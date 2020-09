Oroscopo di oggi 23 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 23 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 23 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: essere volubile potrebbe essere il tuo modo per evitare un problema che preferiresti non affrontare. Un Gemelli potrebbe trovare fastidiose le tue mosse evasive. Non ti piacerebbe se la scarpa fosse sull'altro piede. Dovrai prendere una decisione ferma prima di quanto pensi.

Amore / amicizia: avere una semplice conversazione può essere come tirare i denti mentre l'espressivo Mercurio e lo stoico Saturno si scontrano. Quando le tue parole cadono nel vuoto, potresti sentirti ferito o frainteso. Se non riesci a far passare il tuo messaggio, organizza la conversazione fino a una data successiva. Allo stesso modo, qualcuno potrebbe trovare difficile mettersi in contatto con te. A nessuno piace essere fantasma. Ignorare una persona non risolverà il problema. Sii gentile e prenditi del tempo per ascoltare.

Carriera / Finanza: il primo quarto di luna di stasera può ispirare uno schema progettato per attirare l'attenzione su chi sei e cosa fai. Avere rapporti di lavoro positivi è più importante che mai. Quindi, è necessario dare credito dove è dovuto. Non è saggio puntare i riflettori quando altre persone giocano un ruolo fondamentale nel tuo successo. I riconoscimenti saranno molto più dolci se condivisi con colleghi e alleati professionali.

Crescita personale / spiritualità: la luna in Sagittario che si allinea con Marte ed Eris nel tuo segno accende il guerriero in te. Assicurati di sapere per cosa stai combattendo. L'azione decisiva può avere un impatto; tuttavia, senza saggezza, può sorgere il caos.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: in tutte le aree, sei pronto ad agire in base ai tuoi sentimenti. Le tue mosse possono essere piuttosto intense quando il tuo cuore è al volante. Assicurati di sapere cosa stai facendo, specialmente quando hai a che fare con una Bilancia. Potrebbe essere più complicato di quanto pensi.

Amore / amicizia: solo perché stai tenendo nascoste le tue emozioni, non significa che non provi le cose con forza. Sarai piuttosto eccitato mentre l'entusiasta Luna del Sagittario si allinea con i guerrieri Marte ed Eris. Un incontro intimo potrebbe diventare molto fumoso. Le circostanze potrebbero richiedere che tu mantenga la tua passione al ribasso. In particolare, se stai facendo qualcosa non sei sicuro di doverlo fare.

Carriera / Finanza: oggi non è possibile aggirare le regole. Poiché il Mercurio informato nella tua zona di lavoro si scontra con l'autorevole Saturno, dovrai fare tutto secondo le regole. È probabile che non ci sia molto spazio per l'innovazione quando la vecchia guardia sta chiamando i colpi. Ci si aspetta che rimanga fedele a ciò che è provato e vero, quindi non è il momento di espandersi in una direzione nuova ed eccitante. In alcuni casi, potresti dover affrontare problemi legali. Si consiglia cautela.

Crescita personale / spiritualità: con il primo quarto di luna nella tua zona di esplorazione, supererai rapidamente la fase di preparazione di un'avventura e ti tufferai a capofitto nell'azione. Rallenta, toro. Non arriverai da nessuna parte mettendo il carro davanti ai buoi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è uno shock per il sistema quando le tue idee falliscono e la tua arguzia non riesce a divertire. Forse è un segno che devi prendere una strada più seria? Uno stoico Capricorno sembra pensarlo. È fondamentale che tu capisca il tuo pubblico.

Amore / amicizia: il tuo gioco di flirt potrebbe sembrare arrugginito mentre l'arguto Mercurio e il severo Saturno si scontrano nei settori della tua vita amorosa. Non importa quanto sei dolce e coinvolgente, le tue parole potrebbero non riuscire a ottenere la risposta desiderata. Forse non sei così profondo come il tuo interesse amoroso vorrebbe che tu fossi? O forse trovano le tue parole poco sincere? Se ti sembra di non parlare la stessa lingua, lascia stare il livore. Spingerlo crea solo ulteriori incomprensioni.

Carriera / Finanza: non lasciare che la luna del primo quarto nel Capricorno materialista ispiri una mossa rischiosa. Va bene giocare veloce e sciolto con i tuoi soldi; tuttavia, si consiglia cautela quando si tratta di tasse, prestiti, debiti e denaro di altre persone. Il tuo interesse amoroso, un cliente o un partner commerciale si aspettano che tu sia responsabile e prenda decisioni mature. Non deludere qualcuno a causa di un capriccio.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione nasce quando si incontra un blocco stradale creativo. Allo stesso modo, potresti dare una svolta alle tue mutandine quando un'attività apparentemente divertente si rivela una seccatura. È solo un momentaneo blip sul tuo radar di intrattenimento. Prendilo con calma.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non lasciare che il tuo cuore tenero si senta colpevole di fare qualcosa per qualcuno che preferiresti non fare. Qualcuno (come un Capricorno) può esercitare pressione ed essere molto esigente. Oggi probabilmente hai preoccupazioni molto più urgenti di cui occuparti.

Amore / Amicizia: non importa quanto tu e il tuo partner siate simpatici, può essere difficile capire da dove provengono poiché Mercurio espressivo e Saturno si scontrano. I tentativi di essere gentili e di mantenere la conversazione civile potrebbero incontrare resistenza. Questo non è il momento giusto per avviare una discussione seria. Il silenzio può segnalare che hanno bisogno di un timeout. Se sei single, potrebbe sembrare che non ci sia nessuno là fuori che ti prende e risponderà alle tue esigenze. Non è vero. Perché soffermarsi su di esso e renderlo la tua realtà?

Carriera / Finanza: prenderai il percorso di minor resistenza mentre la spensierata Luna Sagittario si allinea con i nodi. Sarà una giornata relativamente facile, anche se non puoi affermare di fare qualcosa di innovativo. La crescita si verifica quando ti avventuri in un nuovo territorio e cimentati in compiti non familiari.

Crescita personale / spiritualità: alcune relazioni possono essere divoranti. Sotto lo sguardo del primo quarto di luna, ti fisserai su un individuo nella distesa di un gruppo più grande (come la tua famiglia). Le preoccupazioni domestiche ora hanno la precedenza, quindi trova il tempo per le questioni che ti stanno a cuore.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua atmosfera è giocosa e sei pronto per qualunque avventura la vita ti porti. Sei sicuro di non ottenere nulla di buono quando un amico turbolento (forse un Ariete) incrocia il tuo cammino. Sforzati di tirare fuori il meglio l'uno dall'altro piuttosto che il peggio.

Amore / Amicizia: essere civettuola e scherzare ti viene naturale; tuttavia, la creazione di connessioni reali richiederà uno sforzo costante e molto più lavoro. Mentre la spensierata Luna del Sagittario si allinea con i nodi, sei incline a lasciare le cose al caso. Una crescita reale e amicizie durature possono sorgere quando fai il possibile per investire in una relazione. Cosa avete da perdere?

Carriera / Finanza: la comunicazione incontra un ostacolo quando Mercurio si piazza trattenendo Saturno nella tua casa di lavoro. È difficile portare a termine le cose se non hai le informazioni di cui hai bisogno o non puoi essere sulla stessa pagina con i colleghi. Questa interruzione temporanea potrebbe portare un progetto a una brusca interruzione. Fai quello che puoi nonostante gli ostacoli. Ciò potrebbe significare prendere le cose a un ritmo molto lento. Usa questo tempo per verificare di avere tutti i fatti e le cifre in ordine.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna porta l'urgenza di occuparsi degli affari. Quindi, potresti passare senza consultare persone che potrebbero essere influenzate da ciò che fai. Sarai molto più felice se metti l'armonia prima della fretta.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, è fondamentale che tu soddisfi il tuo quoziente di nidificazione e riposo. Godersi i comfort di casa può riempire il tuo serbatoio emotivo. Rilassarsi con il tuo Sagittario preferito può essere gratificante.

Amore / amicizia: un disaccordo su denaro, sesso o valori potrebbe causare problemi tra te e un amico o il tuo interesse amoroso. Con l'espressivo Mercurio e la sfrenata Eris in opposizione, non puoi vedere negli occhi. Ti trovi in ​​un territorio delicato, quindi è meglio procedere con molta attenzione. Le parole pronunciate con rabbia possono ferire e avere un effetto duraturo. Quindi, è meglio evitare un argomento potenzialmente volatile. Oggi non puoi farti capire.

Carriera / Finanza: la vita è bella quando le tue finanze sono in ordine. Con l'armonioso Libra Sun che viaggia attraverso la tua zona dei guadagni nel prossimo mese, sarai motivato a sostenere le tue finanze. Poiché ci sono acquisti e progetti di cui hai bisogno per finanziare, potresti chiedere un aumento o perseguire ulteriori flussi di reddito. Sapere quanto valgono i tuoi talenti e la tua esperienza sarà fondamentale per negoziare un equo compenso. È ancora più importante riconoscere che il reddito non determina il valore interiore.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Venere suggerisce che ritirarsi nel tuo spazio tranquillo preferito e passare il tempo a fare qualcosa che ami potrebbe essere rinvigorente. Può essere il modo perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: c'è calore e cameratismo tra te e i tuoi colleghi e amici. Con un Leone, troverai il tipo di connessione simpatico per cui vivi. Un Ariete, tuttavia, è una storia diversa. Affrontarli potrebbe essere un po 'problematico.

Amore / amicizia: sii consapevole di ciò che dici. Non sai mai cosa potrebbe scatenare qualcuno quando il chiacchierone Mercurio nel tuo segno si oppone a Eris volatile nella tua casa di interazioni uno contro uno. Qualcuno che crede di essere stato ignorato o rifiutato potrebbe parlare con forza. Se sei tu a dire la tua, non essere offensivo. Se sei dalla parte ricevente, valuta se c'è verità in ciò che viene detto prima di rispondere.

Carriera / Finanza: lavoro e benessere vanno di pari passo. Controlla che la tua dieta e il regime di esercizio fisico siano adatti al tuo stile di vita e alle tue esigenze attuali. Qual è la connessione? Farai del tuo meglio per quello che fai quando sarai il più in forma possibile.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra nel tuo segno ti invita a trascorrere il mese in anticipo vivendolo come se fosse il tuo compleanno. È il periodo dell'anno in cui i pianeti sono perfettamente allineati per celebrarti, elevare i tuoi talenti ed evidenziare i contributi unici che dai al mondo. Stabilisci intenzioni e nuovi obiettivi personali per l'anno che inizia dopo il tuo imminente compleanno. I semi che pianti possono determinare cosa darà i suoi frutti nell'anno a venire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: come puoi mettere le mani sui soldi e sui beni che desideri? Sarà nella tua mente con la Luna Sagittario nella tua seconda casa materialistica per tutto il giorno. Un Leone che ti favorisce può aiutarti ad acquisire ciò che cerchi.

Amore / Amicizia: le persone saranno attratte dalle vibrazioni calde e accoglienti che trasmetti mentre l'allegra Luna Sagittario contatta Venere nel tuo settore pubblico. Quindi, non dovresti essere sorpreso dal fatto che alcune persone chiedano a gran voce di essere in tua compagnia. Goditi l'attenzione!

Carriera / Finanza: se non sei sicuro di sapere di cosa stai parlando, è opportuno rimanere in silenzio. Con Mercurio che si oppone a Eris volatile nella tua zona di lavoro, un'idea vaga o incompleta potrebbe colpire un nervo. Per essere al sicuro, controlla che le tue parole siano vere, gentili e necessarie. Può aiutarti a evitare conflitti con un collega che ha voglia di litigare.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di rallentare. Con il Sole in Bilancia nella tua casa di isolamento nel prossimo mese, la pace e la tranquillità saranno la tua idea di divertimento. Non è necessario entrare in un monastero per trovare la solitudine. Prova a snellire il tuo programma e a dedicare più tempo al riposo e al rifornimento. Rifletti sui successi e sugli errori degli ultimi 12 mesi. Determina quali progetti abbandonare e quali continuare nel prossimo anno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non passare troppo tempo ad analizzare te stesso o essere ossessionato da preoccupazioni personali. Stare con persone interessanti (come una deliziosa Bilancia) sarà una piacevole distrazione. Non è ora che ti diverta? Smetti di preoccuparti e inizia a divertirti.

Amore / amicizia: hai tutto il tempo per fare le tue cose. Se c'è un evento sociale interessante sul tuo calendario o hai fatto progetti con un amico, è qualcosa che non vorrai perderti. Con il primo quarto di luna nel tuo segno, è facile distrarsi da preoccupazioni personali; tuttavia, probabilmente non sono così pressanti come pensi. Socializzare tende ad essere molto più piacevole di quanto tu possa immaginare.

Carriera / Finanza: un malinteso tra te e un amico potrebbe essere dovuto a problemi di denaro o a una differenza di valori. Può essere difficile capire da dove viene il tuo amico (e viceversa), e ancora più difficile parlarne quando Mercurio comunicativo si scontra con Saturno inflessibile. Non c'è giusto o sbagliato in questa situazione. Le tue rispettive prospettive semplicemente non si allineano. Per ora, è meglio accettare di non essere d'accordo. Altrimenti, questo potrebbe degenerare in un problema che non puoi risolvere.

Crescita personale / spiritualità: alcune persone sono molto più interessanti di quanto tu creda loro. Anche se non lo scoprirai mai facendo un investimento per conoscere qualcuno. Non aver paura di rischiare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la tua fiducia aumenta quando la luna passa nel tuo segno. Tuttavia, potresti scoprire di essere molto sensibile alle opinioni degli altri. Ciò che qualcuno pensa di te (forse una Bilancia) può portare con te più peso di quanto vorresti.

Amore / Amicizia: con l'entusiasta Luna in Sagittario che si allinea con i guerrieri Marte ed Eris nel tuo regno domestico, sarai pronto a stroncare un problema di casa o di famiglia sul nascere. C'è una possibilità che l'implementazione di una soluzione possa, in un primo momento, amplificare il caos. Il tuo motto è che è più facile chiedere perdono che chiedere il permesso. A volte, devi rischiare e fare quello che devi fare.

Carriera / Finanza: i tuoi standard esigenti potrebbero funzionare contro di te mentre l'arioso Mercurio si scontra con l'ostinato Saturno nel tuo segno. Non vale la pena ostacolare il progresso né chiudere la mente a nuove idee. La tua insistenza nel sostenere lo status quo potrebbe rivelarsi soffocante. Se qualcuno si rifiuta di prendere in considerazione le tue idee, probabilmente è perché sono troppo vecchia scuola. Quando sei sposato con ciò che è provato e vero, accettare nuovi concetti può essere difficile. Piccoli passi, Capricorno.

Crescita personale / spiritualità: le preoccupazioni personali possono sembrare piuttosto urgenti con il primo quarto di luna nel tuo segno. Non distrarti. Ci sono più punti critici nella tua agenda a cui prestare attenzione. Presta attenzione ai nuovi sviluppi nella tua carriera.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: uscire con gli amici (come il tuo Sagittario preferito) e collaborare con i colleghi può essere rinvigorente. Tuttavia, sarai felice di avere un po 'di tempo per me quando la luna transiterà nella tua riposante dodicesima casa. Le attività rilassanti ti ringiovaniranno.

Amore / Amicizia: l'entusiasta Luna Sagittario nel tuo settore sociale che si allinea con i guerrieri Marte ed Eris suggerisce che un amico vivace potrebbe darti il ​​discorso di incoraggiamento di cui hai bisogno per uscire da una routine. È fantastico che tu abbia qualcuno nella tua vita che può contattarti. Tuttavia, è intelligente iniziare a fidarsi di te stesso e prendere l'iniziativa su questioni personali. Sei più capace di quanto ti dia credito.

Carriera / Finanza: con Mercurio nella tua zona di saggezza che si scontra con l'esigente Saturno, potresti preoccuparti che la tua conoscenza non sia all'altezza. Questo potrebbe renderti riluttante a condividere le tue idee. La fiducia è la chiave per vendere i tuoi concetti. Se non ce l'hai, è un segno che devi rivedere i tuoi piani. Verifica che le tue idee siano solide prima di fare una presentazione. Dedica del tempo a fare ricerche e a ricevere feedback da colleghi intelligenti di cui ti fidi.

Crescita personale / spiritualità: la luna del primo quarto nella tua elusiva dodicesima casa può colpire il cuore delle tue paure. L'ansia può sorgere quando ti imbarchi in un nuovo capitolo della tua vita. Invece di lottare con le tue insicurezze, riconoscile mentre persisti contemporaneamente nel tuo viaggio.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la Luna del Sagittario nel tuo settore pubblico per tutto il giorno, sarai interessato a ciò che la gente pensa di te. Alcune persone, come un Leone, non nascondono la loro ammirazione. Per quanto riguarda gli altri, è meglio non farsi prendere da ciò che pensa la gente.

Amore / Amicizia: con il sole nella socievole Bilancia nel prossimo mese, avere connessioni significative sarà della massima importanza. Le interazioni superficiali non saranno sufficienti per attirare la tua attenzione. Se accoppiato, vorrai un'intimità sessuale più profonda con il tuo partner. Anche nelle relazioni platoniche, bramerai un legame emotivo più forte. Graviterai verso persone intense che innescano una trasformazione interiore e ti fanno provare cose che non hai mai provato prima.

Carriera / Finanza: le questioni relative al denaro, in particolare tasse, eredità, debiti e prestiti, possono richiedere la tua attenzione con il sole nella tua casa di risorse condivise. Nel corso del prossimo mese, la gestione del denaro di altre persone (come il coniuge, un cliente o un partner commerciale) potrebbe essere inclusa nei tuoi piani. Potresti richiedere una linea di credito, una sovvenzione o altre risorse utili. È un ottimo momento per rinegoziare i termini degli accordi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la dimostrazione del potere dell'amore diventa un atto di servizio mentre l'allegra Luna Sagittario si allinea con Venere e Vesta. Senza nemmeno provarci, la tua atmosfera positiva può sollevare tutti intorno a te. Anche la persona più scontrosa può sentirsi un po 'più leggera dopo essere stata in tua presenza. Vai avanti e fai brillare la tua luce!