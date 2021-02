Oroscopo di oggi 22 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 22 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 22 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con il sole e la luna nei regni nascosti della tua carta, sarai ispirato a rallentare e soddisfare i tuoi bisogni più elementari. Non sottovalutare il valore del riposo e delle attività di ringiovanimento. Un Cancro o Pesci possono fornire le cure di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: in questi tempi isolati, devi essere creativo nel socializzare. Con Venere nella tua zona di amicizia che sembra Urano esperto di tecnologia, le app di appuntamenti, i social media e le piattaforme di chat video sono strumenti utili. È un momento opportuno per investire in modi per rimanere in contatto con gli amici e incontrare nuove persone che condividono i tuoi interessi. La tua squadra apprezzerà gli sforzi che fai per mantenere tutti connessi.

Carriera / Finanza: la tua fiducia aumenta e diminuisce mentre la sensibile Luna del Cancro si armonizza con il Sole dei Pesci e poi piazza Chirone ferito nel tuo segno. Il messaggio qui è fidarsi del proprio istinto iniziale. Con Chirone nel tuo segno, ci sarà sempre un certo elemento di insicurezza. Il tuo compito è controllare le tue insicurezze rispetto alla realtà e andare avanti quando le circostanze non riescono a verificare le tue paure. È una pratica che ti servirà bene nei mesi e negli anni a venire.

Crescita personale / spiritualità: l'animo caritatevole che è in te viene in prima linea con il nutrimento di Cerere ora nel tuo segno. Prima di poterti occupare degli altri, dovrai occuparti della cura di te stesso. Rispondere alle tue esigenze non è solo un'opzione. È una priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la sensibilità che offri alle tue conversazioni mette gli altri a proprio agio, anche se ti senti leggermente a disagio per il territorio emotivo in cui ti trovi. Fai un respiro profondo e sappi che puoi gestirlo. Un Ariete apprezzerà la tua empatia.

Amore / amicizia: la tua compassione aumenta con il nutrimento di Cerere nell'Ariete anticonformista e nella tua mistica dodicesima casa. Prenderai l'iniziativa quando si tratta di aiutare chi è nel bisogno. Il dolore o la perdita di un amico o di una famiglia diventa più facile da sopportare quando viene condiviso con una persona premurosa. La tua empatia si estenderà anche agli estranei bisognosi. Fai solo attenzione a non fare il martire o il salvatore. Dovresti anche stare attento a coloro che trarrebbero vantaggio dalla tua gentilezza.

Carriera / Finanza: con il tuo sovrano, Venere, in aspetto eccentrico Urano nel tuo segno, la tua eccentrica atmosfera attirerà sicuramente l'attenzione. Non è solo perché sei un po 'insolito. Le persone sono attratte da te perché hai il polso del polso di ciò che è di tendenza nel tuo campo. Perché non cogliere l'attimo e stupire i vertici con un'idea innovativa? Potresti essere sorpreso di scoprire che alcune persone stanno guardando a te per guidare la carica verso il cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: tutto va bene nel tuo mondo quando marci al ritmo del tuo stesso tamburo. Fidati di te stesso, segui il tuo cuore e fai ciò che ti sembra giusto, non importa quanto insolito possa essere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: una spinta mattutina di autostima può lasciare il posto ai dubbi su se stessi quando qualcuno mina la tua autostima. Non lasciare che le parole di una persona cinica (un Ariete, forse) gettino un'ombra sulla tua prospettiva ottimista. Abbi fiducia e credi in te stesso.

Amore / amicizia: con la custodia di Cerere in Ariete e il tuo settore sociale fino all'8 maggio, sarai un vero amico. Sarai veloce nel difendere e proteggere i tuoi amici più stretti e sarai presente quando avranno bisogno di te. Non si tratta di coccolarli, ma di fornire il supporto e l'incoraggiamento che consente loro di stare con orgoglio sulle proprie gambe. Potresti anche essere ispirato a costruire una rete di supporto reciproco tra amici o all'interno della tua comunità, dando a tutti l'accesso a ciò di cui hanno bisogno.

Carriera / Finanza: è un momento eccellente per ricercare nuove idee ed esplorare modi innovativi per ampliare le proprie attività. Un aspetto creativo di Venere / Urano insieme a un accumulo di pianeti nella tua nona casa espansiva può motivarti a scoprire quanto lontano puoi andare. Alcuni dei tuoi concetti potrebbero essere troppo lungimiranti per il consumo generale. Quindi, potresti volerli sviluppare in segreto per ora.

Crescita personale / spiritualità: è un momento emozionante per la spiritualità e l'educazione. Non mancano le opportunità per espandere la tua saggezza. Fai qualche ricerca, esplora le tue opzioni e determina dove ti piacerebbe di più crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non dubitare della tua connessione con lo Spirito, i tuoi antenati o il sé superiore. Tutti i segnali indicano che sei collegato. Non tutti credono. Non lasciare che nessuno (specialmente un cinico Ariete) getti ombra sulle relazioni mistiche che ti sostengono.

Amore / Amicizia: con Venere che aspira a Urano esperto di tecnologia nel tuo settore sociale, potresti essere ispirato a scavare in profondità nel background di qualcuno per saperne di più su di loro. Non lascerai nulla di intentato quando approfondirai i loro profili sui social media e cercherai dati personali online. È intelligente voler sapere con chi hai a che fare. Tuttavia, dovresti stare attento a non essere troppo invadente. Imparare le basi dovrebbe essere più che sufficiente. Un po 'di mistero farà molto per mantenere il tuo interesse.

Carriera / Finanza: con la luna nel segno, sei super sensibile. La luna che si armonizza con il Sole dei Pesci e poi si scontra con l'insicuro Chirone avverte che la tua fiducia può essere infranta quando una figura influente non riesce a darti la convalida che desideri. Non leggere troppo nelle cose né essere pronto ad abbracciare ogni minimo. Invece, lascia che alimenti la tua determinazione a dare il meglio in ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: una pratica spirituale può essere un'immensa fonte di conforto. Non deve essere niente di formale. Hai semplicemente bisogno del tuo modo unico per entrare e ricevere le vibrazioni positive che ti tengono in carreggiata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: mini pause di meditazione, passeggiate tranquille e altre attività che promuovono la consapevolezza saranno utili. Avere tempo per elaborare i tuoi pensieri e le tue emozioni può aiutarti a rimanere in pista. Gli Acquario possono interferire con il tuo processo di pensiero, quindi non rivolgerti a loro per il feedback.

Amore / Amicizia: con l'attrattore Venere nella tua zona di collaborazione che aspira a Urano non convenzionale nella parte superiore del tuo grafico, non sei al di sopra di impiegare modi insoliti per attirare l'attenzione. Sei un vecchio professionista quando si tratta di rubare la scena, quindi sarai totalmente nel tuo elemento. Se accoppiato, è meglio che il tuo partner si sieda e prenda nota. La tua atmosfera adorabile e stravagante potrebbe far guardare gli ammiratori nella tua direzione. All'improvviso ti vedranno sotto una luce diversa quando qualcuno inizierà a competere per la tua attenzione.

Carriera / Finanza: Con i governanti del tuo lavoro e delle zone di successo, Saturno e Venere, nel tuo settore di partnership, per andare avanti dovrai avere alleati carismatici, intelligenti e laboriosi nella tua squadra. Non è il momento di farlo da soli. Fai un inventario di colleghi, amici e contatti professionali che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Unire la tua esperienza, i tuoi talenti e le tue risorse può rivelarsi vantaggioso per tutti.

Crescita personale / spiritualità: la fede lascia il posto alla paura mentre l'emotiva Luna del Cancro guarda al Sole dei Pesci e poi insicura Chirone. Fidati del tuo istinto iniziale. Non lasciare che un momento di ansia ti faccia dubitare delle scelte che fai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua fede in amici e persone care lascia il posto al dubbio mentre la sensibile Luna in Cancro si armonizza con il Sole in Pesci e poi si scontra con Chirone ferito. Non prendere a cuore un'offesa minore, soprattutto se proviene da un brusco Ariete.

Amore / Amicizia: sotto un allineamento Venere / Urano, stai cercando modi nuovi e interessanti per mantenere vivo l'amore con il tuo partner. Un cambiamento improvviso nella tua solita routine potrebbe essere esaltante. Le vergini single saranno attratte da persone che hanno un background o uno stile di vita insolito. Con la pandemia che rende la tua vita un po 'noiosa e prevedibile, hai bisogno di tutta l'eccitazione che puoi ottenere.

Carriera / Finanza: un'idea insolita potrebbe essere molto popolare e guadagnare trazione sul posto di lavoro. Con Venere nella tua zona di lavoro che sembra Urano inventivo, i tuoi colleghi potrebbero salire a bordo quando proponi qualcosa di super creativo. Tutti guardano a te per portare l'ingegno e aggiornare i vecchi modi di fare le cose con le ultime tecnologie e idee all'avanguardia. Quindi, sarai nel tuo elemento. Se stai cercando una nuova posizione, un potenziale datore di lavoro potrebbe apprezzare le tue conoscenze, il tuo pensiero creativo e il tuo fascino.

Crescita personale / spiritualità: guardi alla spiritualità per idee ed esperienze che sfidano la tua visione quotidiana della vita. Sei alla costante ricerca di quell'inafferrabile momento ah-ha. Potrebbe venire da dove meno te lo aspetti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la fede nelle tue capacità può lasciare il posto al dubbio poiché la sensibile Luna del Cancro si armonizza con il Sole in Pesci e poi si scontra con l'insicuro Chirone. Stai attento ad accettare i consigli. Qualcosa che qualcuno dice (un Ariete, forse) potrebbe minare la tua fiducia.

Amore / amicizia: un bizzarro allineamento tra Venere e il carattere jolly di Urano nelle tue zone di romanticismo e intimità dice che sei pieno di sorprese. Sarai ispirato a scuotere le cose nella tua vita amorosa in modo positivo. Un appuntamento impetuoso o una passeggiata sul lato selvaggio nel boudoir potrebbero essere esilaranti. L'elemento sorpresa farà sicuramente sorridere il tuo partner. Se sei single, cerca qualcuno che incarni un felice mix di stravaganza e sex appeal.

Carriera / Finanza: il governatore della tua zona di guadagno, Plutone, che transita nel tuo regno domestico indica che trasformare la tua casa e la tua vita familiare è la tua motivazione principale per fare soldi. Non si tratta solo del momento presente. Si tratta anche di trionfare sulle sfide della tua educazione. A volte puoi essere fanatico al riguardo e può far impazzire i tuoi cari. Spiegare il retroscena può alleviare le tensioni.

Crescita personale / spiritualità: è una sfida costante spingere te stesso a crescere oltre ciò che sai. Tuttavia, vale sempre la pena imparare cose nuove e ampliare i tuoi orizzonti mentali. Cogli un'opportunità per ampliare la tua visione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tua curiosità e il desiderio di conoscenza sono enormi. Tuttavia, potresti essere riluttante a esplorare i tuoi interessi se sono solo per divertimento e hanno poca applicazione pratica. Non permettere a nessuno (come un Ariete) di scoraggiare una ricerca sincera. Seguire la vostra felicità.

Amore / amicizia: quando ci sono meno posti dove andare e non c'è molto da fare, devi essere creativo. Con la socievole Venere nel tuo regno domestico che aspira a Urano non convenzionale nella tua zona di collaborazione, sarai ispirato a esplorare modi insoliti per intrattenere le persone nella tua cerchia ristretta. Tempo permettendo, bevande calde e coperte sotto il portico o nel vialetto potrebbero essere divertenti. Oppure potresti voler giocare a un gioco tramite chat video. Farai qualsiasi cosa folle necessaria per mantenere felice il tuo equipaggio.

Carriera / Finanza: con il governatore della tua zona di lavoro, Marte, nella tua casa di partnership, la collaborazione è essenziale per il successo sul lavoro. Tuttavia, il guerriero Marte non sempre lo rende facile. Il conflitto e le vibrazioni competitive potrebbero minacciare un rapporto professionale. Se sorgono problemi, dovrai capovolgere lo script sulla collaborazione. Tu e un collega potreste essere una coppia formidabile quando lavorate insieme per raggiungere un obiettivo condiviso.

Crescita personale / spiritualità: ti occupi di attività di sensibilizzazione, a condizione che ti piaccia il processo. Quando entri in un territorio profondo e di ricerca dell'anima, potresti perdere il tuo fervore. Perseverare può essere difficile ma utile.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: comfort emotivo, sicurezza e protezione sono alcune delle cose che brami sotto lo sguardo della Luna in Cancro. Puoi trovarli nidificando, riposando e connettendoti con i tuoi cari preferiti. L'atmosfera compassionevole di un Pesci può essere rilassante.

Amore / Amicizia: con Mercurio espressivo come sovrano della tua zona di collaborazione, una buona comunicazione è una parte essenziale di una relazione sana. Il Nodo Nord che attraversa questo regno sottolinea ulteriormente la necessità di parlare apertamente e ascoltare bene. Puoi presumere che sia qualcosa che già fai. Anche così, potresti ancora fare con un po 'di miglioramento. Prendersi più interesse per gli affari del tuo partner e ascoltare pazientemente le sue preoccupazioni farà miracoli per la tua relazione. Anche aprirsi di più sarà utile.

Carriera / Finanza: avrai un bel modo con parole come l'affascinante Venere nel tuo settore della comunicazione si allinea con il non convenzionale Urano nella tua zona di lavoro. L'atmosfera creativa che porti può ispirare tutti a guardare un incarico in un modo nuovo. Tendi ad essere esperto nelle ultime tendenze e progressi tecnologici. Può essere utile condividere ciò che sai con i tuoi colleghi. Potrebbe suggerire alcune idee piuttosto inventive.

Crescita personale / spiritualità: intrattenere se stessi è una sfida costante mentre si vive durante una pandemia. Niente sembra molto divertente mentre la Luna del Cancro si scontra con Chirone nella tua giocosa quinta casa. Forse è il momento di esplorare nuovi interessi e hobby?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la Luna in Cancro e il Sole in Pesci nelle tue zone di persone, sarai sensibile alle persone intorno a te e in sintonia con le loro esigenze. Puoi aspettarti una buona comunicazione e interazioni positive, anche se un Ariete petulante potrebbe darti del filo da torcere.

Amore / Amicizia: una stretta compagnia è essenziale per il tuo benessere emotivo quando la luna attraversa la tua casa di coppia. Avrai bisogno delle calde vibrazioni che solo un partner romantico o un'anima gemella platonica possono fornire. Quando la luna si allinea con il compassionevole Sole dei Pesci, sarà facile condividere i tuoi sentimenti. Tuttavia, l'insicurezza potrebbe sorgere quando si piazza insicuro Chirone. Non è necessario essere così sensibili nel comunicare con qualcuno a cui importa di te. Non aver paura di aprirti.

Carriera / Finanza: la gestione creativa del denaro sarà il tuo forte in quanto Venere attrattore nella tua casa dei beni si allinea con l'inventivo Urano. Che tu stia guadagnando o spendendo, troverai un modo insolito per trasformare le cose a tuo favore. Preparati ad agire rapidamente. La finestra di opportunità potrebbe aprirsi e chiudersi in un batter d'occhio. Sei abbastanza astuto da sapere cosa vale la pena, quindi sei obbligato a fare le mosse giuste.

Crescita personale / spiritualità: un investimento nell'apprendimento non è mai uno spreco. Con Vesta dedicato nella tua casa di istruzione superiore, andrai all in quando deciderai di aumentare di livello le tue conoscenze e abilità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sarai nella zona con problemi di lavoro e finanziari fino a quando una notizia scoraggiante non ti porterà fuori strada. Non essere così veloce nel credere a tutto ciò che leggi o ascolti, specialmente se proviene da un Ariete denigratorio. Fidati del tuo istinto.

Amore / Amicizia: con l'adorabile Venere nel tuo segno che sembra Urano non convenzionale, sei pronto a mostrare a tutti quanto sei unico. Dal tuo stile alla tua personalità eccentrica, tutto di te urla autenticità e originalità. Le persone vogliono essere nella tua orbita perché è stimolante stare con una persona che non ha paura di vivere ad alta voce. La tua atmosfera sarà estremamente edificante per le persone a cui sei più vicino. Farà sapere a un compagno stravagante che non sono soli.

Carriera / Finanza: con la coscienziosa Luna del Cancro che attraversa il tuo lavoro, la realizzazione emotiva arriva attraverso la partecipazione alle attività lavorative di routine. Non c'è niente come la soddisfazione che deriva dall'eliminazione degli elementi dalla tua lista di cose da fare. Non è la cosa più eccitante del mondo. Tuttavia, è bello lasciarsi prendere ed essere liberi di concentrarsi su incarichi più entusiasmanti. Salva i progetti affascinanti per dopo. Fai il lavoro sporco oggi.

Crescita personale / spiritualità: non cercare negli altri eccitazione e cose divertenti da fare. Tutti i segnali indicano che sei quello con tutte le idee interessanti. È un ottimo momento per esplorare nuovi hobby e interessi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna in Cancro e il Sole in Pesci nelle case di autoespressione incoraggiano la creatività, la giocosità e il romanticismo. In altre parole, dovresti seguire la tua beatitudine. C'è sempre quella persona (come un Ariete) che vuole piovere sulla tua parata, ma non lasciarglielo fare.

Amore / Amicizia: una conversazione sulla tua vita amorosa potrebbe essere molto illuminante quando Venere e il risvegliatore Urano si allineano. Con Venere nella tua dodicesima casa nascosta, è probabile che sarai in qualche modo discreto mentre l'altra persona parla. In alternativa, qualcosa che scopri sui social media sul tuo interesse amoroso (passato o presente) potrebbe aprirti gli occhi e spiegare alcune cose. Queste rivelazioni potrebbero essere sorprendenti o eccitanti a seconda delle circostanze particolari.

Carriera / Finanza: dovrai iniziare da solo con il sovrano della tua casa di lavoro (il sole) nel tuo segno. Ciò significa che non puoi aspettare che i tuoi colleghi si mettano in moto. Devi uscire e mostrare loro come si fa. È un ottimo momento per chi lavora in modo indipendente. La tua originalità risplenderà in tutto ciò che farai. Fidati delle tue idee e fai i passi necessari per metterle in pratica.

Crescita personale / spiritualità: sei un leader, non un seguace. Saresti sorpreso di scoprire quanti dei tuoi amici hanno aderito alle tue idee. È perché sei un'incarnazione vivente di ciò in cui credi.