti comporterai come fai tu.

Carriera / Finanza: con l'intelligente quadratura di Mercurio ferito Chirone nella tua casa di istruzione superiore, una mancanza di conoscenza potrebbe essere il tuo tallone d'Achille. È probabile che nessuno intorno a te sappia cosa stai pensando o pensi di non essere all'altezza; tuttavia, ciò non ti impedirà di provare apprensione per ciò che non sai. Forse è tempo di colpire i libri? Un mini corso di aggiornamento non potrebbe far male.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno, ti sentirai in sintonia con ciò che sta accadendo intorno a te. Sarai anche profondamente in contatto con i tuoi bisogni emotivi. Lascia che il tuo cuore informi le scelte che fai. È l'indicatore più forte di ciò che dovresti fare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua stagione sociale si sta esaurendo e non un momento troppo presto. C'è di più nella vita che divertimento e feste. Sei pronto per esplorare regni più misteriosi. Ciò potrebbe comportare il tentativo di capire cosa succede con un Leone segreto nella tua vita.

Amore / amicizia: con Mercurio chiacchierone nella tua zona di amicizia che raddrizza Chirone ferito nella tua segreta ottava casa, condividere informazioni riservate con un amico può farti sentire insicuro. La loro risposta potrebbe essere un po 'insensibile o addirittura scortese. Oppure potresti chiederti se sono persone di cui ti puoi davvero fidare. Se hai bisogno di feedback o indicazioni, è una buona idea rivolgersi a qualcuno che è senza giudizio e, soprattutto, rimosso dai tuoi affari personali.

Carriera / Finanza: l'aspetto del Sole del Cancro nei nodi lunari suggerisce che potresti non essere terribilmente ambizioso se lo fai sul lavoro troppo facilmente. In questo tipo di situazione, è facile ingannarsi nel credere che ciò che stai facendo sia più che sufficiente. Probabilmente va bene se ti accontenti di calpestare l'acqua. Sebbene se continui a questo ritmo, probabilmente non avanzerai molto lontano. Cerca i modi per intensificare il tuo gioco.

Crescita personale / spiritualità: sotto lo sguardo dell'energetica Luna Luna, è facile bruciarti. Per mantenere il motore acceso è necessaria un'autosufficienza emotiva. Prendere un timeout per le attività di restauro come la meditazione o i pisolini può essere utile.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con qualcuno che ti motiva (come un Leone in uscita) può essere molto gratificante. Beneficerai di essere delicatamente spinto a provare nuove cose. Fidati del fatto che il tuo amico possa vedere eccitanti possibilità di cui al momento non sei a conoscenza.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Mercurio nella tua zona di reputazione che squarcia Chirone ferito nella tua casa di associazione, mandare in onda biancheria sporca in pubblico può fare più male che bene. Potrebbe sembrare catartico esporre le tue rimostranze allo scoperto; tuttavia, se torna dall'altra parte, le tue parole potrebbero causare angoscia e minare la tua relazione. Allo stesso modo, scegliere nel punto dolente di qualcuno potrebbe causare una reazione avversa. Non costa nulla essere gentili.

Carriera / Finanza: non è il momento di considerare il quadro generale? Il Sole del Cancro nella tua zona di carriera in linea con i nodi della luna ti invita ad ampliare la tua vista. Ciò significa andare oltre le idee presentate dalle persone intorno a te ed esplorare una gamma più ampia di concetti e possibilità. Forse ti piacerebbe portare un progetto o un prodotto al livello successivo? O forse, ricerche o studi approfonditi possono migliorare ciò che fai? È tempo di pensare in grande!

Crescita personale / spiritualità: cosa ti appassiona di più all'apprendimento? Potrebbe dirti qualcosa su una vendita che dovresti sviluppare o su un nuovo interesse che dovresti perseguire. Sii disposto a seguire dove ti porta il cuore.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: possiedi il tipo di energia che illumina una stanza. Quindi, non dovresti essere sorpreso se le persone vogliono passare del tempo intorno a te e crogiolarsi nel tuo splendore. Un adorabile Gemelli potrebbe diventare innamorato. Non incoraggiarli a meno che tu non sia interessato.

Amore / Amicizia: ti sentirai sbalordito dalle vibrazioni romantiche mentre la drammatica luna nel Leone si allinea con Venere nella tua zona di intimità. Se abbinato, è una serata ideale per un appuntamento. Una notte di streaming TV e relax potrebbe anche essere piacevole. Stasera, i singoli Scorpioni sono molto allettanti. Perché non chiamare un amico e mettervi insieme in moto? Potresti avere una pazza chimica con qualcuno che incontri.

Carriera / Finanza: la frustrazione nasce quando trovi difficile realizzare le tue idee. Le tue conoscenze potrebbero non riuscire a colmare le lacune di un progetto con l'intelligente Mercurio che squarcia Chirone frammentato nella tua zona di lavoro. Manca il tuo know how? O il problema sta nella tecnica? Può essere difficile da dire. Cercare di risolvere un problema con un collega può essere altrettanto stressante. Sii paziente con te stesso e gli altri mentre cerchi di trovare una soluzione.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile per te abbracciare l'idea che ci sono persone nella tua vita che ti supportano senza desiderare molto da te in cambio. Non devi portare tutto da solo. Ricevi i doni che ti vengono incontro con gratitudine.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la divertente Luna Luna nella tua zona di esplorazione, sei in vena di avventura. Oggi trarrai beneficio dalla liberazione dalla solita routine e dal provare qualcosa di diverso. Un Gemelli potrebbe essere desideroso di venire per la corsa.

Amore / amicizia: il sesso è un argomento appiccicoso. Con un allineamento spigoloso tra loquace Mercurio e il Chirone ferito che influisce sulla tua vita amorosa, i sentimenti potrebbero essere feriti se non lo tratti, e altri argomenti delicati, con la gestione attenta che meritano. Dire la cosa sbagliata potrebbe lasciare qualcuno (forse tu) a sentirsi rifiutato e frainteso. Se non sei preparato ad ascoltare la verità di qualcuno, è meglio non porre domande difficili. Salva quella conversazione per una data successiva.

Carriera / Finanza: ci vuole tempo e pratica per imparare a lavorare con un partner. L'allineamento odierno tra il Sole del Cancro e i nodi lunari suggerisce che ci sono vantaggi nell'apprendere come collaborare con successo. In primo luogo, significa che non devi portare sulle spalle l'intero peso di un progetto. In secondo luogo, puoi beneficiare del talento e delle risorse fornite da una seconda parte. Cerca un modo per collaborare.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Leone nella tua zona di saggezza che attira Urano e Chirone può ispirarti a trovare un nuovo approccio per risolvere un problema o aumentare le tue abilità. Ciò che impari può servirti ora e in futuro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: c'è un'intensità per il giorno che ci aspetta e un po 'di vantaggio emotivo. Non lasciarti buttare solo perché senti le cose profondamente. Un'interazione con un Ariete può essere sia una benedizione che una maledizione. Cerca il dono in ciò che accade.

Amore / Amicizia: con loquace Mercurio che squarcia Chirone ferito, una conversazione con il tuo partner o un parente potrebbe riaprire una vecchia ferita. Non andare lì a meno che non sia necessario. E se devi, cammina molto attentamente. Si può rivelare di più di quanto entrambe le parti si sentano a proprio agio, innescando un rinnovamento dei sentimenti feriti. Se la conversazione dovesse nascere spontaneamente, considera le conseguenze della sua uscita. Va bene se senti il ​​bisogno di cambiare argomento.

Carriera / Finanza: lavorare a stretto contatto con un collega o un contatto professionale può essere scoraggiante. Con il Sole del Cancro nella tua zona di associazione in linea con i nodi lunari, si spera che i benefici della condivisione dei tuoi talenti e risorse superino di gran lunga le paure che hai di essere fuori dalla tua profondità. Metti le dita dei piedi nel pool di collaborazione e guarda come ci si sente. A poco a poco, puoi tranquillamente salire su un'immersione profonda.

Crescita personale / spiritualità: il rovescio della medaglia di una famiglia dolorosa è la resilienza. Se non hai passato quello che hai passato, potresti non avere i punti di forza e le capacità che hai oggi. Celebrali.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la gregaria luna nel Leone nella tua casa di interazione one-to-one, non vorrai andare da sola. Al lavoro e al gioco, trarrai beneficio dalla compagnia di qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda. Un Gemelli intelligente e divertente, forse?

Amore / Amicizia: un angolo armonioso tra la coinvolgente luna nel Leone e i Gemelli socievoli crea un'atmosfera divertente e civettuola. Non ci sono emozioni pesanti qui, solo una spensieratezza allegra che rende facile andare d'accordo. Se accoppiati, perché non fare un piano per fare qualcosa che piaccia a te e al tuo interesse amoroso? Per i single, essere coinvolti in un'attività che ti piace potrebbe connetterti con qualcuno che condivide i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: con l'espressivo Mercurio nella tua zona di lavoro che squadrava il ferito Chirone, discutere di un problema relativo al tuo lavoro può essere scatenante. Soprattutto se gioca nelle tue insicurezze sul tuo lavoro. È del tutto possibile che non ci siano basi per la tua ansia. Quindi, non dovresti credere a tutto ciò che pensi. Invece di ascoltare le voci sul posto di lavoro, raggiungi qualcuno che conosce. Riservare il giudizio finale fino a quando tutti i fatti e le cifre non saranno presenti.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito creativo è migliorato. Fortunatamente, non devi essere un artista a tutti gli effetti per divertirti ad esprimerti in modo creativo. Cerca un progetto divertente e intelligente. O goditi la tua musica, film o letteratura preferiti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nell'energico Leone, sarai ispirato a cancellare le attività dalla tua lista di cose da fare. Sia a casa che sul lavoro, devi occuparti degli affari. Perché non ricompensarti trascorrendo del tempo con i tuoi Gemelli preferiti questa sera?

Amore / amicizia: il Sole del Cancro in cerca di conforto nel regno che governa il romanticismo, l'intrattenimento e gli hobby in linea con i nodi della luna ti invita a trovare cose divertenti da fare a casa. La tua avventura non deve sempre svolgersi agli occhi del pubblico. I piaceri privati ​​possono essere altrettanto divertenti. Perché non prendere l'abitudine di pianificare cose interessanti da fare a casa? Le serate di gioco e le feste artigianali (anche tramite chat video) sono un ottimo punto di partenza.

Carriera / Finanza: con Mercurio che squarcia Chirone ferito nella tua casa di soldi, una conversazione sui contanti potrebbe far divertire il kibosh. Le critiche potrebbero dar luogo a spendere troppo (o anche troppo poco) per un appuntamento, un hobby o una gita divertente. In questi giorni, potresti non sentirti in grado di fare una grande pazzia. Sii onesto su ciò che puoi permetterti. Se qualcuno ha un problema, sta a loro fare i conti con la situazione.

Crescita personale / spiritualità: l'audace Luna Luna che aspira Venere nel tuo regno domestico potrebbe ispirare un mini restyling domestico. Apporta modifiche che renderanno il tuo spazio più invitante.