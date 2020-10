Oroscopo di oggi 22 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 22 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua spinta e determinazione sono destinate a fare la giusta impressione mentre la luna entra in contatto con i pianeti nella tua casa di carriera e reputazione. Potresti non pensare di fare abbastanza, ma un Capricorno laborioso ti darà il pollice in alto.

Amore / Amicizia: con il sole che entra nel sensuale Scorpione, desidererai ardentemente la profonda vicinanza che solo l'intimità sessuale o emotiva può fornire. Non si tratta solo di sesso. Si tratta anche di entrare in contatto con una persona in un modo che ti fa sentire amato, compreso e desiderato. Questa energia può essere profondamente curativa e può aiutare a trasformare una relazione. Se sei single, cerca qualcuno che ticchetta le tue scatole dentro e fuori la camera da letto.

Carriera / Finanza: il regno che governa l'intimità governa anche le risorse condivise. Presta la tua attenzione ai fondi che condividi con un partner (innamorato o d'affari) o al sostegno che ricevi da un istituto finanziario o da un'altra fonte esterna. Nel prossimo mese, questa energia ti consentirà di trovare modi per far lavorare i soldi degli altri per te. È un ottimo momento per estinguere i debiti e rinegoziare i termini di prestiti e altri accordi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la pressione è forte per legare le parti in sospeso con un progetto creativo o personale e portarlo a completamento con successo. Ricorda solo che deve essere un'esperienza divertente e non un altro lavoro di routine che devi svolgere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: porterai uno spirito di divertimento e avventura in tutto ciò che fai. Oggi sei determinato ad ampliare i tuoi orizzonti e divertirti mentre lo fai. Un Capricorno sofisticato potrebbe rivelarsi un prezioso alleato e compagno di giochi.

Amore / Amicizia: le relazioni impegnate come il matrimonio e la partnership domestica diventano la priorità numero uno con il sole che entra nello Scorpione guidato e nella tua zona di partnership. Le prossime quattro settimane saranno ottime per dare nuova vita a una relazione esistente e metterla sulla strada giusta. È anche un ottimo momento per fidanzarsi o sposarsi, o per incontrare una persona dalla mentalità impegnata che condivide i tuoi obiettivi. Non è il momento di andare da soli. Che la connessione sia platonica o romantica, vorrai che qualcuno ti sia vicino.

Carriera / Finanza: un allineamento sole / Vesta mette sotto pressione per portare a termine un progetto o per raggiungere un importante obiettivo relativo all'occupazione. Eliminare questo aspetto dalla tua lista di cose da fare potrebbe consentirti di stroncare una questione di casa e di famiglia sul nascere. Potrebbe fornire i finanziamenti di cui hai bisogno o consentirti di dedicare più tempo alle questioni personali. Concentrati sulla legatura delle parti in sospeso.

Crescita personale / spiritualità: non riponi facilmente la tua fede nelle idee o nelle persone. Per te, la verità è qualcosa che è duramente conquistato. Potresti sentire che il tuo investimento in un insegnante, in un percorso spirituale o in un sistema di credenze sta iniziando a dare i suoi frutti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le tue emozioni sono intense, ma capisci esattamente come ti senti. Questo ti motiverà ad agire in base a ciò che hai nel cuore. Con il sostegno di un Capricorno risoluto, potresti sentirti pronto a fare un significativo passo avanti.

Amore / amicizia: la finestra potrebbe chiudersi quando dici a qualcuno come ti senti. Con un allineamento sole / Vesta che stimola l'autoespressione, hai il potere di parlare dal cuore. Cogli l'attimo e lascia che la persona in questione sappia cosa hai in mente. Puoi andare avanti o chiudere la porta da qui.

Carriera / Finanza: con il sole che entra nello Scorpione e nella tua casa di lavoro, è tutta questione di prendersi cura degli affari. Le prossime quattro settimane potrebbero essere il tuo periodo più produttivo dell'anno. È un ottimo momento per organizzarti nel tuo spazio di lavoro e cancellare i progetti persistenti dalla tua lista di cose da fare. È il momento ideale per cercare un nuovo lavoro, anche se è più probabile che tu faccia una mossa laterale piuttosto che un salto di carriera. Tuttavia, il cambiamento può essere positivo.

Crescita personale / spiritualità: la zona che regola il lavoro governa anche il benessere. Nel prossimo mese sarai ispirato a mettere in pista il tuo regime di fitness. Modifica la tua dieta e il tuo programma di esercizi fisici in base alle tue esigenze e al tuo stile di vita. Quando sei nella forma migliore che puoi essere, porterai il meglio in tutto ciò che fai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di interazioni faccia a faccia, non puoi evitare di lavorare a stretto contatto con gli altri. Un Capricorno può essere un orso assoluto da affrontare; tuttavia, ci saranno vantaggi lavorando insieme per arrivare sulla stessa pagina.

Amore / Amicizia: con il sole che entra nel sensuale Scorpione e nella tua zona romantica, la tua vita sentimentale è sicura. Nelle prossime quattro settimane, gli appuntamenti saranno molto più divertenti del solito. Se sei single e cerchi l'amore, incontrerai personaggi intriganti che vorresti conoscere meglio. Uscire e fare cose che ti piacciono potrebbe metterti in contatto con persone che condividono i tuoi interessi. Per le coppie, è il momento opportuno per riaccendere la scintilla. Organizza degli appuntamenti divertenti, pronto!

Carriera / Finanza: la finestra potrebbe essere sul punto di chiudere su un'importante questione finanziaria. Il Sole in Bilancia ha il suo ultimo ballo con l'asteroide Vesta nella tua casa dei guadagni prima di passare allo Scorpione. Che tu ritenga o meno di poter concludere le cose oggi, vale la pena dare il meglio di te. Per lo meno, potrebbe passare alla fase successiva del processo.

Crescita personale / spiritualità: la tua zona romantica governa anche la creatività, l'intrattenimento e i bambini. Con il sole lì per il prossimo mese, vorrai fare le cose che ti piacciono. Hobby, eventi socialmente distanti, vacanze e passare del tempo con i bambini saranno piacevoli.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sarai impegnato come un'ape con la Luna Capricorno nella tua zona di produttività per tutto il giorno. Attenzione a qualcuno (forse un ardente Ariete) che vuole lanciare una chiave inglese nei lavori. Dovresti controllare per vedere di essere sulla strada giusta.

Amore / amicizia: con il sole in Scorpione nelle prossime quattro settimane, porterai un'enorme passione per le faccende domestiche e familiari. Sarà bello trascorrere del tempo con la famiglia o la tribù prescelta. Oppure potresti voler rilassarti da solo e goderti le comodità di casa. Ora ci aspettano nuove chiusure assicurati di avere cibo e bevande in abbondanza a portata di mano! Pianificare un trasloco o cambiamenti nel tuo spazio vitale potrebbe essere all'ordine del giorno.

Carriera / Finanza: uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di lavoro dice che hai le anatre in fila e che sei pronto per mettersi al lavoro. I quadrati a Marte ed Eris spigolosi richiedono che rallenti e controlli che stai facendo le cose secondo le regole. Anche se lo sei, qualcuno potrebbe non essere d'accordo e richiedere che faccia le cose in modo diverso. Prenditi del tempo per risolverlo.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere la tua ultima possibilità per completare un importante progetto personale. Onora il tuo impegno con te stesso seguendo. Se il completamento non è possibile, segui almeno i passaggi successivi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: porterai grande passione e determinazione in qualunque cosa tu faccia. Soprattutto attività che offrono l'opportunità di mostrare le tue abilità uniche. C'è sempre quella persona (come un Ariete) che vuole criticare la tua tecnica. Elimina gli haters.

Amore / Amicizia: Con il sole che entra nello Scorpione appassionato e nella tua casa di comunicazione, sarai intenso e piuttosto schietto. Nel mese a venire, potrebbe volerci un momento per aprirti, ma quando lo fai, puoi essere certo che tutti saranno chiari su dove ti trovi.

Questo sarà un periodo frenetico con molte interazioni con le persone intorno a te. Quindi, ci saranno molte opportunità per dire ciò che devi dire.

Carriera / Finanza: la tua finestra di opportunità potrebbe chiudersi su una questione finanziaria. Con il sole che aspira a Vesta e fa la sua danza finale in Bilancia e nella tua zona monetaria, dovrai attingere al tuo intuito e lasciare che ti guidi nel fare la tua mossa finale. Se questo si trascina da un po ', sarà un sollievo compiere gli ultimi passaggi e risolvere il problema una volta per tutte.

Crescita personale / spiritualità: con uno stellium di pianeti in Capricorno e il regno che governa gli hobby e l'intrattenimento, sei destinato a padroneggiare un mestiere, un gioco o uno sport. La tua fedeltà non è mai stata così forte come lo è adesso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la Luna Capricorno nel tuo regno domestico tutto il giorno, ci saranno un sacco di cose da fare sul fronte interno. Fai del tuo meglio per evitare il conflitto mentre procedi. Un Ariete nella tua cerchia ristretta potrebbe essere viziato per un combattimento.

Amore / amicizia: uno stellium di pianeti nel tuo regno domestico suggerisce che qualcosa di grande si sta preparando nella tua casa e nella tua vita familiare. Con i quadrati ai guerrieri Marte ed Eris nella tua zona di relazione, tu e il tuo partner potreste essere in disaccordo su ciò che sta accadendo. Se sei single, potresti provare risentimento per non avere qualcuno nella tua vita con cui condividere le tue responsabilità. Sii gentile con te stesso e con gli altri mentre prendi le cose passo dopo passo.

Carriera / Finanza: con il sole che entra in Scorpione e nella tua casa dei guadagni, sarai appassionato di fare soldi e acquisire i beni che desideri. Nelle prossime quattro settimane, probabilmente avrai qualche schema segreto in corso. È intelligente mantenere i tuoi piani al ribasso fino a quando non realizzi ciò che hai deciso di fare. Esamina lo stato generale delle tue finanze e assicurati che le tue strategie di guadagno e risparmio supportino i tuoi obiettivi a lungo termine. Consultare un professionista finanziario, se necessario.

Crescita personale / spiritualità: la finestra sta per chiudersi sul raggiungimento di un importante obiettivo personale. Contatta un amico o un gruppo che può aiutarti a raggiungere il traguardo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: il sole che attraversa il tuo ascendente è come il compleanno prima del tuo compleanno. Goditi la sensazione di rinnovamento che porta. Sii fiducioso su ciò che ti aspetta piuttosto che ossessionato dai tuoi problemi. Un amico Leone può aiutarti a guardare il lato positivo.

Amore / amicizia: con uno stellium di pianeti nel tuo regno mentale, sei incline a pensare troppo alle cose. Cerca di non rimuginare o di essere pessimista. Se c'è qualcosa che devi dire, è meglio che ti venga fuori. È meglio implorare perdono che chiedere il permesso di esprimere la tua opinione.

Carriera / Finanza: prima che il sole lasci la Bilancia, avrà un ballo finale con l'asteroide Vesta nel tuo settore professionale. Questo segnala che la finestra potrebbe chiudersi su un'importante questione di carriera. Allaccia le cinture e dai il massimo finché sei ancora in tempo. Anche se non puoi completarlo, potrebbe comunque valere la pena spingerlo verso la fase successiva di sviluppo.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra nel tuo segno annuncia l'inizio della stagione del tuo compleanno. È il periodo dell'anno in cui getti via il tuo bozzolo e ti prepari per la rinascita. Cosa significa il nuovo che vuoi esprimere, manifestare e celebrare nelle prossime quattro settimane mentre il sole dà energia al tuo segno? Come vuoi apparire? Chi vuoi essere? Quali doni sei pronto a condividere con il mondo?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nel Capricorno con i piedi per terra per tutto il giorno, la tua attenzione sarà sulle questioni pratiche. Pagare le bollette e mettere in ordine le tue finanze potrebbe essere all'ordine del giorno. Fai attenzione che un Ariete non ti faccia inciampare e complichi le cose.

Amore / Amicizia: l'ultimo ballo tra il Sole della Bilancia e Vesta potrebbe segnalare la tua ultima possibilità di entrare in contatto con un amico o un gruppo e ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Effettua una chiamata o invia un'email. Ottenere i dati di cui hai bisogno potrebbe aiutarti a mettere a tacere una questione importante.

Carriera / Finanza: con una schiera epica di pianeti nella tua zona di guadagni, non c'è modo di sfuggire alle questioni di denaro. Con un cenno del frettoloso Marte, si può essere tentati di passare al potere; tuttavia, sarai meglio servito scavando nei talloni e preparandoti ad andare lontano con le preoccupazioni che coinvolgono le tue risorse. Sei in grado di proteggere le cose per il lungo periodo, a condizione di fare le mosse giuste.

Crescita personale / spiritualità: con il sole nel segreto Scorpione e la tua dodicesima casa isolata nel prossimo mese, vorrai allontanarti dai riflettori. Questa volta che precede il tuo compleanno è più adatto al riposo e alla riflessione. Studia il viaggio che la vita ti ha intrapreso nell'ultimo anno. Determina cosa lasciare e cosa portare avanti dopo il tuo prossimo compleanno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna che viaggia attraverso il tuo segno potrebbe richiedere che tu faccia un inventario delle tue responsabilità. Cosa devi lasciare andare in modo da poter reindirizzare l'energia verso cose più importanti? È probabile che un Ariete prepotente abbia delle idee.

Amore / amicizia: con il sole che entra nello Scorpione e nella tua zona di amicizia, la tua vita sociale avrà sicuramente una spinta. Nel corso del prossimo mese, sarai incuriosito da alcune delle persone affascinanti che incontri e vorrai saperne di più su di loro. Vecchi amici e nuove conoscenze possono svolgere un ruolo significativo nella tua vita, quindi assicurati di scegliere i tuoi compagni con cura. È il momento opportuno per entrare in contatto con gruppi che riflettono i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: l'ultimo ballo tra il Sole della Bilancia nella tua zona di carriera e l'asteroide Vesta potrebbe segnalare la tua ultima opportunità di concludere l'affare su una preoccupazione di lavoro o di denaro. Se possiedi informazioni riservate sulla questione, potrebbe essere il momento di metterle in gioco. Sarà un sollievo metterlo a letto o portarlo alla fase successiva di sviluppo.

Crescita personale / spiritualità: con un'epica schiera di pianeti nel tuo segno, puoi sentire come se stessi portando il peso del mondo sulle tue spalle. La buona notizia è che conferisce anche la forza e la disciplina necessarie per portare a termine le cose. Hai questo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non c'è riposo per chi è stanco con un'epica schiera di pianeti nella tua dodicesima casa isolata. Qualcosa di profondo dentro di te chiede a gran voce attenzione e chiede di essere riconosciuto. Un Ariete potrebbe essere la persona che innesca il tuo momento di a-ha e porta la rivelazione di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: un ultimo ballo tra il Sole della Bilancia e l'asteroide Vesta nella tua casa di collaborazione segnala che questa potrebbe essere la tua ultima possibilità per risolvere un importante problema di relazione. Probabilmente sei pronto per porre fine a questa faccenda e andare avanti con la tua vita o passare alla fase successiva della tua relazione. Fai quello che devi fare per affrontare il problema o ottenere la chiusura che ti consente di andare avanti.

Carriera / Finanza: con il dinamico sole nello Scorpione in cima alla tua classifica per le prossime quattro settimane, sei destinato a farti strada sotto i riflettori. I tuoi colleghi e superiori osserveranno e valuteranno la tua performance. Con tutti gli occhi puntati su di te, dovrai essere consapevole dell'immagine che proietti. Questo è il momento migliore dell'anno per far progredire la tua carriera e fare i collegamenti che possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: hai imparato la lezione che dovevi imparare? Confida di aver acquisito la saggezza che può impedirti di commettere lo stesso errore più e più volte.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: alcuni individui (come un Ariete invadente) potrebbero essere più coinvolti nei tuoi affari di quanto tu non ti senta a tuo agio. Nell'amicizia e nei rapporti di lavoro, devi prendere il duro con il liscio. Concentrati sui vantaggi piuttosto che sugli svantaggi.

Amore / amicizia: un accumulo di pianeti nella tua casa di amicizia può portare un carico di obblighi agli amici e ai gruppi o alle organizzazioni a cui partecipi. A volte, potrebbe sembrare un prezzo pesante da pagare. Ne vale la pena perché alcuni dei legami che crei ora sono destinati a durare tutta la vita.

Carriera / Finanza: con un allineamento sole / Vesta che avvolge le cose nelle tue zone di lavoro e denaro, questa potrebbe essere la tua ultima possibilità per portare a termine una questione importante. Datti da fare a risolvere le questioni in sospeso finché c'è ancora tempo per agire. Potrebbe essere necessario effettuare il check-in con una fonte riservata per accedere all'ultimo pezzo del puzzle. Effettua alcune chiamate o invia alcune e-mail per vedere cosa puoi scoprire.

Crescita personale / spiritualità: con il sole nello Scorpione nella tua zona di esplorazione nelle prossime quattro settimane, vorrai espandere i tuoi orizzonti. Imparare cose nuove e sperimentare di più di ciò che la vita ha da offrire ti piacerà. Se puoi viaggiare in sicurezza, fallo. Se rimani vicino a casa, studi spirituali o istruzione superiore potrebbero aprire la tua mente a nuovi panorami.