Oroscopo di oggi 22 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 22 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. Un piano può andare di traverso poiché la mutevole Luna del Sagittario quadra il sole e poi, ovviamente, svanisce. Ciò che può andare storto andrà storto, in particolare nel campo dei viaggi, dell’istruzione, dell’editoria, della legge e degli affari internazionali. Alcuni arieti non sapranno come procedere. Forse il tuo piano non è così ben pensato come pensavi? Invece di proseguire, potresti dover voltarti e tornare al punto di partenza. Un incarico di lavoro può anche richiedere alcune modifiche. Verifica di avere le informazioni o l'approvazione necessarie per procedere.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. Soddisfare i tuoi desideri non sarà un compito facile poiché la volubile Luna del Sagittario quadra il sole e poi ovviamente svanisce. Può essere difficile evitare di prendersela sul personale quando le cose non vanno per il verso giusto. Il tuo interesse amoroso potrebbe deluderti o un blocco creativo potrebbe farti inciampare. Potresti anche pasticciare una questione che riguarda un bambino. Qualunque cosa vada storta, probabilmente non è un grosso problema come pensi. Una battuta d’arresto temporanea non segnala un grave disastro. Tienilo in prospettiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere difficile capire dove sei diretto poiché lo strategico Sole Vergine si oppone all'oscuro Nettuno nel tuo settore professionale. Sei soddisfatto del percorso che hai intrapreso o stai andando nella direzione sbagliata? Alcuni Gemelli si chiederanno se ci si possa fidare di una figura autoritaria. La loro leadership è corretta? Oppure stanno facendo incagliare la nave? È impossibile ottenere una lettura accurata in questo momento, quindi non prendere decisioni cruciali. L’audace Marte si scontra con l’ottimista Giove, sfidandoti ad avere fiducia che le cose possano andare per il verso giusto. Potrebbe sembrare sciocco avere speranza, ma è meglio che dare per scontato il peggio. Una prospettiva positiva ti avvisa di possibilità che altrimenti ti perderesti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. Portare a termine le cose potrebbe essere più difficile di quanto dovrebbe essere poiché la mutevole Luna del Sagittario quadra il Sole della Vergine e poi ovviamente svanisce. Potresti scoprire di non avere le informazioni necessarie per procedere con un'attività e potresti avere difficoltà a connetterti con qualcuno che possa tirarti fuori da un pasticcio. È intelligente mettere i freni quando incontri un ostacolo. Rallentare può essere scomodo, ma può anche salvarti da un mal di testa più grande lungo la strada.