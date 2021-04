Oroscopo di oggi 27 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 27 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 27 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una sbornia emotiva è una cosa reale. È qualcosa che sperimenterai spesso subito dopo la luna piena. Momenti come questo richiedono un regime completo di cura di sé. Evitare persone eccessivamente drammatiche (come uno Scorpione) potrebbe essere un'idea saggia.

Amore / Amicizia: le sensuali vibrazioni dello Scorpione permeano l'aria. Per te, significa che le tue connessioni emotive e sessuali possono essere super intense. Potrebbe sembrare che tu non abbia il controllo sulle tue emozioni e che qualcun altro stia chiamando i colpi. Se ti fa sentire bene, cederai volontariamente il tuo potere. Non c'è niente di sbagliato nel giocare a giochi emotivi e sessuali, a condizione che entrambe le parti siano partecipanti disponibili che capiscono le regole.

Carriera / Finanza: raggiungere lo status e il successo che desideri dipende da come gestisci il potere e ti relazioni con coloro che lo detengono. Oggi, il magistrale Plutone diventa retrogrado nel tuo settore professionale. Fino al 6 ottobre, puoi dare uno sguardo approfondito a come sei influenzato da superiori, genitori e altre figure importanti della tua vita. Quanto controllo esercitano sulle scelte che fai, soprattutto nella tua carriera e nella direzione della tua vita? Recuperare il tuo potere ti darà un maggiore controllo sul tuo destino.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera può diventare un po 'cupa quando il Sole in Toro e il disilluso Nettuno si scontrano. Non alimentare la paura o l'insicurezza. Vale sempre la pena reindirizzare la tua attenzione al lato positivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le relazioni strette devono essere rivalutate. Dai un'occhiata ai lavori e cosa no. Alcune partnership potrebbero richiedere di ripristinare l'equilibrio tra dare e avere. Con un partner Scorpione o un alleato professionale, bisognerà fare delle concessioni.

Amore / amicizia: il sole nel tuo segno che si scontra con il disilluso Nettuno nella tua casa di amicizia può suscitare sospetti su un amico. A meno che non ci sia una valida ragione per dubitare di qualcuno, non dovresti intrattenere pensieri oscuri. Per ora, dai a un amico il beneficio del dubbio. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che è il tuo umore cupo a colorare la tua prospettiva.

Carriera / Finanza: potresti agire un po 'troppo rapidamente su una questione finanziaria mentre Mercurio, il mercante di ruote, entra in collisione con l'impulsivo Marte nella tua casa dei beni. Metti i freni e metti in pratica il tuo leggendario esperto finanziario. Se non ti è chiaro con cosa hai a che fare, parla con qualcuno esperto della situazione.

Crescita personale / spiritualità: ti senti potente quando utilizzi principi forti per guidare la tua vita. Con Plutone retrogrado nella tua casa di coscienza superiore fino al 6 ottobre, puoi dare uno sguardo approfondito all'influenza esercitata dai tuoi insegnanti, mentori e guide spirituali. Stai seguendo ciecamente i principi che sposano? O stai usando la loro conoscenza per accendere la tua saggezza interiore? Il tuo potere in ultima analisi risiede nella tua capacità di discernere la verità per te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua zona di produttività, non vedi l'ora di fare le cose. Le distrazioni interne possono rendere difficile concentrarsi e fare le cose. Chiedi a un Pesci comprensivo nella tua cerchia di mantenerti sulla buona strada e di renderti responsabile.

Amore / amicizia: l'equilibrio tra dare e avere nelle relazioni a volte può essere un affare sbilenco. Oggi, Plutone diventa retrogrado nel regno che governa ciò che ricevi dagli altri: emotivamente, sessualmente e finanziariamente. Fino al 6 ottobre, puoi riesaminare come la dipendenza determina quanto controllo hanno gli altri su di te. C'è uno scambio equo? O sei obbligato a fare compromessi sfavorevoli? Una lettura con il tuo sensitivo preferito può fornire informazioni su come recuperare il potere perduto e ristabilire l'equilibrio nelle tue relazioni più importanti.

Carriera / Finanza: potresti sentirti come se fossi all'oscuro di dove sta andando la tua carriera mentre il Sole in Toro nella tua sfuggente dodicesima casa si scontra con il disilluso Nettuno. Non preoccuparti troppo. Non è il momento per grandi mosse. Concediti il ​​tempo di riposarti e riflettere sui successi e gli insuccessi dell'anno passato. Dopo il tuo prossimo compleanno, sarai autorizzato a tracciare un nuovo corso.

Crescita personale / spiritualità: non hai paura delle idee non convenzionali. Sei un grande sostenitore del pensiero fuori dagli schemi. Non essere riluttante ad ammettere che un concetto potrebbe essere un po 'troppo lontano per essere preso sul serio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è una buona cosa che la luna che transita nella tua giocosa quinta casa stia accendendo il tuo senso dell'umorismo. Quello che trovi divertente potrebbe essere un po 'nervoso, ma l'umorismo ti aiuterà a superare la giornata. Soprattutto quando hai a che fare con uno Scorpione minaccioso.

Amore / amicizia: le relazioni esercitano una grande influenza sulla tua vita a causa del transito di lunga data di Plutone nella tua zona di collaborazione. Plutone retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a condurre un'analisi approfondita delle tue connessioni più importanti. Usa questo periodo per rivedere ciò che non funziona e creare spazio per una nuova crescita. Ciò può comportare guadare un territorio oscuro e affrontare emozioni difficili come la gelosia e l'ossessività. Consideralo parte della manutenzione regolare richiesta per mantenere relazioni sane.

Carriera / Finanza: potresti essere riluttante ad affermare te stesso ed esprimere le tue opinioni mentre Mercurio si scontra con Marte nel tuo segno. È importante che tu conosca il tuo pubblico, cosa si aspetta e cosa è probabile che sia ricettivo. Per ora, potrebbe essere saggio sedersi e guardare e ascoltare per un po 'prima di condividere le tue idee. Potresti imparare qualcosa che ti aiuti a creare il giusto approccio.

Crescita personale / spiritualità : una collisione sole / Nettuno può portare alla consapevolezza che la spiritualità non sempre fornisce risposte quando e dove ne hai bisogno. Lo spirito non funziona su richiesta. Abbi fiducia che ciò che devi sapere verrà rivelato al momento opportuno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: Casa può darti il ​​conforto rifugio che cerchi mentre la luna attraversa il tuo regno domestico. Ciò a condizione che tu non ti distragga troppo da quello che sta succedendo alle persone (come un Toro) che sono al di fuori dei confini della tua bolla.

Amore / Amicizia: l'intimità emotiva o sessuale potrebbe sembrare un po 'troppo vicina per il comfort mentre il Sole in Toro si scontra con il losco Nettuno nella tua appassionata ottava casa. Avvicinarsi a qualcuno potrebbe innescare problemi che ti rendono esposto e vulnerabile. Se non lo senti, non forzarlo. Premi il pulsante di riavvolgimento sulla tua relazione e ripeti i passaggi che possono aiutarti a costruire il livello di fiducia di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: ti senti super potente quando puoi mettere a frutto le tue capacità e dimostrare competenza in quello che fai. Con Plutone retrogrado nella tua casa di lavoro fino al 6 ottobre, sei invitato a riflettere se sei tu a governare il tuo lavoro o il tuo lavoro ti governa. Quest'ultimo può renderti vulnerabile a malattie e infortuni legati allo stress. Usa questa fase retrograda per rivedere la tua routine lavorativa e il tuo regime quotidiano di auto-cura. Sviluppa strategie solide che ti rimettono al comando.

Crescita personale / spiritualità: "Il silenzio è d'oro" è una buona regola pratica. Soprattutto quando le tue parole possono attirare attenzioni o censure indesiderate. Con Mercurio in contrasto con l'ostile Marte, non si sa come potrebbero atterrare le tue parole.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale w: Con la luna che transita nella tua terza casa impegnata, la tua giornata potrebbe essere piena di chiamate, e-mail, chat video, commissioni e appuntamenti. Organizzarti può aiutarti a gestire il flusso. Potrebbe essere fondamentale connettersi con uno Scorpione.

Amore / amicizia: come risultato del transito di lunga data di Plutone attraverso il regno che governa il romanticismo, la creatività, l'intrattenimento e i bambini, la gioia non è qualcosa che prendi alla leggera. Sei arrivato a identificare la felicità con il sentirsi potenti e avere il controllo. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a dare uno sguardo più approfondito a ciò che ti appassiona e a ciò di cui sei ossessionato. Esplora modi per trasformare comportamenti e atteggiamenti privi di potere in qualcosa che ti eleva e ti porta un'autentica beatitudine.

Carriera / Finanza : condividere le tue opinioni con i colleghi o fornire informazioni a un progetto di squadra richiederà che tu sappia di cosa stai parlando. Uno spigoloso allineamento Mercurio / Marte suggerisce che dovresti prenderti un momento per aggiornarti sull'argomento in questione. Se qualcuno ti chiama sui tuoi dati, non metterti sulla difensiva. Potrebbe esserci qualcosa. Torna indietro e ricontrolla i tuoi dati prima di rispondere.

Crescita personale / spiritualità: non tutte le persone a cui ti senti in contatto hanno lo scopo di accompagnarti nel viaggio della tua vita. Alcune persone sono destinate a venire solo per una parte del viaggio. Questa consapevolezza può essere dolorosa ma anche liberatoria.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: può essere difficile sentirsi emotivamente e finanziariamente sicuri quando altre persone sono coinvolte nei tuoi affari. È la vita. A meno che tu non sia un recluso totale, è qualcosa con cui devi convivere. Trova un modo per essere in pace con un Toro imprevedibile.

Amore / Amicizia: con Plutone in transito in transito nella tua casa e nel regno familiare, devi sentire di essere il padrone del tuo dominio. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a rivedere la tua casa fisica e le relazioni in essa contenute. È il momento perfetto per partecipare a riparazioni posticipate e progetti di ristrutturazione bloccati. Allo stesso modo, qualsiasi problema con i membri della famiglia dovrebbe essere affrontato frontalmente. La pulizia dell'aria crea lo spazio per ricostruire relazioni più sane e più felici.

Carriera / Finanza: potresti sentire di dover proteggere la tua proprietà intellettuale mentre il comunicatore Mercurio si scontra con il guerriero Marte nella tua carriera e nel settore della reputazione. La paura che qualcuno possa approfittare del tuo lavoro e rubarti il ​​fulmine potrebbe metterti sulla difensiva. Le tue preoccupazioni possono o non possono essere giustificate. Per essere al sicuro e per sedare la tua ansia, potresti voler tenere le tue idee per te per ora.

Crescita personale / spiritualità: non puoi controllare cosa faranno gli altri. Tuttavia, puoi scegliere come consentire alle loro azioni di avere un impatto su di te. Cerca di ricordare che sei il padrone della tua mente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le vibrazioni della luna piena di ieri esercitano ancora un'influenza considerevole e richiedono una gestione delicata delle tue relazioni più strette. Dovrai stabilire un felice equilibrio tra dare e avere, specialmente con un Toro. Entrambi avete una forte personalità e siete più simili di quanto pensiate.

Amore / Amicizia: con il Sole in Toro e il disilluso Nettuno che si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni, il rossore potrebbe essere rosa con una storia d'amore. Non puoi fingere se non senti più l'amore. Questo potrebbe essere uno stato d'animo fugace. Domani potresti scoprire di aver valutato male la situazione e i tuoi sentimenti. Non lasciare che uno stato d'animo strano ti spinga a fare o dire qualcosa di cui potresti pentirti.

Carriera / Finanza: sei diventato un comunicatore magistrale a causa del lungo transito di Plutone attraverso il tuo regno mentale. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a dare uno sguardo approfondito al potere delle tue parole e al modo in cui influenzano le persone intorno a te. La tua volontà è indistruttibile e sei super persuasivo, ma stai usando questi poteri per sollevare o abbattere? È il momento ideale per rivedere e modificare i progetti di scrittura o perfezionare la tua presentazione per proposte e impegni di conversazione.

Crescita personale / spiritualità: un miscuglio tra Mercurio e Marte potrebbe metterti sulla difensiva. Non devi dimostrare la validità delle tue convinzioni. Se qualcuno non lo capisce, è su di loro.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua riposante dodicesima casa, avere tempo per te stesso è essenziale per il tuo benessere emotivo. Trova il tempo per una pausa di meditazione o un rilassante sonnellino. Trascorrere del tempo con uno Scorpione a bassa manutenzione può essere calmante.

Amore / Amicizia: Con il Sole in Toro in contrasto con il disilluso Nettuno nel tuo regno domestico, potresti sentirti scoraggiato per qualcosa che si svolge in casa. Non essere così veloce nel giudicare la situazione. Con Nettuno nel mix, non è probabile che sia quello che pensi. Mantieni una mente aperta e sappi che probabilmente non stai vedendo l'intera immagine. Potrebbe essere una storia completamente diversa domani.

Carriera / Finanza: il transito a lungo termine di Magistrale Plutone attraverso la tua casa di risorse fornisce tempo considerevole per costruire la tua fortuna. Plutone retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a rivedere completamente le tue finanze. Elimina le spese inutili e vendi o regala oggetti che non ti servono più. Eliminare il vecchio crea più spazio per l'abbondanza. Può sembrare controintuitivo, ma prende una pagina dalla natura. Qualsiasi giardiniere ti dirà che devi ridurre per incoraggiare una nuova crescita.

Crescita personale / spiritualità: non è da te essere agitato quando le cose non vanno secondo i piani. In genere sei piuttosto flessibile. Considera che una deviazione potrebbe essere il modo dell'Universo per evitare il disastro o indirizzarti verso qualcosa di più promettente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con gli amici sarà piacevole, a condizione che non ti aspetti che tutto vada secondo i piani. Un Toro può avere qualche sorpresa nella manica e un Acquario può rendere le cose più complicate di quanto dovrebbero essere.

Amore / amicizia: l' incertezza sui tuoi pensieri o sentimenti può e, forse, dovrebbe interferire con la comunicazione. Il testardo Sole in Toro che si scontra con il disilluso Nettuno può mettere in cattiva luce la tua vita amorosa. Non saltare alla conclusione sbagliata e presumere che la tua situazione sia peggiorata. Entro domani, potresti vedere le cose in modo diverso. Per ora, chiudi le labbra e presta molta attenzione a ciò che sta accadendo.

Carriera / Finanza: sei sicuramente entrato in potere durante il transito a lungo termine di Plutone attraverso il tuo segno. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a contemplare ciò che ti fa sentire magistrale e in controllo. È in grado di effettuare il cambiamento nel tuo mondo? O ti senti sicuro di poter gestire qualunque cosa la vita ti metta sulla strada? Elimina le false nozioni di potere. Concentrati sul possesso delle tue capacità e sull'affinamento dei tuoi punti di forza. Quando possiedi le capacità per sostenere la spavalderia, ti sentirai autenticamente potenziato.

Crescita personale / spiritualità: senti di essere equipaggiato per affrontare le grandi sfide della vita. Sono le piccole cose che spesso possono innervosirti. È il modo in cui l'universo ti mantiene umile e ti ricorda che sei un semplice mortale.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la Luna in Scorpione che transita in cima alla tua carta nautica, attirerai l'attenzione degli ammiratori e l'incoraggiamento delle persone che supportano i tuoi sforzi professionali. Per un'amicizia incondizionata, guarda un fedele Leone nella tua cerchia.

Amore / amicizia: una vibrazione irritante può influire sulla comunicazione mentre il comunicatore Mercurio si scontra con Marte testa calda. Non vuoi essere tagliente, ma sembra che non puoi fare a meno di dire quello che pensi. Scuse, scuse. Non ti piacerebbe se un amico o il tuo interesse amoroso dicessero qualcosa di cattivo per te. Sii gentile.

Carriera / Finanza: le questioni che coinvolgono denaro e possedimenti sono gestite al meglio con cura mentre il Sole in Toro si scontra con il losco Nettuno nella tua casa di beni. Se senti di non sapere cosa stai facendo, probabilmente non lo sai. Rivolgiti a una persona esperta per assistenza o lascia la questione a una data successiva. In uno o due giorni avrai più chiarezza e ti sentirai più sicuro di te.

Crescita personale / spiritualità: sei più un mistero che mai a causa del transito a lungo termine di Plutone attraverso la tua sfuggente dodicesima casa. Plutone retrogrado fino al 6 ottobre ti invita ad immergerti nell'autoesplorazione. Far brillare una luce sugli scheletri nel tuo armadio potrebbe rivelare che non sono così spaventosi come hai pensato che fossero. Usa questo tempo per fare pace con il passato e rivendicare il potere perduto, arreso e rubato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la luna in Scorpione che transita nella tua casa di esplorazione suscita un desiderio di avventura. Sarà emozionante sperimentare nuove immagini e suoni. Oggi, Toro e Acquario non saranno i tuoi migliori compagni di giochi. Fai invece progetti con un Leone amante del divertimento.

Amore / amicizia: a causa del transito a lungo termine di Plutone attraverso la tua casa di gruppi e amicizia, hai conosciuto alcuni individui piuttosto influenti, e talvolta nefasti. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a uno sguardo approfondito sull'effetto che i tuoi amici e le associazioni di gruppo hanno su di te. Usa questo tempo per reclamare il tuo potere da associazioni svantaggiate. Separali completamente se necessario. Le amicizie che ti influenzano in modo positivo dovrebbero essere rafforzate.

Carriera / Finanza: potresti sentirti un po 'insicuro di te stesso con il faticoso sole nel Toro nel tuo regno mentale in contrasto con il dubbio Nettuno nel tuo segno. Ciò potrebbe significare che ti sentirai insicuro riguardo alle tue idee e incerto sulle scelte che fai. Il feedback di un collega fidato potrebbe essere utile. Possono farti sapere se è solo un caso di nervosismo o se hai completamente perso la trama. Non stressarti. Tornerai in forma in men che non si dica.

Crescita personale / spiritualità: coltivare la fiducia in se stessi può spesso essere una danza di un passo avanti e due indietro. Ciò che conta è che continui a farlo finché non trovi il tuo ritmo.