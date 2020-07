Oroscopo di oggi 24 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbero esserci alcune cose che devi capire da solo prima di fare una rivelazione enorme agli altri. Onora la tua necessità di prendere tempo per elaborare i tuoi pensieri e le tue emozioni. Un Capricorno maturo e sensibile può offrire una guida se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: con l'infantile Leone Sole in contrasto con Venere nella tua zona di comunicazione, potresti non essere incline a esporti e far conoscere al tuo amore ciò che è nel tuo cuore. Sei di umore giocoso. Quindi, non vorrai avere una conversazione che potrebbe diventare troppo seria e potenzialmente rovinare il tuo divertimento. Non è un grosso problema. Anche se potrebbe impedirti di provare il tipo di vicinanza che brami.

Carriera / Finanza: gli aspetti strategici della Vergine Vergine sui pianeti nell'autorevole Capricorno danno l'impressione di sapere cosa stai facendo. Sebbene con una contestuale opposizione al nebuloso Nettuno nella tua oscura dodicesima casa, potresti sentirti fuori dalla tua profondità. Forse i tuoi coetanei e superiori vedono in te punti di forza di cui non sei a conoscenza? Mantieni la fede e continua fino a quando la tua fiducia ritorna.

Crescita personale / spiritualità: la guarigione avviene quando ti apri. Con l'espressivo Mercurio che si prende cura di Cerere, parlare dei tuoi sentimenti può essere terapeutico. Questa dovrebbe essere una cosa privata, non qualcosa che pubblichi sui social media. Effettua il check-in con un confidente fidato.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non stai per lasciare nulla tra te e ciò che desideri. Chiunque sia abbastanza sciocco da scherzare con il toro oggi è garantito per ottenere le corna. Spero che una persona traballante nella tua cerchia (forse un Pesci) abbia ricevuto il promemoria.

Amore / Amicizia: se c'è qualcosa che ti sta a cuore, perché non contattare un amico fidato? Come comunicatore Mercurio affronta il guardiano Cerere nella tua casa dell'amicizia, troverai conforto nelle parole di una persona premurosa che può entrare in empatia con ciò che stai vivendo. Allo stesso modo, ciò che dici può avere un effetto curativo su una persona in difficoltà. La tua gentilezza e generosità di cuore non saranno presto dimenticate.

Carriera / Finanza: sei assolutamente l'ultima persona a rinunciare volentieri alle comodità della propria creatura. Con il regale Leone Sole che si scontra con Venere indulgente nella tua casa di denaro e proprietà, non ti dispiacerà perdere denaro o una potenziale opportunità se ciò significa che puoi mantenere le cose nel modo che preferisci. Le persone potrebbero non capire le tue scelte. Questo perché sottovalutano quanto comfort e convenienza significano per un toro viziato come te.

Crescita personale / spiritualità: la volubile Luna in Vergine nella tua zona di intrattenimento che quadrata i nodi dice che stai vivendo nel momento. Va bene finché non comprometti il ​​tuo futuro nel processo. Considera i costi di un buon momento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Trovare l'equilibrio tra prendersi cura di se stessi e prendersi cura degli altri è estremamente importante. Non puoi riempire la tazza di nessuno se la brocca è vuota. Trattare con un Pesci può essere particolarmente drenante, quindi potresti voler limitare il tuo contatto.

Amore / Amicizia: con il Leone del Sole che attira l'attenzione che si scontra con Venere indulgente nel tuo segno, le persone dovrebbero sapere che tutto dipende da te. Ciò significa che non condividerai i riflettori con un amico o il tuo interesse amoroso. Né comprometterai i tuoi desideri a favore di far sentire gli altri a proprio agio. Un ardente ammiratore potrebbe non dispiacersi cedere ai tuoi capricci; tuttavia, è improbabile che la tua squadra cada per questo. Vai a modo tuo oggi.

Carriera / Finanza: Essere sensibili ai bisogni dei più alti è denaro in banca poiché Mercurio premuroso e custodia di Cerere danno energia alla tua carriera e alle tue zone finanziarie. Sei apprezzato quando ti prendi il tempo di capire cosa sta attraversando qualcuno e di rispondere ai suoi bisogni. Allo stesso modo, sapere cosa serve per elevare il profilo aziendale o il luogo di lavoro può avere i suoi vantaggi. In entrambi i casi, le persone trovano utile avere qualcuno a bordo in sintonia con quello che sta succedendo.

Crescita personale / spiritualità: a volte, non riesci proprio a gestire il mondo. Soprattutto quando ti senti fuori sincrono con ciò che sta accadendo. Prenditi del tempo per nidificare e riposare, quindi torna indietro e affronta la vita faccia a faccia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti sentirti impantanato con i dettagli infiniti della vita e tutti i compiti minori che devi gestire. Ricordare il tuo scopo e tenere d'occhio i tuoi obiettivi può essere utile. Non lasciare che un Pesci scoraggiante ti distragga.

Amore / Amicizia: con Mercurio premuroso nel tuo segno che attira il custode Cerere nella tua casa di coscienza superiore, sei il saggio guru di cui tutti hanno bisogno. La tua atmosfera amorevole e protettiva fa sentire all'ascoltatore che hai in mente i loro migliori interessi. Quindi, non dovresti essere sorpreso se il tuo partner o un amico condividono informazioni riservate con te. Se hai bisogno di una guida, rivolgiti a una figura materna nella tua cerchia di cui ti fidi.

Carriera / Finanza: con il pigro Leo Sun nella tua casa di guadagni che si scontra con l'indulgente Venere, non puoi essere disturbato a prendere il tempo per risolvere una questione finanziaria. Sotto questa influenza disordinata, ti nasconderai e spererai che le cose funzionino per il meglio. O forse credi che sia un problema che qualcun altro avrebbe affrontato? Se le cose non funzionano nel modo in cui li desideri, avrai solo te stesso da incolpare.

Crescita personale / spiritualità: quando la volubile Luna Vergine si oppone al nebuloso Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, potresti avere dei dubbi su ciò in cui professi di credere. È salutare fare domande. Continua a chiedere finché non hai la chiarezza di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: per mettere in atto i tuoi valori dovrai capire cosa sono. Sei in continua evoluzione. Pertanto, ciò che è importante per te cambierà nel tempo. Pensaci prima di fare un grande passo. È meglio non lasciare che un Pesci influenzi le tue scelte.

Amore / Amicizia: una conversazione sincera con il tuo interesse amoroso è destinata ad avvicinarti con l'espressivo Mercurio sincronizzato con il nutrimento di Cerere nella tua casa dell'intimità. La tua intuizione ed empatia sono al punto giusto, quindi potresti percepire cosa succede prima che venga pronunciata una parola. Riesci a contenere uno spazio di accettazione e amore incondizionato? Ciò può far sentire il tuo partner abbastanza sicuro da aprirsi. Allo stesso modo, condividerai prontamente ciò che hai nel cuore con qualcuno che non ti giudicherà. Trova un amico con cui confidarti.

Carriera / Finanza: con il sole nel segno che si scontra con Venere indulgente nella tua zona di lavoro di squadra, potresti telefonare con un progetto di gruppo. Come una persona che vuole diventare una star ma non vuole allenarsi per diventare un attore, vuoi la gloria senza pagare le quote. Prenditi un momento per riflettere sulle tue aspirazioni e su cosa ci vorrà per realizzarle.

Crescita personale / spiritualità: hai quello che serve per camminare nel tuo discorso? Puoi vacillare mentre la volubile Luna Vergine si scontra con la dea guerriera Eris. Questo non è qualcosa che puoi fare a metà strada.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: prenditi un momento per ascoltare profondamente te stesso e scoprire di cosa hai bisogno. Potrebbe non essere quello che ti aspettavi. In tal caso, dai qualche modifica alla tua routine di auto-cura. Evitare i Pesci confusi potrebbe essere essenziale per la tua sanità mentale.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio e il guardiano Cerere che si allineano nelle zone della tua gente, una conversazione con qualcuno a cui tieni potrebbe avvicinarti. Sarà gratificante aprirsi a qualcuno di cui ti fidi. Indipendentemente dal genere con cui ti identifichi, la tua atmosfera materna farà sentire tutti protetti e curati. Anche la persona più forte che conosci occasionalmente ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro e li rassicuri che tutto andrà bene.

Carriera / Finanza: con il pigro Leo Sun nella tua dodicesima casa solitaria che si scontra con Venere nella tua zona di carriera, potresti non sentirti in grado di fare più che telefonare. Puoi cavartela se sei popolare nel posto di lavoro. Anche se non è probabile che vada bene se non hai il tipo di colleghi che ti copriranno. Sii responsabile o prenditi una giornata di malattia. Non puoi permetterti di fare le cose a metà strada.

Crescita personale / spiritualità: la compagnia che tieni dice molto su chi sei. Se vuoi sapere dove si trova la tua zona di comfort emotivo, cerca le connessioni più vicine e come ti relazioni per indizi perspicaci.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sei generoso e gentile con alcune persone, ma potresti comportarti in modo viziato ed egoista con gli altri. Cosa succede con quello? Un Pesci può trovare il tuo comportamento molto confuso. Quanto a te, potresti chiederti se sono qualcuno di cui ti puoi fidare.

Amore / Amicizia: con il regale Leone Sole nella tua casa di amicizia allineato con Venere viziata, vuoi che i tuoi amici ti trattino come la regina o il re che sei. Sotto questa influenza disordinata, non c'è fine alle tue aspettative e a ciò che pensi di meritare. Sei un po 'irragionevole? Prima di comportarti come un marmocchio viziato, controlla di dare il meglio di quanto ti aspetti.

Carriera / Finanza: con Mercurio attento e cura di Cerere che si allineano nelle tue zone di lavoro, le tue parole rivelano quanto tieni a ciò che fai. La considerazione che mostri a coloro che incrociano il tuo cammino dimostra l'importanza che dai alla promozione di un'esperienza lavorativa positiva. Non sottovalutare quanto un po 'di gentilezza può elevare l'atmosfera. Fa molto per aiutare te e i tuoi colleghi a trascorrere una giornata piacevole e produttiva.

Crescita personale / spiritualità: ci sono così tante cose sulla spiritualità che a volte può essere travolgente. Non perderti nell'astrazione. Per ora, è una buona idea concentrarsi su insegnamenti edificanti e semplici che possono essere praticamente applicati nella tua vita.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei coscienzioso su alcune cose ma negligente su altre. Ciò per cui ti presenti rivelerà molto su dove si trovano le tue priorità. Tuttavia, qualunque cosa tu faccia o non faccia, le tue azioni potrebbero ancora incontrare insoddisfazione di un Pesci. Non prenderlo a cuore.

Amore / amicizia: la premurosità fa molto per far sentire apprezzato il tuo partner. Con l'espressivo Mercurio in linea con il nutrimento di Cerere nella tua zona di vita sentimentale, la cura che mostri è piuttosto dolce. Chi non si innamorerebbe di una persona che esprime interesse per il proprio benessere? Allo stesso modo, tutti devono sentirsi come se fossero necessari. Se sei un tipo indipendente, potresti rendere felice qualcuno quando chiedi la sua assistenza. Li farà sentire importanti per te.

Carriera / Finanza: con il regale Leo Sun nella tua carriera e zona di reputazione che attira Venere viziata, potresti sopravvalutare la quantità di supporto che hai a tua disposizione. Sotto questa influenza disordinata, potresti telefonare per tutto il tempo aspettandoti che altri prendano il gioco. Non fare nulla non ti sta bene, Scorpione. Spingi oltre la tua inerzia e intensifica per fare la tua parte.

Crescita personale / spiritualità: è un giorno eccellente per la ricerca di cura di sé. Leggi alcuni libri, dai un'occhiata ai tuoi siti Web di benessere preferiti o parla con un amico esperto di fitness. Potrebbe essere utile aggiungere alcuni nuovi trucchi alla tua routine.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: brami il riconoscimento ma essere sotto i riflettori può farti sentire vulnerabile. Essere sempre attivi è stressante. Un incontro notturno con un amico può aiutarti a decomprimere, a condizione che tu eviti un Pesci di cui non sei sicuro.

Amore / Amicizia: potresti aspettarti che una relazione si prenda cura di se stessa mentre stai vivendo un'avventura. Con l'egoistico Leone Sole in contrasto con Venere viziata nella tua zona di partnership, i tuoi desideri eclissano le esigenze del tuo partner. Perché non invitarli insieme per la corsa? Per oggi, i single potrebbero preferire avere la libertà di fare le proprie cose. Quando torni agli appuntamenti, cerca qualcuno che rispetti la tua individualità e ti dia spazio per crescere.

Carriera / Finanza: con la luna in Vergine in cima alla tua carta, vuoi essere notato. Con aspetti positivi di Giove, Plutone e Saturno, sarai visto come qualcuno che dà preziosi contributi. Assicurati solo di essere organizzato e che le tue informazioni siano aggiornate. Qualcosa di insignificante potrebbe farti inciampare.

Crescita personale / spiritualità: con il mercurio ponderato in linea con il nutrimento di Cerere nella tua zona domestica e familiare, potresti essere ispirato a contattare un parente preferito. Sentirti potrebbe essere una piacevole sorpresa. Anche nel migliore dei casi, le persone possono sentirsi sole e trascurate. Chi potrebbe beneficiare di una parola gentile da parte tua oggi?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: quando sei coscienzioso come te, può sembrare un grave fallimento quando lasci cadere la palla. Se ciò accade, non fartene una ragione e non lasciarti scoraggiare dai Pesci di una notte. Puoi sempre prenderti e andare avanti.

Amore / Amicizia: ci vuole solo un momento e una parola gentile per far sapere a qualcuno quanto ti importa. Man mano che Mercurio si sincronizza con il nutrimento di Cerere nella tua zona di comunicazione, otterrai punti bonus quando invii un messaggio dolce o, meglio ancora, raggiungi telefonicamente o videochiamando e connettiti con una persona speciale nella tua vita. In genere hai molto da fare, quindi significa molto quando prendi del tempo libero dalla tua giornata impegnativa per prendere contatto.

Carriera / Finanza: con il pigro Leo Sun che aspira Venere coccolata nella tua zona di lavoro, puoi provare a cavartela per aspetto, popolarità o fascino. Non è il tuo solito modus operandi, ma sotto questa influenza disordinata, potresti non aver voglia di fare molto. Se sei nelle grazie dei tuoi colleghi, non rovinarlo telefonandoti. Ti ammireranno ancora di più quando persevererai e farai le cose.

Crescita personale / spiritualità: non lasciarti andare alla testa con insegnamenti spirituali. Quando ti immergi troppo in profondità, è facile perdere la trama. Per il momento, diventa semplice e fai le cose passo dopo passo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nella Vergine critica, c'è una tendenza a sovra-analizzare le tue emozioni e separare come ti senti. Non c'è fine se stai cercando di capire perché ti senti come fai con un Pesci. Sapere quando riposarsi.

Amore / Amicizia: con il pigro Leone Sole e Venere indulgente che si allineano nelle zone della tua vita sentimentale, vuoi tutto il divertimento che una storia d'amore può portare; tuttavia, non si desidera il lavoro richiesto per costruire o mantenere una relazione. Se hai intenzione di telefonare, fai attenzione a non lamentarti che il tuo partner non sta facendo abbastanza. Non tutti i giorni devono essere uno slogan; tuttavia, ci sono momenti in cui puoi permetterti di far cadere la palla e momenti in cui è un'idea terribile.

Carriera / Finanza: ci sono bollette da pagare e cose su cui tendere. Quindi non puoi permetterti di essere timido nel negoziare una retribuzione equa per quello che fai. Con l'espressivo Mercurio nella tua zona di lavoro in linea con la cura di Cerere, tenere a mente le esigenze degli altri ti aiuta a essere chiaro sulle tue priorità. Oggi potrebbero presentare ulteriori sviluppi in una recente conversazione sul lavoro o sul denaro. Spero che ti avvicinerai al raggiungimento di una risoluzione.

Crescita personale / spiritualità: non preoccuparti dei valori degli altri. Ciò che è essenziale è capire cosa è più importante per te e fare delle scelte con cui puoi convivere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la gestione delle emozioni di altre persone può essere faticosa. Tuttavia, se hai a che fare con qualcuno a cui tieni (come una Vergine), non ti dispiacerà fare uno sforzo extra. Tuttavia, dovresti conoscere i tuoi limiti ed essere sicuro di prenderti cura di te stesso.

Amore / Amicizia: con Mercurio premuroso nella tua zona di vita amorosa che aspira a coltivare Cerere nel tuo segno, sei super empatico e le tue parole rivelano quanto ti importa. Il tuo gioco di flirt è al livello successivo quando c'è un vero cuore dietro le tue parole. La tua sincerità e l'atmosfera premurosa potrebbero essere sufficienti a farti prendere sul serio da qualcuno. Se accoppiato, un tuo romantico messaggio potrebbe rendere la giornata del tuo partner. È un momento opportuno per elevare la comunicazione a un'atmosfera più amorevole.

Carriera / Finanza: il tuo corpo è presente per lavoro, mentre il tuo cuore è a casa sul divano a mangiare una scatola di cioccolatini. Con il regale Leone Sole nella tua casa di lavoro che aspira Venere indulgente, è difficile lasciare i confini della tua zona di comfort in modo da poter fare le cose. Invece di telefonare del tutto, perché non concentrarsi su semplici attività che possono essere completate con facilità? Almeno, avrai qualcosa da mostrare da solo.

Crescita personale / spiritualità: sei fortunato ad avere persone straordinarie nella tua vita su cui puoi contare. Se hai bisogno di consigli, rivolgiti a una persona intraprendente nella tua cerchia.

