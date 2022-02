Oroscopo di oggi 24 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 24 febbraio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 24 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando rifletti su un'avventura o su un grande piano, passerai da pessimo ottimista a sensibilmente cauto a disilluso mentre la volubile Luna del Sagittario attraversa la tua casa di espansione. Un Capricorno può inquadrare le cose in una prospettiva pragmatica e offrire una guida solida.

Amore/Amicizia: c'è qualcosa di super speciale in te. La tua atmosfera mistica è destinata a renderti un oggetto di fascino. Puoi ringraziare un fortunato allineamento Venere/Nettuno per averti proiettato in una luce così affascinante. Fidati della magia e lasciati adorare. L'attenzione che ricevi potrebbe essere il tirami su che riafferma che ce l'hai ancora. Il tuo fascino e la tua popolarità potrebbero attirare l'attenzione di tutte le persone giuste, incluso un ammiratore segreto.

Carriera/Finanza: con Mercurio nel lungimirante Urano, quasi tutti hanno uno schema per arricchirsi rapidamente (pensa alla criptovaluta). Con Mercurio che quadra il volatile Urano nella tua casa dei guadagni, potresti essere ispirato ad agire in base a quella che suona come una punta calda. Non così in fretta, Ariete. Prima di balzare su un acquisto, un investimento o un'opportunità, è meglio rallentare e leggere la stampa fine. Il diavolo è nei dettagli.

Crescita personale/Spiritualità: la responsabilità fa molto quando Mercurio e Chirone si allineano. Una conversazione potrebbe lasciarti fuori dai guai per una trasgressione o offrire la possibilità di perdonare qualcuno che ti ha fatto del male. Sei pronto a liberare l'aria e andare avanti?

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: passerai da super speranzoso a stoico a disilluso mentre la mutevole Luna del Sagittario attraversa la tua emotiva ottava casa. Affrontare intense emozioni può essere un vero viaggio. L'energia semplice di un Capricorno ti calmerà.

Amore/Amicizia: non si può dire fino a che punto andrai nella ricerca dell'amore. Con Venere nella tua nona casa mondana in aspetto con il magico Nettuno, stai tutti inseguendo il sogno. Ciò potrebbe significare perseguire una relazione a distanza o essere coinvolti con qualcuno di un paese, cultura o background diverso. Se accoppiato, una vacanza da sogno potrebbe essere in lavorazione. Attento, toro. C'è un elemento di fantasia in gioco. Il tempo dirà se diventerà realtà.

Carriera/Finanza: attiri l'attenzione perché tieni il dito sul polso di ciò che è caldo nel tuo campo. Sebbene con l'intelligente Mercurio nel tuo settore professionale che si scontra con il disgregatore Urano nel tuo segno, le tue idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se sospetti che i tuoi concetti siano un po' là fuori, passa i tuoi pensieri da un collega fidato prima di fare una presentazione ai superiori. Le persone dicono che vogliono il cambiamento. Tuttavia, non tutti sono pronti ad abbracciarlo.

Crescita personale/Spiritualità: l'attuale allineamento Mercurio/Chirone può ispirarti a cercare la chiusura. Non puoi aspettare che gli altri implorino perdono. Dichiara che sei pronto a lasciarti andare e andare avanti. La tua guarigione dipende da te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'atmosfera tra te e i tuoi compagni intimi può passare da entusiasta a affidabile a loquace mentre la mutevole Luna del Sagittario viaggia attraverso la tua casa di partnership. La volubilità degli altri può farti impazzire. Fortunatamente, i Capricorno sono risoluti.

Amore/Amicizia: una conversazione aperta e onesta può portare un livello più profondo di guarigione e riconciliazione a una relazione mentre il tuo sovrano, Mercurio, si riallinea con il guaritore ferito Chirone. A volte, ci vogliono diverse discussioni per risolvere le cose e mettersi sulla strada giusta. Quando consideri il quadro più ampio, il risentimento tra te e l'altra persona potrebbe non sembrare un grosso problema. Questa volta, potresti essere ispirato a lasciar perdere e ricominciare da capo.

Carriera/Finanza: gli individui come te sono quelli che più probabilmente sosterranno il tuo successo poiché l'affettuosa Venere si allinea con l'affascinante Nettuno nel tuo settore professionale. Forse ti vedono come una persona che va in posti e vogliono attaccare il loro carro alla tua stella? Non c'è spazio nella tua vita per adulatori e tirapiedi, ma hai tutto il tempo del mondo per un ammiratore in buona fede che può aiutarti con i tuoi sforzi.

Crescita personale/Spiritualità: quando il perspicace Mercurio nella tua casa di coscienza superiore si scontra con il disgregatore Urano, qualcosa che leggi o ascolti potrebbe sbalordirti. Potrebbe essere necessario dedicare un minuto per elaborare questo epico momento ah-ah.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il tuo atteggiamento nei confronti del tuo lavoro va da entusiasta a determinato a disilluso mentre la mutevole Luna del Sagittario attraversa la tua casa di lavoro. Un Capricorno senza fronzoli può dirti cosa è reale e cosa è un prodotto della tua immaginazione.

Amore/Amicizia: una relazione romantica si sente in più poiché Venere si allinea con il meraviglioso Nettuno. Potresti vivere uno di quei rari momenti magici in cui tu e il tuo interesse amoroso siete totalmente sincronizzati. Questo va più in profondità della chimica fisica. C'è qualcosa di profondamente spirituale nel modo in cui ti connetti. Se single, potresti incontrare una persona con cui senti una connessione spirituale. Se questa persona ti sembra familiare e ti chiedi se l'hai già incontrata, potresti condividere una storia di vita passata.

Carriera/Finanza: cercare di coordinare i tuoi sforzi con una squadra può essere un pasticcio sciatto poiché lo stratega Mercurio si scontra con l'innovatore Urano. Le cose possono progredire troppo velocemente e diventare più complicate del necessario. Alcune idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se non sono rilevanti per il tuo compito, mettili sullo scaffale. Potrebbero tornare utili in seguito. Per ora, è nel tuo interesse mantenere le cose semplici.

Crescita personale/Spiritualità: chi dice che devi portare rancore nella tomba? C'è qualcosa da dire per lasciare che il passato sia passato. Può portare rispetto e ammirazione quando Mercurio e Chirone si allineano. Non seppellire i tuoi sentimenti. Parlane.