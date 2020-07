Oroscopo di oggi 27 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 27 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua atmosfera giocosa e ottimista potrebbe essere dirottata da qualcuno (forse uno Scorpione meditabondo) che vuole trascinarti nel loro dramma emotivo. Avrai la colpa solo se questa interazione complica le cose per te e ti abbatte.

Amore / amicizia: le parole dolci possono fare molto per appianare le cose, ma se non c'è verità dietro ciò che viene detto, causerà più danni che benefici. Con un disordinato allineamento Venere / Nettuno che influenza la comunicazione, è allettante dire cose che non intendi. Solo perché è più facile dire cosa pensi che qualcuno voglia sentire non significa che dovresti. Allo stesso modo, non dovresti prendere adulazione o prendere a cuore le promesse più alte. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Carriera / Finanza: con un allineamento di supporto di Giove / Nettuno che influenza la tua vita professionale, l'ambizione e la compassione si fondono in un modo meraviglioso. Approfitta di un'opportunità per avanzare nella tua carriera che serve anche il miglior interesse degli altri. Può sembrare un'impresa impossibile, ma questo robusto supporto planetario lo rende possibile. In effetti, mettere i tuoi principi davanti alle tue ambizioni potrebbe aprire la porta a una nuova opportunità.

Crescita personale / spiritualità: con il comunicatore Mercurio che squarcia il guerriero Marte nel tuo segno, una delicata conversazione potrebbe colpire un nervo. Invece di scatenarti, prenditi un momento per capire perché stai avendo una reazione così forte.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sotto lo sguardo della luna del primo quarto, tendersi verso qualcuno a cui sei vicino (come uno Scorpione) potrebbe distrarti da una preoccupazione personale urgente. Prenditi cura dei tuoi affari prima. In questo modo, puoi dare a una persona bisognosa la tua totale attenzione.

Amore / amicizia: generoso e compassionevole potrebbe essere un modo per descrivere il tuo amico più caro. Con un armonioso allineamento di Giove / Nettuno che eccita la tua zona di amicizia, senti una connessione speciale con i tuoi amici, in particolare quelli che sono sulla tua lunghezza d'onda spirituale. Se stai cercando di espandere la tua cerchia sociale, essere coinvolto in un gruppo che riflette i tuoi interessi potrebbe aiutarti a connetterti con una persona compassionevole che vede il mondo come te.

Carriera / Finanza: la parola è che stai spendendo come un campione. Con Venere in volubili Gemelli e la tua zona di denaro che si scontra con l'illusoria Nettuno, non è probabile che otterrai il valore del tuo denaro. Potresti pagare in eccesso per eventi sociali o semplicemente spendere di più di quanto pensi. Sei più a filo del solito, quindi probabilmente non farai troppi danni. Tuttavia, non dovresti sprecare i tuoi soldi in cose frivole. Se il tuo acquisto non fornirà un valore a lungo termine, non è qualcosa su cui dovresti spendere soldi oggi.

Crescita personale / spiritualità: con un nervoso allineamento Mercurio / Marte in gioco, si potrebbe rivelare rabbia repressa o frustrazione. Continuare a negare i tuoi sentimenti non sarà utile. Possederli può aprire la porta alla risoluzione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: comunicare con gli altri e comprendere ciò che stai facendo è essenziale per portare a termine un compito. Riduci la voglia di immergerti senza avere tutti i dati di cui hai bisogno. Una chiacchierata con un Leone ben informato potrebbe riempire i tuoi spazi vuoti.

Amore / Amicizia: con un nervoso allineamento Mercurio / Marte che influisce sull'amicizia, potrebbe sorgere un disaccordo. Sotto questa influenza, la sensibilità di una persona potrebbe scontrarsi con i modi prepotenti dell'altra persona. Non puoi controllare ciò che il tuo amico fa o dice, ma puoi essere consapevole di come ti comporti. Se hai una lamentela, per ora potrebbe essere meglio presentarla. È meglio affrontare il problema quando l'atmosfera è meno volatile.

Carriera / Finanza: il tuo stile è decisamente eccentrico. È interessante nei tempi di inattività, ma non è sempre adatto alle impostazioni professionali. Con Venere nel tuo segno che quadra Nettuno, il tuo look potrebbe non apparire nel modo in cui pensi. Verifica che il tuo aspetto sia appropriato per il pubblico e l'ambiente. Se non sei sicuro del codice di abbigliamento, chiedi consiglio a un collega. A volte, devi seguire il programma e vestire la parte.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere più supporto per un sogno di quanto realizzi. Un benefattore potrebbe voler aiutarti a raggiungere quello che stai cercando. Allo stesso modo, un istituto finanziario potrebbe essere disposto a finanziare il tuo progetto. È tempo di esplorare le tue opzioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna del primo quarto nella tua divertente e civettuola quinta casa, ti stai divertendo un mondo. È bello, a condizione che una data o un intrattenimento non rovinino il tuo budget. Se i tuoi piani prevedono un Leo, assicurati che paghino la loro giusta quota.

Amore / amicizia: tutti hanno subito delusioni romantiche. Non c'è niente di speciale nella tua esperienza, quindi fai attenzione a non romanticizzare una perdita. Con Venere in Gemelli che si scontra con Neettuno in Pesci guidato dalla fantasia, la tua particolare storia d'amore diventa il cuore spezzato dei secoli. Taglialo fuori, Cancro. È tempo di lasciar andare il passato e diventare realisti sul tuo futuro romantico. La tua felicità può dipendere dalla tua volontà di smettere di raccontarti storie tristi e vecchie e aumentare di livello la tua narrativa sull'amore.

Carriera / Finanza: Parlare della tua mente potrebbe marchiarti come una testa calda grazie al loquace Mercurio nel tuo segno che si scontra con Marte abrasivo nella tua zona di carriera e reputazione. Se hai una lamentela legittima, è saggio scegliere le tue parole con cura. Fai attenzione a non confondere i tuoi sentimenti con i fatti. Attenersi a ciò che può essere verificato.

Crescita personale / Spiritualità: la spiritualità assume un significato più profondo quando tu e il tuo partner siete sulla stessa strada. È un momento eccellente per discutere delle tue convinzioni e scoprire dove si intersecano. I single potrebbero incontrare un potenziale partner in un luogo di culto o in un centro spirituale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: Un desiderio di familiarità e comfort può scontrarsi con il desiderio di perseguire nuovi obiettivi personali. Puoi riposare e annidare al contenuto del tuo cuore dopo aver completato ciò che hai deciso di fare. Cerca un Leone per l'incoraggiamento necessario per andare avanti.

Amore / Amicizia: Venere nel tuo settore sociale in contrasto con il malvagio Nettuno suggerisce che un evento potrebbe essere tutto fumo e specchi. Non essere troppo deluso se non all'altezza della pubblicità. Allo stesso modo, potresti essere deluso da qualcuno che hai idolatrato. Lascia che sia un promemoria che i piedistalli sono per le statue, non per le persone. Non importa quanto sia meravigliosa una persona, hanno anche fragilità umane. Devi prendere il grezzo con il liscio.

Carriera / Finanza: il visionario Nettuno che si allinea con Giove di buon auspicio nella tua zona di lavoro potrebbe apportare miglioramenti necessari alla tua vita lavorativa. Le ore extra che desideri, il turno che preferisci o il cambiamento delle condizioni di lavoro che desideri potrebbero essere le tue richieste. Potrebbe non accadere dall'oggi al domani, ma la tua richiesta potrebbe mettere in moto il cambiamento. Non sai mai chi potrebbe essere disposto ad aiutarti fino a quando non farai conoscere i tuoi desideri.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione per non essere in grado di espandere la tua vita in qualche modo può sorgere quando Mercurio strategico e Marte che si muovono appena si scontrano. L'impulso è quello di alimentare; tuttavia, si consiglia di rallentare e rivedere il piano.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: esprimere le tue emozioni può essere una sfida nel migliore dei casi. Ancora di più quando non sei sicuro di come ti senti. È allettante confidarsi con qualcuno (come uno Scorpione); tuttavia, può causare incomprensioni se non si è certi di alcune questioni.

Amore / amicizia: che giornata promettente per la tua vita amorosa! Un allineamento tra Giove e Nettuno nelle zone della tua vita sentimentale ti incoraggia a sognare in grande. Se accoppiato, un sentimento mistico di unità può aiutare a risolvere i problemi relazionali. Concentrarsi su ciò che funziona tra di voi è un ottimo punto di partenza. I single potrebbero incontrare qualcuno con cui sentono una connessione spirituale. Se il sentimento è reciproco, è qualcosa che vale la pena esplorare.

Carriera / Finanza: la tua popolarità è in aumento, in particolare nella tua cerchia professionale. Anche se non tutti sono felici di vederti brillare. Con Venere socievole nella tua zona di carriera che squarcia Nettuno, il tuo interesse amoroso o un collega intimo potrebbero diventare invidiosi di tutte le attenzioni dirette verso di te. Potrebbe essere meglio non mescolare la pentola. Non gongolare o annoiare tutti con i racconti delle connessioni che hai fatto e delle potenziali opportunità che ti si presentano. A volte, è meglio tenere le cose per te.

Crescita personale / spiritualità: l' impazienza nel determinare il cambiamento nel tuo mondo può essere irritante per qualcuno influenzato dalle tue scelte. Prima di andare avanti, controlla che le parti coinvolte siano a bordo con i tuoi piani.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna del primo trimestre che influenza le tue scelte, potresti rinunciare al tuo budget a favore di una pazzia per un piacere di breve durata. Attenersi al programma. Puoi sguazzare una volta raggiunto il tuo obiettivo. Non lasciare che uno Scorpione ti spinga a spendere troppo.

Amore / Amicizia: la sensibilità incontra la volontà mentre Mercurio si scontra con Marte nella tua zona di associazione. I sentimenti delicati possono essere feriti quando qualcuno spinge ad avere le cose a modo loro. Se sei sul lato ricevente, è saggio uscire dalla linea di tiro. Presentare una discussione seria per una data successiva. Se sei tu a cavalcare gli altri, rallenta il tuo tiro e considera le conseguenze delle tue azioni.

Carriera / Finanza: potresti sentirti scoraggiato se la tua professione non si allinea con ciò che ti appassiona di più. Un allineamento spigoloso tra Venere nella tua nona casa espansiva e Nettuno sfuggente nella tua zona di lavoro suggerisce che la routine quotidiana potrebbe essere noiosa se non stai facendo ciò che ami. Questa è una chiamata per contemplare il quadro generale e dove vuoi prendere la tua carriera da qui. Nel frattempo, trova un aspetto del tuo lavoro che ti piace e dai il massimo.

Crescita personale / spiritualità: un sogno per la tua casa o la vita familiare potrebbe essere realizzato. Mantieni la tua visione e cerca un'opportunità per fare il passo successivo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con il primo quarto di luna nel segno, sei super emotivo. Potresti essere particolarmente sensibile al modo in cui sei percepito dai superiori e dai colleghi professionisti. Sei sulla buona strada per costruire una solida relazione con un Leo. Non lasciare che l'ansia lo mini.

Amore / amicizia: il romanticismo non è tutto ciò che è fatto per essere. Con un stressante allineamento Venere / Nettuno che influenza le zone della tua vita sentimentale, sarai sicuramente deluso se ti aspetti troppo da un incontro romantico. Allo stesso modo, rimarrai disilluso se proietti qualità sulla data o sul compagno che non possiedono. Le tue opinioni sull'amore probabilmente non sono molto pragmatiche. Questo ti rende deluso quando la tua esperienza non è all'altezza dell'hype. È tempo di diventare realisti sull'amore.

Carriera / Finanza: sorgono tensioni e gli animi si infiammano quando Mercurio mentale si scontra con Marte volontario nella tua casa di lavoro. Il problema potrebbe riguardare l'incapacità di eseguire un'attività secondo le linee guida prescritte. Allo stesso modo, tu e un collega potreste avere idee contrastanti su come dovrebbe essere fatto un lavoro. Forse dovresti chiedere a una parte esterna di pesare?

Crescita personale / spiritualità: un po 'di perdono può fare molto per ripristinare la felicità. Il benevolo Giove che si allinea con il compassionevole Nettuno ti invita a smettere di giocare la colpa e il gioco della vergogna e trovare un modo per risolvere i problemi. Estendi il ramo d'ulivo e vedi cosa succede.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sotto lo sguardo della luna del primo quarto, il bisogno di riposo si scontra con il desiderio di avventura. Concediti un giorno o due per rilassarti e presto non avrai più voglia di andare. Perché non fare piani per fare qualcosa di eccitante con un Leo nei prossimi giorni?

Amore / amicizia: perché rovinare una relazione perfettamente decente tenendola fino a uno standard impossibile? Con Venere nella tua zona di scontro che si scontra con l'illusoria Nettuno, probabilmente non sei realistico su come funziona una relazione. Che la connessione sia romantica, platonica o professionale, potresti trovare un motivo per cui non è all'altezza dei tuoi rigorosi standard. Nessuna relazione è perfetta, quindi non sentirti male se il tuo ha i suoi difetti. Concentrati su ciò che funziona.

Carriera / Finanza: un buon auspicio allineamento Giove / Nettuno ti incoraggia a condividere la tua fortuna con i tuoi cari. Sarà bello sostenere un amico o un familiare. Non è necessario dare un grande contributo. Anche un piccolo atto può fare un'enorme differenza. Se sai che qualcuno sta lottando, non dare per scontato che ce la faranno bene. Sii la persona che riconosce la loro condizione e aiuta.

Crescita personale / spiritualità: agire su un desiderio urgente potrebbe sembrare la cosa da fare. Anche se potrebbe creare problemi se agisci senza pensare. Premi il pulsante Pausa per un giorno o due e vedi se l'impulso sta ancora premendo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: un'interazione superficiale non compenserà l'intensità emotiva che brami. Sotto lo sguardo della luna del primo quarto, si è tentati di accontentarsi di meno; tuttavia, non passerà molto tempo prima che tu scappi da qualcuno (come un Leone) che può soddisfare il tuo desiderio.

Amore / Amicizia: se senti l'amore, non puoi fare a meno di esprimerlo. Con il benevolo Giove nel tuo segno che aspira Nettuno trascendente, la tua gentilezza e compassione sono illimitate. Le cure che dai non passeranno inosservate. In effetti, può aprire la porta a una connessione più profonda e una comprensione reciproca più profonda. Sia che il tuo legame sia romantico o platonico, sarà migliorato quando lasci che la generosità e uno spirito premuroso dettino le tue azioni.

Carriera / Finanza: goderti un progetto a cui stai lavorando e capire come farlo correttamente non sono esattamente la stessa cosa. Con Venere appassionata in Gemelli e la tua zona di lavoro in conflitto con il creativo Nettuno in Pesci, il tuo amore per quello che stai facendo potrebbe portarti lungo il tuo eccentrico percorso. Prima di conoscerlo, ti sarai allontanato dal corso prescritto. Allo stesso modo, un'errata interpretazione delle istruzioni potrebbe creare problemi. Assicurati di aver capito cosa ci si aspetta prima di immergerti.

Crescita personale / spiritualità: non puoi negare di bramare l'eccitazione. Otterrai un'opposizione luna / Urano nelle tue zone di intrattenimento. Quindi, non dovresti fare storie quando qualcuno scuote le cose. Seguire la corrente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sotto lo sguardo della luna del primo quarto, vuoi che i tuoi risultati vengano riconosciuti. Se il tuo lavoro coinvolge un'altra persona (in particolare un Leone), non rubare il tuono. Mantenere relazioni armoniose con un collega dovrebbe essere la priorità.

Amore / Amicizia: controlla le tue spese prima di concederti una lussuosa data o una gita. Con Venere di lusso nella tua zona di romanticismo e intrattenimento che si scontra con il malvagio Nettuno, c'è la possibilità che non otterrai il valore dei tuoi soldi. Potrebbero esserci spese nascoste o qualcuno potrebbe ingannarti sui costi in questione. In alternativa, i tuoi sforzi per impressionare la tua data o il tuo partner potrebbero non produrre il profitto emotivo che ti aspetti. È una cattiva idea usare regali o vantaggi esclusivi per ottenere affetto.

Carriera / Finanza: con Giove di buon auspicio che aspira Nettuno creativo nella tua zona di guadagni, vale la pena mantenere la fiducia nelle finanze. Potrebbe esserci un benefattore segreto che lavora dietro le quinte per trasformare le cose a tuo favore. Anche se non ci fosse, agire come se l'Universo stesse cospirando per tuo conto potrebbe fornire il coraggio necessario per agire in un sogno. Mantieni la tua visione e preparati a fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: con un'opposizione luna / Urano sul tuo asse di casa / carriera, sviluppi inaspettati in una di queste aree potrebbero farti saltare in aria. Sfruttalo al meglio invece di perdere tempo lamentando una perdita di controllo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la luna del primo quarto porta il desiderio di avventura. Anche se prima di poter partire, dovrai allacciarti e finire ciò che hai iniziato. Se non lo fai, potrebbe innescare un dibattito tra te e qualcuno (forse un Leone) che si aspetta che tu segua.

Amore / Amicizia: solo perché sei gentile, non significa che sei cieco ai problemi. Sebbene con il benevolo Giove si allinei con il compassionevole Nettuno nel tuo segno, sei più disposto a perdonare e dimenticare. Dà un potente esempio di amore incondizionato. Nel perdonare gli altri, potresti anche essere in grado di perdonare te stesso per illeciti passati. Fai solo attenzione a non fare il santo o il martire. Lascia che la maturità e il buon senso dettino le tue azioni.

Carriera / Finanza: premi la pausa sulle decisioni relative alla tua casa, specialmente se riguardano la decorazione o l'acquisto di decorazioni per la casa. Con Venere alla ricerca della bellezza nel tuo regno domestico che si scontra con Nettuno confuso nel tuo segno, sei pronto a fare scelte di stile discutibili. Ciò che immagini sarà glamour potrebbe sembrare sfacciato. Anche se i tuoi gusti sono di tendenza, il tuo schema potrebbe non funzionare per il tuo posto. Devi amare lo spazio in cui vivi. In caso di dubbi, consulta un amico esperto di design.

Crescita personale / Spiritualità: Oh, le cose folli che tu e gli altri farete mentre l'opposizione luna / Urano influisce sulla comunicazione. Slittamento freudiano, forse? Anche tu potresti essere sorpreso di scoprire come ti senti davvero.