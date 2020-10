Oroscopo di oggi 27 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 27 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 27 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi sia Mercurio retrogrado che Venere entrano in Bilancia e creano un'opposizione con i pianeti natali dell'Ariete. Ti viene chiesto di considerare ciò di cui hai bisogno nella tua vita per essere più equilibrato. All'inizio potresti sentirti turbato e confuso dal ritorno di Mercurio in Bilancia, ma è una seconda possibilità per mettere in ordine le tue priorità e mettere le cose a posto nella tua relazione. Venere asseconda quel movimento. Puoi ottenere consigli di vita reale da un saggio Scorpione se semplicemente chiedi.

Amore / Amicizia: Venere governa la Bilancia e la settima casa delle relazioni impegnate e si muove in entrambe le energie oggi, attirando la tua attenzione sull'importanza della collaborazione nella tua vita. Anche Mercurio retrogrado arriva qui, dandoti un'altra possibilità di imparare lezioni che potresti aver bocciato a settembre. Non dormire durante la lezione questa volta. Scegli quella stella d'oro!

Carriera / Finanza: Vesta attiva la tua sesta casa di lavoro e si scontra con Marte, bloccando efficacemente l'espressione dell'energia maschile dentro e intorno al tuo lavoro. Potresti avere difficoltà ad andare avanti o andare avanti oggi. Potrebbe essere difficile portare avanti i progetti. Non preoccuparti, passerà e presto avrai di nuovo il pedale sul metallo.

Crescita personale / spiritualità: quando qualcuno vuole confidarti qualcosa e ti chiede di mantenere un segreto, assicurati di poter onorare la sua richiesta prima di dire di sì.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, entra oggi nella graziosa Bilancia concentrandoti sull'importanza delle relazioni, dell'arte e della bellezza nella tua vita. Attiva la cura di sé, la salute e il benessere nel tuo grafico. Esplora i modi in cui puoi essere più gentile con te stesso, comprese le abitudini o le routine che supportano uno stile di vita più sano. Venere ama essere coccolata, ma ha anche un'anima d'acciaio a cui puoi attingere per attuare il cambiamento. Invita uno Scorpione a pranzo nel parco. Puoi fare una passeggiata e goderti la natura e la buona compagnia contemporaneamente.

Amore / Amicizia: Vesta attiva la tua quinta casa di amore e passione e si armonizza con Saturno, creando una serietà di intenti che ti permette di realizzare i tuoi obiettivi. Anche se questo potrebbe non sembrare romantico, affronta le basi di qualsiasi buona relazione. Tutti richiedono sforzo, concentrazione, impegno e lavoro per durare e prosperare.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado entra in Bilancia oggi e attiva la tua sesta casa di lavoro. Anche se inizialmente potresti sentirti turbato o addirittura confuso da questo transito, stai ricevendo una seconda possibilità per mettere in ordine le tue priorità di lavoro e per fare le cose per bene. Se qualcosa è andato di traverso a settembre, hai la possibilità molto reale di un rifacimento che si traduca in successo questa volta.

Crescita personale / spiritualità: se hai problemi a dormire, non combatterli. Alzati e fai qualcosa di tranquillo e creativo finché il sonno non ti chiama di nuovo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, è retrogrado e oggi torna nella Bilancia, attivando creatività e passione nel tuo tema e dandoti l'opportunità di rivedere e possibilmente rifare qualcosa di importante, qualcosa che potrebbe essere andato di traverso a settembre. All'inizio potresti sentirti instabile, confuso e un po 'disorientato mentre questo transito entra in vigore, ma presto ti allineerai con l'energia e la userai per chiarire le tue priorità. Una Vergine sta vivendo un'esperienza simile. Considera l'idea di prendere un caffè e di parlarne con qualcuno che capisce cosa stai passando.

Amore / Amicizia: Venere si muove oggi in Bilancia, facendo luce sull'importanza delle relazioni e focalizzando l'attenzione sulla tua partnership. Venere in Bilancia è gentile, premurosa e romantica piuttosto che appassionata, e ti permette di vedere tutti i lati di una situazione e rende più facile scendere a compromessi se hai raggiunto una situazione di stallo con la tua amata.

Carriera / Finanza: La Luna dei Pesci attiva la tua decima casa di carriera e successo ed è il sestile del potente trio di Giove, Plutone e Marte. Hai così tanta energia che inonda la tua vita professionale oggi che può effettivamente essere travolgente. Calmati e decidi cosa è più importante da realizzare e poi concentrati su quello.

Crescita personale / spiritualità: a volte hai solo bisogno di una fuga dalla routine e dalla routine quotidiana. Non c'è niente di sbagliato nel prendersi un po 'di tempo libero all'inizio della settimana.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: oggi, la casa e la famiglia sono attivate nella tua carta sia da Mercurio retrogrado che da Venere che si muove in Bilancia. Mercurio ti dà la possibilità di rivedere e occuparti di cose che potrebbero essere cadute nel dimenticatoio a settembre durante la sua scansione iniziale in questo settore del tuo grafico. Venere trasforma la sua grazia ed estetica nel tuo nido e ti invita a creare bellezza, armonia ed equilibrio nella tua casa. Un Pesci creativo ha un'idea innovativa da condividere con te.

Amore / Amicizia: La Luna dei Pesci è in sestile il trio di potere dei pianeti nella tua settima casa di collaborazione oggi, a turno con Giove, poi Plutone e infine Saturno. C'è così tanta energia in questo settore della tua classifica che è difficile decidere su quale canzone ballare. Fidati del tuo intuito e dell'Universo per rendere ovvio tutto ciò di cui hai bisogno e poi gestiscilo nel momento.

Carriera / Finanza: Marte nella tua decima casa della carriera si scontra con Vesta oggi, provocando il blocco dell'energia maschile e una sensazione generale di impotenza. Non permettere che la frustrazione ti renda aggressivo. Essere pazientare; questa energia passerà presto e sarai in grado di portare avanti i tuoi progetti quando lo farà.

Crescita personale / spiritualità: potresti fare gli straordinari per tenere insieme qualcosa che ha davvero bisogno di andare in pezzi. E se ti lasciassi andare? Dallo allo Spirito e confida nel risultato.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la grande notizia di oggi è che sia Mercurio retrogrado che Venere si spostano in Bilancia e attivano la tua terza casa di comunicazione, apprendimento e viaggi brevi. Mercurio ti dà la possibilità di rifare, rivedere e occuparti di cose che potrebbero essere andate di traverso a settembre durante il suo primo passaggio in Bilancia. Venere mette in luce l'importanza delle relazioni e aiuta a migliorare la tua capacità di connetterti con gli altri. Se c'è un Ariete con cui volevi parlare, oggi è il giorno ideale per connetterti.

Amore / Amicizia: la romantica Luna dei Pesci illumina la tua ottava casa di intimità ed è oggi il sestile Giove, Plutone e Saturno. È un sacco di energia concentrata sulla tua vita amorosa! Presta attenzione ai tuoi sentimenti e affronta le cose nel momento. Tutti questi transiti aumentano la tua intuizione, quindi ascolta quando parla.

Carriera / Finanza: Saturno attiva la tua sesta casa di lavoro e si armonizza con Vesta nella tua seconda casa degli affari materiali, sottolineando la tua disciplina, il tuo scopo e la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi attraverso il duro lavoro. Lo sforzo viene ricompensato e alla fine della giornata puoi rilassarti e sentirti bene per ciò che hai realizzato.

Crescita personale / spiritualità: se le cose importanti stanno cadendo nel dimenticatoio, crea un programma e un elenco per aiutarti a rimanere in cima alle cose in modo tempestivo. Resta organizzato e lo stress si attenuerà.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, è retrogrado e si unisce a Venere per spostarsi in Bilancia oggi. Potresti sentirti un po 'instabile, disorientato e fuori posto mentre questi transiti si spostano. Una volta che Mercurio rientra nel segno in cui si trovava a settembre, hai la possibilità di rivedere le cose e mettere in ordine le tue priorità. Venere pone l'accento sull'importanza delle relazioni e sulla capacità di vedere tutti i lati di un problema o situazione. Se hai lottato con il compromesso, un Sagittario può aiutarti in questo.

Amore / Amicizia: la romantica Luna dei Pesci attiva la tua settima casa di collaborazione ed è oggi il sestile Giove, Plutone e Saturno. È sicuro dire che le tue relazioni impegnate diventeranno un punto focale nel corso della giornata. La tua intuizione è aumentata da questi transiti, quindi fidati del tuo istinto quando ti parla oggi.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado si sposta in Bilancia e attiva la tua seconda casa degli affari finanziari. Questo transito ti dà la possibilità di correggere eventuali passi falsi che potrebbero essersi verificati a settembre durante il primo transito di Mercurio attraverso questa casa. Presta attenzione alle tue finanze e apporta le correzioni necessarie per rimettere le cose a posto.

Crescita personale / spiritualità: trova il tempo per attività divertenti e cose che ti portano gioia e gioia. Se la tua vita è squilibrata, soffrirai. L'idea che gli adulti possano fare a meno del gioco è pericolosa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Venere, si sposta oggi in Bilancia e attiva la tua prima casa del sé, così come Mercurio retrogrado. Venere evidenzia la tua attrattiva e attira l'attenzione su di te, quindi preparati a essere al centro dell'attenzione. Mercurio retrogrado ti dà la possibilità di dare un'altra occhiata alla tua autostima e fiducia e affrontare tutto ciò che ti fa ancora sentire meno che favoloso su chi sei. Chiedi a un'altra Bilancia un consiglio sulla moda e migliora il tuo gioco.

Amore / Amicizia: Vesta si scontra con Marte nella tua settima casa di collaborazione, bloccando l'energia maschile e creando un arresto temporaneo. Usa il tempo tranquillo per riflettere sulla tua relazione e se sta funzionando bene o ha bisogno di una messa a punto. Le relazioni sono cose viventi che hanno bisogno di essere nutrite e nutrite regolarmente.

Carriera / Finanza: La Luna dei Pesci attiva la tua sesta casa di lavoro ed è oggi il sestile Giove, Plutone e Saturno. Probabilmente seguiranno ottimismo, maturità e profondità di percezione per quanto riguarda il tuo impiego, lavoro, colleghi e datori di lavoro. Presta attenzione al tuo intuito e confida nell'intuizione che ti porta.

Crescita personale / spiritualità: prenditi il ​​tuo tempo e rifiuta di essere affrettato. È facile lasciarsi prendere dall'iperattività del mondo che ti circonda, ma poi perdi dettagli importanti. Rallenta in modo da essere pienamente presente e in grado di assorbire tutto. Solo perché la vita gira a velocità di curvatura non significa che devi farlo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la Luna dei Pesci è il sestile del tuo pianeta dominante, Plutone, aumentando la tua intuizione e approfondendo la tua capacità di vedere attraverso la superficie delle persone e delle situazioni e andare direttamente al cuore delle cose. Venere si muove oggi in Bilancia così come Mercurio retrogrado, e attivano la tua dodicesima casa degli affari mistici. Sei come una grande parabola satellitare, in grado di raccogliere informazioni e vibrazioni da ogni direzione. Fai una passeggiata nella natura con un Toro se le cose diventano travolgenti. La loro energia ti radicherà e madre natura ridurrà automaticamente la carica energetica che stai trasportando.

Amore / amicizia: Vesta attiva la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali e si scontra con Marte oggi. Questo crea un blocco dell'energia maschile che rende difficile andare avanti o fare qualcosa. Se hai fatto piani sociali per questa sera, è probabile che finirai per annullarli perché la voglia di uscire sarà svanita.

Carriera / Finanza: il sestile tra Saturno e la Luna in Pesci è ottimo per gli affari, così come l'energia armoniosa tra Saturno e Vesta. L'autodisciplina, lo scopo e il duro lavoro ti consentono di realizzare gli obiettivi e tagliare il traguardo con la vittoria.

Crescita personale / spiritualità: quando arrivi a un bivio e non riesci a capire quale direzione prendere, calma la mente e senti la tua strada. Un modo ti sembrerà leggero, luminoso e ti farà cenno di andare avanti. L'altro no.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna congiunta a Nettuno nella tua quarta casa di casa e famiglia, le arti domestiche sono evidenziate, e qualsiasi cosa tu faccia oggi intorno al tuo focolare e alla tua casa conterrà un leggero scintillio e una dose di magia. Invita una Bilancia a unirsi a te per cena a casa tua e la giornata finirà con lo stesso tipo di gioia con cui è iniziata.

Amore / Amicizia: Mercurio retrogrado e Venere entrano entrambi in Bilancia e nella tua undicesima casa di amici e incontri sociali oggi. Le persone con cui esci e il modo in cui trascorri il tuo tempo libero sono in fase di revisione mentre Mercurio fa un altro passaggio, evidenziando cose che ti sei perso o trascurato durante la sua prima visita a settembre. Venere sottolinea l'amore che condividi con la tua tribù e quanto la famiglia trovata significhi per te. Non fa mai male ricordarselo.

Carriera / Finanza: uno stellium di pianeti in Capricorno attiva oggi la tua seconda casa degli affari materiali e sestile la Luna dei Pesci. Questo transito evidenzia la tua fortuna, la tua capacità di vedere sotto la superficie, nel cuore delle questioni finanziarie, e aggiunge un elemento di cautela al modo in cui ti impegni con le tue finanze.

Crescita personale / spiritualità: come segno mutevole hai difficoltà a prendere una decisione. Sei trascinato tra due possibilità, il che può essere frustrante. Esci dai tuoi pensieri e nota come risponde il tuo corpo, quindi avrai una risposta chiara.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la Luna in Pesci sestile Saturno, il governatore della tua carta, e anche Giove e Plutone, che attivano la tua prima casa del sé. Un raggio laser è focalizzato su come ti senti riguardo a te stesso, su come ti proietti nel mondo. Questo è un tema in corso per voi quest'anno e oggi rivela un altro livello. Il sestile di Giove evidenzia ciò che ami e apprezzi, Plutone ti consente di approfondire il processo e Saturno ti dà la forza e la fermezza per continuare ad andare avanti. Troverai il feedback di uno Scorpione perspicace e utile.

Amore / Amicizia: Vesta si scontra con Marte oggi, il che può ostacolare l'energia maschile. A sua volta, questo mette il pepe su qualsiasi tipo di sfrigolio, quindi il romanticismo bollente è probabilmente fuori dal quadro. Puoi, tuttavia, ottenere informazioni più approfondite su come gli archetipi maschili e femminili influenzano te e le tue relazioni.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado si sposta in Bilancia attivando oggi la tua decima casa di carriera e successo, così come Venere. Venere sottolinea ciò che ami del tuo lavoro. Mercurio retrogrado porterà alla luce tutto ciò di cui hai ancora bisogno, tutto ciò che hai trascurato a settembre durante la sua prima scansione in questo settore della tua carta.

Crescita personale / spiritualità: tieni presente che i semi che pianti si trasformeranno nel giardino che coltivi e nel raccolto che raccogli. Quell'azione che sembra insignificante avrà un impatto maggiore col passare del tempo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Mercurio retrogrado e Venere si muovono oggi in Bilancia, attivando la tua nona casa di espansione, avventura e mente superiore. Mercurio sta coprendo lo stesso territorio che copriva a settembre, dandoti la possibilità di cambiare o di rimediare a tutto ciò che ti sei perso la prima volta. Venere amplia la tua prospettiva e ti incoraggia a uscire dalla routine e andare a fare qualcosa di nuovo. Invita un Sagittario a unirsi a te mentre intraprendi una nuova avventura.

Amore / Amicizia: Vesta attiva la tua ottava casa di intimità e si scontra con il lussurioso Marte oggi, bloccando l'energia maschile. Poiché è un ingrediente necessario per il romanticismo del miglior tipo, è probabile che non avrai bisogno di accendere le candele o versare il vino stasera. L'energia maschile non ha nulla a che fare con il genere in cui ci identifichiamo. È yang, energia calda; l'energia femminile è yin, fredda energia. Entrambi vivono dentro di noi ed entrambi sono necessari per un incontro appagante.

Carriera / Finanza: La Luna dei Pesci illumina la tua seconda casa degli affari materiali ed è oggi il sestile Giove, Plutone e Saturno in Capricorno. È il giorno ideale per rivedere come ti senti riguardo alla tua realtà materiale e per cambiare qualcosa se ha bisogno di essere cambiato.

Crescita personale / spiritualità: inizia a pensare a nuovi modi per celebrare festività ed eventi speciali in modo che le festività possano ancora verificarsi quest'anno. È importante mantenere viva la gioia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna dei Pesci attiva la tua prima casa del sé e dei sestili Giove, Plutone e Saturno, alimentando il tuo idealismo, abilità psichiche e maturità. La luna si armonizza anche con i tuoi pianeti natali in Pesci, aumentando la tua sensibilità, intuizione e creatività. Il mondo ha bisogno di ciò che hai da offrire, quindi esci di casa e nel mondo per condividere le tue vibrazioni, far brillare la tua luce e sollevare le persone. Invita uno Scorpione a unirsi a te e la giornata diventerà ancora più gratificante.

Amore / amicizia: Vesta attiva la tua settima casa di collaborazione e si scontra con il vigoroso Marte, bloccando l'energia maschile e smorzando la libido. Probabilmente non riavrai indietro la tua sexy mentre questo transito è in gioco, ma non preoccuparti. Invece, concentrati su un tema di relazione diverso mentre Mercurio retrogrado e Venere entrano entrambi in Bilancia ed evidenziano la tua ottava casa di misteri nascosti; è possibile una connessione più profonda tramite la comunicazione.

Carriera / Finanza: le risorse condivise sono sottolineate nel tuo grafico oggi da Venere e Mercurio retrogrado che entrano in Bilancia e nella tua ottava casa. I progetti e i conti comuni beneficiano di una revisione mentre questo transito è in atto. Tutto ciò che hai trascurato a settembre durante il primo passaggio di Mercurio verrà probabilmente alla luce durante questo transito.

Crescita personale / spiritualità: sebbene sia allettante concentrarsi su ciò che hai perso, porterà solo più o meno lo stesso. Rivolgi la tua attenzione a ciò che desideri manifestare invece di ciò che non vuoi manifestare.