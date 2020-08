Oroscopo di oggi 27 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 27 agosto 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: essere alla ricerca di modi per distillare un sogno in un piano realizzabile. Mentre la luna passa dall'avventuroso Sagittario all'ambizioso Capricorno, dovrai mostrare al mondo cosa puoi fare. Per impressionare un Gemelli esperto, dovrai presentare qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: L'amore che provi per le tue persone preferite assume una dimensione più profonda mentre Venere e Nettuno si allineano. Perdonare te stesso o gli altri per le trasgressioni passate può avere un ruolo nel programma. Non è una chiamata per perdonare un cattivo comportamento, ma per lasciarlo andare e lasciare entrare l'amore. Se qualcuno ti ha fatto del male, ma ti importa ancora di lui abbastanza da tenerlo in giro, devi lasciare il passato nel passato. Se non puoi, è ora di andare avanti.

Carriera / Finanza: avrai energia da bruciare mentre la Luna in Sagittario si allinea con Marte nel tuo segno, dando inizio alla tua giornata in modo entusiasmante. Quindi, potresti voler affrontare un compito impegnativo come prima cosa al mattino. Da lì in poi, è probabile che la navigazione sia tranquilla. Più tardi, quando la Luna in Capricorno e il Sole in Vergine si allineano, puoi essere orgoglioso di un lavoro ben fatto.

Crescita personale / spiritualità: se la tua testa è tra le nuvole, potresti perdere dettagli importanti. Entra nei punti più fini di ciò che sta accadendo nella tua vita piuttosto che esplodere

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna si sposta nell'ambizioso Capricorno, non vedrai l'ora di mettere alla prova le tue conoscenze. In che modo la tua saggezza si oppone agli esperti? Una competizione amichevole tra te e una Vergine potrebbe ispirarti ad espandere ciò che sai.

Amore / amicizia: hai un amore folle per la gente e lo stai gridando al mondo. Con l'affettuosa Venere e il compassionevole Nettuno che si allineano nelle tue zone popolari, vuoi che tutti sappiano come ti senti. Non metterti in dubbio se l'atmosfera tra te e il tuo partner, un amico o qualcuno che stai imparando sembra troppo bella per essere vera. Goditi questo raro momento di armonia e segui il flusso. Non sarai sempre sincronizzato. Approfittane.

Carriera / Finanza: non lasciare che la convenienza prevalga sul buon senso con una questione finanziaria. La spontanea Luna del Sagittario che si allinea con i nodi nelle tue zone monetarie potrebbe farti raggiungere la tua carta di credito o lasciare che qualcun altro prenda il conto prima ancora che te ne accorga. Se hai intenzione di essere finanziariamente indipendente (e lo sei), significa non essere in debito con nessuno. Sii consapevole di come gestisci le preoccupazioni finanziarie.

Crescita personale / spiritualità: stanotte ti sentirai tutt'uno con l'Universo mentre la Luna Capricorno e il Sole Vergine si allineano. Dedicare tempo a una pratica spirituale, a un progetto creativo o trascorrere del tempo nella natura amplificherà l'atmosfera.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua atmosfera diventa intensa mentre la luna passa dal allegro Sagittario al serio Capricorno. Questioni pesanti, di vita o di morte possono occupare la tua mente. Se diventa troppo cupo, una Vergine nella tua cerchia rispetterà le tue vibrazioni alleggerendo l'atmosfera.

Amore / amicizia: se hai una relazione, potresti avere l'abitudine di lasciare che il tuo partner prenda l'iniziativa. La Luna del Sagittario che promuove la crescita che si allinea con i nodi dice che è tempo che tu abbia fiducia di sapere cosa stai facendo e inizi a far valere i tuoi interessi. Lo stesso vale per i single che guardano all'altra persona per far accadere le cose. Un cambio di paradigma è a portata di mano. È ora di iniziare con il programma.

Carriera / Finanza: le opportunità abbondano se possiedi l'immaginazione e la creatività per far accadere qualcosa. Un magico allineamento tra l'attrattore Venere e l'ispiratore Nettuno sta infondendo nella tua carriera e nelle zone monetarie un'atmosfera decisamente positiva (e possibilmente denaro o opportunità). Lo svantaggio è che la vita sembra così dolce che non sei motivato a fare un vero lavoro. Parola al saggio: raccogli ciò che semini. I semi che pianti per la prosperità futura potrebbero sbocciare magnificamente nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: non far cadere denaro su una spesa domestica o familiare solo perché puoi. Potrebbe non essere necessario o potrebbe non essere una tua responsabilità. Rispetta le tue benedizioni facendo scelte sensate.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: quando la luna si trasforma nel Capricorno con i piedi per terra e nella tua casa di interazioni faccia a faccia, apprezzerai avere qualcuno intorno a cui puoi fare affidamento. Una Vergine potrebbe essere la persona a cui rivolgersi per compagnia e supporto emotivo.

Amore / Amicizia: il tuo amore per te stesso, per gli altri e per il mondo in generale riceve una spinta sostanziale grazie alla calda Venere nel tuo segno che si allinea con il compassionevole Nettuno. Sei un custode per natura, quindi sarai a casa a collegare questa energia e usarla per supportare le persone e le cause a cui tieni. Una relazione amorosa potrebbe assumere una dimensione più spirituale. Potresti sentire che c'è molto di più tra voi che la semplice chimica e la compatibilità intellettuale.

Carriera / Finanza: con la Luna Sagittario allineata con il Nodo Sud legato all'abitudine nella tua zona di lavoro, graviterai verso attività di routine e facili da completare. Potrebbe portare a termine il lavoro, anche se non puoi esattamente affermare che stai innovando. Affinché ciò avvenga, dovrai avventurarti oltre la tua zona di comfort e cimentarti in compiti non familiari. Non puoi permetterti di continuare a rimandare l'acquisizione di nuove abilità.

Crescita personale / spiritualità: spiritualità e attività metafisiche sono argomenti di cui potresti essere molto appassionato. Sei tutto dentro quando trovi un percorso o un insegnante che parla al tuo cuore. Fai qualche ricerca e guarda cosa riesci a trovare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la giornata potrebbe essere a metà prima di sistemarti e metterti al lavoro. Quindi, potresti concentrarti su attività leggere che non richiedono uno sforzo eccessivo. Se lavori con una squadra, un Gemelli non sarà felice se non fai il tuo peso.

Amore / amicizia: la connessione che senti con una persona speciale può sembrare ultraterrena mentre Venere e il mistico Nettuno si allineano. Hai una connessione nella vita passata con questa persona? O forse condividi un destino unico. Prima di essere troppo coinvolto in questo scenario, chiediti se è probabile che la persona in questione si senta allo stesso modo. In caso contrario, tieni i tuoi pensieri per te. Non tutti hanno una mente aperta e sono ricettivi ai tuoi modi espansivi.

Carriera / Finanza: con il casto Sole Vergine nella tua casa dei guadagni in contrasto con la Venere indulgente, potresti negarti i frutti del tuo lavoro. Il lavoro può sembrare un lavoro faticoso se non riesci a divertirti un po 'e goderti la pazzia occasionale. Qual è un desiderio ardente che puoi soddisfare senza spendere una fortuna? Concedersi qualcosa di speciale può fare miracoli per migliorare il tuo umore.

Crescita personale / spiritualità: la tua idea di divertimento può improvvisamente sembrare piuttosto noiosa mentre l'avventurosa Luna del Sagittario si allinea con i nodi. Perché non scoprire cosa fanno i tuoi amici o partecipare a un'attività di gruppo?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: le buone vibrazioni abbondano quando la luna si sposta nel regno che governa il romanticismo, la creatività e l'espressione di sé. Tutto scorre quando puoi trovare modi per condividere i tuoi doni con il mondo. Un Capricorno apprezzerà ciò che hai da offrire.

Amore / Amicizia: sentirai l'amore ovunque mentre l'affettuosa Venere e il compassionevole Nettuno si allineano nelle tue zone popolari. Con questa dolce atmosfera che influisce sulle tue interazioni, sembra che tutti si guardino l'un l'altro e lavorino per ottenere un risultato vincente; tuttavia, c'è un cattivo in ogni storia. Modifica il personaggio che è più un acquirente che un donatore. Non hai bisogno di quella negatività nella tua vita. Fortunatamente, la maggior parte delle persone sarà dalla tua parte, offrendoti apprezzamento e supporto.

Carriera / Finanza: potresti trovare difficile alzarti e andare mentre la Luna in Sagittario e i nodi si allineano nelle prime ore. Potresti preferire stare in giro per casa e sognare piuttosto che dedicarti al nocciolo delle tue faccende quotidiane. Effettua le chiamate necessarie, rispondi alle e-mail e incontra contatti importanti. Nei giorni a venire, sarai felice di aver spinto te stesso per portare a termine le cose.

Crescita personale / spiritualità: non puoi fare a meno di sentirti bene con te stesso quando la Luna Capricorno si allinea con il sole nel tuo segno. Lascia che questo aumento di fiducia ti dia forza e ti rassicuri sui tuoi punti di forza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: x Dopo un'intensa mattinata di comunicazioni, commissioni e riunioni non-stop, non vedrai l'ora di rilassarti. Puoi farlo una volta che la luna passa dalla tua occupata terza casa alla tua riposante quarta. Il tempo trascorso con un Capricorno sarà gratificante.

Amore / amicizia: una conversazione sincera con il tuo partner potrebbe rinvigorire la tua relazione grazie all'allineamento luna / nodi / Marte. Portarlo al livello successivo richiederà che tu abbia un piano. Pensa oltre il momento e immagina dove vorresti che andassero le cose. Aiuta a sapere a cosa stai mirando. Lo stesso vale per i single: considera il quadro generale e lascia che guidi le scelte che fai.

Carriera / Finanza: un lavoro da sogno potrebbe essere in vista. Riesci a vedere le possibilità? Con l'attrattore Venere e il visionario Nettuno che energizzano le tue zone di lavoro, un'opportunità speciale potrebbe essere all'orizzonte. O, meglio ancora, lo sforzo che metti per far accadere qualcosa potrebbe ripagare. È un ottimo momento per consultare qualcuno che può darti un'immagine di ciò che ti aspetta. Saprai cosa fare una volta che saprai cosa ti offre l'universo con cui lavorare.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la tua visione diventi troppo miope. In altre parole, è ora di smettere di vivere in piccolo. C'è un intero mondo di possibilità che devi ancora esplorare. Non porre limiti a ciò che puoi fare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: quando la luna si sposta nel Capricorno e nella tua zona di comunicazione, puoi aspettarti un sacco di chiamate, e-mail e messaggi di testo. Sarà gratificante incontrare le tue persone preferite (come una Vergine sempre intrigante) e ascoltare le loro ultime notizie.

Amore / amicizia: le vibrazioni romantiche sono nell'aria mentre Venere nella tua zona di avventura si allinea con il sognante Nettuno nella tua casa del vero amore. Potrebbe essere una serata magica per un appuntamento con il tuo partner o la tua cotta attuale. Fare qualcosa di un po 'diverso dalla tua solita routine renderà le cose più interessanti. Se sei single, potresti incontrare una persona affascinante a cui ti senti spiritualmente connesso. Prima di scriverli nel tuo futuro, assicurati di essere compatibile in modi più pratici.

Carriera / Finanza: un allineamento luna / nodi nella tua casa di guadagni che si allinea con Marte ti consiglia di essere veloce nell'incassare un vecchio flusso di entrate. Puoi ancora ottenere un po 'di chilometraggio, ma alla fine questa fonte potrebbe prosciugarsi. Prima che ciò accada, dovresti contattare i tuoi contatti e iniziare a cercare nuove opportunità. Quello che impari potrebbe esserti utile nelle prossime settimane.

Crescita personale / spiritualità: nonostante la tua esitazione, probabilmente scoprirai che conoscere qualcuno che sembra diverso è piuttosto eccitante. Non lasciare che nozioni preconcette colorino la tua visione di uno sconosciuto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non lasciare che la pigrizia o le abitudini ti impediscano di fare le scelte giuste. Dovrai guardare oltre ciò che è conveniente per determinare ciò che è giusto per te e per gli altri. Un Gemelli lo apprezzerà quando li renderai parte del processo decisionale.

Amore / amicizia: in amore e amicizia, non può essere tutto su di te. Con un allineamento luna / nodi / Marte che influisce sulle tue scelte, farai quello che vuoi senza considerare i desideri degli altri. Alcuni potrebbero chiamarlo egoista e lasciarsi scoraggiare dalla tua mancanza di considerazione. Prima di precipitarti e fare le cose nel tuo solito modo, rifletti su come il tuo interesse amoroso o un amico potrebbero essere influenzati dalle tue azioni. Chiedere loro come si sentono o cosa vogliono può fare un'enorme differenza nella tua relazione.

Carriera / Finanza: quando l'ambiziosa Luna Capricorno e il sensibile Sole Vergine si allineano nelle tue zone economiche e di carriera, ti sentirai sicuro delle scelte che farai. Questo perché il tuo cuore e la tua mente sono sincronizzati. Questa atmosfera stabile non riguarda mosse appariscenti. Persevera con un piano che supporti i tuoi obiettivi a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: potresti catturare il bug del rinnovamento della casa grazie all'abbellitore Venere in aspetto creativo Nettuno nel tuo regno domestico. Essere in un ambiente armonioso che fa appello ai tuoi sensi può migliorare la qualità della tua vita. Apporta alcune modifiche che ti renderanno più felice di trascorrere del tempo a casa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: parte della tua ansia potrebbe svanire quando la luna si trasforma nel tuo segno. In effetti, ti sentirai molto più sicuro di sapere cosa stai facendo. Se hai bisogno che ti venga ricordato i tuoi molti punti di forza, una Vergine adorante può rassicurarti.

Amore / amicizia: vai avanti e sgorga per qualcuno a cui tieni. Non puoi fare a meno di esprimere ciò che hai nel cuore mentre l'affettuosa Venere e l'ispiratore Nettuno si allineano. Non tutti i giorni sei in sintonia con l'atmosfera unica che scorre tra te e il tuo partner o un amico. Fargli sapere quanto li apprezzi potrebbe significare molto di più di quanto pensi. Potrebbero essere le uniche parole gentili che sentono tutto il giorno.

Carriera / Finanza: la maggior parte delle tue paure di provare cose nuove sono completamente irrazionali. Con l'allineamento luna / nodi / Marte in gioco, sarai pronto a difendere le tue insicurezze piuttosto che fidarti di avere quello che serve per lavorare fuori dalla tua timoneria. Rimarrai stupito quando scoprirai di acquisire una nuova abilità piuttosto rapidamente. Anche se ci vuole tempo per padroneggiarlo, possiedi la perseveranza necessaria per mantenerlo.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel tuo segno che si allinea con il sole dà la sensazione che le cose andranno a modo tuo. Fai il passo successivo con un compito urgente e confida che capirai cosa devi sapere lungo il percorso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei una creatura sociale; tuttavia, ciò non significa che l'adempimento degli obblighi sociali non ti lasci svuotato. Pianificare un po 'di "tempo per me" alla fine della giornata ti ringiovanirà. Non ti dispiacerà avere un Capricorno a bassa manutenzione per compagnia.

Amore / amicizia: non essere così veloce nell'essere d'accordo con un amico o impegnarti a seguire i soliti piani. Una fusione luna / nodi nella tua zona di amicizia che si allinea con l'assertivo Marte ti consiglia di riflettere su ciò che ti piacerebbe davvero fare. Non esiste un accordo che dica che devi seguire il programma. Sentiti libero di dare suggerimenti e cambiare le cose. La tua squadra potrebbe essere più aperta alle tue idee di quanto immagini.

Carriera / Finanza: l'allineamento Venere / Nettuno di oggi porta ispirazione alla tua vita lavorativa. Sarai nella zona con un progetto che può beneficiare del tuo estro creativo. Potresti scoprire di essere più in sintonia con i tuoi colleghi del solito e che tutti sono un po 'più disposti a offrire supporto. Questa atmosfera simpatico può rendere piacevole la giornata. Se stai cercando di fare un cambiamento, valuta se c'è un modo per trarre profitto da qualcosa che ti appassiona.

Crescita personale / spiritualità: Credere in te stesso quando non ci sono prove che suggeriscano che dovresti è la definizione di fede. Quando la Luna in Capricorno e il Sole in Vergine si allineano, proverai un aumento di fiducia. Fidati di quella sensazione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: quando la luna passa nel tuo settore sociale, desidererai ardentemente essere in compagnia di qualcuno su cui puoi fare affidamento. Potresti trarre vantaggio dal controllo della realtà che un Capricorno può fornire. Puoi fidarti che te lo daranno direttamente.

Amore / amicizia: vibrazioni romantiche, controlla. Creatività, controlla. Compassione, controlla. Puoi ringraziare un allineamento tra la tenera Venere e il tuo sovrano, Nettuno, per aver soddisfatto tutte le tue scatole ed enfatizzato i tuoi tratti più potenti. Che tu stia trascorrendo del tempo con qualcuno che adori o facendo qualcosa di cui sei appassionato, ti sentirai coinvolto in un'ondata di positività, amore e possibilità immaginative. Il rischio di cadere perdutamente per qualcuno è alto. Se single, sii pro attivo nella ricerca di un partner.

Carriera / Finanza: con il lavoro è normale. Sembra conveniente perseguire ciecamente gli stessi vecchi obiettivi. Va bene se è quello che vuoi. Un allineamento luna / nodi / Marte che influisce sul denaro e sulla carriera suggerisce che potrebbe essere necessaria una rivalutazione delle tue priorità e aspirazioni. Rifletti su come vuoi che sia la tua casa e la tua vita familiare, quindi considera quali cambiamenti è necessario apportare nella tua carriera per dare vita a quella visione.

Crescita personale / spiritualità: che tu sia un tipo artistico o più uno spettatore, ti divertirai a immergerti nelle arti. La tua esperienza potrebbe fornire la spinta di ispirazione di cui hai bisogno. Gli hobby possono dare altrettanto potere.