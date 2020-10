Oroscopo di oggi 23 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 23 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che entra nell'Acquario orientato alla comunità, vorrai essere vicino a persone che consideri far parte della tua squadra. Avere il sostegno di persone che la pensano allo stesso modo (come un Acquario) può sembrare importante. Non lasciare che ti impedisca di considerare opinioni contrastanti.

Amore / amicizia: intrattenere teorie nobili sulla tua vita amorosa è un buon modo per evitare il tipo di richiesta seria ed emotiva che una relazione richiede. Puoi incolpare il primo quarto di luna nell'Acquario distaccato per aver reso difficile sedersi con sentimenti intensi. Se accoppiato, è fondamentale che tu sia presente per il tuo partner e in grado di rispondere alle sue esigenze. I single potrebbero aver bisogno di concentrarsi sulla conclusione di una relazione passata. Lasciar andare fa spazio per attirare l'amore che desideri.

Carriera / Finanza: le regole sono per le altre persone, non per te. Con il tuo sovrano, Marte, che fa quadrare Pallade nella tua zona di carriera, hai intenzione di contrastare il sistema. I tuoi modi testardi potrebbero scontrarsi con i superiori, in particolare quando dimostri la tua riluttanza a rispettare la linea. C'è un metodo dietro la tua follia? O sei un ribelle senza motivo? Fai attenzione a non sollevare un putiferio a meno che non sia davvero necessario.

Crescita personale / spiritualità: è difficile essere introspettivi quando la Luna dell'Acquario e Mercurio mentale si scontrano. Esaminare le cose in profondità non farà per te. Un problema che metti da parte oggi potrebbe crollare domani.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vuoi il riconoscimento per quello che fai; tuttavia, potresti essere scontento se il tuo modo di fare le cose non supera il test. Puoi incolpare un Capricorno autorevole, anche se probabilmente è solo il tutore, non quello che scrive effettivamente le regole.

Amore / amicizia: qual è la tua priorità? La tua carriera o una relazione? Potresti avere difficoltà a decidere a causa dell'effetto del primo quarto di luna. Dare attenzione alla tua carriera può sembrare piuttosto urgente; tuttavia, potrebbe essere una comoda scusa per rimandare ciò che sta accadendo nella tua vita amorosa. Sia in coppia che alla ricerca del tuo partner ideale, le relazioni dovrebbero svolgere un ruolo più critico nella tua vita ora. Pertanto, meritano la massima fatturazione.

Carriera / Finanza: con i guerrieri Marte e Pallade in collisione, potresti risentirti di dover fare le cose secondo le regole. Per natura, non sei un violatore di regole; tuttavia, potresti non vedere il punto di aderire alle linee guida se ti rallentano o non sembrano essere una componente necessaria di ciò su cui stai lavorando. Prendilo con i poteri forti. Nel frattempo, potrebbe essere saggio seguire il programma.

Crescita personale / spiritualità: il desiderio di evitare il dramma emotivo può significare che chiudi un occhio sulle preoccupazioni di qualcuno. Non deve essere tutto o niente. Puoi comunque essere reattivo senza essere coinvolto emotivamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei ispirato? O distratto? Potrebbe essere un po 'entrambe le cose con il primo quarto di luna nel regno delle grandi idee. Qualcuno (forse una Vergine) potrebbe infastidirsi se non ti attieni al programma. Cerca di non lasciarti trasportare troppo.

Amore / amicizia: diventare troppo tecnici nel boudoir è un modo infallibile per rovinare un'atmosfera romantica. Con il virile Marte che fa squadra con lo stratega Pallade nella tua casa di intimità, l'approccio di qualcuno al fare l'amore può sembrare più un piano di battaglia che il tenero incontro che dovrebbe essere. Allo stesso modo, non dovresti essere insensibile alle emozioni delicate. L'intimità richiede che ti relazioni dal tuo cuore, non dalla tua testa.

Carriera / Finanza: può essere difficile portare a termine il tuo lavoro quando la tua testa è tra le nuvole. Con il primo quarto di luna in Acquario e la tua ampia nona casa, vorrai esplorare nuove idee e concetti visionari piuttosto che scendere al nocciolo delle tue attività quotidiane. Non è il momento di rilassarsi. Devi partire di corsa e mettere in ordine i tuoi affari. Ci sarà molto da fare nelle prossime settimane, quindi non dovresti restare indietro.

Crescita personale / spiritualità: sei un multitasking per natura; tuttavia, tentare di fare troppe cose contemporaneamente potrebbe significare che nulla riceve l'attenzione che merita. Dare priorità sarà la chiave per essere produttivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la paura di entrare troppo in profondità nelle tue emozioni può farti essere sprezzante. Fai una pausa prima di fare luce sulle preoccupazioni di una persona. Tenere lo spazio per qualcuno (come uno Scorpione) potrebbe sembrare innescante, anche se probabilmente non sarà così intenso come pensi.

Amore / Amicizia: la ricerca dell'amore potrebbe essere complicata dal primo quarto di luna. Potrebbe spingerti a essere distaccato quando dovresti essere tenero e un po 'troppo curioso quando le circostanze richiedono che tu sia consapevole dei confini. Con una nuova persona, dovresti prenderti il ​​tuo tempo per conoscerla. Diventare troppo personale troppo presto può essere una svolta. Con un partner a lungo termine, sensibilità e tempismo sono cose da tenere a mente quando ci si avventura in un territorio sensibile ed emotivo.

Carriera / Finanza: potresti sentire che c'è spazio solo per uno (cioè tu) in alto. Con Marte che combatte lo stratega Pallade, potresti temere che un collega esperto ti rubi il fulmine. Ciò che è destinato a te sarà per te. Non lasciare che un'atmosfera competitiva ti spinga ad agire per integrità. Se qualcuno sta sparando per te, non lasciarlo innescare paura. È un segno che stai facendo qualcosa di giusto.

Crescita personale / spiritualità: l' indecisione può bloccare le questioni che riguardano gli hobby, l'intrattenimento, i bambini o gli appuntamenti. Non renderlo un lavoro di routine. Segui il tuo cuore, prendi una decisione e mantieni la scelta che fai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: quando la luna entra nella tua zona di relazione, brami il tipo di compagnia che solo un partner può fornire. Se sei davvero solo, può distrarti da cose più importanti. Prima le priorità, poi il partner. Se single, connettersi con un Acquario porterà conforto.

Amore / amicizia: bilanciare un rapporto con i bambini, la casa e le responsabilità familiari può sembrare difficile sotto lo sguardo del primo quarto di luna. Una questione di partnership può improvvisamente sembrare urgente e questa può essere un'enorme distrazione. Tutti i segnali indicano che probabilmente non è necessario interrompere ciò che stai facendo e renderlo una priorità. Se non ne fai un dramma, non lo sarà. Prendersi cura della casa, dei figli e dei genitori sarà gratificante.

Carriera / Finanza: chi ha ragione? E chi ha torto? I conflitti possono sorgere quando i guerrieri Marte e Pallade si scontrano. Non essere così deciso ad affermare il tuo know-how e fare le cose a modo tuo da creare problemi agli altri. In altre parole, non importa quanto sei intelligente se ciò che sai non può essere applicato in modo pratico. Non ti arrabbiare e non essere invadente. Sii disposto a fare ciò che serve per portare a termine il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: sei coraggioso e disposto a difendere ciò in cui credi. Come e quando usi il tuo spirito combattivo è importante. Un guerriero capisce che non vale la pena combattere per tutto. Scegli le tue battaglie con cura.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: proprio mentre ti accontenti di occuparti degli affari, qualcuno (forse uno Scorpione) lancia una chiave inglese nei lavori. Potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie. Prendilo come un segno che devi essere preparato meglio prima di fare i tuoi prossimi passi con un'attività importante.

Amore / Amicizia: la passione si scontra con un piano ben congegnato mentre i guerrieri Marte e Pallade combattono nelle tue zone amorose. Quando ti senti fortemente per qualcuno, può essere difficile mettere i freni e fare le cose in modo sensato. Quando il cuore vuole ciò che vuole, le regole sono destinate ad essere infrante. Non è la fine del mondo. Perdona te stesso o il tuo interesse amoroso per essere diventato un ladro nel romanticismo.

Carriera / Finanza: con il primo quarto di luna nella tua zona di lavoro, il tuo desiderio di fare le cose potrebbe farti sorvolare sui dettagli. L'esecuzione corretta delle tue attività richiederà un approccio più completo. Probabilmente ci sono informazioni che devi rintracciare e persone con cui devi comunicare prima di poter procedere. Passare prima che tu sia pronto potrebbe riportarti al punto di partenza. Rallenta e prenditi un momento per riempire gli spazi vuoti.

Crescita personale / spiritualità: fatti e sentimenti vengono confusi quando la luna emotiva e Mercurio mentale si scontrano. Quindi è improbabile che le decisioni rapide si attacchino. Lascia spazio per cambiare idea.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: avere il senso dell'umorismo su ciò che accade può fare la differenza nel mondo. Sii divertito piuttosto che irritato dalle persone che premono i tuoi pulsanti (come un Ariete). Nessuno vuole essere fastidioso. Alcune persone non possono davvero aiutare quello che fanno.

Amore / amicizia: tutto ciò che serve è avere ordine a casa. E con le questioni familiari, ti piace avere un piano. Con l'audace Marte che fa quadrare lo stratega Pallade nel tuo regno domestico, è probabile che le azioni di qualcuno interrompano i tuoi accordi attentamente inventati. Ricorda il detto: "Se vuoi far ridere Dio, di 'loro i tuoi piani". Arrabbiarsi non cambierà nulla, ma essere flessibili sì. Forse è ora di fare le cose in modo diverso?

Carriera / Finanza: affrontare questioni legate al denaro può essere così stressante che ti distacchi completamente da ciò che sta accadendo. Puoi incolpare il primo quarto di luna nel distaccato Acquario per averti distratto dal compito a portata di mano. Se non puoi prestargli la massima attenzione, è saggio evitare di prendere decisioni importanti o acquisti importanti. In queste situazioni, devi fare i compiti e prenderti del tempo per capire tutti i dettagli. Nei giorni e nelle settimane a venire, avrai la concentrazione necessaria per perseverare.

Crescita personale / spiritualità: un quadrato Luna / Mercurio può innescare l'indecisione per cui sei famoso. Se non puoi prendere una decisione ferma e mantenerla, rimanda la trattazione della questione a domani.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non sottovalutare il valore di non fare nulla. Una serata rilassante a casa sarà proprio quello che ti aiuterà a rilassarti alla fine della giornata. Una persona semplice sarà il compagno perfetto.

Amore / amicizia: a causa dell'effetto del primo quarto di luna, una questione domestica o familiare può sembrare urgente, spingendoti a mettere in pausa i tuoi piani personali. Tutti i segni indicano che potrebbe non essere così pressante come sembra. Lasciare che i tuoi cari si arrangino da soli per una questione minore è probabilmente la cosa giusta da fare. Una volta stabilito che non c'è una crisi, dovresti fare le tue cose senza sentirti in colpa o preoccuparti di aver abbandonato qualcuno.

Carriera / Finanza: non conviene essere testardi con una questione di lavoro. Un quadrato Marte / Pallade suggerisce che potrebbe essere difficile implementare un piano. Si può essere tentati di saltare i passaggi e passare alla fase successiva se si è entro una scadenza. Se sono in gioco linee guida rigorose, un approccio frettoloso ti farà sicuramente tornare al punto di partenza. Rivedi le regole, quindi cerca di trovare un modo per fare le cose senza tagliare gli angoli.

Crescita personale / spiritualità: potresti sembrare instabile mentre la Luna dell'Acquario quadrata Mercurio incostante nel tuo segno. Non passare troppo tempo a prendere una decisione. Tu, tra tutte le persone, hai in te di essere fermo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: spendere un sacco di tempo per tracciare e pianificare può essere mentalmente drenante. Non devi passare ogni momento a tramare. Va bene seguire il flusso. Prendi nota di un amico Pesci spensierato e lavora con qualunque cosa la vita ti porti.

Amore / amicizia: il desiderio di conquistare qualcuno o di dimostrare di essere un partner degno potrebbe richiedere grandi gesti e grandi spese. Con l'impulsivo Marte che fa quadrare la strategica Pallade nella tua casa di soldi, non avrai remore a far saltare il tuo budget per fare colpo. È probabile che ti sentirai diversamente quando arriveranno i conti. Soprattutto se ciò che fai non produce il risultato desiderato. Non devi sforzarti così tanto. Qualcosa di modesto e sincero andrà bene.

Carriera / Finanza: poiché la Luna dell'Acquario nel tuo settore di comunicazione è in quadratura con Mercurio mentale nella tua dodicesima casa nascosta, potresti sentirti come se fossi all'oscuro di alcune questioni. Non dovresti prendere decisioni cruciali se non hai tutte le informazioni di cui hai bisogno. Potrebbe essere intelligente aspettare e vedere come andranno le cose nei prossimi giorni prima di fare una mossa.

Crescita personale / spiritualità: tutti i segni indicano la necessità di fare di meno piuttosto che di fare di più. Sotto lo sguardo del primo quarto di luna, compiti impegnativi come fare commissioni e rispondere a chiamate ed e-mail possono usurpare il tempo che hai assegnato per il riposo. Dì semplicemente di no.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la luna nella tua seconda casa materialistica. Ci si può fidare di prendere decisioni sane su questioni finanziarie; tuttavia, ciò non significa che non sarai confuso sulle tue opzioni. Chiedi un input a un Acquario esperto di soldi.

Amore / amicizia: i tuoi progetti migliori non possono competere con i tuoi cari. Con Marte invadente nel tuo regno domestico che fa quadrare lo stratega Pallade nel tuo segno, qualcuno nella tua tribù è destinato a sollevare obiezioni su ciò che hai in mente. È davvero così importante che tutto vada a modo tuo? Resistere per quello che vuoi potrebbe essere una ricetta per il disastro. Per mantenere relazioni armoniose, potrebbe essere necessario acconsentire.

Carriera / Finanza: può essere difficile prendere una decisione su una questione finanziaria a causa dell'effetto del primo quarto di luna. Aggiungi il volubile Mercurio al mix e sei destinato a essere indeciso. Per ora, potrebbe essere saggio rinunciare a spendere per articoli non necessari. Aspetta di aver esaminato lo stato generale delle tue finanze e di aver messo a punto i tuoi piani prima di lanciarti in qualcosa di divertente. Allora saprai esattamente quanto puoi permetterti di spendere.

Crescita personale / spiritualità: vuoi avere ragione? O vuoi essere felice? In alcuni scenari, questo potrebbe essere il motivo. Pensa oltre il momento mentre fai la tua scelta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le tue esigenze possono sembrare pressanti con la luna nel tuo segno. È bene esserne consapevoli; tuttavia, occuparsi di altre questioni potrebbe dover essere più prioritario. Potrebbe includere onorare un impegno che hai preso con qualcuno (come uno Scorpione).

Amore / amicizia: non confondere la confusione con evasività o disonestà. Con un quadrato Luna / Mercurio che influisce sulla comunicazione, qualcuno (forse tu) potrebbe essere sinceramente all'oscuro di come si sente. Spingere per ottenere risposte non sarà affatto utile. Rende solo una persona più riluttante a rispondere. È importante sapere quando è nel tuo interesse lasciare le cose in pace.

Carriera / Finanza: non lasciare che una fissazione per questioni personali eclissi le preoccupazioni professionali. Con il primo quarto di luna nel tuo segno, è facile distrarsi. Sei all'inizio di una nuova fase della tua carriera. Prepararti a raggiungere il tuo prossimo traguardo richiederà la massima attenzione a ciò che sta accadendo. Ci sono persone influenti da incontrare e potenziali opportunità da seguire. Ora è il momento di iniziare a dare il massimo.

Crescita personale / spiritualità: con il guerriero Marte nel tuo regno mentale che combatte lo stratega Pallde, la frustrazione e la rabbia possono sorgere quando non riesci a capire qualcosa. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il tentativo di capire perché fai le cose che fai. Sii gentile con te stesso e perdona. Continua a fare domande finché non arrivano le risposte.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna in disparte Acquario e la tua riposante dodicesima casa, darai il benvenuto a una tregua dal dramma. La meditazione, lo yoga, il trascorrere del tempo nella natura e altre attività riparatrici possono ricaricare le tue batterie emotive. È una buona idea stare alla larga da uno Scorpione confuso.

Amore / amicizia: uno scontro su valori o denaro potrebbe metterti in disaccordo con un amico o un gruppo. Quando i guerrieri Pallade e Marte si affrontano, è una battaglia di pura forza di volontà contro il cervello. Chissà chi ha davvero ragione e chi ha torto? Dovrai soppesare il valore di questa relazione prima che un battibecco diventi una lotta a tutto campo. Fare marcia indietro potrebbe essere l'unico modo per mantenere intatta la connessione.

Carriera / Finanza: è naturale che la paura sorga quando sei sul punto di intraprendere un'avventura. Con il primo quarto di luna nel tuo regno subconscio, può essere difficile individuare il motivo per cui sei ansioso di diramare in una nuova direzione o fare qualcosa che è un po 'diverso dalla tua solita routine lavorativa. Non lasciare che interrompa i tuoi progressi. Ci aspettano cose nuove ed eccitanti. Riconosci la tua paura, ma fagli sapere che non è all'altezza della tua sete di cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: non lasciarti ostacolare da ciò che non conosci. Lascia che ti motiva ad espandere le tue conoscenze o aggiornare ciò che sai su un argomento che è rilevante per te ora.