Oroscopo di oggi 28 febbraio 2022: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 28 febbraio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai intento a trovare un modo per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine mentre la luna viaggia attraverso la tua casa dei piani futuri. Una palla curva potrebbe farti raddoppiare i tuoi piani. Un Acquario può aiutarti a navigare in un paesaggio mutevole.

Amore/Amicizia: poiché Giunone nel tuo settore sociale si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, non puoi rimanere arrabbiato con un amico. Quando tieni a una persona, devi lasciare che il passato sia passato. Se sei tu quello che ha commesso un errore, controlla le tue azioni e fai ciò che è necessario per sistemare le cose. Essere responsabili ti rende una persona migliore e fa sapere al tuo amico che sei qualcuno di cui si può fidare.

Carriera/Finanza: il coraggio e la fiducia faranno molto per assicurarsi una nuova opportunità mentre Venere, Marte e i nodi della luna danno energia alla tua carriera e ai tuoi settori finanziari. Attivare il fascino potrebbe essere ciò che fa pendere la bilancia a tuo favore quando qualcuno ti sta valutando. Non c'è dubbio che le abilità contano. Arriverà presto il momento in cui dovrai dimostrare la tua. Tuttavia, la personalità può spesso essere il fattore determinante quando qualcuno decide se sei la persona giusta per il lavoro.

Crescita personale/Spiritualità: potresti resistere alla tua stessa guarigione mentre il Sole Pesci e Chirone si allineano. Invece di evitare il dolore, appoggiati al disagio e lascialo passare attraverso di te. La pace ti aspetta dall'altra parte.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei determinato ad attirare l'attenzione mentre la luna attraversa la parte superiore della tua carta, anche se ciò significa scuotere le cose. Gli Acquari, in particolare, saranno ansiosi di vedere cosa farai dopo. Si aspettano che tu faccia un bello spettacolo.

Amore/Amicizia: Venere e Marte nella tua nona casa espansiva che si sincronizzano con il Nodo Nord nel tuo segno suggeriscono che trovare l'amore o mantenere l'amore che hai richiederà che tu cresca oltre ciò che conosci. È fin troppo facile per te rimanere intrappolato in una carreggiata ed essere testardo su come pensi che dovrebbe essere l'amore. Cose incredibili possono accadere quando apri il tuo cuore e la tua mente a nuove possibilità. Esci dal copione e guarda cosa succede.

Carriera/Finanza: sei incoraggiato a far salire di livello ciò che aspiri a ottenere come amplificatore Giove e il Nodo Nord si allineano. Sei in grado di fare molto di più di quello di cui ti credi, quindi non impostare l'asticella troppo in basso. Dovresti prenderti un momento per rivedere i tuoi piani a lungo termine e determinare dove potresti trarre vantaggio dalla modifica dei tuoi schemi. Abbi fiducia in te stesso mentre valuti la tua capacità di fare un salto.

Crescita personale/Spiritualità: l'auto-miglioramento è all'ordine del giorno. Spiritualità, studi accademici o viaggi potrebbero svolgere un ruolo nel programma. Nutrire il tuo spirito mette a tuo agio il tuo cuore e la tua mente e apre la strada per attingere ai tuoi doni unici.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti essere sorpreso di quanto sei disposto ad andare nella tua ricerca per ampliare i tuoi orizzonti. Gettare al vento la cautela può liberarti dalle insicurezze che ti hanno trattenuto. Toro e Acquario saranno le tue più grandi cheerleader.

Amore/Amicizia: sei incoraggiato a fidarti del misterioso funzionamento dell'amore mentre Venere e Marte nella tua zona di intimità si allineano con il Nodo Nord. Non tutto ciò che accade in una relazione può o deve essere compreso appieno. Tendi a distinguere le cose nella tua ricerca di conoscenza. Invece di ottenere il significato che cerchi, spogli un'esperienza della sua magia. A volte, devi fidarti del tuo cuore e seguirlo nel territorio sconosciuto in cui ti conduce.

Carriera/Finanza: l'allineamento Venere/Marte/nodi di oggi segnala che qualcuno potrebbe essere in attesa dietro le quinte per fornire supporto finanziario o risorse vitali per i tuoi sforzi. Tuttavia, dovrai fare uno sforzo per cercare questo potenziale benefattore. È probabile che sia qualcuno che sta lavorando silenziosamente dietro le quinte. Sii coraggioso quando esplori le tue opzioni. Dovrai scavare in profondità per trovare un tesoro sepolto. Non tutto ti sarà subito chiaro.

Crescita personale/Spiritualità: la tenacia che porti nell'apprendimento e nella crescita personale è palpabile. Sei determinato a puntare i piedi e ottenere ciò di cui hai bisogno. La saggezza che acquisisci ti servirà per mesi e anni a venire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il tuo atteggiamento nei confronti del tuo lavoro va da entusiasta a determinato a disilluso mentre la mutevole Luna del Sagittario attraversa la tua casa di lavoro. Un Capricorno senza fronzoli può dirti cosa è reale e cosa è un prodotto della tua immaginazione.

Amore/Amicizia: una relazione romantica si sente in più poiché Venere si allinea con il meraviglioso Nettuno. Potresti vivere uno di quei rari momenti magici in cui tu e il tuo interesse amoroso siete totalmente sincronizzati. Questo va più in profondità della chimica fisica. C'è qualcosa di profondamente spirituale nel modo in cui ti connetti. Se single, potresti incontrare una persona con cui senti una connessione spirituale. Se questa persona ti sembra familiare e ti chiedi se l'hai già incontrata, potresti condividere una storia di vita passata.

Carriera/Finanza: cercare di coordinare i tuoi sforzi con una squadra può essere un pasticcio sciatto poiché lo stratega Mercurio si scontra con l'innovatore Urano. Le cose possono progredire troppo velocemente e diventare più complicate del necessario. Alcune idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se non sono rilevanti per il tuo compito, mettili sullo scaffale. Potrebbero tornare utili in seguito. Per ora, è nel tuo interesse mantenere le cose semplici.

Crescita personale/Spiritualità: chi dice che devi portare rancore nella tomba? C'è qualcosa da dire per lasciare che il passato sia passato. Può portare rispetto e ammirazione quando Mercurio e Chirone si allineano. Non seppellire i tuoi sentimenti. Parlane.