Oroscopo di oggi 26 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 26 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 26 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Marte, è in conflitto con Vesta oggi, quindi guardati da conflitti, insensibilità e aggressioni. Se bruci un ponte, non sarai in grado di ricostruirlo, quindi fai un passo indietro e rinfrescati. La dolce Luna dei Pesci attiva la tua dodicesima casa dei sogni e degli stati alterati rende questo un giorno ideale per perseguire la meditazione. Tutto ciò che ti porta in uno stato di coscienza superiore è favorito e dà i risultati che stai cercando. Se hai bisogno di una cassa di risonanza o di un supporto emotivo, contatta uno Scorpione.

Amore / Amicizia: la Luna dei Pesci è trigono Giunone nella tua ottava casa di intimità e risorse condivise, aumentando la tua capacità di essere empatico, di supporto e di nutrimento, specialmente verso la tua amata. Questo può solo giovare alla tua relazione, quindi affidati a questa energia e fai qualcosa di premuroso e gentile per coloro che ami.

Carriera / Finanza: Urano, l'agente del cambiamento, mette in evidenza la tua seconda casa degli affari materiali ed è sestile della Luna dei Pesci, stimolando la tua intuizione e amore per le novità. Esplora le nuove idee di flusso di reddito con cui hai giocato e presta particolare attenzione a come ti senti su ciascuna di esse. C'è un mondo di differenza tra piacere ed eccitazione e sentirsi piatto e svuotato.

Crescita personale / spiritualità: prenditi il ​​tuo tempo per contemplare e affrontare l'enorme cambiamento nella tua vita con fiducia e presenza. Non permettere a te stesso di essere affrettato.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei pieno di energia, entusiasmo e il desiderio di connetterti con gli altri oggi mentre la Luna dei Pesci illumina la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali e il sestile di Urano nella tua prima casa del sé. La tua presenza eleva gli altri e li aiuta a sentirsi più felici e più vivi. Quella stessa energia torna a te in un meraviglioso ciclo di ispirazione. Esci e lascia che la natura ti riempia di vigore e verve. Includi un Capricorno nella tua avventura perché ha davvero bisogno di essere sollevato.

Amore / Amicizia: Giunone in Scorpione attiva la tua settima casa di relazioni impegnate ed è trigono la dolce Luna dei Pesci che sottolinea il lato nutriente, sensibile e solidale della tua natura. Il tuo partner beneficia molto di questo transito, ma questa energia è troppo grande per essere limitata alla tua relazione romantica. Segui l'impulso a fare qualcosa di gentile e amorevole per le persone che ami; anche un piccolo gesto avrà un grande impatto.

Carriera / Finanza: il tuo pianeta dominante, Venere, è incrociato con Cerere nella tua decima casa di carriera oggi, quindi potresti non sentire il tuo valore durante questo transito. Oppure potresti sentirti non apprezzato o addirittura rifiutato prima che la giornata sia finita. Questo è temporaneo e passerà rapidamente, quindi non alimentare le tue paure.

Crescita personale / spiritualità: rivedi le tue decisioni recenti e renditi conto che eventuali ritardi che stai riscontrando sono opportunità per rivisitare e forse prendere nuove decisioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna dei Pesci attiva i tuoi obiettivi professionali e ti dà la possibilità di rivederli e vedere se, dopo tutti i cambiamenti e gli sconvolgimenti di quest'anno, sono ancora rilevanti e significativi. Ti parlano ancora? O la tua vita ha subito così tante revisioni che anche questo è cambiato e ha bisogno di essere aggiornato? Gioca con idee e possibilità; mappare dove pensi di essere diretto. Puoi sempre aggiornare la mappa e cambiarla di nuovo se anche questa diventa obsoleta. Parla del futuro con un acquario. Hanno una grande visione e una prospettiva positiva.

Amore / Amicizia: il trigono tra Giunone e la luna attiva la tua empatia e il desiderio di nutrire e sostenere le persone che ami. Questo include ma non è limitato al tuo altro significativo. Piccole gentilezze estese alle persone che ami possono rendere la loro intera settimana più felice e eleveranno e miglioreranno anche la tua.

Carriera / Finanza: il tuo lavoro sta ricevendo molta energia da uno stellium di pianeti in Scorpione, inclusi il sole e Mercurio retrogrado e il trigono da Giunone alla luna. Oggi potresti sentirti particolarmente tenero nei confronti dei tuoi colleghi. Finché osservi i confini professionali, va bene agire in base all'empatia che provi.

Crescita personale / spiritualità: approfitta dell'energia fissa dello Scorpione che potenzia il tuo lavoro e concentrati sulle cose che devi realizzare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l' apprendimento, la filosofia e l'espansione sono attivati ​​dalla Luna dei Pesci che si armonizza con la tua energia del Cancro. Si forma un grande trigono tra la luna, i pianeti dello Scorpione che attivano la creatività nella tua quinta casa e i tuoi pianeti natali in Cancro nella tua prima casa del sé. All'inizio della giornata, tuffati in qualcosa di nuovo, qualcosa che ti eccita e ti delizia, qualcosa che ti rende felice di svegliarti la mattina. Quindi porta quell'energia con te per il resto della giornata. Considera un pranzo zoom con un Toro; hanno idee e possibilità da condividere con te.

Amore / Amicizia: lo scontro tra Cerere nella tua ottava casa di intimità e Venere può far emergere sentimenti di rifiuto e la sensazione di essere indesiderato o indesiderabile, il che può, a sua volta, mettere il pepe su qualsiasi tipo di connessione relazionale. Considera che questi sentimenti provengono da una ferita non rimarginata e che un buon terapista può contribuire a farli diventare un ricordo del passato una volta per tutte.

Carriera / Finanza: sebbene le cose possano sembrare bloccate e un po 'stagnanti con Chirone, Marte ed Eris tutti retrogradi nella tua decima casa di carriera e successo, niente è sbagliato. Ti viene data l'opportunità di rivedere attentamente e rinnovare la tua vita professionale, quindi non diventare insensibile. Datti da fare e sogna un nuovo sogno.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più forte di quanto pensi, quindi non arrenderti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la Luna dei Pesci attiva la tua sensibilità psichica e approfondisce la tua sensibilità mentre transita nella tua ottava casa di misteri nascosti. Anche se potresti non pensare a te stesso come psichico o intuitivo, tutti hanno queste capacità. Alcune persone li sviluppano e li usano quotidianamente, mentre altri li lasciano andare o rimangono dormienti. Il sestile di Urano rende impossibile ignorare la sincronicità e i piccoli momenti di magia che incontri oggi. Per una conversazione ampia ed espansiva, presenta l'argomento della metafisica a un Acquario. Coraggiosamente vai dove non sei mai andato prima!

Amore / Amicizia: Giunone in Scorpione è trigono la Luna dei Pesci, attivando l'intimità nel tuo tema e invocando il desiderio di sostenere e nutrire il tuo partner. La tua sensibilità ed empatia sono forti con questo transito in gioco, e ogni relazione è rafforzata dalla capacità dell'individuo di mettersi nei panni del proprio partner.

Carriera / Finanza: presta attenzione a quella sensazione istintiva che stai provando quando si tratta del tuo lavoro. Pallade nella tua sesta casa di lavoro è il sestile intuitivo Nettuno, che ti dà la capacità di leggere l'energia invisibile così come l'umore nella stanza.

Crescita personale / spiritualità: la risata è davvero una medicina per l'anima, quindi assicurati di assumere la tua dose completa oggi. Il sistema immunitario risponde alla gioia; è importante fare tutto il possibile per rimanere in buona salute ora. Tieni il serbatoio pieno e consumalo regolarmente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: lo scontro tra Venere in Vergine nella tua prima casa del sé con Cerere può far emergere sentimenti di non essere abbastanza bravi. Sei già duro con te stesso, quindi questo transito può essere molto doloroso. Renditi conto che la durezza che stai incontrando viene da dentro di te e che una vecchia voce critica ha ricevuto un megafono. Non devi ascoltare quelle sciocchezze, puoi spegnere il megafono o darlo a una voce più positiva. Un Capricorno può aiutarti a capire da dove proviene la voce critica che vive dentro di te e come metterla a tacere.

Amore / Amicizia: la romantica Luna dei Pesci illumina la tua settima casa di collaborazione e congiunge il tenero Nettuno. Il romanticismo fiorisce sotto questo transito e vedi il buono in tutti. Questa può essere una benedizione, ma ti rende anche facile ingannare. Prima di prendere un impegno, aspetta un giorno o due e poi rivisita la possibilità.

Carriera / Finanza: Cerere attiva la tua sesta casa di lavoro e si scontra con Venere, suscitando sentimenti di insicurezza e persino di rifiuto. È davvero quello che sta succedendo? Fai un passo indietro e ricontrolla con qualcuno che non è coinvolto nella situazione. Una seconda opinione è una buona idea.

Crescita personale / spiritualità: lascia che il ritmo della vita ti muova invece di cercare di controllare le situazioni intorno a te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, attiva la tua dodicesima casa del subconscio e si scontra con Cerere, sollevando scomode sacche di bassa autostima, insicurezza e rifiuto, e forse anche facendoti sentire poco attraente. Queste sono vecchie energie che riaffiorano, quindi puoi guarirle ed entrare nella bellissima verità di chi sei veramente. Rivolgiti a un buon terapista perché è troppo per navigare da solo. Forse una Vergine può consigliare qualcuno con cui amerai lavorare.

Amore / Amicizia: la Luna dei Pesci è il sestile di Urano nella tua ottava casa di intimità, stimolando il romanticismo e un senso di avventura. Mentre la luna si congiunge al romantico Nettuno questa sera, viene sottolineata l'opportunità di una connessione profonda e significativa con la persona amata. Fai un'ouverture e sarà felicemente accettata.

Carriera / Finanza: il sestile tra Pallade e la luna indica che le tue sensibilità psichiche sono finemente sintonizzate e accurate riguardo al tuo lavoro, ai tuoi colleghi e ai datori di lavoro oggi. Presta attenzione alle informazioni intuitive che ti fluiscono e lascia che ti aiutino a guidare le tue decisioni e i tuoi sforzi.

Crescita personale / spiritualità: tendi ad aspettare che gli altri ti salvino, per risolvere una situazione, quando sei pienamente in grado di prendertene cura da solo. Sei molto più bravo di quanto ti dia credito. Ti sentirai rafforzato e orgoglioso se affronterai le cose subito invece di aspettare che qualcun altro lo faccia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: il trigono tra la Luna dei Pesci e Giunone nella tua prima casa del sé porta in superficie la parte sensibile ed empatica di te stesso. La luna si armonizza con la tua energia dello Scorpione e attiva la creatività e la passione nel tuo tema, quindi vai avanti e tuffati a capofitto nei progetti creativi che hai sul tavolo da disegno. Una Vergine potrebbe usare un supporto emotivo e tu hai qualcosa in più da dare oggi, quindi contattaci.

Amore / Amicizia: Urano attiva la tua settima casa di collaborazione ed è il sestile della romantica Luna dei Pesci che ti riempie di entusiasmo e desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Se sei single è un bel giorno per dare uno sguardo nuovo alle possibilità romantiche. Se sei in coppia, cerca nuovi guai e avventure da esplorare insieme.

Carriera / Finanza: Marte nella tua sesta casa di lavoro si scontra con Vesta e solleva vaste questioni di conflitto contro cooperazione, dominio contro sottomissione, nonché aggressività e insensibilità. Che tu stia dando o ricevendo questa energia, è spiacevole. Alza la tua vibrazione e supera queste influenze oscure. Concentrati su ciò che vuoi creare e manifestare invece di piccole guerre d'ufficio e avrai un risultato molto migliore.

Crescita personale / spiritualità: quando ti concentri sulle tue benedizioni crei un magnete invisibile che attira letteralmente più della stessa energia nella tua vita. La gratitudine genera di più per cui essere grati.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna dei Pesci illumina la tua quarta casa di famiglia e un trigono a Giunone porta in superficie la parte più sensibile e tenera di te. Puoi provare a tenere nascosta questa parte di te, ma è quasi impossibile con questo transito, quindi vai avanti e arrenditi. Una telefonata o una video chat solleverà lo spirito di un Cancro che sta lottando; cambierà il corso della loro intera giornata.

Amore / Amicizia: Marte attiva l'amore e il romanticismo nel tuo tema e si scontra con Vesta, portando problemi intorno al conflitto contro la cooperazione, il dominio contro la sottomissione, così come l'aggressività e l'insensibilità alla superficie nelle tue relazioni d'amore. Che tu stia distribuendo questo o venendo trattato male da un altro, è tempo di smetterla. Se hai bisogno di aiuto per rompere i legami che ti legano a questi problemi, contatta un buon terapista in modo da poterti lasciare tutto alle spalle.

Carriera / Finanza: Pallade attiva la tua seconda casa di denaro e sestile la congiunzione Luna / Nettuno. La tua intuizione è così forte che è difficile misurarla; presta attenzione a qualsiasi suggerimento o percezione interiore che ti viene in mente oggi. Aggiungi questi approfondimenti al tuo elenco di ricerca e controllalo attentamente.

Crescita personale / spiritualità: raccogli davvero ciò che semini. I semi che pianti e il modo in cui li coltivi determinano il tuo raccolto. Il modo in cui coltivi il tuo giardino deciderà ciascuno dei tuoi pasti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: Giunone è trigono la sensibile congiunzione Luna / Nettuno dei Pesci, portando in superficie la parte empatica, gentile e nutriente di chi sei. Le persone potrebbero essere sorprese dal fatto che tu possa essere così tenero mentre tieni questa parte di te nascosta per la maggior parte del tempo. Non oggi però. Tendi una mano a una Vergine in difficoltà; cambierà il corso della loro giornata.

Amore / Amicizia: l' agente di cambiamento Urano attiva l'amore e il romanticismo nel tuo tema natale ed è il sestile della romantica Luna dei Pesci nella tua terza casa di comunicazione. Oggi è possibile una connessione amorosa a sorpresa, quindi controlla i tuoi profili di appuntamenti e assicurati che riflettano ciò che vuoi che dicano. Se sei in coppia, potrebbe capitare un incontro romantico inaspettato. Qualcuno fa colazione a letto?

Carriera / Finanza: Cerere nel tuo settore monetario si scontra con Venere, sollevando questioni relative ai bisogni personali rispetto ai bisogni degli altri, in particolare la famiglia. Questo transito può anche evocare sentimenti di scarsa autostima e indegnità. Non sacrificarti per rendere felice qualcun altro. Non funziona mai, e poi hai due persone molto infelici.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più sensibile di quanto dici e tendi a spingere oltre i tuoi sani confini. Impara a prestare molta attenzione a come ti senti sinceramente, quindi lascia che i tuoi sentimenti ti guidino verso scelte e decisioni sane.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Cerere in Acquario attiva la tua prima casa del sé e si scontra con Venere, provocando sentimenti di inferiorità o addirittura di rifiuto. Considerala un'opportunità per eliminare i vecchi messaggi dannosi e le ferite emotive che ti sei portato dietro da quando eri bambino. È tempo di sostituire quella voce interiore critica con una di amore, apprezzamento e accettazione. Se hai bisogno di aiuto con questo, contatta un buon terapista o guaritore e lascialo andare per sempre. Un Gemelli può essere un grande supporto per te mentre intraprendi questo viaggio di guarigione.

Amore / Amicizia: la dolce Luna dei Pesci congiunta a Nettuno è in trigono Giunone portando in superficie i tuoi aspetti compassionevoli, gentili, empatici e nutritivi. Estendi questa energia a tutte le persone che ami e osserva come queste relazioni si rianimano e prosperano.

Carriera / Finanza: potresti dubitare di te stesso e incappare in una tasca di preoccupazioni finanziarie mentre Cerere in Acquario si scontra con Venere nella tua ottava casa di risorse condivise. Non dubitare di te stesso e non arrenderti! Ricorda che preoccuparti è pregare per ciò che non vuoi che accada, quindi cambia la tua concentrazione. Pratica la gratitudine e cambierai positivamente questo flusso di energia.

Crescita personale / spiritualità: il tuo pianeta dominante, Urano, oggi trigona la Luna dei Pesci e la tua intuizione è posta in alto. Lascia che quella piccola bolla di eccitazione ti guidi in avanti verso una nuova realtà.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna dei Pesci e la congiunzione Luna / Nettuno attivano la tua prima casa del sé, aumentando al massimo le tue abilità già super sensibili e intuitive. Il sestile di Pallade aumenta effettivamente le tue capacità psichiche, quindi cerca dei modi per scaricare questa carica energetica in modo da non bruciare i tuoi dispositivi elettronici quando raggiungi l'interruttore, non scherzo! Metti le mani sulla terra, sui tuoi animali domestici, sulla tua gente (con il permesso) e scarica l'energia curativa direttamente nei loro corpi. Questo crea una vittoria / vittoria per tutti. Un Capricorno potrebbe utilizzare parte della tua energia psichica in eccesso: puoi inviarla a distanza se è d'accordo.

Amore / Amicizia: Vesta attiva la tua settima casa di collaborazione e si scontra con Marte, causando problemi di dominio e sottomissione, conflitto e cooperazione, aggressività e insensibilità per salire in superficie. Se la tua relazione è piena di questi problemi, cerca aiuto. Tollerare l'abuso porta solo a più abusi.

Carriera / Finanza: prendi saldamente in mano le redini delle tue finanze e non permettere a nessun altro di controllare quest'area della tua vita. Il modo in cui spendi i tuoi soldi non è affare di nessuno, ma solo tuo fintanto che ti prendi cura delle tue responsabilità finanziarie e della tua giusta quota di spese.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più potente di quanto pensi o di cui ti riconosci. Una volta che ti rendi conto di tutto ciò di cui sei capace, niente ti fermerà.