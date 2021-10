Oroscopo di oggi 25 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 25 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il lunedì arriva in città con la luna nei vivaci Gemelli che fa un potente trigono al tuo pianeta dominante, Marte in Bilancia. Come un rullo compressore, sei pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Usa quell'ondata di energia per saltare direttamente alle attività della giornata e prenditi cura di quanto più possibile presto mentre la luna si svuota naturalmente durante le ore del mattino. Ciò renderà un po' più difficile realizzare molto, anche se potrebbe essere un piacevole appuntamento a pranzo con un Leone creativo e stimolante.

Amore/Amicizia: vai dritto al punto nelle tue conversazioni di oggi, ma questo può causare sentimenti feriti se non stai attento. Con Marte che evidenzia la tua settima casa di coppia che trionfa sulla luna, le tue intenzioni sono buone, ma la tua esecuzione potrebbe richiedere solo un po' più di considerazione.

Carriera/Finanza: l' innovativo Urano in Toro mantiene le cose vivaci nella tua seconda casa delle finanze. Si scontra oggi con Mercurio e con la luna generando irrequietezza e volatilità emotiva. Questo non è un giorno ideale per fare qualcosa di importante dal punto di vista finanziario. Aspetta finché non sei sicuro di non prendere una decisione impulsiva o di non fare una mossa di cui poi ti pentirai.

Crescita personale/spiritualità: è importante riconoscere e celebrare le benedizioni che riempiono la tua vita. È facile dare le cose per scontate, e poi ti mancano l'amore e la gioia che derivano da una pratica di gratitudine.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la vivace Luna Gemelli inizia la giornata con un trigono a Marte in Bilancia, generando fiducia e il tipo di energia audace che porta a termine le cose. Usa quell'esplosione di energia nelle prime ore del giorno perché la luna ovviamente si spegne questa mattina. Una volta che la luna è vuota, ovviamente, diventa difficile fare progressi fino a questo pomeriggio, quando la luna si sposta in Cancro. Mentre la luna si muove cambia segno, sentirai lo spostamento di energia, permettendoti di concentrarti sulla comunicazione. Se rispondi al richiamo del Capricorno, godrai del piacere di cancellarlo dalla tua lista.

Amore/Amicizia: il Sole in Scorpione illumina la tua settima casa di unione e trigono alla Luna in Cancro questa sera, ricordandoti quanto ami e ti prendi cura della persona amata e quanto sei fortunato ad averla nella tua vita. Non tenertelo per te. Fai sapere loro come ti senti e perché ti senti in quel modo. Farà loro la giornata.

Carriera/Finanza: La Luna Gemelli illumina la tua seconda casa del denaro e trigono Marte in Bilancia. La tua sicurezza è forte, ma potresti essere incline a decisioni impulsive. Pensa davvero alle cose prima di fare qualcosa che avrà conseguenze durature.

Crescita personale/spiritualità: il successo ti sta inseguendo. Ora devi voltarti e abbracciarlo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei inondato di energia ariosa mentre la luna nel tuo segno inizia la giornata in modo vivace. La Luna Gemelli trigoni Marte in Bilancia, offrendoti un'esplosione di potere ed energia che ti aiuta a eliminare facilmente la tua lista di cose da fare. La luna ovviamente si spegne questa mattina, però, e quando lo fa potrebbe sembrare che qualcuno abbia staccato la spina dalla tua spinta e dalla tua ambizione. Nessuna preoccupazione però. Una volta che la luna si sposterà in Cancro questo pomeriggio, le cose torneranno in carreggiata. Non lasciare che l'osservazione critica di uno Scorpione ti rovini la giornata. Riconosci che ha più a che fare con loro che con te.

Amore/Amicizia: Venere nell'avventuroso Sagittario mette in risalto la tua settima casa di unione, armonizzandosi con l'anticonformista Urano e generando un desiderio di nuove esperienze e avventure. Concediti il ​​permesso di esplorarlo e vedere dove conduce. Non dimenticare di includere il tuo partner in questa esplorazione!

Carriera/Finanza: La Luna in Cancro attiva la tua seconda casa delle finanze personali e trigono il sole in Scorpione nella tua sesta casa di lavoro. Prenditi il ​​tempo per riconoscere i tuoi successi e il piacere che il tuo lavoro ti porta. Ricorda, qualsiasi cosa su cui ti concentri aumenta.

Crescita personale/spiritualità: la tua gentilezza e compassione ti fanno risplendere dall'interno come un raggio di luce radioso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti aver trascorso una notte irrequieta con la Luna Gemelli che illumina la tua dodicesima casa dei sogni, ma il trigono con Marte in Bilancia ti riempie dell'energia di cui hai bisogno per iniziare la giornata. Prenditi cura delle questioni urgenti presto, poiché la luna si svuota naturalmente al mattino, rendendo difficile far funzionare di nuovo il tuo status fino a quando non si sposta nel tuo segno nel pomeriggio. Una volta che la luna scivola in Cancro e trigono al sole in Scorpione, sei nel tuo elemento acquoso, felice come una vongola! Un complimento da un Capricorno ti solleva il morale e ti accompagna durante la giornata.

Amore/Amicizia: Il Sole Scorpione illumina la tua quinta casa del romanticismo e trigono la Luna Cancro nella tua prima casa del sé. Anche se è una giornata lavorativa, puoi ancora trovare il tempo per l'amore. Anche se devi chiamarla presto, godersi del tempo di qualità con la persona amata è un vantaggio di questa giornata.

Carriera/Finanza: sei pieno di idee e possibilità innovative, anche se non convenzionali. Con Venere in Sagittario nella tua sesta casa di lavoro in armonia con Urano anticonformista, potresti essere all'avanguardia della prossima tendenza. Appoggiati a quello e vedi dove ti porta.

Crescita personale/spiritualità: se ti senti ansioso, infastidito o frustrato, fai un passo indietro e rivaluta la situazione.