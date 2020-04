Oroscopo di oggi 28 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 28 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 28 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La luna in Cancro è quadrata da pianeti natali dell'Ariete e attiva la tua quarta casa di casa e famiglia, quindi non essere sorpreso se le richieste appaiono improvvisamente da quel quartiere. Le emozioni possono essere volatili, ma ciò non significa che le tue debbano esserlo. Basta fare un passo indietro, prendere un respiro o due, riorganizzarsi, quindi ripartire. La tempesta esploderà e il sole splenderà di nuovo.

Amore / Amicizia: il tuo pianeta dominante, Marte, continua la sua danza felice con Venere, dandoti una passione per la vita, aumentando il tuo carisma e il tuo fascino e chiamandoti a socializzare e giocare con gli altri. Segui le linee guida attuali e stai al sicuro mentre ti diverti. E ricorda, se un pretendente diventa troppo forte, quella è una grande bandiera rossa.

Carriera / Finanza: Mercurio è appena entrato nella tua seconda casa di affari materiali dove si unisce a Urano in congiunzione con il sole. Questo è un momento fantastico per giocare con idee sulla generazione di nuovi flussi di reddito. La tua mente è creativa e vivace, e la congiunzione sole / Urano riguarda l'unicità, l'inventiva e le nuove direzioni. Concediti il ​​permesso di esplorare le possibilità e pensare fuori dagli schemi.

Crescita personale / spiritualità: se in questo momento ti senti sempre troppo stimolato, cerca il modo di liberarti dal mondo e prenditi una pausa. Termina la giornata prima, fai esercizio fisico, riduci la caffeina e sarai di nuovo in equilibrio in pochissimo tempo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: uno stellium di pianeti in Toro attiva la tua prima casa di sé in cui Mercurio si è appena unito al sole e a Urano. La luna sensibile in Cancro è il sole sestile, che crea un facile flusso di energia e un'armonia tra i tuoi mondi interno ed esterno. Il tuo senso di chi sei nel mondo sta subendo un cambiamento radicale e il nuovo te che sta emergendo è più libero, più forte e pieno di più sicurezza di sé che mai.

Amore / Amicizia: il trigono tra il tuo pianeta dominante, Venere e Marte continua a generare un'atmosfera sexy, attirando l'attenzione su di te e fornendo una serie di possibili pretendenti, alcuni con vera promessa e altri che non valgono il tuo momento della giornata. Se qualcuno cerca di affollarti e si vende duramente, cancella! Anche la tua creatività è stimolata da questo transito, quindi mantieni le idee fluenti e le tue mani occupate.

Carriera / Finanza: con Marte che attiva la tua decima casa di risultati e riconoscimenti, e Saturno che si è appena esibito lì, hai l'energia e la passione di cui hai bisogno per perseguire i tuoi obiettivi di carriera e la saggezza per farlo correttamente, e in un moda matura. Il trigono da Marte a Venere nella tua seconda casa di affari materiali rende questo periodo di produttività e prosperità.

Crescita personale / spiritualità: considera di imparare una nuova lingua o studiare qualcosa da un'altra cultura. Il tuo mondo si espanderà e così anche le tue abilità e competenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna termina il transito dei Gemelli e della tua prima casa questa mattina, dove ti ha incoraggiato a riconoscere la tua autostima e quanto sei fantastico! Si muove in Cancro, attivando la tua seconda casa e congiunge il nodo Nord. Potresti ritrovarti, all'improvviso, a perdere la tua famiglia o desiderare un senso di sicurezza. Non esiste una regola che dice che non puoi contattare i tuoi cari il lunedì! Prendi il telefono e connettiti con qualcuno che ti ama.

Amore / amicizia: oggi la luna è congiunta al nodo nord e al trigono Cerere, attivando un bisogno profondo e un desiderio di prendersi cura degli altri. Fai sapere alla tua amata quanto tieni a loro dimostrandolo; le azioni parlano davvero più delle parole. Se sei single, questa energia può essere utilizzata in un modo più universale; tutti sono sollevati quando la gentilezza si fa strada.

Carriera / Finanza: esamina da vicino i tuoi obiettivi e le tue aspirazioni professionali, nonché le tue finanze e i tuoi valori personali. I tuoi valori personali sono allineati con la tua carriera e la tua carriera ti offre l'opportunità di manifestare i tuoi obiettivi?

Crescita personale / spiritualità: contatta un amico che potrebbe sentirsi isolato, solo e bisognoso; ti farà sentire meglio entrambi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: La Luna Cancro illumina la tua prima casa di sé e approfondisce i tuoi sentimenti su come ti vedi nel mondo, evidenziando o una grande autostima o una scarsa fiducia in se stessi. Se non ti piace il rapporto tra i due, hai il potere di cambiarlo; rimboccati le maniche e impegnato a far girare l'amor proprio!

Amore / amicizia: con la congiunzione tra Saturno e Pallade che attivano sia la tua settima casa di associazione che l'ottava casa di risorse condivise, hai un passaggio che crea un forte senso di forza e struttura su cui puoi costruire i tuoi sogni. Se non hai fissato obiettivi formali con la tua amata, non c'è tempo come il presente. Una volta che sai dove stai andando è molto più facile arrivarci.

Carriera / Finanza: prenditi del tempo per esaminare e rivedere i tuoi obiettivi professionali e assicurarti che siano attuali e riflettano ciò che vuoi veramente raggiungere. Hai navigato e continuerai a navigare, un profondo cambiamento e un mondo completamente nuovo. Ciò che pensavi avesse importanza un anno fa potrebbe non essere nulla di importante oggi.

Crescita personale / spiritualità: bandisci la paura dalla tua vita, ti trattiene. Invece di continuare a ripetere i pensieri che ti intrappolano, lavora per sostituirli con quelli che ti elevano e ti portano avanti. La vita è troppo breve per rimanere bloccati nelle sabbie mobili create da sé.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: La Luna Cancro attiva la tua dodicesima casa di sogni, visioni e stati alterati e stimola anche la tua mente subconscia. Adesso puoi pulire casa, parlando metaforicamente, e liberarti di pensieri e sentimenti che non servono più al tuo bene supremo. Se ci sono abitudini di auto-cura e routine che vorresti stabilire, la congiunzione tra Saturno e Pallade fornisce una solida base di energia su cui costruire.

Amore / amicizia: Marte continua il suo passaggio attraverso la tua settima casa di associazione ed è recentemente affiancato da Saturno. Hai la spinta a perseguire una relazione se ne desideri una e la maturità ad avvicinarla in un modo che ha il potenziale per la longevità. Se sei un partner, prenditi del tempo per parlare dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi e imposta la tua intenzione di lavorare verso di loro in coppia.

Carriera / Finanza: La luna in Cancro è il sole sestile in Toro nella tua decima casa di carriera e successo. Mercurio è appena entrato in questa casa e anche Urano risiede lì; sei illuminato per il successo e il riconoscimento! Stai camminando sotto i riflettori, quindi sfruttalo al meglio. E sii gentile, specialmente con quelli più in basso di te; la gentilezza non è mai sprecata, e viene sempre a casa a posare.

Crescita personale / spiritualità: considera di studiare qualcosa di nuovo, qualcosa che non hai mai esplorato prima. È tempo di espandere i tuoi orizzonti e allungare intellettualmente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La luna in Cancro attiva la tua undicesima casa di amicizia e impegni sociali, ricordandoti che la famiglia trovata nutre il tuo benessere in modi che la tua famiglia non può. Anche se oggi non sei in grado di trascorrere del tempo con la tua tribù, puoi inviare SMS o chiamare e toccare la base. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro per prosperare; fai sapere ai tuoi affetti che cosa significano per te.

Amore / amicizia: Cerere in Pesci attiva la tua settima casa di associazione ed è sestile Mercurio in Toro, sottolineando quanto sia importante che tu sia compreso. Con questo transito in gioco, essere amati significa essere compresi dal tuo partner e l'empatia è la valuta della terra. Pianifica qualcosa di stimolante intellettualmente che puoi condividere e usalo come trampolino di lancio per connetterti e discutere questioni importanti.

Carriera / Finanza: potresti sentirti bloccato tra una roccia e un duro posto di lavoro, con Marte e Saturno entrambi nella tua sesta casa. Invece di tenere un piede in pausa e uno a gas, spegni il veicolo per un momento e mettiti in contatto con ciò che conta per te e dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: anche se potrebbe non essere fattibile viaggiare, puoi esplorare il mondo dal tuo salotto attraverso lezioni online. Iscriviti per qualcosa di divertente ed espandi la tua vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: La Luna Cancro è quadrata con i tuoi pianeti natali in Bilancia, quindi potresti sentire una certa tensione interiore e come il mondo intorno a te è sprofondato in un tumulto emotivo. Nessun problema, passerà abbastanza rapidamente. Nel frattempo, focalizza la tua attenzione sulla tua casa e sulla tua famiglia e vedi cosa puoi fare per decorare il tuo nido, diserbare il tuo giardino e prenderti cura dei tuoi pigoli. Ti sentirai molto meglio dopo esserti occupato di queste cose.

Amore / amicizia: Mercurio è recentemente entrato nella tua casa di intimità e risorse condivise, unendosi al sole e a Urano. È il sestile Cerere, quindi il tuo desiderio di essere amato attraverso l'essere compreso è evidenziato in questo transito. Se hai avuto difficoltà a comunicare con la persona amata su ciò che conta davvero per te, dovrebbe essere più facile oggi di quanto non sia stato.

Carriera / Finanza: La luna in Cancro illumina la tua decima casa di carriera e successo e attira la tua attenzione su come ti senti sul tuo lavoro. Quel tema è ripreso da Nettuno nella tua sesta casa di lavoro. Se non sei sicuro, o se non ci hai pensato molto, questo è un ottimo momento per rimediare.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti costretto dalle circostanze, concentrati invece su ciò che ami e ciò che ti porta gioia. Presto vedrai quale può essere un punto di svolta.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La Luna Cancro infonde al tuo feroce potere Scorpione un'energia più delicata. Le tue emozioni sono un po 'domate dalla gentilezza nutriente del Cancro, che le rende più facili da gestire. La tua nona casa di avventura è attivata dalla luna, quindi diventa creativo, cerca nuovi modi per esplorare e divertirti. Può essere semplice come abbuffarsi di polizieschi scandinavi.

Amore / amicizia: hai le mani in pieno impegno di bilanciamento con la necessità di maggiore libertà. Mercurio si è recentemente trasferito nella tua settima casa di associazione e nelle piazze di Saturno, il che è ottimo per mappare i discorsi che vuoi avere con gli altri significativi, ma non è il momento ideale per fare realmente i discorsi. Metti in chiaro ciò che vuoi dire in modo da essere ben preparato.

Carriera / Finanza: sei come un rullo di vapore quando imposti la tua mente su qualcosa, ma con Chirone nella tua sesta casa di lavoro di fronte a Giunone nella dodicesima casa del subconscio, vecchie ferite che ti rallentano nella tua vita professionale sono superficie da guarire. Può essere difficile affrontare qualcosa del genere senza aiuto, quindi contatta un terapista e lascia che ti aiutino a pulire la casa.

Crescita personale / spiritualità: considera di iniziare un blog o vlog e raggiungere un pubblico più vasto con le tue idee; hai molto da condividere e questo è un ottimo momento per iniziare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La luna in Cancro nella tua ottava casa attiva le tue percezioni psichiche e sottolinea la tua intuizione e le tue emozioni in modo da poter essere più sensibile oggi di quanto lo sia normalmente, quindi fai un passo indietro e raggruppati di nuovo se necessario. Evidenzia anche l'intimità e la sessualità nella tua carta in modo che la scintilla della libido e il desiderio di connettersi diventino più forti man mano che la giornata si svolge.

Amore / Amicizia: Venere nella tua settima casa di associazione è in una casa che governa, quindi l'attenzione alle relazioni è molto forte. È ancora in armonia con Marte, aumentando così il tuo carisma e il tuo fascino e sottolineando il tuo fascino. Decidi tu cosa fare con l'attenzione che questo transito porta e come vuoi rispondere alle offerte che ti vengono incontro. Che tu sia single o in coppia, sii intelligente con le tue scelte.

Carriera / Finanza: La Luna Cancro è il sole sestile in Toro, che attiva la tua sesta casa di lavoro e armonizza il tuo io interiore ed esteriore. Le decisioni che prendi ora provengono da un luogo centrato e dovrebbero tradursi in risultati positivi.

Crescita personale / spiritualità: tocca la base con la tua famiglia, compresi i tuoi fratelli. Sei un raggio di sole nella vita delle persone e le eleva quando sentono da te.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI lunedì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La Luna Cancro rende quasi impossibile per te mantenere la tua normale riserva ed emozioni mascherate. Invece di combatterlo, vai avanti e lasciati esprimere i tuoi sentimenti, incluso dire alle persone che ami quanto significano per te. Devono ascoltarlo e devi dirlo. Puoi fare un passo indietro nella tua personalità, e la persona distaccata e gli affari andranno avanti come al solito, ma qualcosa di sottile sarà cambiato in meglio.

Amore / Amicizia: hai bisogno di duelli in questo momento quando si tratta di relazioni. La parte più conservatrice di te vuole impegno e certezza, un'altra parte di te brama la libertà e vuole allungare le ali e volare. In qualche modo devi conciliare queste due parti di te e non mettere la museruola a nessuno dei due.

Carriera / Finanza: la tua carriera è della massima importanza per te e non c'è nulla di sbagliato in questo. Con Vesta nella tua sesta casa di lavoro, però, devi proteggerti da un bisogno quasi compulsivo di essere perfetto. Facilità su te stesso e le tue aspettative; sei costantemente apprezzato per i tuoi sforzi e le tue realizzazioni. Rilassati e prova a te stesso come gli altri ti vedono; è tempo che il tuo critico interiore si ritiri, per sempre.

Crescita personale / spiritualità: le sfide che si presentano nella tua famiglia in questo momento non sono tue da risolvere. Puoi tenere spazio, ascoltare con compassione, ma alla fine devi starne fuori e lasciare che gestiscano le cose

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La Luna Cancro sottolinea le tue abitudini e le tue abitudini, specialmente riguardo alla salute. Lascia che l'energia nutritiva del Cancro illumini il tuo benessere e prendi nota di dove e come puoi migliorare il tuo gioco. La tua acuta intelligenza e visione possono essere messe a frutto per capire cosa puoi fare per migliorare le cose nel tuo regno!

Amore / amicizia: con Vesta nella tua quinta casa di amore e romanticismo potresti provare un aumento dell'attenzione che stai ricevendo. Venere aggiunge al tuo glamour e scopri che le luci della ribalta si adattano a te più di quanto pensassi. Non c'è niente di sbagliato in questo, solo non attaccarti a quel centro di attenzione. Assicurati che il tuo partner non si senta trascurato e che l'energia stia funzionando in entrambi i modi.

Carriera / Finanza: hai bisogno di sicurezza fiscale; allo stesso tempo, puoi anche essere piuttosto sprezzante quando si tratta di spendere, specialmente ora con Nettuno nella tua seconda casa di affari materiali. Devi reprimerlo e pensare ai modi per creare equilibrio e armonia tra ciò che fai, ciò che spendi e ciò che salvi. Sono tutti ugualmente importanti; come uno sgabello a tre gambe, se togli una di quelle gambe, ti ritroverai seduto sul pavimento!

Crescita personale / spiritualità: inizia un progetto creativo e gettati in esso; allevierà la noia e lo stress e apprezzerai i risultati.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La luna in Cancro attiva la creatività nella tua carta e praticamente ti supplica di estrarre il tuo mezzo artistico preferito e iniziare un progetto. Ti aiuterà ad alleviare lo stress, ad accendere la gioia e a ricordare ciò che ami dell'essere vivi. E se riesci a fare qualcosa che puoi donare a qualcuno nel bisogno, allora tanto meglio. Vinci / vinci per tutti!

Amore / Amicizia: l' intensità e il dramma non sono la stessa cosa dell'amore ed è un errore confonderli. A volte le cose devono essere rimosse, ma quando il dolore diventa la nuova normalità, qualcosa non va e deve essere affrontato. Giunone retrogrado nella tua ottava casa di fronte a Chirone nella tua seconda casa indica che ora è un ottimo momento per approfondire i tuoi schemi di relazione in modo da poter guarire e quindi rilasciare qualsiasi disfunzione.

Carriera / Finanza: anche se è allettante pensare che affari materiali e ricchezza di successo siano ciò che ci fa sentire sicuri nel mondo, è un malinteso. La vera sicurezza viene dall'interno, sapendo che siamo collegati a un Potere che mantiene i pianeti in orbita attorno al sole e fa crescere alberi da piccoli semi. Una volta collegato a quel potere, la nostra sicurezza è un dato di fatto. Chirone nella tua seconda casa ti sta dando la possibilità di imparare questo.

Crescita personale / spiritualità: una volta che avrai imparato a gestire le tue capacità empatiche, la vita diventerà molto più semplice. Una lettura con un empatico psichico può aiutare in questo.