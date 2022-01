Oroscopo di oggi 24 gennaio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 24 gennaio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 24 gennaio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: vuoi quello che vuoi e farai tutto il necessario per ottenerlo mentre la Bilancia Luna, orientata alla relazione, si scontra con Giunone e Plutone. Un comportamento spietato potrebbe farti sembrare sconvolto. Solo Scorpione e Capricorno capiranno perché ti comporti in quel modo.

Amore/Amicizia: nelle relazioni, sei una forza formidabile poiché la devota Giunone si fonde con Plutone assetato di potere in cima alla tua carta. Questa energia indica che ci vorrà più dell'amore per saziare i tuoi desideri. Avrai voglia di essere visto al braccio di una persona in grado di fornire lo stato che desideri. In alternativa, vorrai essere visto come una cattura desiderabile chi è il pacchetto totale, e poi alcuni.

Carriera/Finanza: la tua determinazione a far progredire la tua carriera fa un salto di qualità grazie al tuo sovrano, Marte, che entra in Capricorno consapevole dello stato e alla tua ambiziosa decima casa. Fino al 6 marzo, spingerai le cose in avanti fino a raggiungere il tuo prossimo traguardo. Sarai più aggressivo del solito, il che può creare conflitti con le persone che si sentono minacciate dalla tua pulsione. Di conseguenza, qualcuno potrebbe tentare di opporsi a te. Se sei intelligente, troverai un modo per arrampicarti su un gradino o due senza distruggere i sogni di nessuno.

Crescita personale/Spiritualità: "Non arrabbiarti, vendicati" è il tuo mantra poiché la Bilancia Luna si oppone all'ira di Eris nel tuo segno. Attento, montone. La rabbia incontrollata crea una cattiva ottica.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Diventare emotivo e sfogare la tua frustrazione per ogni piccola cosa che va storta può aumentare il tuo stress mentre la luna attraversa la tua casa del benessere. Una Bilancia può probabilmente calmarti, ma dovrai ascoltare quello che ha da dire.

Amore/Amicizia: sarai deciso a far rispettare le regole della tua relazione mentre la devota Giunone incontra il coercitivo Plutone. Insisterai che tutto sia fatto secondo il libro, vale a dire, il tuo libro. Puoi essere un tiranno assoluto mentre declami e ti rallegri di ciò che è giusto e sbagliato. L'amore dovrebbe tirare fuori il meglio di te, non il peggio. Respingi l'impulso di diventare rialzista con qualcuno che non fa le cose a modo tuo.

Carriera/Finanza: quando la luna attraversa la tua casa di lavoro, sei super investito nel fare un buon lavoro. Le cose potrebbero non andare secondo i piani poiché la luna si oppone alla scontenta Eris. Non perdere la pazienza.

Crescita personale/Spiritualità: non ti siederai né zittirai con Marte nella tua nona casa idealista. Fino al 6 marzo sarai così attaccato alle tue convinzioni che lo consideri un'offesa personale quando qualcuno professa fedeltà a una posizione politica o religiosa che si oppone alle tue opinioni. Arrabbiarsi non ti porterà da nessuna parte. Sii ugualmente appassionato nell'apprendere di più sulle ideologie che non capisci. Probabilmente non ti farà cambiare idea, ma può renderti più informato e un po' meno dogmatico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti non renderti conto di quanto siano intensi i tuoi desideri finché qualcuno non si rifiuta di darti ciò che desideri. Può diventare disordinato (in particolare quando si ha a che fare con Scorpione o Capricorno) poiché la Luna Bilancia si scontra con Giunone e Plutone. Non fare un gran casino.

Amore/Amicizia: più hai bisogno delle persone a te più vicine, più potresti risentirti mentre il volontario Marte attraversa il Capricorno e la tua casa di risorse condivise. Fino al 6 marzo potrebbero esserci conflitti su denaro e beni. Non è tutto rovina e oscurità. Le tue circostanze potrebbero motivarti a rompere la tua dipendenza e ripristinare l'equilibrio tra dare e avere. Una nota positiva, questo regno governa l'intimità. Con il virile Marte qui, la tua vita sessuale potrebbe essere rovente, anche se è probabile che arrivi con un dramma.

Carriera/Finanza: ciò che è tuo è mio. O è? Denaro e beni potrebbero essere usati per mantenere il sopravvento in una relazione mentre la gelosa Giunone incontra il manipolatore Plutone nel regno che governa l'intimità e le risorse condivise. Un'atmosfera prepotente non è eccitazione. È una svolta, quindi non controllare. Se sei il controllato, non lasciare che il desiderio ti spinga ad accettare un accordo di cui ti pentirai.

Crescita personale/spiritualità: amici, figli e il tuo interesse amoroso potrebbero opporsi a essere trattati ingiustamente poiché la Luna Bilancia si oppone al risentito Eris. Anche tu potresti lamentarti di un cattivo trattamento. È tempo di esercitare la Regola d'Oro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 GENNAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le tue abilità umane saranno al punto mentre la luna accende un grande trigono terroso con la socievole Venere e il jolly Urano nelle tue zone interpersonali. Ti divertirai a conoscere persone diverse dalla tua solita folla, in particolare Toro, Vergine e Capricorno.

Amore/Amicizia: i desideri insoddisfatti possono essere fonte di tensione in una relazione. Potresti essere ugualmente stressato se non hai ancora incontrato una persona pronta e in grado di soddisfare le tue esigenze. Mentre l'impaziente Marte si scontra con il trattenimento di Saturno nella tua casa dell'intimità, potresti sentirti piuttosto agitato. Che tu ci creda o no, non ottenere ciò che vuoi non è la fine del mondo. Sembra solo così perché sembra più vicino che mai.

Carriera/Finanza: non dovresti credere a tutto ciò che senti, specialmente su questioni finanziarie. Gossip e voci potrebbero scatenarsi mentre Mercurio retrogrado nella tua casa delle risorse condivise si scontra con il nefasto Nettuno. È probabile che tu abbia già sentito tutto prima. Se la notizia era falsa in passato, probabilmente lo è ancora. Questo non è il momento di condividere informazioni riservate con altri. Dovresti tenere per te ciò che conosci.

Crescita personale/Spiritualità: sei più un sognatore di quanto chiunque creda. Per te, la visualizzazione può essere uno strumento potente. Se riesci a vederlo, puoi raggiungerlo, a condizione che tu elabori un piano.