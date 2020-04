Oroscopo di oggi 22 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 22 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La Luna Nuova ti invita a coltivare un nuovo atteggiamento nei confronti del denaro. Ti servirà bene per avere una mente aperta sulle tue opportunità ed essere flessibile nelle prossime settimane. Potrebbe essere necessario contrattare un Acquario prima di fare i prossimi passi.

Amore / Amicizia: la resistenza che senti quando non sei d'accordo con un amico è un segno che non dovresti spingere oltre la questione. Lo scontro aggressivo di Marte con il nodo meridionale legato alle abitudini suggerisce che è saggio frenare la tua natura combattiva a favore del mantenimento della pace. Non devi fare la tua comparsa in ogni combattimento a cui sei invitato.

Carriera / Finanza: la luna nuova di stasera nel toro esperto di denaro porta un risarcimento alle tue finanze; tuttavia, non sarà senza le sue sfide. Saturno e Urano indicano un effetto positivo mentre provi ad andare avanti con i tuoi piani. Onorare le tue esigenze attuali può richiedere che tu rinunci alle preoccupazioni per il futuro e viceversa. Nonostante quello che potresti aver sentito, non puoi avere tutto.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna nel tuo segno piazza i pianeti nel Capricorno inflessibile, spingere per ottenere la tua strada potrebbe essere una ricerca infruttuosa. Inoltre, se ti fai strada, potrebbe rivelarsi una vittoria vuota. Se non ottieni un semaforo verde, sappi che c'è una buona ragione per frenare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La Luna Nuova nel tuo segno è quasi come un secondo compleanno. Preparati affinché le persone applaudano il nuovo volto nuovo che presenti al mondo. Solo un acquario scoraggiante oserebbe piovere sulla tua parata. Forse sono invidiosi? Non lasciare che gli odiatori offuschino il tuo splendore.

Amore / Amicizia: con la luna nella tua solitaria dodicesima casa a squadrare pianeti nel serio Capricorno e nella tua zona di avventura, non sarai in vena di piani elaborati e pazzi. Probabilmente è uno sforzo maggiore di quello che vuoi fare per uscire con il tuo interesse amoroso o un amico. Perché non rimanere e organizzare una festa virtuale con i tuoi amici?

Carriera / Finanza: con la Luna Nuova di questa sera che unisce l'eccentrico Urano nel tuo segno, sei pronto a far volare la tua strana bandiera. Vivere la tua verità potrebbe creare abbastanza clamore con i più alti che si aspettano un comportamento più sereno. Hai intenzione di fare? O cederai alla pressione di conformarti? È una questione di ciò che è in gioco e quanto sei disposto a pagare per la libertà di essere te stesso. Pensaci attentamente, toro.

Crescita personale / spiritualità: è un momento entusiasmante per te. Ti senti molto più libero del solito e stai scoprendo cose affascinanti su di te. È la tua stagione, Toro. Perché non trovare un modo per festeggiare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci sono un certo numero di cose su cui potresti farti capire. Tuttavia, la nuova luna ti consiglia di non prendere l'esca e rilassarti. Se vuoi rilassarti, stai alla larga da un turbolento Toro che sta cercando di scuotere le cose.

Amore / Amicizia: stai facendo richieste irragionevoli a un amico o al tuo interesse amoroso? O è il contrario? Con la luna in Ariete che squadrano i pianeti nell'irrefrenabile Capricorno, è saggio essere consapevoli dei confini. Potresti non pensare di chiedere molto, ma l'altra persona potrebbe sentire di essere egoista. Se i ruoli sono invertiti, appoggia delicatamente il piede ed esercita il tuo potere per dire di no.

Carriera / Finanza: con la Luna Nuova nel placido Toro e la tua casa di riposo, dovresti prendere la vita a un ritmo più piacevole. Sebbene con aspetti del caotico Urano e preoccupante Saturno, potresti essere impegnato a cercare di capire come spegnere un incendio. È difficile non preoccuparti di come andrai dal punto A al punto B, ma sottolinearlo non ti aiuterà. In effetti, prendere parte ad attività di restauro come la meditazione o lo yoga può essere ciò che è necessario ripristinare.

Crescita personale / spiritualità: se stai imparando qualcosa di nuovo, sii paziente. Non acquisirai lo status di esperto durante la notte. Saturno nella tua casa di istruzione superiore ti consiglia di sistemarti a lungo raggio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l' amicizia viene messa a fuoco sotto la Luna Nuova. Tutti i segni indicano che è tempo di cambiare le cose. Potrebbe essere necessario rivalutare la tua relazione con un Acquario nella tua cerchia. Rimarranno nella tua vita? O andranno?

Amore / amicizia: la tua vita sociale ottiene un riavvio dalla Luna Nuova nella tua casa di amicizia e gruppi, anche se non sarà senza il suo dramma. Annuisce da Urano irregolare e Saturno difficile suggeriscono che potrebbero sorgere problemi nella tua squadra che dovranno essere affrontati. Qualcuno potrebbe essere avviato dall'isola dell'amicizia. Spero che non sei tu! Un cambiamento nella tua cerchia è arrivato da un po ', anche se potrebbe sorprenderti.

Carriera / Finanza: se sei dipendente da qualcuno per il supporto finanziario, non puoi permetterti di diventare avido. L'aggressivo Marte nella tua zona di risorse condivise che si scontra con il Nodo Sud mette in guardia dal prendere l'abitudine di aspettarsi che qualcuno prenda la tua scheda. Fermarsi prima di chiedere di più può aiutare a scongiurare un disaccordo. Andare senza o attingere a una fonte alternativa può aiutarti a evitare di mettere a rischio una relazione importante.

Crescita personale / spiritualità: non puoi fare a meno di giocare il ribelle nei panni dei pianeti quadrati della Luna Ariete nell'autorevole Capricorno. Non sarai perseguitato né controllato. La tua posizione invierà il messaggio che sei una persona indipendente e non rispondi a nessuno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: La Luna Nuova, nella parte superiore della carta, ti mette in una posizione ad alta visibilità. Quindi, tutti osserveranno le tue mosse. Trattare un imprevedibile Toro sarà molto complicato. Spero che tu sia preparato per quello che porta il toro.

Amore / Amicizia: vorrai qualcuno a cui rivolgersi oggi; tuttavia, mentre la luna si scontra con l'autorevole Saturno nella tua casa di interazioni individuali, potresti non apprezzare quello che hanno da dire. Proprio quando hai bisogno della convalida che sei sulla strada giusta, hai incontrato disapprovazione. Forse questa persona teme che il perseguimento dei tuoi obiettivi ti porti via da loro? Assicurati di includere persone importanti nei tuoi piani.

Carriera / Finanza: La luna nuova nel Toro porta un necessario riavvio nella tua carriera. Annuisce il liberatore Urano e Saturno suggerendo che le circostanze potrebbero spingervi a fare un cambiamento che state evitando. Puoi renderlo facile o renderlo difficile, ma non puoi ostacolare il progresso. Ora sei in uno strano, ma eccitante, nuovo paesaggio. Concediti un momento per adattarti e poi considera come potresti aver bisogno di modificare i tuoi obiettivi per il futuro.

Crescita personale / spiritualità: potresti risvegliarti in un momento a-ha che fornisce una visione visionaria di ciò che ci aspetta. Può comportare il rilascio di qualcosa e l'eliminazione dell'ardesia per accogliere nuove energie e opportunità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La Luna Nuova segnala l'impulso di allargare le ali e volare, ma sei legato alle responsabilità. Trova un modo abile per affrontare un esigente Acquario che si frappone tra te e la tua libertà. Non è saggio provare a trattenerti.

Amore / amicizia: socializzare potrebbe essere una seccatura che non vuoi essere disturbato. Puoi incolpare il petulante Ariete Luna che squarcia i pianeti nel severo Capricorno per aver piovuto sulla tua parata. Sotto questa spigolosa influenza, niente è così divertente come è stato spezzato e devi lavorare sodo per soddisfare le aspettative. Se sei stressato, rimanda una data o ritrovati.

Carriera / Finanza: potrebbe non essere puramente ispirazione che ti spinge ad ampliare la tua istruzione e ad aggiornare il tuo set di competenze. La Luna Nuova nella tua casa di apprendimento superiore che attira Urano e Saturno suggerisce che potresti essere ostacolato nella tua vita lavorativa senza di essa. Più conoscenza e abilità possiedi, maggiori saranno le tue possibilità. Nelle prossime due settimane, considera dove potresti trarre beneficio da un'ulteriore istruzione e formazione. I semi che pianti ora possono determinare come la tua vita lavorativa prospera nell'anno a venire.

Crescita personale / spiritualità: molti Vergine hanno in sé un artista o un artigiano magistrale. Se senti di avere una vocazione creativa, è un momento eccellente per impegnarsi nello sviluppo delle tue capacità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: a casa e al lavoro, negoziare con gli altri per soddisfare le tue esigenze può essere stressante. Tuttavia, è qualcosa che non può essere evitato. Potrebbe esserci una disconnessione tra ciò che dice un Toro irregolare e ciò che fanno. Uomo avvisato mezzo salvato.

Amore / Amicizia: "Non possiamo andare tutti d'accordo?" diventa il tuo grido di battaglia mentre la luna nell'Ariete petulante e la tua zona di associazione squadrano i pianeti nell'esigente Capricorno e il tuo regno di casa. Sembra che non importa dove guardi, c'è qualcuno che vuole qualcosa da te. E ciò che vogliono è in conflitto con i tuoi interessi. Cerca di non dare una scossa se le cose non vanno per il verso giusto. Domani è un altro giorno!

Carriera / Finanza: la luna nuova in Toro nella tua casa di risorse condivise rivolge la tua attenzione a prestiti, debiti e finanze che condividi con un partner romantico o commerciale. Aspetti di Urano irregolare e Saturno esigente indicano che potrebbe essere necessario rinegoziare i termini. In questo momento, le condizioni potrebbero non essere a tuo favore; tuttavia, se hai un disperato bisogno di supporto, potresti non avere scelta. Potrebbe essere saggio chiedere una consulenza professionale in merito.

Crescita personale / spiritualità: se hai in mente cose serie, potresti diventare un po 'cupo quando la luna quadrerà Saturno questa sera. La suddivisione in zone, i videogiochi o la realizzazione di un progetto scaltro potrebbero essere una gradita distrazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: i semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare come le relazioni fioriranno o vacilleranno nell'anno a venire. Ora è un gioco diverso e si applicano nuove regole. Soprattutto quando hai a che fare con un Toro. Questo non è lo stesso vecchio toro.

Amore / Amicizia: la luna nuova in Toro nella tua zona di partnership è destinata a dare un riavvio alla vita della tua relazione. Annuisce dal risveglio Urano e dal disciplinato Saturno suggerendo che andando avanti, non saranno affari come al solito. In effetti, potresti chiederti se vuoi davvero tutta la responsabilità che deriva dall'essere in una relazione impegnata. Non buttare il bambino fuori con l'acqua del bagno. È tempo di avvicinarsi alle relazioni in un modo più evoluto e, forse, non convenzionale.

Carriera / Finanza: c'è un enorme potere dietro le tue parole. Il tuo sovrano, Plutone, in cerca del guaritore ferito Chirone nella tua zona di lavoro, suggerisce che qualcosa che dici potrebbe fare molto per trasformare una relazione di lavoro frammentata. Potrebbe non accadere dall'oggi al domani, ma potresti vedere un'enorme differenza nel modo in cui ti relazioni tra loro nelle settimane e nei mesi a venire. Perché non usare la tua voce per fare un cambiamento?

Crescita personale / spiritualità: un momento a-ha può rivelare come il tuo punto di vista è influenzato dalla tua infanzia. È un'opportunità per rivendicare il potere da una posizione che sembra insopportabile. Sarà rinfrescante coltivare un modo di vedere cose che non sono colorate dal passato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: dare priorità al gioco è essenziale per la tua felicità. Inizia ad abbracciare l'idea che ti meriti di divertirti. Se hai problemi a prendere il promemoria, un Leo spensierato può aiutarti a ricevere il messaggio. Se non ora, quando inizierai a goderti la vita?

Amore / Amicizia: Un buon momento può essere costoso come gli impetuosi pianeti quadrati della Luna Ariete nel Capricorno consapevole del valore e nella tua zona monetaria, ma non deve essere così. Prima di impegnarti per un appuntamento o una serata fuori con un amico, cerca le tue opzioni. Se hai intenzione di schizzare, dovresti ottenere il valore dei tuoi soldi. Ti meriti di fare qualcosa di divertente, quindi trova un modo per farlo funzionare. È tempo di smettere di negare a te stesso opportunità di gioia.

Carriera / Finanza: esiste un legame tra l'abnegazione e la tua capacità di prosperare. In altre parole, se non pensi di essere degno di felicità e prosperità, sembra che non riesci mai a ottenere ciò che desideri. O lo capisci e non riesci a durare. Un potente allineamento Plutone / Chirone ti invita a dare uno sguardo più approfondito alla questione e iniziare ad affermare la tua autostima. Questo significa dare la priorità alla gioia e trovare il tempo per le attività che ti fanno sentire bene.

Crescita personale / spiritualità: una riluttanza a condividere i tuoi pensieri segnala la necessità di pensare qualcosa in modo più approfondito prima di esprimere le tue opinioni. Esercita l'opzione per dire: "Tornerò da te su questo."

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI mercoledì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l'investimento che fai nel perseguire le tue passioni nelle prossime due settimane può determinare cosa ti porta felicità nell'anno a venire. Presta maggiore attenzione alla tua vita amorosa, ai tuoi hobby e alla tua creatività. Non lasciare che un Acquario denigratorio ti scoraggi dal seguire il tuo cuore.

Amore / amicizia: La luna nuova in Toro nel regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento ti mette in vena di festa. Annuisce dal turbante Urano e dall'esatto Saturno suggeriscono che non tutto andrà secondo i piani e che il tuo tempo libero potrebbe richiedere un investimento più significativo di quanto ti aspettassi. È un indicatore di ciò che puoi aspettarti dalla tua vita amorosa, dai tuoi hobby e dalle tue divertenti attività negli anni a venire. Fai del tuo meglio per adattarti e seguire il flusso.

Carriera / Finanza: quando ti trovi sul punto di entrare e di occuparti di una questione di denaro, rallenta. Marte sbrigativo nella tua zona monetaria che aspira al nodo sud nel tuo segno dice che non è sempre il tuo lavoro né il tuo interesse essere quello di iniziare l'azione. Potrebbe essere meglio lasciare che qualcun altro lo gestisca. Oppure potresti dover fare un passo indietro e vedere come vanno le cose.

Crescita personale / spiritualità: sei forte solo quanto il tuo anello più debole. Come potenti aspetti di Plutone ferito il guaritore Chirone, affrontare una casa travagliata o una faccenda familiare può aiutarti a recuperare il tuo potere ed essere il tuo io migliore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: è più importante che mai ottenere con il programma in materia di casa e famiglia. Essere un bastian contrario rende la vita difficile agli altri come a te stesso. Una conversazione con una Bilancia fidata può aiutarti a vedere le cose sotto una nuova luce.

Amore / amicizia: potresti essere al buio per una preoccupazione romantica. Marte guidate nel tuo segno che si scontrano con il nodo sud suggeriscono che potresti mettere le pause invece di cercare risposte. Fidati della vocina che ti dice che non vuoi sapere.

Carriera / Finanza: sei intelligente e hai molte idee geniali, ma non ti fidi sempre di ciò che sai. L'ingegnoso Plutone che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno mentale ti incoraggia a scavare in profondità alla ricerca di talenti sepolti. Possedere i doni che sono giustamente tuoi può renderti una forza da non sottovalutare. Sii coraggioso nel condividere la tua saggezza

Crescita personale / spiritualità: la luna nuova in Toro rivolge la tua attenzione alle preoccupazioni della tua casa e della famiglia. Una collaborazione con l'innovatore Urano afferma che andando avanti, nulla sarà più come una volta. Un quadrato a Saturno nel tuo segno suggerisce che ti scaverai i talloni e sarai trascinato nel futuro piuttosto che arrenderti al cambiamento. Se stai per essere testardo, potrebbe essere un giro difficile. Non puoi ostacolare il progresso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: ti fiderai del tuo genio e condividerai le tue idee con il mondo? O la paura del rifiuto ti farà attenuare il tuo splendore? Agisci prima che la tua finestra di opportunità si chiuda. Uno Scorpione che fa parte del Team Pesci può fornirti l'incoraggiamento di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: Marte nel tuo regno inconscio che si scontra con il nodo sud nella tua zona di amicizia suggerisce che il risentimento potrebbe essere costruito attorno ai modelli in cui ti imbatti con gli amici. Invece di sfogarti in privato, potresti anche ammettere che sei stanco di fare le stesse cose vecchie. Questo potrebbe cambiare le cose e forse non sei pronto a scuotere la barca.

Carriera / Finanza: parti per le gare su un nuovo progetto mentre la luna nuova in Toro ripristina il tuo mojo mentale. Urano e il tradizionalista Saturno suggeriscono che hai nuove idee selvagge. Tuttavia, temi che siano così fuori dagli schemi da essere respinti. Questo riassume praticamente il tuo processo di pensiero per l'anno a venire. Metti le mutande della tua ragazza grande / ragazzo grande, metti le tue paure sullo scaffale e preparati a scuotere le cose!

Crescita personale / spiritualità: quanto desideri il futuro che prevedi? Un bizzarro allineamento Plutone / Chirone dice che tirerai fuori tutte le fermate per superare ciò che si frappone tra te e il tuo obiettivo se è abbastanza importante per te.