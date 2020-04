Oroscopo di oggi 27 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 27 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Mercurio nel tuo segno sestile la luna in Gemelli questa mattina, creando un flusso leggero e facile di energia ed emozione. Se c'è una conversazione che intendevi avere, questo è il momento ideale perché puoi essere sentito dal cuore senza essere troppo emotivo. Questo pomeriggio la luna si sposta nella tua quarta casa di casa e famiglia e congiunge il nodo nord. Questo transito aumenta la tua sensibilità, quindi crea una notte tranquilla godendo la compagnia di chi ami. A volte il modo migliore per gestire le nostre capacità empatiche è di rimanere fuori dalla mischia.

Amore / amicizia: La Luna in Cancro trigona Cerere, attivando il bisogno di amare, nutrire e prendersi cura degli altri. Con Cerere nella dodicesima casa, devi assicurarti che questo desiderio non scivoli in comportamenti che creano dipendenza o che sono necessari. Essere genitori del nostro partner sessuale in genere non porta a una sana passione e romanticismo.

Carriera / Finanza: la congiunzione sole / Urano nella tua seconda casa di affari materiali genera possibilità uniche quando si tratta di generare reddito e sottolinea la tua creatività. Ti incoraggia a prendere in considerazione una varietà di flussi di reddito, compresi gli investimenti. Basta essere consapevoli di operare nel rispetto del proprio budget in modo che, qualora dovesse verificarsi una spiacevole sorpresa, ciò non crei difficoltà finanziarie per voi.

Crescita personale / spiritualità: hai un cuore gentile e una visione compassionevole del mondo che sarebbe aumentata attraverso il volontariato. Trova un'organizzazione che ami e occupati!

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La luna in Gemelli di questa mattina ti chiede di dare un'occhiata a ciò che apprezzi, a come ti prendi cura di loro, e di apportare modifiche al tuo comportamento, o valori, se necessario. Questo pomeriggio la luna si sposta in Cancro evidenziando la tua terza casa di apprendimento e comunicazione e congiunge il nodo Nord, attivando un desiderio di casa e famiglia. Quindi, alza il telefono ed effettua quella chiamata.

Amore / amicizia: Mercurio governa la tua quinta casa di amore e romanticismo ed è nell'ultimo grado di Ariete ed è impegnato a corteggiare la luna in Gemelli. Intelligenza, grande comunicazione e interazione vivace sono tutti afrodisiaci per te in questo transito. Un po' di flirt online è proprio quello che l'allineamento ha ordinato, quindi accedi e divertiti!

Carriera / Finanza: con Giunone che attiva la tua sesta casa di lavoro, al fianco di Chirone che sta suscitando ferite subconscie per lavoro che hanno bisogno di essere curate, potresti avere periodicamente problemi di disagio. Invece di provare a ignorarlo, girati e affrontalo; vedi cosa ti deve insegnare. Una paura o un blocco inconsci resi consapevoli possono essere guariti e rilasciati. Questo è il dono che rende questo lavoro utile.

Crescita personale / spiritualità: potresti provare una forte spinta per aiutare qualcuno che soffre o per difendere il perdente in una situazione. Hai i muscoli spirituali necessari per renderti un potente avvocato e un campione per i bisognosi. Fallo. Sii il cambiamento!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna termina il transito dei Gemelli e della tua prima casa questa mattina, dove ti ha incoraggiato a riconoscere la tua autostima e quanto sei fantastico! Si muove in Cancro, attivando la tua seconda casa e congiunge il nodo Nord. Potresti ritrovarti, all'improvviso, a perdere la tua famiglia o desiderare un senso di sicurezza. Non esiste una regola che dice che non puoi contattare i tuoi cari il lunedì! Prendi il telefono e connettiti con qualcuno che ti ama.

Amore / amicizia: oggi la luna è congiunta al nodo nord e al trigono Cerere, attivando un bisogno profondo e un desiderio di prendersi cura degli altri. Fai sapere alla tua amata quanto tieni a loro dimostrandolo; le azioni parlano davvero più delle parole. Se sei single, questa energia può essere utilizzata in un modo più universale; tutti sono sollevati quando la gentilezza si fa strada.

Carriera / Finanza: esamina da vicino i tuoi obiettivi e le tue aspirazioni professionali, nonché le tue finanze e i tuoi valori personali. I tuoi valori personali sono allineati con la tua carriera e la tua carriera ti offre l'opportunità di manifestare i tuoi obiettivi?

Crescita personale / spiritualità: contatta un amico che potrebbe sentirsi isolato, solo e bisognoso; ti farà sentire meglio entrambi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: La luna in Cancro è oggi congiunta al nodo Nord, attivando la tua prima casa di sé ed è il trigono Cerere in Pesci. Hai un profondo bisogno di essere necessario e prendersi cura degli altri, anche più forte del solito. È una cosa meravigliosa estendere la cura e la gentilezza agli altri, assicurati solo di amare e prendersi cura di te allo stesso modo. Se l'acqua fuoriesce solo, il pozzo si asciuga rapidamente.

Amore / amicizia: Mercurio, il sovrano planetario della comunicazione è il quadrato di Pallade nella tua settima casa di associazione che può rendere difficile discutere, spiegare o esprimerti verbalmente oggi, specialmente all'interno della tua relazione. Se hai cose importanti che vuoi discutere, prendi in considerazione di aspettare qualche giorno, forse anche fino al fine settimana, e poi parlare delle cose.

Carriera / Finanza: Con l'opposizione tra Chirone nella tua decima casa di carriera e Giunone nella quarta casa di casa e famiglia, potresti sentirti polarizzato e tirato tra queste due aree della vita. Mentre la luna si muove attraverso la tua prima casa di sé, questa è la tua pietra di paragone. Concentrati su ciò che ti sembra giusto, poi inclinati in quella direzione; non puoi soddisfare tutte le persone per tutto il tempo, quindi non provarci.

Crescita personale / spiritualità: valuta la possibilità di svolgere attività di volontariato. Farai connessioni che nutriranno la tua Anima e aiuteranno gli altri allo stesso tempo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la congiunzione tra il tuo pianeta dominante, il sole e l'agente del cambiamento Urano sta sconvolgendo la tua vita in modi inaspettati. Si tratta di liberarti da ciò che hai superato ma hai paura di lasciar perdere, quindi non combatterlo. Cerca la fodera argentata, lasciati andare e rotola con essa. Una volta arrivato dall'altra parte, ne varrà la pena.

Amore / amicizia: Cerere nella tua ottava casa di intimità è il trigono della luna congiunta al nodo nord in Cancro, che stimola il desiderio di prendersi cura, nutrire e amare gli altri, oltre a un desiderio di famiglia e un senso di connessione e appartenenza. Questi aspetti sono nei segni d'acqua e questo tipo di transito indica tradizionalmente la fertilità e la possibilità del concepimento, quindi ora che sai, fai con quello ciò che vuoi.

Carriera / Finanza: Pallade in Capricorno nella tua sesta casa di lavoro è piazza Mercurio in Ariete, che crea difficoltà a comunicare ed esprimere le tue idee e la tua creatività. Invece di spezzare la frustrazione, se ci sono conversazioni che devi avere, o progetti che devi portare avanti, potresti voler aspettare qualche giorno.

Crescita personale / spiritualità: Imparare ad ascoltare e seguire veramente il tuo intuito renderà la tua vita molto più semplice. La meditazione è un modo semplice per rafforzare questo dono.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La Aranceran Cancro questo pomeriggio congiunge il nodo Nord e trigona Cerere nella tua undicesima casa di amicizia e impegni sociali, attivando un bisogno necessario, un desiderio di sicurezza, connessione e un senso di famiglia. Poiché il panorama dell'impegno sociale è cambiato, piuttosto che incontrarsi per un drink o una cena in un ristorante, condividere i tuoi amici e condividere un pasto virtuale e una grande conversazione. Ti sentirai molto meglio dopo esserti collegato con le persone che ami.

Amore / amicizia: con Cerere nella tua settima casa di associazione trigono la luna e il nodo nord in Cancro sentirai un bisogno irresistibile di nutrire la persona amata e di connettersi con loro a un livello profondo, emotivo. Tutti hanno bisogno di sapere quanto sono apprezzati e amati, ma senza essere soffocati.

Carriera / Finanza: La luna in Gemelli questa mattina attiva carriera e risultati nella tua carta ed è trigono Mercurio. Se hai proposte che vuoi fare, conversazioni che devi avere, questa mattina è un buon momento per prendersi cura di quelle cose. Fai attenzione a non nascondere le tue emozioni. Lascia che le tue parole scorrano quanto basta per animarle, ma non così tanto da far chiudere l'ascoltatore.

Crescita personale / spiritualità: considera di studiare o apprendere qualcosa di nuovo, qualcosa che ti eccita e ti incuriosisce, che non ti sei mai permesso di prendere in considerazione prima. Espanderà i tuoi orizzonti in modi meravigliosi!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: osserva il tuo livello di stress, Bilancia. La mediazione, l'esercizio fisico e un'alimentazione sana possono fare molto per tenervi in ​​gioco. Dovrai avere il tuo ingegno su di te quando hai a che fare con un Ariete. Anche se sarebbe saggio evitare lo scontro.

Amore / Amicizia: gli animi si infiammano e le parole diventano frecce avvelenate mentre il comunicatore Mercurio incontra la dea guerriera Eris nella tua zona di associazione. La conversazione può riguardare argomenti come rifiuto, tradimento e abbandono. Se sei il solo arieggiare le lamentele, sii consapevole dell'impatto di ciò che dici. Se sei sul lato ricevente, può essere difficile non prendere a cuore ciò che viene detto, specialmente se è ingiustificato. Perché non parlare con qualcuno che può offrire una prospettiva obiettiva.

Carriera / Finanza: con un sole tagliente / allineamento di Nettuno che influisce sul tuo lavoro, potresti sentirti sopraffatto da un compito di routine prima ancora di iniziare. Potrebbe essere dovuto a stress, affaticamento o sopraffazione emotiva. In momenti come questo, è una buona idea mantenere le cose semplici. Assumi i compiti che ritieni sicuri di poter gestire, delegare dove puoi e chiedi assistenza per un compito che ritieni particolarmente difficile da gestire.

Crescita personale / spiritualità: con la tenace luna in Toro che contatta Giove e Plutone nel tuo regno domestico, porti ottimismo e determinazione nelle faccende domestiche e familiari. Non importa quanto sia grande il tuo compito, persevererai fino a quando non sarà completato.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Mercurio nell'ultimo grado di Ariete è la luna sestile nella tua nona casa di esplorazione, sottolineando il desiderio di espandere i tuoi orizzonti, imparare qualcosa di nuovo, perseguire studi spirituali o filosofici e viaggiare. Dato che il viaggio fisico è in qualche modo limitato in questo momento, diventa un turista in poltrona! Esistono molti modi per esplorare nuove culture e terre senza dover usare il passaporto. Gioca e trova quelli che funzionano meglio per te.

Amore / amicizia: la congiunzione tra Urano e il sole che attiva la tua ottava casa di intimità e sessualità ravviva tutto ciò che tocca e insiste sul fatto che il cambiamento sia parte del paesaggio. Questo non significa che devi cambiare il tuo partner, solo che le routine mortali e le abitudini di vecchia data devono cambiare per mantenere viva e fiorente la relazione.

Carriera / Finanza: La Luna Cancro è congiunta al nodo Nord nella tua decima casa di carriera e il trigono Cerere in Pesci in te la tua sesta casa di lavoro. Le tue emozioni sono forti e hanno bisogno di uno sbocco sano, qualcosa che puoi amare e coltivare senza trascurare i confini professionali. Forse c'è un progetto in cui puoi riversare il tuo cuore, o forse la tua azienda sostiene un'organizzazione benefica che potrebbe usare il tuo tempo e la tua attenzione. Un consiglio di carriera Psichico può aiutarti a trovare un modo per esprimere questo in modo che tutti ne traggano beneficio.

Crescita personale / spiritualità: potresti voler esaminare lo sviluppo della tua energia di guarigione. Sarebbe utile a così tante persone, incluso te stesso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: alcuni giorni sono ad alta energia, altri un po 'più sommessi, e oggi è uno di quei giorni sommessi. La Luna Cancro congiunta al nodo Nord è il trigono Cerere in Pesci nella tua quarta casa di famiglia e casa. Questo transito attiva l'impulso di prendersi cura degli altri, il desiderio di una famiglia e il bisogno di sicurezza. Tutto questo può essere facilmente espresso e realizzato mentre tendi al tuo nido e ai tuoi cari oggi.

Amore / Amicizia: la tua ottava casa dell'intimità è attivata oggi dalla Luna Cancro e dal trigono di Cerere. Il tuo bisogno di essere necessario e il desiderio di prendersi cura degli altri possono essere indirizzati verso la persona amata, purché tu non li soffoca.

Carriera / Finanza: la congiunzione Urano / sole nella tua sesta casa di lavoro sta battendo il tamburo per il cambiamento, e anche se provi a ignorare la canzone della libertà, alla fine ballerai a quel ritmo. Potresti anche affrontare la musica e riconoscere ciò che devi cambiare, ciò che non funziona, dove hai bisogno di più spazio e indipendenza, e quindi prendere le misure necessarie per farlo accadere.

Crescita personale / spiritualità: maturità non è una parolaccia. Se lo abbracci invece di combatterlo, troverai il mondo e la vita, molto più facili da navigare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI lunedì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: Mercurio nella tua quarta casa di casa e famiglia è Pallade quadrata nella tua prima casa di sé, creando probabilmente tensione e blocchi all'espressione verbale. Evita di litigare, fai del tuo meglio per vedere il lato dell'altra persona, lascia andare la necessità di avere ragione e scegli invece di essere felice. Ciò contribuirà notevolmente a facilitare la navigazione di questo transito.

Amore / Amicizia: La Luna Cancro è congiunta al nodo Nord nella tua settima casa di associazione e trigono Cerere in Pesci, sottolineando un bisogno profondo necessario, per amare, prendersi cura e nutrire gli altri, nonché un desiderio di sicurezza e famiglia.

Carriera / Finanza: La luna in Gemelli questa mattina attiva la tua sesta casa di lavoro ed è trigono Mercurio. Se ci sono conversazioni, progetti o piani di lavoro, è necessario discuterne: è un buon momento. Il trigono tra Venere e Marte conferisce carisma e realizzazione intorno al tuo impiego, quindi sicuramente vuoi approfittare della grande energia che deriva da questo transito.

Crescita personale / spiritualità: sii l'eroe della tua storia e stabilisci l'intenzione di superare ogni sfida che il mondo ti lancia. Sei più che in grado di scalare quella montagna, raggiungere la cima e piantare la tua bandiera!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La Luna Cancro congiunta al nodo Nord nella sesta casa di cura di sé sottolinea un desiderio di sicurezza e benessere e la necessità di nutrire e prendersi cura degli altri. Pensiamo sempre che ciò che stiamo cercando sia da qualche parte "là fuori", ma la verità è che inizia dall'interno. Guarda come puoi coltivare e prendersi cura del tuo benessere. Una volta che è ben avviato, puoi estenderlo ad altri. Un Pesci può aiutarti a capire come farlo.

Amore / amicizia: il sole governa la tua settima casa di unione e congiunge Urano, un passaggio che richiede aria fresca, spazio per respirare e la fine della noia e della noia. Quindi mettiti in contatto con il tuo partner e scopri modi per infondere la tua relazione con nuova energia, nuove esperienze, divertimento e incanto; prendersi il tempo per farlo è una ricetta per la longevità e la realizzazione.

Carriera / Finanza: Cerere in Pesci attiva la tua seconda casa di affari materiali ed è il trigono della congiunzione luna / nodo nord, creando un desiderio di prendersi cura degli altri e un profondo desiderio di sicurezza. Cerca modi per estendere una mano agli altri; fai una donazione in beneficenza, offri il tuo tempo e i tuoi talenti. Ti sentirai necessario e farai una differenza positiva nel mondo.

Crescita personale / spiritualità: mettiti in contatto con ciò che conta davvero per te, ciò che provoca gioia e gioia, e poi raddoppia su quello. L'universo abbina la nostra frequenza attraverso le nostre emozioni, quindi per aumentare la tua felicità, concentrati su ciò che ti rende felice.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: gestisci le tue connessioni. Le persone che conoscono possono fornire informazioni utili per questioni urgenti e decisioni importanti. Può essere utile ottenere una prospettiva diversa, in particolare da un sensibile Toro. Perché non ascoltare ciò che il toro ha da dire?

Amore / Amicizia: se ti senti insicuro, probabilmente non è il momento giusto per avere una conversazione delicata. Mentre il Sole del Toro nel tuo regno mentale si scontra con il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno, il dubbio può essere un problema. Mantieni la lingua quando ti trovi sul punto di dire qualcosa di cui non sei sicuro. La tua agitazione non ispirerà fiducia e, a sua volta, potresti non ricevere la risposta che desideri.

Carriera / Finanza: si consiglia cautela in materia di denaro in quanto il commerciante di ruote Mercurio incontra l'agente del caos Eris nella tua zona di denaro. Sotto questa spigolosa influenza, potresti scoprire che non sei abbastanza furbo come pensavi. Tagliare gli angoli o essere coinvolti in un affare sporco potrebbe avere gravi conseguenze, specialmente se stai tagliando fuori qualcuno dalla loro giusta quota. Allo stesso modo, dovresti leggere la stampa fine su eventuali transazioni o transazioni in sospeso e aggrapparti alle tue ricevute.

Crescita personale / spiritualità: ti circondi di persone generose, forti e intraprendenti. Queste persone intelligenti e sagge sono quelle a cui rivolgersi quando hai bisogno di incoraggiamento o assistenza. Le parole di saggezza di qualcuno potrebbero essere esattamente ciò che devi ascoltare.