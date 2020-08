Oroscopo di oggi 28 agosto 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 28 agosto 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in cima alla mappa, tutti gli occhi sono su di te. Sei nato per momenti come questo, quindi non c'è dubbio che riuscirai a ottenere una performance impeccabile. Una figura influente (forse un Capricorno) rimarrà colpita da ciò che vede.

Amore / Amicizia: con la luna che incontra i pianeti nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di carriera, la tua attenzione è sulle preoccupazioni professionali. Di conseguenza, potresti non avere molto tempo per la tua vita amorosa o per socializzare. Ci vogliono solo un paio di minuti per inviare a qualcuno un messaggio di testo per fargli sapere che stai pensando a lui. Non sei mai troppo occupato per restare connesso.

Carriera / Finanza: mentre il sole nella produttiva Vergine e nella tua zona di lavoro si oppone al nutrimento di Cerere, i tuoi bisogni personali potrebbero non essere riconosciuti mentre incanalerai tutto il tuo tempo e le tue energie per portare a termine un lavoro. Se questo è diventato il tuo modus operandi, potresti scoprire di non essere in contatto con le tue esigenze. Di conseguenza, la tua salute potrebbe risentirne o potrebbe insorgere depressione. Prendi l'abitudine di controllare e ascoltare la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito. Ti diranno di cosa hanno bisogno.

Crescita personale / spiritualità: ciò che accade nella tua carriera è il risultato di tutto ciò che impari e dei principi spirituali che metti in gioco. Ciò a cui dedichi la tua mente plasma la tua esperienza. Se stai lottando, è tempo di aggiornare le tue convinzioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: indipendentemente dal campo in cui lavori o dai tuoi interessi, sei determinato a raggiungere lo status di esperto. Se sei già lì, datti da fare per mostrare al mondo quello che sai. Un Capricorno sofisticato troverà la tua saggezza impressionante.

Amore / Amicizia: Poiché il Sole Vergine si oppone al custode Cerere nella tua undicesima casa comune, mettere l'amicizia o la tua vita sociale al primo posto può significare che i tuoi desideri personali non vengono soddisfatti. Allo stesso modo, troppa concentrazione su te stesso (e sulla tua vita amorosa) e troppo poco sull'amicizia possono lasciarti senza le connessioni amorevoli e di supporto di cui hai bisogno. Non deve essere tutto o niente. Sarai più felice se troverai il tuo punto debole tra la cura di te stesso e la coltivazione dell'amicizia.

Carriera / Finanza: la tua brillantezza risplende mentre l'ambiziosa Luna Capricorno si allinea con Urano, creatore del cambiamento nel tuo segno. Sai esattamente cosa serve per fondere i modi tradizionali di fare affari con idee fresche e creative. Non è qualcosa che le persone normalmente si aspettano da te; tuttavia, in questi giorni, stai uscendo dagli schemi e stabilendo le tendenze. Alcuni dei tuoi colleghi potrebbero aver bisogno di un momento per aggiornarsi.

Crescita personale / spiritualità: quando ti aggrappi a un sistema di credenze che risuona con te, sei tutto dentro. Tuttavia, è saggio mantenere una mente aperta riguardo a punti di vista alternativi. Non c'è niente di più preoccupante di un toro dogmatico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non puoi essere tutto per tutte le persone. Trascorrere del tempo di qualità con qualcuno (come una Vergine) richiederà di dare la priorità ai propri affari. Non sarà sempre così difficile mantenere a galla tutte le tue relazioni e responsabilità. Fai del tuo meglio per ora.

Amore / Amicizia: la luna che incontra i pianeti nel Capricorno terrestre e la tua casa di intimità conferisce un'intensità enorme alle connessioni emotive e agli incontri sessuali. Aggiungi il risvegliatore Urano al mix e potresti sentire qualcosa che non hai mai provato prima. Questo potrebbe essere il tipo di eccitazione che dà significato alla tua vita. Queste non sono le tue emozioni standard, quindi potrebbero non essere disponibili nella confezione che ti aspetti. Mantieni una mente aperta.

Carriera / Finanza: con un'opposizione sole / Cerere in gioco, potrebbe sorgere un conflitto tra le tue responsabilità personali e professionali. Dare il tuo lavoro (o un capo bisognoso) ciò di cui hai bisogno potrebbe significare che non hai tempo o energia per gestire gli affari di casa e famiglia. Allo stesso modo, un'eccessiva concentrazione sulla tua vita personale potrebbe far credere ai superiori che non ti importa della tua carriera. Non esiste una risposta giusta o sbagliata. Sta a te decidere dove si trovano le tue priorità.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Mercurio suggerisce che non dovresti sottovalutare il valore della buona vecchia conversazione. Prendi il telefono invece di mandare un messaggio a un parente o un membro della tribù prescelta. Potresti avere più da condividere di quanto pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: brami la compagnia e ti senti attratto dalla collaborazione, ma a volte puoi trovare l'energia di altre persone (come un Capricorno prepotente) travolgente. Stai alla ricerca di qualcuno che ti tratti da pari e rispetti i tuoi punti di forza.

Amore / Amicizia: con la luna che entra in contatto con i pianeti nel Capricorno serio e nella tua zona di collaborazione, le vibrazioni relazionali possono essere piuttosto intense. Un cenno del capo imprevedibile di Urano nel tuo settore sociale può aiutare ad alleggerire l'atmosfera. Trascorrere del tempo con gli amici (da soli o con il tuo partner) potrebbe essere un gradito sollievo, soprattutto se fai qualcosa che normalmente non faresti. I single potrebbero essere attratti da una persona matura e responsabile che pensa fuori dagli schemi.

Carriera / Finanza: lo studio, la ricerca e la pianificazione del quadro generale possono nutrire il tuo cuore e la tua mente. Il Sole in Vergine che si oppone a Cerere nella tua casa di istruzione superiore suggerisce che potresti avere difficoltà a integrare ciò che impari e usare le tue conoscenze in modi pratici. Affrontare i dettagli del tuo lavoro e le sue attività impegnative potrebbe non essere molto stimolante; tuttavia, è una parte necessaria del programma ed è qui che la tua attenzione potrebbe essere più necessaria ora.

Crescita personale / spiritualità: sei un cercatore, quindi è naturale che ti senti nutrito dalla saggezza spirituale. Tuttavia, deve essere abbastanza pratico da essere applicato nella tua vita quotidiana. Dopotutto, vivi sulla terra, non nell'etere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo desiderio di prosperità è la forza trainante di tutto ciò che fai. Ecco perché dai il massimo quando sei al lavoro. Un innovatore nella tua cerchia professionale (forse un Toro) potrebbe prenderne atto e aiutarti a ottenere ciò che stai cercando.

Amore / amicizia: con Cerere nella tua zona di intimità, il sesso può essere un veicolo per sentirsi nutrito e convalidato. Un'opposizione del casto sole in Vergine suggerisce che la tua autostima potrebbe subire un colpo se il tuo interesse amoroso non riesce a rispondere ai tuoi desideri. C'è molto di più per te oltre al sex appeal. Fai attenzione a non fare della desiderabilità la misura di chi sei. Affinché una relazione vada lontano, avrai bisogno di qualcosa di più della semplice chimica. Lavora per migliorare la tua connessione fuori dalla camera da letto.

Carriera / Finanza: sei in modalità ape operaia mentre la luna contatta i pianeti nel laborioso Capricorno. Possiedi la pazienza e la perseveranza necessarie per portare a termine il tuo lavoro. È un ottimo momento per organizzarsi e riprendere le attività di routine. I superiori potrebbero essere impressionati quando trovi un modo innovativo per fare le cose. Puoi ringraziare un cenno del capo inventivo Urano per aver fornito idee stimolanti.

Crescita personale / spiritualità: se hai intenzione di bruciare la candela ad entrambe le estremità, non puoi permetterti di trascurare la cura di te stesso. Controlla che le tue routine di fitness, dieta e riposo supportino la produttività e la salute ottimale.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non sottovalutare il valore di progetti, hobby, sport e giochi furbi. Il gioco può fornire tutti i tipi di idee stimolanti che alimentano la creatività sul lavoro. Sarà divertente fare qualcosa di ricreativo con un Capricorno che condivide i tuoi interessi.

Amore / Amicizia: i bisogni personali sono in conflitto con le richieste di relazione poiché il Sole Vergine, critico, si oppone a coltivare Cerere nella tua casa di collaborazione. Qualcuno potrebbe risentirsi di dover provvedere a un partner che è diventato troppo bisognoso e co-dipendente. Non è un bell'aspetto e non crea una relazione sana e felice. Le vergini single possono compromettere la propria felicità credendo che una relazione li completerà. Sia in coppia che single, è importante ricordare che la tua felicità è dentro di te.

Carriera / Finanza: con la luna che entra in contatto con i pianeti nel laborioso Capricorno e nella tua zona creativa, farai uno sforzo enorme per mettere in pratica i tuoi doni. Il sostegno del genio Urano e dell'intelligente Mercurio nel tuo segno può aiutarti ad affrontare i tuoi compiti in modo creativo. Il giro unico che metti su ciò che fai sarà impressionante. Anche le attività più banali trarranno beneficio dalla tua capacità di pensare in modo creativo e mettere in atto nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: puoi imparare molto da qualcuno che sfida i paradigmi esistenti e pensa fuori dagli schemi. Potrebbe ispirarti a fare un cambiamento in una direzione nuova ed eccitante.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: nella tua vita personale e sul lavoro, l'impulso di occuparti degli altri può essere difficile da resistere. Non tutti (come una Vergine indipendente) apprezzeranno le lunghezze che fai. Perché non reindirizzare la tua attenzione alla persona che ne ha più bisogno? Tu!

Amore / Amicizia: con la luna che entra in contatto con i pianeti nel Capricorno responsabile e nel tuo regno domestico, non c'è niente che non farai per garantire il comfort e la stabilità della tua famiglia e dei membri della tribù prescelta. Garantire la vita sul fronte interno è la priorità numero uno. Puoi essere super intenso nel rimettere in forma la tua vita personale. Per alcuni può essere prepotente. Sappi quando rilassarti.

Carriera / Finanza: poiché il sole in Vergine nel tuo regno dietro le quinte si oppone al nutritore Ceres nella tua zona di lavoro, potresti sentire che lo sforzo che fai per supportare i colleghi e garantire che i loro bisogni siano soddisfatti passa inosservato. Fare la madre in ufficio può essere un lavoro ingrato. Potresti essere dato per scontato quando svolgi abitualmente compiti che vanno al di là dei compiti assegnati. Salva le cure materne per gli amici, la famiglia e coloro che ti apprezzano.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Capricorno che si allinea con il risvegliatore Urano e l'abile Mercurio, la meditazione e altre pratiche contemplative potrebbero fornire intuizioni illuminanti. I tuoi sogni potrebbero anche essere una fonte di rivelazione. Prendi nota di questi download, poiché potrebbero essere molto istruttivi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: nella tua vita personale e nel tuo mondo professionale, hai bisogno di un team di individui simpatici e di supporto (come una Vergine) che ti sostengano e svolgano ruoli importanti nella tua vita. Fai qualcosa per promuovere la comunità e la felice interdipendenza.

Amore / Amicizia: L' amicizia, la tua vita sociale, i bambini e il romanticismo possono essere in contrasto poiché il Sole Vergine nella tua undicesima casa comune si oppone al prendersi cura di Cerere. Trascorrere del tempo con i bambini o andare a un appuntamento divertente sono alcune delle cose che ti nutrono ora e, quindi, possono attirare gran parte della tua attenzione; tuttavia, è anche importante che tu faccia parte di una rete di assistenza più estesa. Assicurati di curare adeguatamente tutte le relazioni che ti supportano.

Carriera / Finanza: con la luna che entra in contatto con i pianeti nel Capricorno disciplinato e nel tuo regno mentale, sarai nella zona con la scrittura, la ricerca e la condivisione delle tue idee con gli altri. I cenni di Mercurio e Urano nelle zone di collaborazione suggeriscono che è una giornata eccellente per lavorare con un partner o un team su un grande progetto. Lo scambio di energia e informazioni sarà entusiasmante e ti aiuterà a concretizzare le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: è intelligente ampliare la gamma di attività che nutrono il tuo spirito. Anche le attività salutari possono perdere i loro benefici se ci si affida troppo a loro. Cerca nuovi modi per sentirti bene.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei nella zona con questioni di lavoro e denaro. Quindi, sei molto produttivo e fai mosse intelligenti. Ricordare a te stesso perché stai cercando quello che stai cercando può aiutarti a rimanere in pista. Cerca la guida di una Vergine saggia se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: con Marte, Eris e Chirone nella tua zona romantica, il rifiuto e le delusioni passate possono colorare la tua visione e il modo in cui persegui l'amore. Fai attenzione che le tue ferite non ti spingano ad essere troppo aggressivo. Puoi andare forte quando c'è qualcosa che stai cercando di dimostrare. Sii consapevole del tuo dolore, ma non lasciarlo chiamare i colpi con appuntamenti e relazioni.

Carriera / Finanza: con il produttivo sole in Vergine nella tua zona di carriera, stai solo perseguendo i tuoi interessi professionali. Un'opposizione a prendersi cura di Cerere nel tuo regno domestico suggerisce che le relazioni familiari e domestiche potrebbero soffrire a causa della tua ambizione. Allo stesso modo, puoi essere così preso dal prendersi cura dei tuoi cari da trascurare la tua carriera. Sei una persona piuttosto flessibile. Puoi bilanciare l'attenzione che dai a entrambe le aree a condizione di non compensare eccessivamente e di cercare di fare troppo.

Crescita personale / spiritualità: in questi giorni, la ricerca della sicurezza materiale è la tua impostazione predefinita. Verifica che le tue azioni e aspirazioni siano allineate con i tuoi valori fondamentali. Non mettere da parte l'integrità mentre insegui ciò che desideri.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nel segno, i tuoi stati d'animo cambiano come il tempo. È perché sei profondamente sensibile a tutto ciò che accade intorno a te. È bene acquisire nuove informazioni, specialmente da una Vergine ben informata. Potrebbe cambiare il tuo punto di vista.

Amore / Amicizia: la tua autostima riceve una spinta dalla luna che entra in contatto con i pianeti nel tuo segno. Un occhiolino dall'inventivo Urano nella tua zona di vita amorosa suggerisce che sei pronto a cambiare le cose e fare qualcosa di eccitante. Un appuntamento urgente con il tuo partner potrebbe essere molto più divertente che stare a casa. Se single, qualcuno eccentrico e imprevedibile potrebbe attirare la tua attenzione. perché non provare qualcosa di nuovo?

Carriera / Finanza: il desiderio di nutrire parole di approvazione può essere un ostacolo alla tua crescita. Con il Sole Vergine nella tua nona casa in espansione che si oppone a Cerere, potresti essere riluttante a diramarti in una nuova direzione se non ricevi la convalida che desideri. La ricerca di Mi piace sui social media può essere altrettanto fonte di distrazione. Cosa faresti se nessuno ascoltasse le tue idee o monitorasse le tue mosse? Qui sta la guida di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: una discussione con un insegnante, un mentore o una guida spirituale potrebbe essere molto illuminante. Potrebbe verificare ciò che sai e anche fornire informazioni nuove e illuminanti. Rendi prioritario entrare in contatto con una persona saggia di cui ti fidi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: poiché ti senti più emotivo del solito, puoi tenere nascosti i tuoi veri sentimenti. Non importa quanto ci provi, è probabile che una Vergine percettiva capisca quello che stai attraversando. Potresti essere felice che si preoccupino abbastanza da essere curiosi.

Amore / amicizia: una conversazione con qualcuno a cui tieni può diventare profonda e molto rivelatrice mentre la luna, l'espressivo Mercurio e l'illuminante Urano si allineano nelle tue case di emozione. Potrebbero essere condivise cose che tu o l'altra parte terreste normalmente per voi. Questo tipo di intimità può fare molto per costruire la fiducia tra di voi. Può anche essere incredibilmente catartico aprirsi su qualcosa che hai tenuto chiuso dentro.

Carriera / Finanza: con il custode Cerere nella tua seconda casa materialistica, equiparerai un conto in banca grasso al sentirti nutrito e amato. Sei orgoglioso di dimostrare che tu e i bisogni dei tuoi cari siete soddisfatti. Un'opposizione al Sole in Vergine avverte che una delle parti in una partnership (romantica o professionale) potrebbe preoccuparsi che l'altra persona sia coinvolta solo per quello che può ottenere. Tu e il tuo partner condividete le responsabilità e contribuite in egual misura?

Crescita personale / spiritualità: le relazioni, romantiche, professionali o platoniche, richiedono cure e attenzioni. Quando qualcuno smette di fare uno sforzo, ti dice tutto ciò che devi sapere sui sentimenti di quella persona. I segni ci sono sempre.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 AGOSTO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con il sole e la luna nelle zone di persone, le relazioni sono una priorità. Dal romanticismo agli affari all'amicizia, hai bisogno di legami sani che si supportino a vicenda. Potrebbe essere necessario riconsiderare una relazione complicata con una Vergine.

Amore / amicizia: è nella tua natura voler salvare gli altri. E con il Sole Vergine che si oppone al custode Cerere nel tuo segno, possono sorgere problemi. Un'atmosfera co-dipendente tra te e il tuo partner può significare che abiliti le sue cattive abitudini che, a sua volta, li rende dipendenti da te. Se sei single, potresti essere attratto da partner che sono a pezzi e hanno bisogno di essere aggiustati. Con così tante cure verso gli altri, i tuoi bisogni rimangono insoddisfatti. Il rimedio è che ogni persona si impegni nella propria cura di sé.

Carriera / Finanza: con la luna che entra in contatto con i pianeti nel laborioso Capricorno e nella tua zona di collaborazione, sei un giocatore di squadra. Cenni dall'intelligente Mercurio e dall'inventivo Urano suggeriscono che ci sarà un libero scambio di informazioni e idee ispiratrici. Tutti possono trarre vantaggio quando metti in comune i tuoi rispettivi talenti ed esperienza. Se sei un lavoratore solista, contatta un collega per un feedback. Potrebbe essere utile.

Crescita personale / spiritualità: non c'è gloria nel fare il salvatore o il martire. In effetti, la maggior parte delle persone non noterà i sacrifici che fai. Reindirizza un po 'del tuo amore alla persona che ne ha più bisogno. Tu!