Oroscopo di oggi 25 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 25 agosto 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo quarto di luna nell'irrequieto Sagittario accende il desiderio di avventura. Troverai difficile allacciarti la cintura e concentrarti sul lavoro e sulle faccende domestiche oggi. Fai ciò che deve essere fatto e poi pianifica con un Leone divertente.

Amore / Amicizia: con l'entusiasta Luna Sagittario che aspira a Vesta e Cerere, sei a pieno titolo con attività romantiche; tuttavia, non sei interessato a coccolare il tuo interesse amoroso né a risolvere i loro problemi. Oggi, solo la persona più indipendente e unita ti piacerà.

Carriera / Finanza: le capacità inventive pagheranno le bollette poiché Mercurio ben informato e Urano lungimirante danno energia alle tue zone di lavoro e di denaro. Essere esperti nelle ultime tendenze e nelle tecniche all'avanguardia che riguardano ciò che fai può aiutarti a guadagnare. Se le tue conoscenze e abilità non sono abbastanza aggiornate, è un momento opportuno per parlare con qualcuno che può aggiornarti Partecipare a un programma di formazione professionale o intraprendere un corso di studio indipendente potrebbe rientrare nei vostri piani.

Crescita personale / spiritualità: sei consapevole dello status, quindi vuoi che il tuo spazio vitale rifletta i tuoi successi, il tuo valore e il tuo gusto. Con la sontuosa Venere nel tuo regno domestico che sembra Giove esagerato, potresti essere ispirato a sfoggiare mobili, opere d'arte o oggetti decorativi che abbelliranno il tuo spazio. Assicurati che i tuoi acquisti non siano semplicemente alimentati da una ricerca per impressionare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: parli bene dell'essere indipendenti. È ora di mettere i soldi dove è la tua bocca. Guadagnerai molto rispetto (specialmente da un Sagittario) quando porti il ​​tuo stesso peso con una questione relativa al denaro o ai beni.

Amore / amicizia: sei più disinibito di quanto tu non sia mai stato. E con Mercurio loquace che sembra il jolly Urano nel tuo segno, non si può dire cosa dirai o farai. La tua apertura mentale e l'atmosfera liberata portano una ventata di aria fresca nella tua vita amorosa. Chiunque voglia stare con te dovrebbe essere pronto ad avere conversazioni piuttosto franche e insolite. Non hai nulla da nascondere e speri che i tuoi compagni siano ugualmente aperti e onesti su chi sono.

Carriera / Finanza: la luna del primo quarto evidenzia debiti, prestiti e connessioni con il denaro di altre persone. Si è tentati di usare il credito o di fare affidamento su qualcun altro (come il tuo partner) per finanziare il tuo divertimento, ma non dovresti. Sarai molto più felice se usi i tuoi soldi per fare ciò che ami.

Crescita personale / spiritualità: quando si tratta di progetti avventurosi (forse istruzione, viaggi o attività spirituali), il tuo atteggiamento è "vai alla grande o vai a casa". Quando sei appassionato di qualcosa, vuoi prenderlo fino in fondo. Aspetta, toro. Prima di impegnarti, controlla se hai tempo o denaro per portare a termine.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: prestare maggiore attenzione alla tua vita privata è una buona cosa. Se ultimamente l'hai trascurato, dovrai dare la priorità a chi e a cosa riceve prima il tuo tempo e la tua attenzione. Una Vergine può aiutarti a organizzarti e può aiutarti a trasportare il carico.

Amore / amicizia: i problemi di relazione potrebbero distrarti da una questione sul fronte familiare. Se hai preso un impegno con un membro della famiglia o hai bisogno di portare a termine un progetto in casa, è meglio mantenerlo. Con il primo quarto di luna nella tua zona di collaborazione, il tuo problema potrebbe sembrare più urgente di quanto non sia in realtà. Entro domani, potresti averti dimenticato tutto.

Carriera / Finanza: con Venere nella tua casa di denaro e beni, il tuo fattore attrattore è alto. Il generoso Giove nella tua casa delle risorse condivise suggerisce un possibile aumento del patrimonio attraverso la tua associazione con un istituto finanziario o una persona di mezzi. Con così tanta abbondanza a portata di mano, è facile darlo per scontato e fare mosse che sperperano la tua fortuna. Non comprare ciò che non ti serve e non spendere ciò che non hai solo perché puoi.

Crescita personale / spiritualità: con il pianificatore Mercurio nel tuo regno domestico che si allinea con Urano non convenzionale, potresti inventare uno schema eccitante per la tua casa e la tua vita familiare. O, forse, è il momento di agire secondo un piano insolito che hai a lungo custodito in segreto?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: portare a termine le cose a casa e al lavoro può richiedere che ti organizzi in anticipo. Il tempo necessario per farlo potrebbe rallentare i tuoi progressi. Una Vergine organizzata potrebbe avere le informazioni di cui hai bisogno che ti aiuteranno a ottenere il massimo dalle cose.

Amore / Amicizia: ti aspetti molto, specialmente dal tuo interesse amoroso. Venere nel tuo segno ti rende autoindulgente. Aggiungi una spinta da Giove e non ti accontenterai di meno della generosità e dei privilegi speciali che pensi di meritare. Qualcuno potrebbe dire che sei avido o egoista. È bello fintanto che dai tanto quanto ottieni. Sii gentile, sii grato e fai del tuo meglio per ripagarlo.

Carriera / Finanza: Mercurio nel tuo regno mentale allineandosi con l'inventivo Urano suggerisce che le tue idee sono in anticipo sulla curva. È un momento opportuno per proporre un piano che possa affermarti come guida. Catturerai l'attenzione di tutti quando rivelerai ciò che sai sugli ultimi sviluppi nel tuo campo. Collaborare con un gruppo potrebbe aiutarti a portare le tue idee al livello successivo. I tuoi talenti e risorse combinati possono renderti una squadra vincente.

Crescita personale / spiritualità: il primo quarto di luna potrebbe provocare un improvviso cambiamento nella tua routine di benessere; tuttavia, potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche. Parla con un medico o un professionista del fitness o fatti consigliare da un amico ben informato.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non è sempre facile essere adulti e fare scelte sensate, non importa quanto ci provi. Non punirti se non raggiungi l'obiettivo. Ciò che conta è che torni in pista il prima possibile. Chiedi consiglio a una Vergine saggia.

Amore / amicizia: un impulso improvviso a concedersi un appuntamento o una serata fuori con gli amici potrebbe mettere a dura prova il tuo flusso di cassa. Anche la pianificazione più attenta potrebbe essere ostacolata da spese impreviste. Va bene se te lo puoi permettere. Se non puoi, potrebbe essere intelligente optare per un intrattenimento più conveniente.

Carriera / Finanza: i soldi sono nella tua mente. Con Mercurio ben informato e Urano inventivo che stimolano il tuo lavoro e le tue zone finanziarie, sei obbligato a escogitare un modo insolito per incassare. Trarrai profitto impostando le tendenze, non seguendole. È un momento opportuno per esplorare i modi per affermarti come influencer. La tecnologia è tua amica. Usa i social media per creare un diario su quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: mantenere le cattive abitudini a porte chiuse non le rende meno dannose. Venere indulgente che si oppone a Giove nella tua zona di benessere potrebbe portare a un attacco di abbuffate o esagerare con un'attività che potrebbe rovinare la tua salute. Potresti persino fare danni con un programma di fitness o una dieta troppo estrema. La moderazione è necessaria.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: vai avanti e vivi un po '! Non è ora che ti diverta? Non perdere l'opportunità di trascorrere del tempo con qualcuno che adori (come un Cancro) o di partecipare a un'attività divertente. Il divertimento è essenziale per il tuo benessere.

Amore / Amicizia: con un allineamento Venere / Giove che influisce sull'amore e sull'amicizia, devi solo passare del tempo di qualità con una persona a cui tieni. Non sorprenderti se scarichi le tue responsabilità e rovini il tuo budget per fare qualcosa di divertente. È un giorno ideale per un appuntamento romantico e sontuoso o un'uscita speciale con amici o bambini. Il piacere che ottieni farà valere il tempo perso e il denaro speso.

Carriera / Finanza: la tua geniale intelligenza ottiene una spinta poiché Mercurio consapevole nel tuo segno si allinea con l'inventivo Urano. Con questa energia stimolante che dà potere ai tuoi pensieri, sei destinato a trovare idee brillanti. È un momento eccellente per progetti che coinvolgono scrittura, istruzione, pubblicazione e marketing. Ora è il momento di presentare il tuo lavoro a un pubblico più ampio e diversificato di quello con cui ti sei connesso in passato. Potresti anche diventare globale! Usa i social media per aiutarti a spargere la voce.

Crescita personale / spiritualità: con i propri cari a cui badare, è difficile dare priorità ai propri bisogni; tuttavia, nella stagione del tuo compleanno, è esattamente quello che dovresti fare. La cura di sé non è egoista.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non devi credere a tutto ciò che pensi. Né hai bisogno di esprimere ogni pensiero che ti viene in mente. Se lo fai, creerai solo confusione con un Sagittario. Se hai bisogno di feedback su una preoccupazione urgente, parla con una parte neutrale.

Amore / amicizia: fai attenzione che il tuo entusiasmo non dia a qualcuno un'idea sbagliata. Il primo quarto di luna nel tuo regno mentale suggerisce che ci sono alcune cose che stai cercando di capire. Se non sei sicuro di come ti senti per qualcuno, è bene rimanere in silenzio per ora.

Carriera / Finanza: sei ottimista riguardo alla vita ed entusiasta delle tue prospettive. L'attrattore Venere in cima alla tua carta geografica in aspetto benevolo Giove accende una profonda fede in te stesso che ti fa brillare. Potresti bruciare un po 'troppo intensamente per alcuni. C'è sempre quella persona che è scoraggiata dal tuo entusiasmo. Non lasciare che offuschi il tuo bagliore. Qualcuno nella tua cerchia potrebbe apprezzare la tua allegria. Preparati a mostrare loro che hai più da offrire oltre a un'atmosfera positiva.

Crescita personale / spiritualità: con Mercurio in aspetto il risvegliatore Urano, attività introspettive come la meditazione, la preghiera e il lavoro sui sogni possono aiutarti ad accedere alla conoscenza nascosta. Ciò che impari potrebbe darti una nuova prospettiva sulla vita. Ponetevi domande e annotate rapidamente tutto ciò che vi viene in mente senza censurare le vostre risposte. Rimarrai sorpreso da ciò che scoprirai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: al lavoro e nella tua vita personale, vedrai il vantaggio delle tue connessioni. Guarda le persone che conosci per aprire le porte e aiutarti a ottenere ciò di cui hai bisogno. Un Toro che sembra imprevedibile potrebbe rivelarsi il tuo alleato più utile.

Amore / Amicizia: con Mercurio e Urano allineati nelle tue zone di persone, sei il connettore per individui interessanti e idee geniali. Sarà divertente presentare gli amici alle persone che hanno bisogno di conoscere. Anche il networking tra i tuoi social potrebbe essere vantaggioso per te. Una persona che incontri che pensa fuori dagli schemi potrebbe rivelarsi un amico affascinante o un nuovo interesse amoroso eccitante.

Carriera / Finanza: hai una passione per l'acquisizione di conoscenze e andrai lontano per scoprire ciò che vuoi sapere. Venere nella tua casa di istruzione superiore in aspetto espansivo Giove suggerisce che la tua ricerca potrebbe comportare un'ampia ricerca online o il collegamento con una figura esperta che vive lontano. La posizione di Venere qui denota il tuo amore per la saggezza e la tua passione per le persone che ampliano il tuo punto di vista. Una conversazione può darti molte cose a cui pensare.

Crescita personale / spiritualità: non cambiare i tuoi piani per il futuro solo perché all'improvviso sei preoccupato per i soldi. Il tempo è dalla tua parte, quindi chissà cosa potrebbe succedere lungo la strada. È solo il primo quarto di luna che ti fa impazzire per le finanze.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è fondamentale che tu pensi oltre il momento e la tua ossessione per i tuoi desideri e bisogni attuali. Ti perderai sicuramente molto se passi troppo tempo a guardare l'ombelico. Qualcuno (forse una Vergine) potrebbe cercarti una direzione.

Amore / Amicizia: con il primo quarto di luna nel tuo segno, potresti essere così preso dalla tua agenda personale da non vedere come ti fa apparire agli altri. Non è la strada da percorrere se c'è qualcuno che speri di impressionare. I tuoi bisogni probabilmente non sono così urgenti come si sentono in questo momento. Relegali sul sedile posteriore mentre tieni gli occhi sulla strada da percorrere. Ciò significa essere la persona premurosa che qualcuno immagina che tu sia.

Carriera / Finanza: il desiderio di un possesso ambito può farti impazzire. Con l'indulgente Venere che si oppone allo stravagante Giove, si è tentati di concedersi il lusso di quello che si vuole. Sotto questa inebriante influenza, nessun prezzo è troppo alto se il tuo acquisto sazia la tua voglia. Un momento di indulgenza potrebbe portare a settimane o mesi di debiti. Prenditi del tempo per cercare le tue opzioni prima di fare il grande passo. O meglio ancora, risparmia i tuoi soldi per qualcosa che conta.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento Mercurio / Urano di oggi fa sembrare che tu sappia di cosa stai parlando quando parli di un programma di fitness o dieta alla moda. Qualcuno potrebbe desiderare di scoprire quello che sai.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sarai più emotivo del solito una volta che la luna si sposta nel tuo segno. Sentire le cose profondamente non è un segno che c'è qualcosa di sbagliato. Un Leone potrebbe scatenare le tue emozioni in qualche modo; tuttavia, ciò che senti non è certamente colpa loro.

Amore / Amicizia: a volte porti il ​​carico per gli altri e partecipi al loro processo di guarigione. Fa tutto parte della condivisione della tua vita con amici e familiari. Con il magnanimo Leone Sole e il guaritore ferito Chirone che si allineano nelle vostre case di emozione, potreste essere chiamati a tenere uno spazio d'amore per qualcuno mentre elaborano emozioni difficili. Questa corrente di guarigione dell'energia funziona in entrambi i modi. Cerca il sostegno di un confidente se hai bisogno di tenere una mano attraverso una parte pericolosa del tuo viaggio personale.

Carriera / Finanza: non puoi nasconderti dalle cose che ti spaventano indefinitamente. Né puoi continuare ad evitare compiti che non sei sicuro di sapere come fare. L'allineamento della luna / dei nodi di oggi ti invita a prendere misure pratiche per rafforzare le tue abilità. Livellare il tuo know-ho è l'unico modo per conquistare l'insicurezza. Con la pratica, inizierai a sentirti sicuro. Spero che presto avrai la sicurezza di affrontare un lavoro più impegnativo.

Crescita personale / spiritualità: affrontare le emozioni di altre persone, specialmente quando sono super intense, può essere scoraggiante. Non puoi sempre evitare ciò che ti innervosisce. Indossa le mutande della tua ragazza / ragazzo grande e intensifica per dare supporto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei lì per le persone importanti della tua vita? O ti stai diffondendo tra familiari, amici e conoscenti? È probabile che qualcuno (forse una Vergine) richieda più tempo e attenzione. Probabilmente se lo meritano.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale e la tua relazione potrebbero scontrarsi a causa degli effetti del primo quarto di luna. Se ora ti interessa la collaborazione, non lasciare che un'amicizia o i piani di socializzazione interferiscano. Soprattutto se questo è stato un problema nel recente passato. Se sei single e stai cercando, fai attenzione che un'amicizia non diventi così divorante da non lasciare spazio nella tua vita per l'amore.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto importante potrebbe costringerti a promettere più del previsto. Venere che si oppone all'ottimista Giove suggerisce che la tua fede in te stesso potrebbe superare il tempo, le risorse o le abilità necessarie per mantenere ciò che ti impegni a fare. Il tuo entusiasmo è ammirevole ma fai attenzione a non esagerare. Scegli invece la qualità piuttosto che la quantità e fai il meglio che puoi con ciò che hai. Altrimenti, rischi di trasformare un compito piacevole in un incubo totale.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio inquisitore in aspetto il risvegliatore Urano nel tuo regno domestico potrebbe portare un momento a-ha sulla tua casa e sulla tua famiglia. Agire in base alle tue intuizioni potrebbe avviare un cambiamento entusiasmante. Potrebbe essere la scossa di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nella parte superiore della carta, sei sensibile a come sei percepito. Riduci il bisogno di esibirti piuttosto che essere te stesso. Qualcuno (forse un Sagittario) potrebbe chiamarti se sospetta che tu sia falso.

Amore / Amicizia: rispondere "sì" a tutti gli inviti sul tuo calendario sociale senza verificare la disponibilità e i fondi è una ricetta per il disastro. Con un disordinato allineamento di Mercurio / Giove che influenza l'intrattenimento e la tua vita sociale, è difficile dire di no a un buon momento. Ci sono solo così tante ore al giorno e così tanti soldi che puoi spendere senza fare danni, quindi è saggio restringere le tue opzioni. Ci saranno molte altre cose da fare nelle settimane e nei mesi a venire.

Carriera / Finanza: il tuo spirito creativo ottiene una spinta dall'allineato Mercurio allineato con l'immaginativo Nettuno nel tuo segno. È una giornata eccellente per lavorare su progetti artistici. Anche un compito banale potrebbe trarre vantaggio dal tuo talento creativo. La prospettiva che porti può ispirare nuove idee e intuizioni, elevando il tuo lavoro da standard a qualcosa di davvero speciale. Sarà divertente dare un tocco unico alle cose.

Crescita personale / spiritualità: con l'ottimistica Sagittario Luna e Venere affascinante che si scontrano con Nettuno nel tuo segno, il modo in cui ti vedi potrebbe non essere realistico. Per una prospettiva, chiedi feedback a qualcuno che ti conosce bene. Quello che impari può essere informativo.