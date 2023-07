Oroscopo di oggi 26 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 26 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 26 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non esiterai a esprimere la tua opinione mentre il messaggero Mercurio e la guerriera Eris si allineano. Se non sei soddisfatto di quello che sta succedendo nella tua relazione, il tuo interesse amoroso sarà il primo a saperlo. Allo stesso modo, sarai pronto ad affrontare una questione che coinvolge i bambini. Vorrai che le persone sappiano dove ti trovi e ti aspetterai che siano attente alle tue preoccupazioni. Il primo quarto di luna nello Scorpione meditabondo può suscitare sentimenti intensi su queste e altre questioni. Non tutto ciò che accade deve essere trasformato in un grande dramma. Avere un senso dell'umorismo su ciò che accade ora farà miracoli per alleggerire il tuo umore. Può anche rendere gli altri più collaborativi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Desidererai una connessione significativa con la luna nello Scorpione emotivo e la tua zona di collaborazione per tutto il giorno. L'opposizione della luna al generoso Giove nel tuo segno suggerisce che sei più che disposto a dare tutto ciò che ottieni. Non tutti possono gestirti quando sei così espansivo. Un amico o un familiare potrebbe chiedersi se li stai imburrando mentre Mercurio dalla lingua d'argento e il losco Nettuno si scontrano. Potrebbe essere necessario ridurlo in modo che il tuo entusiasmo non desti sospetti. Purtroppo, non tutti possono relazionarsi con te quando sei eccitato e gioioso, soprattutto se sei un tipo forte e silenzioso. Chi è pronto a ricevere ciò che hai da dare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ci sono soldi che guadagni tu stesso, e poi c'è il sostegno finanziario da fonti esterne su cui fai affidamento. Proteggere la tua indipendenza finanziaria richiederà di evitare di dare ad altri il potere di influire sui tuoi profitti. Poiché il Sole Cancro attento alla sicurezza si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario, una persona o un'istituzione con cui sei in debito potrebbe chiederti di giocare secondo le loro regole. Nessun debito significa nessun problema. Non c'è tempo come il presente per flettere la tua indipendenza finanziaria e prendere provvedimenti per stare in piedi da solo. Potrebbe esserci qualcosa che ti manca.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti avere più domande che risposte mentre il curioso Mercurio è in contrasto con il nebuloso Nettuno nella tua casa di coscienza superiore. Potresti chiederti se c'è di più nella vita che fare soldi e pagare le bollette. Avere un senso dello scopo è importante. Sia che tu abbia attinto al tuo destino e stia facendo il possibile per rimanere sul sentiero o che tu stia lavorando per raggiungere un obiettivo particolare, hai bisogno di un senso dell'orientamento per motivarti e dare significato alla tua vita. Il tuo viaggio non è sempre cristallino. A volte, ci sono colpi di scena inaspettati. Tuttavia, se sai dove sei diretto, sarà più facile mantenere la rotta.