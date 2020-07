Oroscopo di oggi 22 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 22 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la vivace Luna nella tua casa di auto-espressione per tutto il giorno, tutto ciò che fai porterà il tuo segno distintivo. Non importa quanto tu sia creativo, un Capricorno potrebbe non essere colpito. Non lasciare che diminuisca la tua soddisfazione.

Amore / Amicizia: con il sole che entra in Leone e il regno che governa il romanticismo, la creatività, l'intrattenimento e i bambini, sarai al meglio quando ti impegni con le persone e i passatempi che ti portano gioia. Nel prossimo mese, fai della tua missione ottenere il massimo piacere dalla vita possibile. Ti renderà più felice e fornirà il carburante di cui hai bisogno per essere produttivo in attività meno divertenti. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che condivide i tuoi interessi, quindi esci e socializza.

Carriera / Finanza: con lo stratega Mercurio che aspira l'inventivo Urano nella tua casa dei guadagni, pensare fuori dagli schemi potrebbe trasformare una questione finanziaria a tuo favore. Questo posizionamento segnala che è tempo di guardare alla sicurezza e cosa lo fornirà, in un modo nuovo. Una discussione con un familiare o un compagno di stanza potrebbe ispirarti a prendere in considerazione un piano non convenzionale. Mantieni una mente aperta.

Crescita personale / spiritualità: quanto o quanto poco devi fare per impressionare una persona influente? È qualcosa su cui mediterai con il performativo Leone Luna in contrasto con i pianeti nell'autorevole Capricorno. Perché non fare ciò che sembra naturale e appropriato per te?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua atmosfera semplice ma giocosa dà il tono per una piacevole giornata. Chissà che tipo di cose eccitanti farai? Se hai bisogno di ispirazione, cerca un Ariete. Potrebbero incoraggiarti a essere un po 'più cattivo del solito.

Amore / Amicizia: con il sole che entra nel Leone regale e nel tuo regno domestico, ti piacerà essere la regina o il re del tuo castello. Durante il mese successivo, ti divertirai a tenere il campo e intrattenere la tua famiglia e i tuoi amici più stretti. La nidificazione di qualità sarà la cosa giusta per lenire il toro stanco del mondo, quindi assicurati di programmare un po 'di tempo morto. Sarai riempito da pasti cucinati in casa e serate trascorse a leggere o guardare in streaming i tuoi spettacoli preferiti.

Carriera / Finanza: con Mercurio accorto nel tuo regno mentale in linea con Urano lungimirante nel tuo segno, hai un modo per far sembrare l'idea più folle totalmente realistica e fattibile. Questo perché le persone si fidano del fatto che i piani che proponi siano garanti del denaro. Mentre attiri l'attenzione di tutti, prova a venderli su un progetto creativo che hai preparato.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Leone in contrasto con i pianeti nella tua casa di apprendimento superiore, un argomento di interesse o un'attività preferita potrebbe perdere il suo splendore quando diventi troppo ossessivo o non dedichi abbastanza tempo per renderlo piacevole. Trova il tuo punto debole in modo da poter rimanere fidanzato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua atmosfera è allegra e allegra, quindi ti divertirai a fare il check-in con amici e familiari e rimarrai coinvolto in ciò che accade nella loro vita. Potrebbe essere difficile capire o entrare in empatia con un Capricorno, ma dare il tuo colpo migliore.

Amore / amicizia: con l'audace luna in Leone in contrasto con i pianeti nello stoico Saturno e la tua zona di intimità, una conversazione sull'amore o sul sesso potrebbe diventare imbarazzante. Potresti dire più di quanto qualcuno si senta a proprio agio con o non dire abbastanza per ottenere il tuo punto. Cammina con cautela in un territorio sensibile.

Carriera / Finanza: con Mercurio esperto nella tua zona monetaria che aspira all'inventivo Urano nella tua dodicesima casa nascosta, potresti compiere una mossa insolita. Dovrai pensare fuori dagli schemi su questo. È l'uccello intelligente che ottiene il verme. Sia che tu stia cercando il giusto prezzo per un acquisto importante o stia negoziando un aumento di stipendio, dovresti mantenere i tuoi piani al ribasso fino a quando l'accordo non viene concluso.

Crescita personale / Spiritualità: con il Sole Leone che entra nella tua zona di comunicazione, sei nel tuo elemento. Nel mese successivo, ti esprimerai in modo drammatico e porterai tutto il potere del tuo intelletto a sostenere progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico. Puoi aspettarti un momento pieno di riunioni, commissioni e brevi viaggi. Incontri improvvisati e un flusso costante di chiamate e messaggi ti terranno occupato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: hai le tue priorità in ordine. In caso contrario, sarai sulla buona strada prima della fine della giornata. Potresti chiederti se qualcuno (forse un Capricorno) approverà i tuoi piani. La domanda è se ti senti bene con quello che stai facendo.

Amore / Amicizia: mentre Mercurio chiacchierone nel tuo segno si allinea con Urano non convenzionale nel tuo settore di amicizia, ti divertirai a parlare con uno dei tuoi amici più eccentrici. È rinfrescante parlare con qualcuno che ha un punto di vista illuminato. Ti fa pensare alla tua vita in un modo nuovo e ti apre la mente a possibilità eccitanti. Se questa persona è una nuova conoscenza, questo potrebbe rivelarsi una connessione intrigante!

Carriera / Finanza: denaro, beni e valori vengono messi a fuoco con il sole che entra nell'orgoglioso Leone e nella tua zona di attività. Nel corso del prossimo mese, vorrai sfruttare al massimo ciò che hai, perseguire nuovi flussi di reddito e vivere uno stile di vita che rifletta le cose che sono importanti per te. È un momento eccellente per negoziare un rilancio. È anche il momento migliore dell'anno per consultare un professionista finanziario.

Crescita personale / spiritualità: con il coraggioso Leone Luna che aspira Eris nella tua decima casa pubblica, non avrai paura di agire sui tuoi valori. In realtà, vuoi essere visto come qualcuno che sarà coraggioso quando le circostanze richiedono che tu prenda posizione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: quando il sole si muove nel tuo segno, è come avere un compleanno prima del tuo compleanno. Ciò che accade oggi può darti un'idea di ciò che ci aspetta. Spero che l'atmosfera imbarazzante tra te e un Capricorno non ti segua nel futuro.

Amore / Amicizia: con la luna che aspira al nodo meridionale che forma l'abitudine, tornerai alla solita routine romantica piuttosto che provare qualcosa di nuovo. Questo potrebbe significare fare amicizia con un ex o portare il tuo partner fuori dal solito posto. C'è un intero mondo di persone interessanti e luoghi eccitanti là fuori. Perché non iniziare a esplorarli?

Carriera / Finanza: tutti potrebbero chiedersi come ti vengono in mente idee così ispirate. Il mercurio strategico nella tua dodicesima casa nascosta suggerisce che le hai cucinate dietro le quinte. Con Urano lungimirante nel mix, i tuoi concetti potrebbero marchiarti come influencer. Offri un'anteprima delle prossime attrazioni, ma salva il resto fino a quando non sei pronto per la tua grande rivelazione.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra nel tuo segno segna l'inizio della tua stagione di compleanno. È il periodo dell'anno in cui il mondo è sincronizzato con la tua vibrazione unica. Nel prossimo mese sarai ispirato a stabilire nuovi obiettivi personali. Queste aspirazioni dovrebbero riflettere la persona che vuoi diventare e la vita che vuoi coltivare. Dimentica ciò che gli altri pensano che dovresti fare. Sintonizzati sui tuoi desideri.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: i tuoi poteri di seduzione sono forti, ma furtivi. Che si tratti di amore, sesso o denaro che stai cercando, sei sicuro di mantenere il tuo inseguimento. Ottenere un Ariete per darti ciò che desideri sarà difficile, ma non impossibile.

Amore / Amicizia: con la vivace Luna Leone nella tua dodicesima casa nascosta che aspira Venere nel tuo settore pubblico, puoi scappare dai riflettori, ma non puoi nasconderti. Anche quando offuschi il tuo splendore, attiri ancora l'attenzione. Lascia che un ammiratore venga da te piuttosto che essere l'inseguitore.

Carriera / Finanza: con Mercurio in linea con l'innovativo Urano, sarai ispirato a fornire al mondo alcune delle tue idee più lungimiranti. I social media, l'editoria e l'educazione sono modi eccellenti per diffondere i tuoi concetti inventivi. Sei davanti alla curva. Questo potrebbe essere il tuo momento per marchiarti come influencer. Una conversazione con un collega affiatato potrebbe fornire un feedback entusiasmante che ti aiuta a perfezionare le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra nel Leone annuncia il tuo periodo annuale di letargo. Probabilmente non puoi unirti a un monastero, ma puoi prendere la vita a un ritmo più piacevole. Nel corso del prossimo mese, attività come la meditazione e lo yoga saranno riparative. Avrai bisogno di più riposo, quindi colpisci presto il sacco e programma regolari pisolini di gatto. Fare un passo indietro ti consente di fare un salto in avanti dopo il tuo prossimo compleanno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: ottieni un'enorme spinta emotiva quando ti circondi di persone positive. Sia al lavoro che nella vita personale, è essenziale coltivare relazioni di potenziamento. Sarà bello trascorrere del tempo attorno a un allegro Leone oggi.

Amore / amicizia: il sole che entra nel gregario Leo e nella tua undicesima casa in comune mette a fuoco l'amicizia e la tua vita sociale. Nelle prossime settimane, sarai il tuo io migliore quando trascorrerai del tempo con gli amici e sarai coinvolto in attività di gruppo. La tua atmosfera calda e positiva renderà facile stare con la tua solita squadra e probabilmente farai anche nuove conoscenze. Unirsi a un gruppo o un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi è un altro modo per far crescere la tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nella tua zona di carriera che attira Urano dal futuro, le persone cercheranno idee innovative per te. Fortunatamente, hai il dito sul polso degli ultimi sviluppi nel tuo campo. Potresti essere sorpreso di quanto tu sia realmente attinto. Lavorare con le ultime tecnologie e tecniche all'avanguardia può essere di grande ispirazione. Il tuo lavoro scorre senza sforzo quando sei entusiasta di ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: diventi la compagnia che mantieni. Con le persone intelligenti in giro, impari di più. Con la Luna del Leone che attira i nodi, un amico o un gruppo può ispirarti a far salire di livello le tue conoscenze.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: preparati a mettere in pratica tutta la tua esperienza e tutto ciò che hai imparato. Le persone stanno prestando molta attenzione (soprattutto un Leone ambizioso) e vogliono vedere cosa puoi fare. Calmati. Sarai sotto i riflettori per le settimane a venire.

Amore / Amicizia: Nell'attuale allineamento Mercurio / Urano, trarrai beneficio dalla discussione dei tuoi problemi di relazione con una persona di mentalità aperta che può fornire un punto di vista illuminato. Potrebbe essere il tuo interesse amoroso, un amico o una guida spirituale di fiducia. A volte, sei troppo attaccato alla tua prospettiva per vedere chiaramente le cose. Potresti avere un momento a-ha quando ti viene presentato un punto di vista alternativo.

Carriera / Finanza: è il tuo momento di brillare con il sole che entra attirando l'attenzione di Leo e la tua casa di carriera e reputazione. Durante il mese successivo, tutto ti guarda. Fai del tuo meglio per fare un'impressione positiva. Indipendentemente dal tuo lavoro e dalle tue aspirazioni, sarai ben posizionato per attirare l'attenzione dei giocatori critici nel tuo mondo. Ci vorrà un anno prima che tu abbia un'altra possibilità come questa, quindi assicurati di portare il tuo A-game.

Crescita personale / spiritualità: sai molto, ma non sai tutto. La Luna Leone che aspira ai nodi ti invita ad accedere alla saggezza e alle risorse degli altri. Non essere troppo orgoglioso per chiedere assistenza.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con sia il sole che la luna nell'entusiasta Leone e nella tua nona casa espansiva, sei nel tuo elemento. Come vuoi crescere? Dove vuoi andare? Si tratta di ampliare i tuoi orizzonti. Porta con te un elegante Gemelli per la corsa.

Amore / Amicizia: la Luna del Leone che attira i nodi sul tuo asse di partnership avvisa che è saggio lasciare che il tuo interesse amoroso prenda il comando. Puoi imparare molto di più da loro di quanto realizzi. Abbandonare la ruota significa che puoi sederti e goderti il ​​viaggio.

Carriera / Finanza: con Mercurio ben informato che aspira Urano lungimirante nella tua zona di lavoro, potresti trovare un'idea geniale che dimostra che sei davanti alla curva. Potresti anche trarre vantaggio dal diventare esperto negli ultimi sviluppi tecnologici che riguardano ciò che fai. Nei prossimi mesi e anni, essere bravo in ciò che fai dipende dal mantenere aggiornate le tue capacità.

Crescita personale / spiritualità: su, su e via sarà la tua chiamata di raduno con il Sole Leone che entra nella tua zona di avventura. Durante il mese, sarai desideroso di allungare le gambe e la mente nella tua ricerca di nuove esperienze. Viaggia se possibile o inizia a pianificare il tuo prossimo soggiorno. Ti divertirai a mescolarti con culture diverse e conoscere persone con retroscena interessanti. Se sei più un avventuriero mentale, partecipa a un seminario o entra in un club del libro locale.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la superficialità non lo farà. In tutti i tuoi affari, ti consigliamo di avventurarti in profondità nel cuore delle cose. Non tutti possono gestire questo tipo di intensità; tuttavia, un Leo nella tua cerchia può incontrarti dove sei emotivamente, e poi alcuni.

Amore / amicizia: l' allineamento del mercurio perspicace all'allineamento di Urano nelle zone d'amore e di relazione è un appello a fidarsi di pensieri nuovi ed eccitanti sulla tua vita amorosa. Un semplice corto in prospettiva può fare miracoli per cambiare ciò che senti su ciò che sta succedendo. Optare per la visione che sembra più flessibile e aperta piuttosto che essere sposati con le tue nozioni. Cambiare idea può dare a una relazione il riavvio di cui ha bisogno.

Carriera / Finanza: rimanere in pista può essere semplice come completare le attività pratiche e poi passare alla cosa successiva. L'entusiasta luna in Leone che si allinea ai nodi ti incoraggia a sviluppare abilità pratiche piuttosto che perderti in concetti vaghi. Non complicare troppo le cose. Basta fare le cose per costruire il ponte che ti porterà da dove sei a dove vuoi essere.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole del Leone che entra nella tua ottava casa trasformativa, sarai desideroso di fare un tuffo più profondo nella vita. Durante il mese successivo, sarai attratto da incontri intensi che ti riguardano in modo profondo. Tieni il cuore aperto ai doni e alle esperienze che le persone speciali vogliono condividere con te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con il sole e la luna nella tua casa di interazioni individuali, non vorrai andare da solo. Al lavoro e nella vita personale, sarà gratificante collaborare. Tu e un Leo non siete sempre d'accordo, ma oggi sarete in sincronia.

Amore / Amicizia: con il sole che entra nel gregario Leo e nella tua zona di associazione, dovresti cambiare "me time" in "noi time". Nel corso del mese, sarai il tuo io migliore quando ti connetterai e collaborerai in un modo uno contro uno. Che tu stia trascorrendo del tempo di qualità con il tuo interesse amoroso o pianificando le mosse future con un alleato aziendale, il lavoro di squadra aumenta la tua felicità e aumenta le tue possibilità di successo. È un momento eccellente per aggiornare una situazione di appuntamenti casuali a un accordo più esclusivo.

Carriera / Finanza: il mercurio accorto nella tua zona di lavoro si allinea con gli innovativi segnali di Urano che sei su qualcosa di geniale. Sebbene con Chirone insicuro nel mix, potresti non essere pronto a condividere le tue idee. Continua a lucidare i tuoi piani fino a quando non ottieni la fiducia necessaria per fare una grande rivelazione. Lasciare che un collega di fiducia in quello che stai facendo possa fornire la sicurezza di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: invece di lasciare che i tuoi amici prendano l'iniziativa, perché non introdurre alcuni dei tuoi interessi nei tuoi piani? La tua squadra sarà probabilmente molto più interessata alle attività e agli eventi che proponi di quanto pensi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con il sole e la luna nella tua zona di produttività, vedrai il valore nel fare le cose. A casa e al lavoro, ti occupi solo degli affari. Delegare compiti a un Gemelli laborioso può aiutarti ad alleggerire il tuo carico.

Amore / Amicizia: ti emozionerai quando parli con qualcuno che è un po 'non convenzionale. Con Mercurio comunicativo nella tua zona romantica che attira l'eccentrico Urano, le battute spiritose ti faranno desiderare di conoscerli meglio. Non preoccuparti se ti prenderanno. Segui il flusso e lascia che la conversazione si svolga. Se cerchi l'amore, la tecnologia è tua amica. Accendi l'ultima app di incontri e vedi chi c'è là fuori.

Carriera / Finanza: tutto il lavoro e nessun gioco fanno sì che Pesci abbia più probabilità di avere successo. Con il determinato Leo Sun nella tua zona di lavoro per il mese successivo, sarai diligente nel mettere in ordine la tua vita. Prenditi cura di tutti i piccoli compiti che di solito eviti in modo da poterti concentrare su attività più critiche senza distrazione. È un ottimo momento per cercare un nuovo lavoro perché ti imbatterai in un gran lavoratore e i tuoi punti di forza brilleranno.

Crescita personale / spiritualità: considerando quanto tempo viene trascorso a casa, non vorresti che fosse il più accogliente possibile? Pulisci il disordine e fai piccole modifiche che possono migliorare la qualità della tua vita.