Oroscopo di oggi 24 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 24 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 24 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la sognante Luna dei Pesci mette la testa tra le nuvole. Quindi, non sei completamente in contatto con ciò che accade intorno a te. Se hai bisogno di un controllo della realtà, chiedi a una Bilancia di dirti ciò che devi sapere. Torna alla tua caverna ed elaborala in silenzio.

Amore / Amicizia: sai quella cosa folle che stai per dire? Non dirlo Mercurio espressivo che si scontra con Eris discordante suggerisce che le tue parole potrebbero causare più danni che benefici. Certo, stai solo fissando il record e combattendo per ciò che pensi sia giusto. Tuttavia, non è la strada da percorrere se rende più difficile ottenere ciò che desideri. Non pagherà essere impazienti o petulanti con qualcuno che ha il tuo cuore.

Carriera / Finanza: non perdere tempo a fare il giullare per essere al centro dell’attenzione. Lavorare in silenzio dietro le quinte può avere più impatto di quanto si pensi. Con un allineamento positivo sole / Marte che ti sostiene, il tuo lavoro parlerà da solo. C'è un momento per attirare l'attenzione su di te, ma non è così. Non hai bisogno dello stress di avere persone che ti guardano alle spalle e criticano ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: le pratiche spirituali e la metafisica possono essere potenti quando il mistico Pesci Luna incontra Nettuno. Potresti trarre vantaggio dal prendere un momento per entrare. Potresti ricevere informazioni che confermano il tuo sentimento su una questione importante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo focus è su ciò che ci aspetta con la creativa Luna dei Pesci nella tua casa di piani futuri. È bello, ma non lasciarti accecare da ciò che sta accadendo nel qui e ora, in particolare con un Pesci. Vale la pena prestare loro la tua attenzione.

Amore / amicizia: sfogarsi su un amico potrebbe sembrare innocuo; tuttavia, potrebbe essere mortale se le tue parole rivelano rabbia nascosta o risentimento verso il tuo ascoltatore. Un nervoso allineamento di Mercurio / Eris dice che dovresti fidarti di quella sensazione di affondamento che ti avverte del fatto che ciò che stai per dire non va bene. C'è un momento e un luogo in cui presentare rimostranze, ma non è così. Soprattutto perché non capisci davvero cosa ha cambiato i tuoi mutandoni.

Carriera / Finanza: porterai la motivazione e il know-how necessari per dare forma a un incarico di squadra grazie a un potente allineamento tra il creativo Pesci Sole e Marte perseguitato nel Capricorno. Fornisci la giusta miscela di ispirazione e determinazione per far accadere la magia. Se lavori da solo, potrebbe essere utile fare il check-in con un collega che ha esperienza e conoscenza che possono esserti utili.

Crescita personale / spiritualità: la visualizzazione è un potente strumento per creare il tuo futuro. Lascia che l'incontro con la luna magica / Nettuno di oggi ti ispiri a sognare un nuovo sogno. Più tardi, poi può determinare quanto sia fattibile la tua visione e se si allinea ai tuoi obiettivi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, hai lavorato duramente per coltivare una reputazione positiva. Oggi è fondamentale considerare come le tue parole e azioni possono influenzare il modo in cui sei visto. Prestare particolare attenzione a come trattate un Ariete.

Amore / amicizia: incolpare pubblicamente o vergognare un amico è un no-no. Non lasciare che un allineamento spigoloso tra il pettegolezzo Mercurio e la discordante Eris ti faccia parlare fuori turno. Anche se quello che dici è vero, questo è il modo sbagliato di esprimere ciò che senti. In fondo, probabilmente sai che è la cosa sbagliata da dire. Fidati del tuo istinto e frenare l'impulso di dire qualcosa di scortese. Sarai felice di aver tenuto i tuoi pensieri per te.

Carriera / Finanza: la determinazione e la motivazione che porti a ciò che fai è impressionante. L'allineamento odierno tra l'ispirante Sole dei Pesci e Marte perseguitato nel Capricorno ti dà tutto ciò di cui hai bisogno per potenziare. Se stai affrontando un compito scoraggiante, confida di avere ciò che serve per padroneggiarlo. Se hai bisogno di assistenza, qualcuno con più esperienza potrebbe essere disponibile a dare una mano. Non essere timido chiedendo aiuto.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione aumenta quando la mistica Luna dei Pesci contatta Nettuno e Giove. Potresti ricevere un'anteprima psichica di ciò che ci aspetta. Archivia la tua visione per riferimento futuro. Potrebbe presto tornare utile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: in questi giorni, la ricerca della conoscenza è una grande motivazione. Il modo in cui lo usi indica se lo hai elevato alla saggezza. È allettante emulare le mosse di un Capricorno. Sebbene, se possiedono più esperienza di te, la cosa saggia è ascoltare ciò che dicono piuttosto che fare ciò che fanno.

Amore / amicizia: un allineamento tra l'ispirazione del Sole in Pesci e la motivazione ti incoraggia a fare un passo verso la costruzione della tua relazione ideale. Se accoppiati, discuti i tuoi obiettivi condivisi con il tuo partner e fai qualcosa per attivare il tuo sogno. Se sei single, contempla gli ideali spirituali che stai cercando in un partner, quindi determina dove potresti incontrare qualcuno che si adatta al conto. Vale la pena essere strategici nella tua ricerca.

Carriera / Finanza: il silenzio è il miglior modo di agire se il volontariato della tua saggezza causerà un'interruzione del lavoro. Con un spigoloso allineamento Mercurio / Eris in gioco, un approccio sapiente crea fastidio. Tratteniti a meno che qualcuno non ti chieda di contribuire con la tua esperienza. E poi offrilo nel modo più umile possibile.

Crescita personale / spiritualità: gli studi spirituali o metafisici possono essere molto gratificanti, a condizione che non ci si salti sopra la testa. La mistica Luna dei Pesci che si allinea con Nettuno e Giove ti invita ad andare in profondità. La mossa intelligente è di concedere molto tempo per digerire ciò che stai imparando prima di passare a concetti più avanzati.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sei alla ricerca di esperienze profonde che ti facciano sentire vivo. Potrebbe essere necessario baciare molte rane prima di scoprire il vero affare. Un Pesci è il Principe o la Principessa della tua storia? Non farti investire fino a quando non scopri la verità.

Amore / Amicizia: provi tutti i sentimenti per qualcuno di speciale mentre la romantica Luna dei Pesci si allinea con Nettuno e Giove. Questa vibrazione mistica dice che c'è più tra di voi di quanto sembri. Potrebbe esserci, anche se non denota necessariamente materiale relazionale. Potrebbe essere un momento magico di connessione che non è pensato per essere qualcosa di più di quello che è.

Carriera / Finanza: hai tutta la forza interiore e l'intraprendenza di cui hai bisogno per essere produttivo. Con un potente allineamento sole / Marte che alimenta la tua guida, non c'è dubbio che puoi realizzare ciò che hai deciso di fare. Perché non aggirare compiti semplici a favore di affrontare un compito impegnativo? Meglio prenderlo mentre hai l'energia e la motivazione necessarie per vederlo.

Crescita personale / spiritualità: si consiglia cautela quando si maneggiano informazioni riservate. Se qualcuno condivide un segreto con te, è meglio non giudicare. Un nervoso allineamento Mercurio / Eris dice che potrebbe innescare forti sentimenti; tuttavia, esprimerli non è nel miglior interesse di nessuno. L'impulso di offrire un'opinione non richiesta può essere schiacciante. Non tradire la fiducia di questa persona facendola parlare di te.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: al lavoro e nei tempi di inattività, le interazioni con gli altri promettono di essere profondamente soddisfacenti. Può essere incoraggiante scoprire che tu e Pesci vedete le cose faccia a faccia. Puoi imparare molto dalla loro prospettiva visionaria. Lascia che informi il tuo punto di vista.

Amore / Amicizia: prendi molto sul serio la tua vita amorosa. E con il Sole dei Pesci nella tua zona di associazione che aspira a Marte determinato, sei pronto a fare una mossa. Se sei single, potrebbe comportare chiedere la tua cotta attuale. Per i Vergine accoppiati, potrebbe segnalare che è tempo di fare un significativo passo avanti nella tua relazione. Se sai cosa vuoi, perché esitare? C'è solo un modo per scoprire se riesci a ottenere quello che cerchi.

Carriera / Finanza: è un ottimo momento per collaborare a un progetto. Con una fusione creativa luna / Nettuno che contatta entusiasta Giove, potresti scoprire di essere totalmente sincronizzato. Oltre ai vantaggi che derivano dalla condivisione dei tuoi talenti e risorse, potrebbe anche essere un modo divertente per fare un lavoro. A volte, ci vuole un feedback da una persona con le stesse idee per fornire l'ispirazione che fa fluire i tuoi succhi creativi.

Crescita personale / spiritualità: divertirsi e trovare uno sbocco per la propria creatività sono elementi essenziali di cura di sé. Il trucco è goderti quello che stai facendo senza trasformarlo in un lavoro di routine o una sfida.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: le questioni relative al lavoro e al benessere sono principalmente nella tua mente. Per dare il meglio di te, devi essere il più in forma possibile. Un Pesci attenti alla salute può avere consigli utili che puoi incorporare nel tuo piano di fitness quotidiano.

Amore / Amicizia: una relazione può essere abbastanza difficile senza aggiungere commenti incendiari al mix. Un allineamento spigoloso tra l'espressivo Mercurio e la discordante Eris mette in guardia contro l'aggiunta di combustibile al fuoco. Questo non è un tipo di scenario "vedere qualcosa, dire qualcosa". In effetti, è meglio mantenere ciò che pensi di percepire a te stesso. Soprattutto se quello che hai da dire non è necessario o gentile.

Carriera / Finanza: sei molto determinato a proteggere la tua sicurezza e a soddisfare le tue esigenze più elementari. Quindi, lavorerai a lungo e duramente quanto devi fare per raggiungere i tuoi obiettivi. Con un potente allineamento sole / Marte che alimenta la tua motivazione, non sarai scoraggiato dal fare ciò che devi fare. Anche se ciò significa rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani, hai tutto ciò che serve per vedere il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: una fusione luna / Nettuno può fornire spunti sulla salute o sul benessere. Prima di agire sul tuo intuito, eseguilo dal tuo medico o da un professionista del fitness. Stai per qualcosa, ma potresti non vedere l'intera immagine. Un parere di esperti può aiutarti a determinare i tuoi prossimi passi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: romanticismo, progetti intelligenti, hobby, sport, giochi e le tue attività preferite dovrebbero essere la tua priorità ora. Ti meriti di trascorrere del tempo facendo ciò che ami. Un adorabile Pesci potrebbe essere molto interessato a prendere parte al tuo divertimento. Potrebbe essere un vero spasso!

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale è destinata a ricevere una spinta dalla romantica Luna dei Pesci. Ora è il momento di andare alla ricerca dell'amore. Il tuo entusiasmo può fare molto per conquistare qualcuno. Non puoi fare a meno di essere colpito da una persona che sa cosa vuole. Se hai tenuto d'occhio qualcuno, è ora di fare la tua mossa. Gli Scorpioni accoppiati non possono permettersi di essere pigri. Se non ami il tuo partner e pianifichi date divertenti, alla fine lo farà qualcun altro.

Carriera / Finanza: con un disordinato allineamento di Venere / Giove in gioco, il tuo entusiasmo è molto più grande della tua capacità di seguire. Quindi, c'è un vero pericolo che potresti promettere più di quanto tu possa offrire. Anche se ami quello che stai facendo, ci sono solo tante ore nella tua giornata in cui fare le cose. Non sovraccaricare!

Crescita personale / spiritualità: alimenta il tuo desiderio di apprendimento. La tua anima brama esperienze di saggezza e di espansione della coscienza mentre la luna contatta il Nodo Nord. Preparati a compiere alcuni passi nella direzione in cui vuoi crescere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non c'è vergogna nel desiderio di conforto emotivo e nel voler essere compresi. Sii furbo su chi ti rivolgi per conforto. Invece di rivolgerti a qualcuno che conosci a malapena, dovresti contattare un Pesci compassionevole nella tua cerchia.

Amore / amicizia: rivelare informazioni sensibili sul proprio passato o criticare qualcosa che qualcuno condivide sul proprio è una ricetta per il disastro. Fai attenzione al sistema di allarme interno che ti dice che non è un posto sicuro dove andare. Con un allineamento tagliente Mercurio / Eris che influisce sulla comunicazione, è più probabile che porti a una rottura piuttosto che a una svolta. Ci vuole tempo per costruire intimità e fiducia. I segni indicano che potresti non essere ancora lì.

Carriera / Finanza: quando si tratta di soldi, intendi affari. Ecco perché sarai veloce nel gestire i tuoi affari finanziari. Non c'è tempo da perdere con un rapido allineamento sole / Marte che potenzia le tue azioni. Va tutto bene, a condizione che tu sappia cosa stai cercando e che tu abbia svolto il lavoro preparatorio necessario per fare le tue mosse migliori. Investire nella tua casa e nella vita familiare potrebbe far parte dell'accordo.

Crescita personale / spiritualità: una fusione luna / Nettuno ti rende più sensibile ed emotivo del solito. Quindi, potresti desiderare il comfort e la sicurezza di casa o la compagnia dei tuoi cari. Vai dove devi andare per sentirti al sicuro e fai quello che devi fare per nutrirti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: hai energia da bruciare, ma la stai usando in modo produttivo? È meglio tenersi occupati. L'inattività può portare all'impazienza e alla rabbia repressa. Fai attenzione a non dirigere la tua frustrazione verso un Ariete. Potrebbero avere una giornata difficile.

Amore / Amicizia: hai il coraggio di fare una mossa audace. Fallo! Con il coraggioso Marte che aspira il jolly Urano, potresti essere ispirato a sorprendere il tuo interesse amoroso. A volte devi fare qualcosa di inaspettato per attirare l'attenzione di una persona. In effetti, inventare le tue regole potrebbe trasformare la marea romantica a tuo favore. Se sei già impegnato, pianifica una data a sorpresa o fai qualcosa per scuotere le cose. Il cambiamento mantiene viva la storia d'amore.

Carriera / Finanza: una fusione luna / Cerere nella tua zona monetaria segnala la necessità di prestare attenzione alla sicurezza finanziaria. Sotto questa influenza, provvedere ai propri bisogni materiali e quelli dei propri cari equivale a prendersi cura di sé. Rendi la tua priorità fare ciò che puoi.

Crescita personale / spiritualità: sono le persone più vicine a te (come la famiglia) che sanno come colpirti dove fa male. Con l'aggressivo scontro di Marte con Chirone ferito, un comportamento ostile potrebbe scatenare una ferita infantile. Probabilmente sei eccessivamente sensibile a questo problema; tuttavia, ciò non significa che dovresti tollerare l'abuso. Se i ruoli sono invertiti, non è saggio e scortese forzare la tua agenda a spese di qualcuno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potrebbe non sembrare che tu stia facendo molto, ma stai chiaramente orchestrando da dietro le quinte. Un Toro a cui piacciono le tue idee folli potrebbe essere il tuo alleato più prezioso. Con tutto quello che ti stai agitando, hai bisogno di qualcuno che ti dia le spalle.

Amore / Amicizia: mentre la luna incontra il nutritore Cerere nel tuo segno, devi essere necessario agli altri. Nella speranza di ricevere l'attenzione che desideri, fai di tutto per essere il custode finale. Questo approccio quid pro quo alla cura potrebbe lasciarti deluso. Qualunque cosa tu dia, dagli liberamente. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.

Carriera / Finanza: Marte che si scontra con Chirone ferito suggerisce che qualcosa ha i tuoi mutandoni in una svolta. La rabbia potrebbe ispirarti a comportarti male o dire qualcosa di scortese. Prima di premere "invia" su un'e-mail arrabbiata o scagliarti contro un collega, considera le conseguenze. Trova un modo per sfogare la tua frustrazione che non metterà a rischio le tue relazioni. Le persone avranno maggiori probabilità di ascoltare le tue preoccupazioni se le esprimi in modo calmo e premuroso.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere sorpreso da ciò che ti senti ispirato a fare della tua famiglia o della tua situazione di vita. Il motivatore Marte che aspira al trasformatore Urano suggerisce che potrebbe esserci uno spostamento significativo. Mantieni i tuoi piani sulla necessità di conoscere le basi per ora. Non tutti saranno entusiasti del tuo piano non convenzionale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua magia è esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno. Ispira le persone a vedere la vita da una prospettiva visionaria piuttosto che impantanarsi con il banale. Sorprendentemente, un Capricorno terra-terra potrebbe trovare il tuo modo di vedere le cose molto rinfrescante.

Amore / amicizia: dai molto alle tue amicizie, tra cui compassione, amore e lealtà feroce. Puoi andare col piede pesante con per qualcuno nel tuo cerchio senza battere ciglio mentre il sole nel tuo segno si allinea con il guerriero Marte. Allo stesso modo, un amico cavalca o muori può intensificare per difenderti. Hai lavorato duramente per costruire connessioni significative. Chiaramente, sta funzionando a tuo favore.

Carriera / Finanza: per te, c'è sempre un elemento di rischio in materia finanziaria. Potrebbe rivelarsi pericoloso se si rivelano più di quanto le persone hanno davvero bisogno di sapere sulla tua situazione. Con un allineamento spigoloso tra il chiacchierone Mercurio e l'agente del caos Eris che incide sul denaro, non si sa mai quale tipo di tumulto potrebbero scatenare le tue parole. Meno si parla dei tuoi affari finanziari, meglio è.

Crescita personale / spiritualità: l'intuizione, la creatività e l'atmosfera romantica diventano ancora più sognanti quando la luna nel tuo segno si unisce al tuo sovrano, Nettuno e amplificatore Giove. Trovare uno sbocco costruttivo per queste energie è cruciale. Senza di essa, potresti rimanere coinvolto in folli fantasie o, nel peggiore dei casi, in un comportamento di evasione. Controllalo per non controllarti.