Oroscopo di oggi 23 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 23 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: fare soldi e acquisire i beni che desideri è il nome del gioco. Fai uscire il tuo altruista interiore. Più hai, più c'è da condividere con chi ha meno. Perché non iniziare con un Pesci che potrebbe usare una mano?

Amore / amicizia: un convoglio civettuolo potrebbe portare a un appuntamento notturno appassionato grazie a Venere nella tua zona di comunicazione che contatta Marte sexy nel tuo settore sociale. Il tuo fascino ti renderà qualcuno con cui una persona vorrebbe avere di persona un faccia a faccia. Ancora in cerca? Accendi la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere. Se sei single, qualcuno nella tua squadra sarà sicuramente pronto per una divertente serata di film o giochi online.

Carriera / Finanza: non sei uno a fare le cose a metà strada. Con così tanta azione planetaria nella tua casa di denaro e proprietà, potresti segnare un grande massimo o crollare a un grande minimo. Quindi, è una buona idea fare delle pause e valutare con cosa hai a che fare prima di fare la tua prossima grande mossa.

Crescita personale / spiritualità: con il custode Cerere in Pesci compassionevoli fino alla fine di settembre, mostrerai il tuo amore tendendoti a coloro che soffrono. In particolare le persone che sono ignorate o poco considerate dalla società. Dai ciò che ti sembra appropriato, ma fai attenzione a non fare il salvatore.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: cosa ti aspetta, toro? È un ottimo momento per pensare al futuro e fissare nuovi obiettivi. I tuoi amici, in particolare un Pesci, possono svolgere un ruolo più significativo nella tua vita di quanto tu possa immaginare. Sarà affascinante vedere cosa si svolgerà.

Amore / Amicizia: ti relazionerai con gli amici come famiglia allargata ora che il nutritore Cerere è nella tua casa di amicizia. Fino alla fine di settembre, esprimerai la tua attenzione tessendo attentamente una rete reciproca di supporto. Può essere la cosa giusta per aiutare tutti a superare i tempi difficili. Non puoi riempire le tazze da una brocca vuota. Anche tu potresti usare un po' di TLC. Rivolgiti ai tipi materni nel tuo cerchio interiore per la cura e il comfort di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: con un allineamento dinamico tra il tuo sovrano, Venere e Marte che ha un impatto sul lavoro e sul denaro, sei super appassionato nel perseguire i tuoi obiettivi. Il denaro è un grande motivatore per te, quindi non ti allenterai quando c'è un premio in denaro in palio. È un grande momento per fare una mossa per avanzare di carriera. Il tuo entusiasmo farà la giusta impressione e farà desiderare alle persone di scoprire cosa hai da offrire.

Crescita personale / spiritualità: c'è un sacco di eccitazione e cambiamento nella tua vita ora. È un ritmo piuttosto diverso per il toro ordinariamente placido. Conosci i tuoi limiti meglio di chiunque altro. Prendi dei timeout quando è necessario.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ora sei un po 'più debole, ma sicuramente non sei fuori dal gioco. Stai semplicemente riservando la tua energia per nuovi exploit nei prossimi mesi. Tuttavia, potresti essere attirato dal tuo stato di semi-letargo da un Acquario che vuole fare qualcosa di eccitante.

Amore / Amicizia: chi si sente sexy adesso? Con l'attrattore Venere nel tuo segno che aspira Marte virile, quello saresti probabilmente tu. Quando ti senti così bene con te stesso, le persone non possono fare a meno di sedersi e prenderne atto. Potrebbe essere una serata divertente per i gemelli accoppiati se fai qualcosa di diverso.

Carriera / Finanza: con Cerere nella tua zona di carriera fino alla fine di settembre, troverai modi per prenderti cura degli altri attraverso la tua professione. Per alcuni, ciò potrebbe significare lavorare nel settore dei servizi, della guarigione o della cura. Per altri, può significare assicurarsi che i superiori abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno. Non c'è niente di sbagliato nel renderti indispensabile; tuttavia, questa non è una mossa mercenaria. Viene dal prendersi veramente cura di quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: la tua formazione planetaria suggerisce che sei pronto per un'avventura. Un'attività all'aperto potrebbe essere corroborante. Se sei più un esploratore di poltrone, perditi in un libro o film emozionante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: anche se il tuo futuro sembra luminoso, può essere spaventoso entrare nell'ignoto. Fai piccoli passi nella direzione in cui vuoi andare piuttosto che fare un grande salto. I pesci comprendono le acque torbide molto meglio di te. Chiedi una guida.

Amore / Amicizia: si riscalda a porte chiuse mentre Venere e Marte illuminano case di emozione e intimità. Questo non è il tipo di relazione amorosa che vuoi mostrare al pubblico. Questa connessione è intensamente privata e merita di essere trattata con cura. Alcuni tumori possono avere altri motivi per mantenere le cose in rovina. Le attività romantiche extracurricolari, ad esempio, potrebbero diventare piccanti. Ci vorrà sforzo per proteggere i tuoi pensieri da occhi indiscreti. Se la tua vibrazione è diversa, qualcuno potrebbe chiedersi cosa succede.

Carriera / Finanza: potresti sentirti un po 'incerto sulla tua carriera e su cosa ci aspetta, poiché la luna nella tua casa dei piani futuri si scontra con il Chirone frammentato nel tuo regno professionale. Potrebbero esserci problemi che richiedono uno sguardo più approfondito; tuttavia, è saggio non farlo mentre ti senti scoraggiato. Quando questa nuvola scura si schiarisce, sarai in grado di visualizzare la tua situazione da una prospettiva più positiva.

Crescita personale / spiritualità: l' educazione e la spiritualità diventano veicoli di auto-nutrimento con il custode Cerere nella tua casa di espansione fino alla fine di settembre. Prova a incorporarli nella tua routine di auto-cura.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: nessuno ama l'attenzione più di te! Lo otterrai e poi alcuni con una serie di pianeti nella parte superiore del tuo grafico. Ciò significa che le persone saranno ansiose di scoprire di più su di te. Un Toro potrebbe trovarti ad essere una figura intrigante.

Amore / Amicizia: sei in vena di momenti divertenti con gli amici o di un appuntamento appassionato mentre un magico allineamento Venere / Marte eccita le zone della tua gente. Non sarai così esigente in ciò che fai, a condizione che ti colleghi a qualcuno con cui sei entusiasta di stare. Se sei un tipo solitario, potrebbe essere piacevole socializzare, quindi perché non chiamare un amico e fare piani per una festa virtuale? L'atmosfera è giusta per incontrare nuove persone, che tu stia cercando un partner o un amico.

Carriera / Finanza: se la connessione è platonica, romantica o professionale, la condivisione con un partner può essere di aiuto con il custode Cerere nella tua casa di risorse comuni. Fino alla fine di settembre, ti sentirai sostenuto da relazioni interdipendenti. Esprimerai la tua attenzione condividendo le risorse e ti sentirai nutrito da ciò che l'altra parte contribuisce. È il tipo di accordo che rende vantaggioso per entrambe le parti.

Crescita personale / spiritualità: sai dove stai andando? La domanda può sorgere quando la luna si scontra con Chirone frammentato nel tuo settore di espansione. Invece di ascoltare la tua testa, sintonizzati su ciò che il tuo cuore ti sta dicendo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: se continui a mettere un piede di fronte all'altro, alla fine atterrerai in una nuova e interessante destinazione. Non preoccuparti se non hai ancora orientato. Se hai bisogno di una direzione, chiedi a un Toro. Le loro idee folli potrebbero rivelarsi esatte!

Amore / Amicizia: con il custode Cerere nella tua zona di partnership fino alla fine di settembre, vorrai coltivare ed essere nutrito dal tuo partner. Può essere un'esperienza reciprocamente gratificante o può diventare un terreno fertile per la co-dipendenza. Alcune persone prosperano sull'amore materno, non importa da chi provenga, mentre altri trovano che "soffocare l'amore" sia soffocante e insensibile. Usa il tuo giudizio. I single possono essere attratti da qualcuno a cui piace interpretare il custode. Perché non lasciarti amare?

Carriera / Finanza: la tua passione per ciò che fai è destinata ad attirare l'attenzione mentre un allineamento dinamico Venere / Marte illumina le tue zone di lavoro. Sei anche popolare tra i superiori, quindi questo aumenta la probabilità che il tuo lavoro riceva un'accoglienza positiva. Se stai cercando di cambiare, è un giorno eccellente per intervistare una nuova posizione. La tua cordialità e guida faranno la giusta impressione su un potenziale datore di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la paura del fallimento o delusione ti impedisca di perseguire un'avventura. Perché non immaginare tutte le cose che potrebbero andare bene invece di concentrarsi sul negativo?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: spesso eviti emozioni intense; tuttavia, oggi, potresti davvero desiderare un tipo di connessione più profondo. Un Toro è la persona a cui rivolgersi se si desidera interagire in modo profondamente significativo. Il toro è eccezionale nel prestare la sua totale attenzione.

Amore / Amicizia: un felice allineamento Venere / Marte ti fa sentire bene con le tue possibilità. Quindi, sei più disposto del solito a fare una mossa audace. Forse ti connetterai con qualcuno su cui ti sei schiacciato? Chi non risica non rosica. Per le Bilancia accoppiati, è una serata fantastica per un appuntamento avventuroso. Perché non ordinare la cena da un ristorante che non hai mai visto prima? Provare insieme una nuova cucina può essere divertente.

Carriera / Finanza: con il custode Cerere nella tua casa di lavoro fino alla fine di settembre, potresti sentirti come il luogo di lavoro e la madre. Prendersi cura dei colleghi e assicurarsi che tutti intorno a te abbiano ciò di cui hanno bisogno per essere i migliori in quello che fanno, potrebbero darti una sensazione di soddisfazione. Questo può essere un momento molto gratificante per coloro che sono impiegati in professioni che prevedono di soddisfare le esigenze delle persone. Fai attenzione ai confini della mente e frenare la voglia di immischiarsi.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere necessario tifare prima di poter fare un grande passo. Chiama un sostenitore. Andrai lontano nella tua ricerca quando sai che qualcuno ha le spalle.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è bello avere persone di ispirazione nella tua vita che non ti lasceranno bloccato in una carreggiata. Un Toro nella tua cerchia potrebbe infastidirti. Tuttavia, potrebbero essere l'unica persona abbastanza audace da affrontarti e spingerti ad essere il tuo io migliore.

Amore / amicizia: realizzerai un'arte dalla storia d'amore con la nutrice Cerere nel regno che governa la tua vita amorosa, creatività e divertimento. Fino a fine settembre, godrai di un enorme piacere nei riti di corteggiamento. La tua atmosfera amorevole e super attenta può riscaldarti abbastanza rapidamente. Tuttavia, dovresti stare attento a non appoggiarlo troppo spesso. I tipi più indipendenti potrebbero sentirsi soffocati. Sapere quando fare un passo indietro e lasciare che una persona abbia spazio per respirare.

Carriera / Finanza: Mentre la luna in Toro testarda si scontra con Chiron frammentato nella tua zona di lavoro, potresti essere riluttante a chiedere assistenza per un compito impegnativo. Potresti preoccuparti che qualcuno penserà che sei fuori dalla tua profondità. Se lo sei, c'è solo una via d'uscita, e questo è chiedere aiuto.

Crescita personale / spiritualità: con un felice allineamento Venere / Marte che influenza il tuo regno domestico, sei appassionato di casa e famiglia. Forse stai pianificando un rifacimento della casa? Indipendentemente da ciò che è all'ordine del giorno, sarai motivato ad eseguire i tuoi piani con creatività e talento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la tua atmosfera è super produttiva, quindi ci sono buone possibilità che tu realizzi ciò che hai deciso di fare. A condizione che tu possa essere flessibile e modificare i tuoi piani quando necessario. Fai attenzione a un Toro stravagante che ti lancia una palla curva.

Amore / Amicizia: che tu abbia una relazione o ne sia alla ricerca, la tua passione dimostrerà che sei seriamente interessato alla partnership. Un allineamento dinamico Venere / Marte conferisce un senso di urgenza alle tue parole che attira l'attenzione degli ascoltatori. È un ottimo momento per esprimere le tue intenzioni e parlare di modi per rafforzare il tuo legame. Se sei single, la tua atmosfera socievole rende facile incontrare persone. L'interesse che prendi nel sentire la storia di qualcuno fa sì che voglia conoscerti meglio.

Carriera / Finanza: se stai lavorando a qualcosa che richiede un tocco creativo, non pensarci troppo. Un allineamento luna / Urano / Chirone afferma che quello che sembra essere un blocco stradale potrebbe essere un invito ad andare in una nuova eccitante direzione. Ascolta i lampi di intuizione e segui dove l'ispirazione ti guida.

Crescita personale / spiritualità: Non importa quale sia il tuo sesso, stato o orientamento, abbraccerai il ruolo della madre con il custode Cerere nel tuo regno domestico. Coloro che entreranno nel tuo spazio tra oggi e la fine di settembre saranno trattati con TLC. Ciò può includere pasti deliziosi e abbracci affettuosi. Sarà nutriente per te come lo è per loro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: quel luccichio nei tuoi occhi dice che sei all'altezza di qualcosa di birichino. Una cosa è certa: sei molto più sfacciato di prima! Ti affascinerà un Toro nella tua cerchia. In questi giorni, siete entrambi più selvaggi di quanto non lo sia normalmente.

Amore / amicizia: mantenere tutti aggiornati con nuove informazioni e nuove idee sarà gratificante. Con il custode Cerere nel regno che governa le idee e la comunicazione fino alla fine di settembre, esprimerai il tuo amore alimentando il mojo mentale di tutti. La comunicazione tende ad assumere una nota più compassionevole e sincera, quindi puoi aspettarti un sacco di chat significative con le persone a cui tieni.

Carriera / Finanza: con un felice allineamento Venere / Marte che influenza lavoro e denaro, la tua passione potrebbe ripagare in dollari e centesimi. È un momento eccellente per raccogliere fondi per un progetto a cui stai lavorando. È anche una giornata eccellente da intervistare per una nuova posizione. Grazie alla tua atmosfera amichevole e al tuo spirito positivo, è probabile che le persone ti rispondano in modo positivo. Se non succede nulla di importante, ti divertirai a lavorare su qualcosa di cui sei appassionato.

Crescita personale / spiritualità: se non è rotto, non aggiustarlo è il tuo motto. Quindi, è difficile per te deviare da ciò che è provato e vero. Tuttavia, non puoi negare di avere l'impulso di provare cose nuove ed esprimerti in un modo diverso. Segui il tuo cuore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: In questi giorni, passare il tempo a casa può essere piuttosto eccitante. Ti garantirai sicuramente di divertirti se ti connetti con il tuo Toro preferito. Chiama il toro e lascia che ti intrattengano con le loro storie oscene e buffonate pazze.

Amore / amicizia: Venere amorevole-tortora che aspira Marte sexy nel tuo segno ti mette in un umore romantico. È il momento perfetto per inseguire qualcuno che ti interessa conoscere meglio. Sei più sicuro del solito. Quindi, potresti non preoccuparti se vinci o perdi, a condizione che l'inseguimento sia eccitante. Se hai una relazione, la tua vibrante atmosfera può rendere le cose tra di voi. Potrebbe essere una serata divertente!

Carriera / Finanza: Con il guardiano Cerere che entra nella tua casa di denaro e beni, mostrerai il tuo amore rispondendo ai bisogni più elementari dei tuoi cari. Fino alla fine di settembre, l'assistenza può includere la fornitura di cibo, alloggio o vestiti a qualcuno a cui tieni. Ti ecciterai per vantaggi più costosi se è quello che serve per offrire comfort. Fai attenzione a non usare il supporto per comprare affetto o come mezzo per avere il controllo. Anche gli estranei possono beneficiare della tua generosità.

Crescita personale / spiritualità: aprirsi alle proprie paure o ansie può rivelare che non si è soli. Può essere un grande sollievo scoprire che qualcuno capisce cosa stai attraversando.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua mente è in fermento con idee entusiasmanti. È bello sentirsi così ispirato. Prendi qualche nota. Ti consigliamo di fare qualche ricerca in seguito. Nel frattempo, un brillante Toro che è sulla tua lunghezza d'onda sarà una brava persona con cui fare brainstorming.

Amore / Amicizia: indipendentemente dal fatto che ti identifichi come femminile, maschile o da qualche parte nel mezzo, ti divertirai a distribuire dosi di amore per la mamma con la nutrice Cerere nel tuo segno. Alla fine di settembre, farai in modo che la tua missione ti mostri quanto ti interessa. La preoccupazione che hai per gli amici, il tuo interesse amoroso e la famiglia è autentica. Sei il tipo sensibile, quindi enfatizzi e prendi a cuore le cose. Pertanto, le loro preoccupazioni diventano le tue. La tua attenzione sarà apprezzata, ma non lasciare che l'amore materno si trasformi in amore soffocante.

Carriera / Finanza: per i prossimi giorni, la sicurezza potrebbe risiedere nel fare mosse di denaro sicure. Tutti i segni indicano che potrebbero esserci turbolenze in vista. Presta molta attenzione alle notizie che riguardano la tua vita, i tuoi interessi e le tue priorità economiche.

Crescita personale / spiritualità: cosa desideri di più per la tua vita domestica e familiare? Un allineamento dinamico Venere / Marte che influenza il tuo regno domestico dice che è un momento opportuno per agire sul tuo desiderio. Mantieni ciò che stai facendo in base alle necessità. Non hai bisogno di nessuno che ti scoraggi dal perseguire il tuo sogno. Saprai quando è il momento giusto per fare una rivelazione.