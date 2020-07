Oroscopo di oggi 23 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 23 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo mojo creativo è appena iniziato. Concediti il ​​tempo di capire come tradurre l'ispirazione in abilità. Indipendentemente dall'attività, continua fino a quando non fa clic. Una Vergine esperta è la persona a cui rivolgersi se hai bisogno di una guida.

Amore / Amicizia: un allineamento potenziante sole / Giunone che influenza la tua vita amorosa dice che puoi insegnare a un vecchio cane nuovi trucchi. Esiste più di un modo per condurre una relazione in una direzione più promettente. Diventa creativo quando si tratta di pianificare le date e di come passi il tempo con il tuo interesse amoroso. Potrebbe non essere una questione di fare di più, ma una questione di fare le cose in modo diverso che aiuta a migliorare la tua connessione. Per i single, fare qualcosa che ti piace potrebbe connetterti con un potenziale partner.

Carriera / Finanza: non lasciare che una rivelazione improvvisa su un possibile modo di incassare non venga ascoltata. Con la prodigiosa Luna Vergine che aspira Mercurio e l'innovativo Urano, potresti imbatterti in un concetto che ha un potenziale finanziario. Fai un po 'di ricerche e parla con persone esperte (ma non dare via il tuo schema). Questa potrebbe rivelarsi un'idea che vale la pena esplorare ulteriormente.

Crescita personale / spiritualità: proprio mentre stai per uscire dal cancello di partenza, inizi a dubitare di te stesso. Hai davvero quello che serve per realizzare ciò che hai deciso di fare? C'è solo un modo per scoprirlo!

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ovunque tu vada, porti una sensazione di eccitazione che eleva l'atmosfera. Farà clamore alle persone di essere nella tua compagnia, specialmente una Vergine adorante. Voi due andrete avanti come una casa in fiamme. Questa potrebbe essere una connessione elettrizzante.

Amore / Amicizia: con la Luna senza pretese che aspira l'eccentrico Urano nel tuo segno, la tua atmosfera è divertente, civettuola e spensierata. C'è qualcosa di intrigante in te quando presenti un nuovo lato di te stesso. Sei un work in progress, quindi nessuno dovrebbe provare a dire cosa sei e cosa non sei. Quando lo fanno, sfiderai le loro descrizioni ogni volta. Questo è ciò che ti rende particolarmente attraente ora. Vai avanti e lavora la tua magia.

Carriera / Finanza: con l'orgoglioso Leo Sun nel tuo regno domestico, la sicurezza è la tua motivazione principale. Potrebbe essere ciò che ti ispira a dare il massimo al lavoro. Un cenno al devoto Giunone suggerisce che è un momento eccellente per intensificare e dimostrare il tuo impegno. La dedizione e l'abilità che porti a ciò che fai sicuramente faranno la giusta impressione. Con la stabilità della casa e della famiglia nella tua mente, sei motivato a fare ciò che devi fare.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo è migliorato, così come il tuo spirito di divertimento. Ti divertirai a fare qualcosa che ti aiuti a esprimere i tuoi regali unici. Spettacoli o arti visive, artigianato o sport possono essere divertenti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, bramerai le comodità della tua creatura preferita e la compagnia delle tue persone preferite. Termina la giornata lavorativa il più presto possibile, così puoi rilassarti. Uscire con una Vergine potrebbe essere divertente.

Amore / amicizia: non preoccuparti di cosa dire. Con il performante Leo Sun nel tuo settore della comunicazione che aspira a Giunone, troverai le parole giuste per comunicare come ti senti. Sia che ti stia aprendo a una nuova persona o che esprimi sentimenti che non hai mai provato prima, dove c'è una volontà, c'è un modo. Va bene se inciampi e non ti esprimi perfettamente. Ciò che conta di più è che ti parli dal profondo del cuore.

Carriera / Finanza: Qualcosa di eccitante potrebbe essere fermentato a porte chiuse. Con la pratica Luna Vergine che aspira l'intelligente Mercurio nella tua zona monetaria e l'inventivo Urano, sarai ispirato a trovare un modo per incassare. Anche per una persona lungimirante come te, questo potrebbe essere al di fuori della tua scatola. Tieni il tuo schema sotto copertura fino a quando non trovi un modo per tradurlo in dollari e centesimi. Ci sono ancora alcune cose che devi imparare.

Crescita personale / spiritualità: con un hobby o un argomento di interesse, sei tutto dentro. Ti dedicherai all'apprendimento il più possibile. Questa potrebbe rivelarsi un'ossessione molto piacevole.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la Luna analitica nel tuo regno mentale durante il giorno, leggere, parlare e apprendere sono attività che ti affascineranno. Non puoi mai essere troppo intelligente o ben informato. Un Cancro nella tua cerchia può avere informazioni utili da condividere.

Amore / Amicizia: trascorrere del tempo con la tua squadra sarà eccitante. Soprattutto quando fai un piano per fare qualcosa di diverso o esci con i membri più eccentrici del tuo equipaggio. Con il gregario Leone Luna e l'inventivo Urano che aspira al mercurio strategico nel tuo segno, potrebbe toccarti inventarti qualcosa di nuovo e interessante da fare. Fortunatamente, questo è qualcosa che ti piacerà.

Carriera / Finanza: con il Leo Sun nella tua zona monetaria che aspira Giunone nel tuo regno domestico, potresti essere ispirato a fare un investimento nella tua casa e nella vita familiare. È un orgoglio vivere in una bella casa e prendersi cura dei bisogni dei propri cari. Cerca un modo creativo per dimostrare che ti importa di ciò che accade a casa. Non devi fare nulla di elaborato. Un piccolo e ponderato miglioramento può dire molto.

Crescita personale / spiritualità: le persone ti ascoltano perché hai una nuova prospettiva e idee affascinanti. Spero che questo ti dia la spinta della fiducia di cui hai bisogno per fidarti di sapere di cosa stai parlando.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sei profondamente consapevole dei tuoi valori. Usali per calcolare i passi che fai. Può comportare il rispetto dei dettami del tuo portafoglio e del tuo cuore. Non preoccuparti se un Pesci non riesce a capire le scelte che fai. Credi in te stesso.

Amore / Amicizia: con il sole nel tuo segno che aspira a Giunone devoto nella tua zona di comunicazione, non c'è dubbio che troverai un modo creativo per far sapere a qualcuno quanto tieni. Anche se lo fai in modo umoristico, la tua convinzione fa sapere al tuo ascoltatore che intendi ciò che dici. Probabilmente è qualcosa a cui hai pensato in modo considerevole, quindi non lo stai facendo solo a braccio. In questi giorni, hai un forte senso di chi è importante per te e perché.

Carriera / Finanza: con Urano innovativo nella tua casa di carriera, sei sempre aggiornato sulle ultime tendenze nel tuo campo. Gli aspetti della sensibile Luna Vergine e dell'astuto Mercurio suggeriscono che saprai mettere in pratica le tue conoscenze. La tua capacità di dimostrare perché valga la pena rimanere davanti alla curva è ciò che ti rende un vantaggio. Non aver paura di condividere le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: con la volubile Luna Vergine in contrasto con i pianeti nella tua zona di spiritualità, potresti chiederti se c'è valore negli insegnamenti in cui hai riposto la tua fede. È saggio resistere alla domanda quando sei di umore diverso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo umore sarà piuttosto mutevole e guiderà un disgraziato Pesci. La volubilità può rendere difficile rimanere concentrati e attenersi ai propri compiti. Dividere il tempo tra diversi progetti interessanti potrebbe essere il modo migliore per rimanere produttivi.

Amore / Amicizia: con la luna nel tuo segno che si oppone alla cura di Cerere nella tua zona di associazione, tu e il tuo partner potete avere idee molto diverse su come prenderci cura delle esigenze emotive dell'altro. Di conseguenza, qualcuno potrebbe sentirsi soffocato o trascurato. Non esiste un modo giusto o sbagliato. È una questione di ciò che funziona per te. La comunicazione è vitale per raggiungere la comprensione reciproca. I single potrebbero lamentare la mancanza di un partner. Non è una panacea per i tuoi problemi.

Carriera / Finanza: con il magnanimo Leone Sole nella tua dodicesima casa nascosta che aspira a Giunone devoto nella tua casa di denaro e beni, non c'è dubbio che troverai un modo creativo per provvedere a te stesso o ai tuoi cari. Potrebbe comportare in silenzio orchestrare questioni da dietro le quinte. Non ti interessa attirare l'attenzione su di te. Non ci sei per i riconoscimenti. Vuoi solo assicurarti che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Vergine nel tuo segno che contatta Urano lungimirante nella tua casa di apprendimento superiore, potresti essere attratto da un insolito percorso spirituale o da insegnamenti non convenzionali. Un viaggio emozionante potrebbe essere in serbo!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua riposante dodicesima casa, prendersi del tempo per se stessi può essere rigenerante. Anche se prima di farlo, potresti dover avere a che fare con qualcuno che ha buone intenzioni (come un Pesci) ma è un po 'troppo coinvolto nei tuoi affari. Sii gentile.

Amore / Amicizia: con l'allegro Leone Sole nella tua zona di amicizia che aspira a dedicarti a Giunone nel tuo segno, un amico incoraggiante può aiutarti ad apprezzare ciò che porti in tavola in una relazione. Conoscere il tuo valore aumenta la tua sicurezza e ti aiuta a fare scelte di relazione migliori. Valuta se le decisioni che stai prendendo ora sono allineate ai tuoi obiettivi di relazione a lungo termine. In caso contrario, è tempo di apportare una modifica.

Carriera / Finanza: considera che puoi essere al centro e al centro di ciò che sta accadendo senza mai rivelare le tue vere motivazioni e intenzioni. Con la Luna Vergine strategica nel tuo regno nel backstage che aspira Mercurio astuto e inventivo Urano, è nel tuo interesse essere un po 'nascosto. Questo non significa essere comunicativi o vaghi. Significa essere intelligenti su ciò che si rivela e a chi lo si rivela. Non tutti hanno bisogno di essere al corrente di ciò che stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: con la Vergine Luna attenta alla salute che si oppone a Cure che si prende cura di te, rischi di non ottenere il nutrimento di cui hai bisogno. Sia mangiare troppo che non mangiare abbastanza può essere un problema. Ascolta il tuo corpo e fai scelte sagge.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nella tua undicesima casa comune tutto il giorno. Ti godrai ogni tipo di collaborazione. Al lavoro e nei periodi di inattività, sarà gratificante passare del tempo con le persone che si trovano sulla tua lunghezza d'onda, in particolare una Vergine intelligente.

Amore / Amicizia: con un allineamento luna / Urano che eccita le zone della tua gente, guarderai i tuoi amici o il tuo interesse amoroso per l'eccitazione. Attenersi alla solita routine non è probabile che ti piaccia. Oggi hai voglia di fare qualcosa di diverso. Se sei single e cerchi l'amore, apprezzerai una persona indipendente e, forse, eccentrica che fa le proprie cose. Una persona che ti fa indovinare è garantito per mantenere la tua attenzione.

Carriera / Finanza: ora sei sotto i riflettori e le persone stanno osservando le tue mosse, quindi è vitale che tu abbia qualcosa da mostrare per te stesso. L'aspetto del sole al devoto Giunone suggerisce che la tua dedizione a una causa persa potrebbe essere impressionante; tuttavia, prima di essere troppo investito, dovresti assicurarti che questa sia una ricerca utile. Recupera ciò che puoi e vai avanti rapidamente. Non vorrai scendere con una nave che affonda.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita sociale potrebbe strapparti da hobby e attività da solista che alimentano il tuo spirito. Tuttavia, sei umano e devi trascorrere del tempo con i tuoi amici. Non sentirti in colpa per uscire e divertirti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ti sentirai a tuo agio con i riflettori. Questa è una buona cosa perché le persone vogliono scoprire cosa hai da offrire. Un Toro sul posto di lavoro potrebbe essere molto colpito dalla tua ingegnosità. Esci e mostra loro cosa puoi fare!

Amore / Amicizia: con l'affidabile Leone Sole nella tua nona casa espansiva che aspira a Giunone devoto nella tua zona di amicizia, andrai sulla luna e tornerai per un amico. Che la distanza tra te sia emotiva o fisica, troverai un modo per colmare il divario. Dopo oggi, è improbabile che qualcuno giudichi la tua lealtà. Quando dici che sei lì per un amico, lo intendi e le tue azioni lo rendono chiaro.

Carriera / Finanza: con la Vergine Vergine strategica nella tua zona di reputazione in linea con l'inventivo Urano nella tua zona di lavoro, ciò che fai può marchiarti come influencer. Aggiungi Mercurio chiacchierone al mix e ci sarà un bel ronzio su di te e su ciò che fai. Quali abilità uniche e idee di tendenza possono portare alla ribalta? Il tempo passa, quindi non puoi permetterti di esitare. Trova un modo per uscire.

Crescita personale / spiritualità: preoccupazioni professionali e bisogni domestici possono scontrarsi quando la luna si oppone alla cura di Cerere. Non puoi essere in entrambi i posti contemporaneamente. Decidi dove sono le tue priorità per oggi e dai a quell'area la tua piena attenzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: brami il cambiamento dentro te stesso, la tua routine e il mondo che ti circonda. È un ordine elevato, quindi fai un passo alla volta. Perché non iniziare essendo più spontaneo e seguendo il tuo cuore? Un Toro imprevedibile è pronto a aprire la strada.

Amore / Amicizia: con la Luna Vergine nella tua zona di avventura che aspira Urano nel regno che governa il romanticismo, sei pronto per qualsiasi cosa. Una data spumeggiante del momento in un locale insolito potrebbe essere la scelta giusta. Questo perché sei in vena di scuotere le cose. Essere da soli può essere divertente se dedichi tempo a uno dei tuoi interessi più eccentrici. Potrebbe essere un modo eccellente per fare amicizia o incontrare un potenziale partner che è sulla tua lunghezza d'onda.

Carriera / Finanza: con il determinato Leo Sun nella tua ottava casa trasformativa che attira Giunone nella tua zona di carriera, stai tutto per riformare la tua immagine professionale e far sapere al mondo che non sei venuto a giocare. Cerca un modo creativo per fare un'impressione positiva. Prima o poi, la tua dedizione è destinata ad attirare l'attenzione e guadagnare il rispetto dei pesi massimi nella tua cerchia. Tieni d'occhio il premio.

Crescita personale / spiritualità: sei alla ricerca del tuo scopo. Dedicare tempo a una pratica spirituale o leggere il tuo libro di ispirazione preferito potrebbe innescare un momento divertente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la Luna Vergine nella tua intensa ottava casa durante il giorno, puoi rimanere piuttosto preso dalle tue emozioni. Non diventare troppo ossessivo. E non perdere troppo tempo cercando di capire come affrontare una situazione appiccicosa che coinvolge un Ariete.

Amore / Amicizia: con il giocoso Leo Sun che aspira a dedicarsi a Giunone nella tua casa di esplorazione, l'avventura deve far parte del tuo programma di romanticismo. Se accoppiato, questo potrebbe significare pianificare una vacanza romantica con il tuo partner. Per i single, una persona che proviene da un paese, una cultura o un background diversi potrebbe fare appello a te. In entrambi i casi, la cosa più importante è che puoi crescere insieme e condividere nuove esperienze con la persona con cui stai.

Carriera / Finanza: un conflitto tra prendersi cura dei propri bisogni materiali e provvedere ai propri cari può sorgere mentre la coscienziosa Luna Vergine e la cura di Cerere si scontrano nelle vostre zone monetarie. Se hai l'abitudine di mettere gli altri al primo posto, potrebbe essere il momento di farti una priorità. Se soddisfare i tuoi desideri è in genere la tua priorità, prova a girare la sceneggiatura. Prendi la tua decisione, resta fedele e non sentirti in colpa.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere in vena di cambiare le cose sul fronte interno. Con la luna che attira Urano spontaneo nel tuo regno domestico, un arredamento o una routine improvvisi possono farti appello. Seguire la corrente!

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: otterrai molto dalla collaborazione con la luna nella tua casa di interazioni faccia a faccia. Al lavoro e a casa, ti sentirai davvero bene passare del tempo di qualità con qualcuno di cui ti piace la compagnia. Connettersi con un Toro potrebbe essere divertente.

Amore / amicizia: un incontro spontaneo tra te e il tuo partner potrebbe essere molto rivelatore. Con la Luna Vergine che aspira il jolly Urano, sarà molto diverso dai tipici argomenti di discussione. Cogli l'attimo e poni le tue domande ardenti. Il tuo partner potrebbe essere sorprendentemente franco. Per i single, la tecnologia è tua amica. Naviga sui social media o sulla tua app di appuntamenti preferita per trovare la tua prossima cotta.

Carriera / Finanza: con il determinato sole nel Leone che aspira a Giove nella tua casa di risorse condivise, potresti inventare un piano creativo per liberarti dal debito o gestire il denaro che condividi con un partner. Non sarà esattamente semplice. Dovrai affrontarlo in modo circolare. Essere schiavo del debito o dipendere eccessivamente da qualcuno per il supporto non è la tua idea di divertimento. Quindi, sarà liberatorio prendere provvedimenti per riconquistare la tua libertà finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: mentre la Vergine Vergine critica si oppone al prendersi cura di Cerere nel tuo segno, potresti chiederti se le persone più vicine a te danno il meglio che ottengono. Forse è il momento di ripristinare l'equilibrio tra dare e avere?