Oroscopo di oggi 26 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 26 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 26 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Non rischiare le tue risorse, Ariete. Prendi la strada più sicura. C'è molta energia là fuori che ti incoraggia ad agire, ma fai attenzione a non adottare un atteggiamento troppo testardo. Questo non farà altro che alienarti dalle stesse persone su cui fai affidamento per il supporto. Mantieni un forte e sano equilibrio tra vecchio e nuovo. Cerca di essere più aperto al cambiamento e, con tutti i mezzi, adotta un atteggiamento più flessibile.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado nella tua casa dell'auto-annullamento fino a fine dicembre, può essere utile esplorare i modi in cui saboti te stesso ed eviti di utilizzare appieno i tuoi doni. Ciò che ti trattiene potrebbe rivelarsi molto diverso dalle insicurezze di cui sei consapevole. Potrebbe esserci un ostacolo nascosto che devi disfare. La terapia e le pratiche contemplative possono fornire gli strumenti necessari per reclamare il tuo potere. Con Venere e Saturno in contrasto, l'atmosfera tra te e una persona a cui tieni può essere imbarazzante. Qualcuno (forse tu) potrebbe non essere disponibile, emotivamente distante o così inflessibile che è difficile andare d'accordo. Se sorge un problema, fletti la tua compassione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado nella tua casa della comunità fino a fine dicembre, penserai seriamente alle tue amicizie. Un problema tra te e un amico o la mancanza di legami stretti richiederà un'analisi più approfondita. Alcuni Gemelli potrebbero essere riluttanti a fidarsi delle persone e a creare legami significativi perché sono stati scottati in passato. Non lasciare che qualche mela marcia ti rovini l'amicizia. Con Venere e Saturno in disaccordo, non pagherà avere troppa familiarità con i superiori e le persone importanti. Pecca di prudenza e trattali con il rispetto che meritano. Lascia che prendano l'iniziativa quando si tratta di creare un legame più informale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado nella tua casa delle aspirazioni fino a fine dicembre, sarai spinto a guardare più a fondo il tuo bisogno di approvazione dei pari e del mondo in generale. Potresti essere riluttante a fare una mossa audace perché hai paura che tutti possano assistere al tuo fallimento. Non realizzerai mai nulla di utile se lasci che la paura ti trattenga. Usa questo periodo per fare pace con la tua vulnerabilità. Non importa se sei visto come un successo o un fallimento. Ciò che conta è che tu sia visto come qualcuno che ha dato il massimo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado in Ariete e la tua nona casa fino a fine dicembre, cercherai di comprendere l'impatto che le istituzioni educative, religiose e governative hanno avuto sulla tua vita. Alcuni Leoni potrebbero aver trovato difficile essere all'altezza delle aspettative e potrebbero essere rimasti segnati da ciò che hanno vissuto. Tuttavia, queste sfide hanno dato vita a punti di forza che altrimenti non avresti sviluppato. Estrarre la medicina dal veleno sarà il tuo compito nei mesi a venire. Considerare la tua vita come il viaggio di un eroe pieno di pericolosi colpi di scena può aiutarti a reclamare il tuo potere

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Il dolore e la sofferenza non elaborati possono emergere in superficie con il guaritore ferito Chirone retrogrado nella tua casa della trasformazione fino a fine dicembre. Invece di reprimere i tuoi sentimenti, sei incoraggiato ad affrontarli, sentirli e lasciarli andare. È così che funziona il processo di guarigione. Allo stesso modo, può essere utile affrontare i problemi finanziari di petto. È un momento eccellente per prendere misure per saldare i debiti. Ogni passo che fai verso l'indipendenza finanziaria aumenterà la tua sicurezza. Sappi che sei in grado di fare cose difficili. Non ti sembrerà sempre di essere in un posto buio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado in Ariete e la tua casa della partnership fino a fine dicembre, sarai spinto a dare un'occhiata profonda alla tua esperienza di relazione. È un momento eccellente per affrontare le insicurezze che ti fanno sentire indegno di amore o incapace di attrarre o mantenere il partner che desideri. Riconoscere che gli altri hanno le tue stesse vulnerabilità può aiutare ad alleviare la tua ansia. Con Venere e Saturno in disaccordo, un amico potrebbe essere difficile da frequentare o meno disponibile di quanto vorresti. Controlla di stare rispettando la tua parte di amicizia prima di chiamarlo fuori.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Sintonizzati sui tuoi sogni oggi, Scorpione. Ti senti spesso intensamente geloso pensando che le persone intorno a te stiano vivendo vite meravigliose mentre tu sei bloccato in una routine noiosa e monotona? L'unica persona che può tirarti fuori da questa routine sei tu, quindi smettila di lamentarti e fallo. Il cambiamento è più facile di quanto sembri a prima vista. Lascia che la tua immaginazione prenda il controllo e lavora per manifestare i tuoi obiettivi più fantasiosi.

SAGITTARIO OROSCOPO OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado in Ariete e la tua casa della creatività, dell'intrattenimento e del romanticismo fino a fine dicembre, sarai spinto a contemplare ciò che si frappone tra te e la felicità che desideri. Alcuni Sagittari sono eccessivamente sensibili al modo in cui le persone risponderanno ai loro desideri, mentre altri sono riluttanti a condividere o persino a coltivare i loro doni unici a causa dell'insicurezza. In entrambi i casi, non essere completamente presente per la gioia può farti sentire che c'è qualcosa di vitale che manca nella tua vita. Non puoi permetterti di dormire sul gioco o sul piacere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado in Ariete e il tuo regno domestico fino a fine dicembre, le ferite infantili e i problemi familiari richiederanno uno sguardo più approfondito. Scavare nel passato può aiutarti a capire perché sei la persona che sei ora. Guardare la tua infanzia con occhi da adulto può cambiare la tua prospettiva su certi eventi e relazioni, consentendoti di chiudere. Per alcuni, la mancanza di riconoscimento da parte di un membro della famiglia o la loro incapacità di ammettere il danno può essere dolorosa. Non importa quanto tu sia cresciuto, vuoi comunque che i tuoi cari ti vedano e riconoscano come le loro azioni ti hanno influenzato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Oggi dovresti impegnarti per sintonizzarti sulle tendenze più ampie e lente della tua vita, Acquario. Considera di fare alcuni investimenti monetari ed emotivi a lungo termine. C'è molta prosperità a tua disposizione ora, ma fai attenzione all'inganno da parte degli altri. Fai attenzione ai chiacchieroni e alle persone che promettono tutto ma non mantengono nulla. Abbi fiducia nel fatto che puoi decifrare cosa è reale e cosa non lo è.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado in Ariete e la tua casa dei guadagni fino a fine dicembre, il tuo atteggiamento verso l'abbondanza è pronto per una rivalutazione. Affrontare i problemi relativi all'autostima sarà una parte importante del processo. Il saldo del tuo conto in banca e quanto guadagni non sono una misura del tuo valore come essere umano. Il tuo vero valore non può essere contato in dollari e centesimi. Un cambio di prospettiva e un piano sensato per mettere in ordine le tue finanze possono metterti sulla strada giusta. Ogni piccolo passo che fai ti avvicina alla stabilità che desideri.