Oroscopo di oggi 23 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 23 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Venere in Scorpione e nella tua casa dell'intimità segnala che la tua vita sessuale sta per diventare più eccitante. Fino al 17 ottobre, ti sentirai più sicuro della tua desiderabilità. Le notti romantiche con il tuo interesse amoroso possono essere soddisfacenti, ma non è solo il sesso che cerchi. Vorrai avere un'esperienza sconvolgente che ti faccia sentire veramente vivo. Per i single, maggiori poteri di attrazione significano che incontrerai qualcuno con cui condividerai una chimica folle. Questo regno governa anche le risorse condivise. Con Venere qui, denaro, beni e vantaggi esclusivi potrebbero arrivare tramite le tue relazioni più strette. Potresti anche avere un accesso più facile a prestiti, sovvenzioni e altre forme di assistenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'ingresso di Venere nel trasformativo Scorpione e nella tua casa della partnership segnala un periodo promettente per le relazioni. Fino al 17 ottobre, le relazioni impegnate in amore e affari potrebbero essere benedette da una felicità immensa e, in alcuni casi, prosperità. È un momento propizio per sposarsi o fidanzarsi o per trasformare una situazione di appuntamenti occasionali in qualcosa di più esclusivo. Se sei single e pronto a sistemarti, potresti incontrare una persona pronta a impegnarsi che può gestire la tua intensità. Tuttavia, non dovresti aspettarti che atterrino magicamente alla tua porta. Sii proattivo nell'incontrare nuove persone e corteggiare la connessione che desideri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ingresso di Venere in Scorpione e nella tua casa del lavoro segnala che la tua vita lavorativa sarà più soddisfacente del solito. Fino al 17 ottobre, relazioni amichevoli con i colleghi e incarichi che ti piacciono illumineranno la tua esperienza quotidiana. Sarai nella zona quando lavorerai a progetti che ti appassionano. Oltre al posto di lavoro, ti divertirai a immergerti in un lavoro d'amore. È un momento eccellente per cercare una nuova posizione perché potresti ottenere un lavoro che ami. I potenziali datori di lavoro saranno ricettivi alla tua ambizione e al tuo fascino. Alcuni Gemelli potrebbero essere coinvolti in un flirt sul posto di lavoro. Fai attenzione. Mescolare affari e piacere può causare complicazioni inutili. Sii discreto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ingresso di Venere in Scorpione e nel regno che governa la creatività, l'intrattenimento e il romanticismo preannuncia un periodo di immensa gioia. Fino al 17 ottobre, la tua vita sentimentale promette di essere più piacevole del solito. Se sei single e cerchi l'amore, incontrerai sicuramente persone intriganti che vorrai conoscere meglio. Alcuni Cancro si innamoreranno perdutamente. Uscire e fare cose che ti piacciono può metterti in contatto con persone che condividono i tuoi interessi. Se sei in una relazione, è un momento eccellente per riaccendere la scintilla con il tuo partner. Gli appuntamenti divertenti possono mantenere viva la passione. Feste, vacanze, hobby e attività artistiche possono essere piacevoli, quindi assicurati di dare priorità al gioco.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Stasera potrebbe riunirsi un gruppo di preghiera o meditazione online, Leo, e potresti lasciarti trasportare dalle dimensioni spirituali che queste meditazioni assumono. Ti senti a tuo agio con le persone di questo gruppo e sei grato per l'amicizia e il supporto che forniscono. Sii con questa sensazione stasera e cerca di aggrapparti ad essa il più a lungo possibile. Può aiutarti a superare alcuni momenti difficili.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'ingresso di Venere in Scorpione e nella tua terza casa preannuncia dolci discussioni e interazioni amichevoli con le persone che ti circondano. Fino al 17 ottobre, esprimere il tuo affetto e apprezzamento tramite messaggi di testo, e-mail, chiamate e conversazioni farà parte della tua routine quotidiana. Ciò che la fai, la prendi, quindi non sorprenderti quando ammiratori e le tue persone preferite rispondono per le rime. Stai attento a un messaggio speciale. Ti divertirai a metterti in pari con le persone che ti circondano, in particolare fratelli, vicini e amici e familiari. Incontri improvvisati e appuntamenti per un caffè potrebbero rientrare nei tuoi piani. Leggere, scrivere, condividere informazioni, parlare in pubblico e fare networking sono favoriti. Ti divertirai a condividere i tuoi pensieri di persona e online.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

L'ingresso di Venere in Scorpione e nella tua zona di guadagni preannuncia un periodo fortunato per le questioni materiali. Fino al 17 ottobre, denaro, regali e opportunità potrebbero arrivare con il minimo sforzo. Quando sei nel flusso della buona sorte, è facile dare per scontata l'abbondanza. Se non tieni d'occhio le spese, potrebbe essere un caso di più soldi, più problemi. È un momento eccellente per cogliere un'opportunità che può aumentare il tuo reddito. Il fascino può farti entrare, ma ci vorrà impegno per guadagnarti un posto al tavolo. Venere non è particolarmente adatta al duro lavoro. Potresti dover combattere contro l'inerzia per incassare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

L'ingresso di Venere nel tuo segno segnala che è tempo di dare priorità ai tuoi desideri. Fino al 17 ottobre, apparire belli all'esterno quanto ti senti all'interno potrebbe giocare un ruolo nei tuoi piani. È il momento ideale per aumentare il tuo fattore di attrazione. Un nuovo taglio di capelli o un tocco di colore fresco possono essere rinfrescanti. Aggiungere capi essenziali alla moda e pezzi distintivi al tuo guardaroba può farti venire voglia di vestirti bene. Sei destinato a far girare la testa quando ti presenti al meglio. Non c'è niente come un po' di competizione per ricordare al tuo partner quanto è fortunato a stare con te. Che siate in coppia o single, apparire al meglio può essere stimolante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

L'ingresso di Venere nelle profondità oscure dello Scorpione e nella tua casa di esilio potrebbe portare la tua vita amorosa a porte chiuse. Fino al 17 ottobre, potresti avere le tue ragioni per tenere nascoste le questioni di cuore. Alcuni Sagittari saranno coinvolti in uno scenario complicato di cui non vogliono che il mondo venga a conoscenza, mentre altri si prenderanno una pausa dagli appuntamenti e dalle relazioni per rivalutare i loro desideri e bisogni. Chiudere una relazione passata e guarire vecchie ferite potrebbe svolgere un ruolo nel processo. Non pagherà farti soffrire per un amore non corrisposto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

L'ingresso di Venere in Scorpione e nella tua casa della comunità segnala un periodo vivace per la tua vita sociale. Fino al 17 ottobre, potresti vedere un aumento vertiginoso della tua popolarità. Non bighellonare a casa aspettandoti di attirare l'attenzione. È il momento perfetto per uscire e andare in giro con gli amici. Trascorrere del tempo con le tue persone preferite promette di essere più piacevole del solito. Coinvolgersi in attività di gruppo può essere divertente. Potresti incontrare il tuo prossimo migliore amico o entrare in contatto con un potenziale partner. Alcune capre potrebbero portare un'amicizia al livello successivo. Rifletti attentamente prima di cambiare lo stato della tua relazione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

L'ingresso di Venere in Scorpione e nella tua casa delle aspirazioni potrebbe ispirarti a vestirti per il ruolo che vuoi svolgere nella società e, in particolare, nella tua cerchia professionale. Con Venere qui fino al 17 ottobre, sei destinato a farti strada sotto i riflettori. Questa energia può aumentare la tua popolarità e attrarre persone utili nella tua orbita. Con tutti gli occhi puntati su di te, è intelligente essere consapevole dell'immagine che proietti. Socializzare con i colleghi può essere divertente. È il periodo migliore dell'anno per creare connessioni che possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare. Fai scelte adulte quando unisci gli affari al piacere. Alcune persone potrebbero desiderare più di una relazione professionale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

L'ingresso di Venere in Scorpione e nella tua casa dell'avventura potrebbe preannunciare un momento emozionante per la tua vita amorosa. Fino al 17 ottobre, sarai ispirato ad andare lontano per amore. Alcuni Pesci si lanceranno in una fuga romantica con il loro partner, mentre altri tenteranno una relazione amorosa a distanza. Se sei single, potresti innamorarti perdutamente di qualcuno di una cultura o di un background diversi o forse semplicemente diverso dal tuo solito tipo. Se vuoi un'esperienza d'amore più appagante, tieni il cuore e la mente aperti a qualcosa di nuovo. A volte devi avventurarti oltre ciò che è comodo e familiare per trovare la connessione che sogni.