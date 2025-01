Oroscopo di oggi 23 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 23 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 gennaio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Possono sorgere conflitti nella tua vita privata quando porti a casa i problemi dal lavoro. Anche una discussione innocente su questioni lavorative può portare a una discussione quando l'espressivo Mercurio e il focoso Marte si scontrano. Qualcuno potrebbe pensare che la tua ambizione metta a rischio le tue relazioni personali. Se c'è del vero in quello che dicono, ammettilo e cerca di affrontare le loro preoccupazioni. Un sano equilibrio tra la tua vita personale e professionale è essenziale per la tua felicità. La tua famiglia o il tuo partner potrebbero essere più solidali se capissero le tue ambizioni. Con un trigono Mercurio-Urano in gioco, potresti conquistarli quando ti prendi il tempo di spiegare un piano brillante e come potrebbe avvantaggiarti finanziariamente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Poiché il versatile Mercurio nella tua zona di avventura si sincronizza con l'ingegnoso Urano nel tuo segno, non vorrai attenerti al solito piano. Invece, vorrai fare qualcosa di eccitante. Ciò che proponi potrebbe essere un po' fuori dagli schemi. Solo l'individuo più aperto e intrepido sarà pronto a unirsi al divertimento. Fai un piano e guarda dove ti porta la tua scappatella. Se sei più un avventuriero da poltrona, perderti in un buon libro o in un film emozionante potrebbe essere più adatto a te. Ti piacerà essere sfidato da idee stimolanti. Tuttavia, con l'infiammatorio Marte a bordo, un compagno potrebbe essere innescato quando la conversazione si sposta sulla religione o sulla politica. Conosci il tuo pubblico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti essere a conoscenza di informazioni riservate, poiché il curioso Mercurio si allinea con l'illuminante Urano. Potrebbe riguardare la tua vita amorosa, oppure potresti ricevere una dritta che ti mette sulla strada giusta con una questione finanziaria. Con denaro e risorse, vale la pena pensare fuori dagli schemi. Tuttavia, con Marte ostile in gioco, alcune questioni materiali possono essere difficili da gestire. Tu e una parte coinvolta, come un partner in amore o in affari o un istituto finanziario, potreste non essere d'accordo su come gestire le cose. Questo non è il momento per mosse affrettate o accordi poco chiari. Invece, fornisci fatti che possono aiutare l'altra parte a vedere la brillantezza dietro le tue idee.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Non ci vorrà molto per farti scattare, poiché il volubile Mercurio nella tua casa dell'interazione uno a uno si oppone al focoso Marte nel tuo segno. Anche l'osservazione più innocua può provocare una risposta dura. Cosa ti ha fatto venire i brividi? Ci sono problemi irrisolti tra te e un partner o un alleato professionale? O la frustrazione per una questione personale ti spinge a prendertela con qualcuno a cui sei vicino? Non importa quali siano le tue ragioni, non è una scusa per essere scortesi. Una conversazione con un amico di mentalità aperta può far scattare una nuova prospettiva mentre Mercurio si sincronizza con l'illuminante Urano. Può essere immensamente utile ascoltare qualcuno di cui ti fidi della guida.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

In certi momenti puoi sentire dove si trova il tuo destino. Oggi sarà un momento del genere per te, Leone. Potresti voler cambiare il tuo orientamento fondamentale. Ogni area della tua vita sarà influenzata da questo cambiamento: dove vivi, con chi vivi, i tuoi figli e il tuo lavoro. Ci sono tempi interessanti in arrivo, Leone. Non c'è dubbio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

La giornata che ti aspetta ti darà nuova energia dopo questi ultimi giorni di apatia, Vergine. Chiunque cerchi di frenarti oggi farebbe meglio a stare attento, perché non sarai dell'umore giusto per tollerare obiezioni. Ti rifiuti di essere frenato. Questo è un momento eccellente per rafforzare la tua reputazione di allenatore eccellente. È chiaro a tutti che sei il capitano del tuo equipaggio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Potrebbe sembrare semplicistico, ma una buona comunicazione è la chiave che sblocca la comprensione della relazione che cerchi. Il curioso Mercurio sincronizzato con l'illuminante Urano nella tua casa della partnership potrebbe ispirarti a porre le tue domande scottanti al tuo interesse amoroso. L'elemento sorpresa potrebbe giocare a tuo favore. Quando una persona viene colta di sorpresa, non c'è tempo per essere evasivi o inventare una storia. Ciò che viene rivelato potrebbe essere una vera rivelazione. Tuttavia, con il guerriero Marte a bordo, è meglio non essere polemici. Affermando aggressivamente il tuo punto di vista non cambierà probabilmente la loro posizione. Se non riesci ad avere una discussione civile, è meglio evitare argomenti su cui è probabile che non siate d'accordo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

La capacità di cogliere un'opportunità potrebbe dipendere dalla tua capacità di portare qualcosa di nuovo e diverso sul tavolo. Poiché Mercurio strategico e Urano non convenzionale si sincronizzano nei tuoi settori finanziari e lavorativi, vale la pena di mettere alla prova la tua ingegnosità. Cosa puoi offrire che sia all'avanguardia? Dove stai guidando il gruppo e creando tendenze invece di seguire la massa? Riflettici. Questa potrebbe essere la chiave che sblocca un nuovo flusso di entrate. Con Marte aggressivo in gioco, potresti dover fare i conti con la concorrenza o l'opposizione. Questo non è il momento per mosse affrettate o affari loschi. Sei destinato a essere chiamato in causa se non riesci a mantenere i tuoi affari in regola.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Non è la fine del mondo se tu e qualcuno a cui sei vicino non la vedete allo stesso modo, anche se potrebbe sembrare così, dato che l'espressivo Mercurio nel tuo segno si oppone al focoso Marte nella tua zona di partnership. Se non stai attento, uno scambio acceso potrebbe rapidamente trasformarsi in un'esplosione totale. Non sai mai cosa potrebbe far infuriare qualcuno, quindi è meglio evitare argomenti delicati con questa energia volatile in gioco. Prova a rispondere consapevolmente invece di reagire ciecamente quando ti vengono premuti i pulsanti. Con l'illuminante Urano a bordo, trarrai beneficio dall'ampliare la tua prospettiva su una questione controversa. Probabilmente c'è più di quanto pensi nella storia. Sii disposto a considerare una spiegazione insolita.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre l'intelligente Mercurio si sincronizza con l'inventivo Urano nel tuo regno domestico, sarai ispirato a pensare fuori dagli schemi riguardo alla tua casa e alla tua vita familiare. Potresti fare una pausa da una routine soffocante e da accordi gravosi che non ti servono più. Un cambiamento che offre maggiore libertà e flessibilità può migliorare la tua qualità di vita. Con Marte conflittuale in gioco, qualcuno potrebbe sfidare il tuo desiderio di sovvertire lo status quo. Per ora, è meglio mantenere i tuoi piani su una base di necessità di conoscenza. Potrebbe essere intelligente prendersi più tempo per dare corpo a un piano potenzialmente dirompente prima di farlo saltare ai tuoi cari. Non pagherà agire impulsivamente.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Probabilmente oggi trascorrerai del tempo con qualcuno che ti dà energia e ti ringiovanisce. Con un po' di fortuna, questo incontro non avverrà troppo tardi la sera, altrimenti avrai problemi ad addormentarti, Pesci. Questa energia darà ai tuoi progetti una spinta tanto necessaria. Stai per partire per una crociata. Scegli attentamente la tua missione, Pesci.