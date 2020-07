Oroscopo di oggi 28 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 28 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che rimugina sullo Scorpione durante il giorno, le tue emozioni saranno super intense. La guida di una persona terra-terra, come un Capricorno, può impedirti di lasciarti trasportare. È esausto per essere così profondamente influenzato da ogni piccola cosa.

Amore / Amicizia: ti sentirai in sintonia con i bisogni e i sentimenti delle altre persone mentre l'emozionante Scorpione Luna si allinea con l'intuitivo Nettuno. In effetti, potresti raccogliere più di quello che vuoi veramente sapere. Prestare attenzione al proprio istinto verso gli altri ed essere consapevoli dei propri confini può essere una danza delicata. A meno che non ti venga chiesto un contributo, potrebbe essere saggio mantenere ciò che percepisci a te stesso.

Carriera / Finanza: i tuoi piani personali potrebbero essere in contrasto con le tue aspirazioni di carriera mentre gli strateghi Mercurio e Pallade suscitano conflitti tra casa e lavoro. Una cattiva comunicazione potrebbe portare a un malinteso con i familiari o i superiori. Fai attenzione a non dare per scontato che le persone che saranno interessate dalle tue scelte capiscano cosa stai facendo, perché lo stai facendo e come pensi di farlo. Spiegare le tue intenzioni può aiutarti a evitare problemi.

Crescita personale / spiritualità: Venere affascinante nella tua casa di comunicazione allineata con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno ti consiglia di adottare un approccio spensierato quando si discute di un argomento delicato. Può rendere più semplice esprimere te stesso e ottenere la risoluzione che cerchi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna Scorpione nella tua casa di interazione individuale durante il giorno, non vorrai andare da solo. Al lavoro e nei periodi di inattività, la collaborazione sarà un'esperienza gratificante. Tu e lo Scorpione non siete sempre d'accordo, ma oggi lo farete funzionare.

Amore / amicizia: perché lasciare il tuo futuro al caso? La Luna dello Scorpione nella tua zona di partnership che attira pianeti nel metodico Capricorno rende un momento eccellente per confondere con il tuo partner per quanto riguarda dove vuoi che vada la tua relazione. Avere un piano di lavoro può essere molto rassicurante. Per i single, perché non aggiornare le regole di relazione? Ricordare ciò che stai cercando può aiutarti a fare le scelte giuste.

Carriera / Finanza: le idee si perdono nella traduzione quando Mercurio e Pallade si scontrano nelle tue aree di comunicazione e informazione. La creatività può essere molto soggettiva; tuttavia, se vuoi che gli altri capiscano da dove vieni, devi trovare un modo per esprimere le tue intenzioni in parole. Per lo stesso motivo, potresti trovare difficile capire le istruzioni di qualcuno e cosa vogliono che tu faccia. Se c'è il minimo dubbio, fai domande. Altrimenti, potresti sbagliare tutto.

Crescita personale / spiritualità: qualcuno vicino a te può ispirarti a imparare qualcosa di nuovo o a perseverare con un corso di studi attuale. È un vantaggio se i tuoi interessi si allineano perché allora puoi perseguire questo insieme.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna in ossessivo Scorpione e la tua sesta casa produttiva per tutto il giorno, sarai assolutamente determinato a finire ciò che inizi. A Pesci potrebbe essere molto colpito dalla tua etica del lavoro e dalla tua creatività. Proseguire!

Amore / Amicizia: con Venere adorabile nel tuo segno, sei super affascinante. È improbabile che qualcuno possa rimanere arrabbiato con te per molto tempo. L'aspetto di Venere per il guaritore ferito Chirone nella tua zona di amicizia lo rende un momento opportuno per riparare le recinzioni con un amico. Invece di aspettare che raggiungano, perché non effettuare la chiamata? Se le cose non funzionano favorevolmente, puoi andartene sentendoti come se avessi dato il meglio.

Carriera / Finanza: il tuo denaro potrebbe inciampare quando Mercurio e Pallade, esperti di tattica, si scontrano nelle tue zone finanziarie. I problemi sorgono quando il sentimentalismo influenza la strategia e ti fa fare scelte discutibili. Sentimenti e finanze sono spesso un brutto mix. Come sarebbero le tue opzioni se togliessi emozioni dall'equazione? Allo stesso modo, dovresti stare attento a non permettere ai sentimenti di un'altra persona di dettare decisioni. È intelligente attenersi a fatti e cifre.

Crescita personale / spiritualità: con la determinata Scorpione Luna che aspira pianeti nel Capricorno costante, una volta che hai preso una decisione su qualcosa, è un affare fatto. Quando scavi i talloni in questo modo, è improbabile che tu possa essere convinto a cambiare rotta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione e la tua quinta casa giocosa durante il giorno, trovare la gioia in ciò che fai è un dovere. A Pesci apprezzerà l'umorismo e l'atmosfera spensierata che porti. Può elevare l'umore di quasi tutti coloro che attraversano il tuo percorso.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso parlate la stessa lingua? Potresti chiederti come il comunicatore Mercurio si oppone a Pallade nella tua zona di associazione. Con questa vibrazione tagliente che influenza la tua interazione, un tentativo di razionalizzare le emozioni può portare a un malinteso. Domande come "Hanno davvero detto quello che penso che abbiano detto?" può sorgere. Prendilo con un granello di sale per ora. Avrai maggiore chiarezza e potresti trovare più facile esprimere i tuoi pensieri e sentimenti nei giorni a venire.

Carriera / Finanza: con la determinata Scorpione Luna in linea con i pianeti del Capricorno operoso e la tua casa di interazioni individuali, farai il tuo miglior lavoro con un partner. In particolare qualcuno che può mettere in pratica le tue idee creative. Con un cenno del fantasioso Nettuno nel mix, le tue idee saranno super d'ispirazione. Ricevere feedback da un collega fidato può aiutarti a eseguirli nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: sarà divertente dilettarsi in un progetto artigianale o godersi la tua musica, film o letteratura preferita. Immergersi in vibrazioni artistiche sarà rilassante per la tua anima.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la meditabonda Scorpione Luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, trascorrere del tempo di nidificazione e riposo di qualità può essere terapeutico. Mettersi in giro per progetti domestici può essere gratificante. Se hai bisogno di una mano, chiedi aiuto al Capricorno.

Amore / Amicizia: con l'emozionante Luna dello Scorpione che si allinea con Nettuno nella tua casa di intimità, la connessione emotiva o sessuale che senti con qualcuno di speciale può avere sfumature mistiche. Condividi una storia di vita passata con questa persona? Potrebbero essere un'anima gemella romantica o platonica? Qualunque cosa sia, c'è sicuramente qualcosa di profondo tra di voi. Se non sono proprio come te, è saggio tenere questi pensieri nascosti.

Carriera / Finanza: un compito di routine può essere complicato dall'odierna opposizione Mercurio / Pallade. Potresti pensare di aver compreso le istruzioni e poi scoprire di essere in perdita su cosa fare. Perché è semplice e dovresti sapere cosa stai facendo, potresti essere riluttante a chiedere aiuto. Tutti hanno bisogno di chiarimenti ogni tanto. Non abbiate paura di chiedere una guida. Senza di essa, potresti perdere ore inciampando nel buio.

Crescita personale / spiritualità: cerca una persona amichevole nella tua cerchia per aiutarti a rafforzare le tue conoscenze o a lucidare i tuoi talenti. Non puoi mai essere troppo esperto. La tua sicurezza aumenterà di livello insieme alla tua competenza, e questa è una buona cosa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: Leggere, apprendere e parlare con le persone intorno a te stimolerà con l'intensa Luna dello Scorpione nel tuo regno mentale per tutto il giorno. Lo scambio di energia e idee sarà eccitante, in particolare quando interagisci con un Capricorno esperto.

Amore / Amicizia: anche i piani più adatti andranno male quando gli strateghi Mercurio e Pallade si scontreranno nei tuoi settori di intrattenimento e sociali. Sotto questa influenza tesa, ciò che comunichi a un amico o il tuo interesse amoroso per ciò che vuoi fare viene tradotto in qualcosa che ha poca somiglianza con il tuo piano. Può essere difficile esprimersi. Quindi sorgono incomprensioni. Essere comprensivi, flessibili e avere un piano B su cui ripiegare.

Carriera / Finanza: con la Luna dello Scorpione che contatta l'immaginativo Nettuno nella tua casa di associazione, sarà gratificante collaborare con qualcuno che è alla tua lunghezza d'onda creativa. Ricorda che il tuo lavoro non deve essere artistico per beneficiare di idee ispiratrici. Il feedback dato e ricevuto può essere reciprocamente incoraggiante. Se entrambi avete la testa tra le nuvole, potrebbe essere necessario arruolare questa festa per tradurre le vostre idee in un piano ragionevole.

Crescita personale / spiritualità: con l'ossessiva Luna dello Scorpione che asserisce i pianeti nell'ambizioso Capricorno e la tua zona di intrattenimento, ti piacciono tutti gli hobby o le attività che ti piacciono. Persisterai fino a quando non massimizzerai le tue capacità e trarrai il massimo dalla tua esperienza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di guadagni e beni durante il giorno, avrai cose materiali nella tua mente. Assicurare le finanze di cui hai bisogno e fare un acquisto necessario potrebbe essere all'ordine del giorno. L'input da un accorto Capricorno può tornare utile.

Amore / Amicizia: con l'ossessiva Luna Scorpione che aspira i pianeti nel Capricorno responsabile e la tua zona di residenza, stai cercando di fornire stabilità. Lo fai per amore delle persone che significano di più per te. Anche se sei single, sei impegnato a prepararti per il futuro domestico che prevedi. I tuoi cari attuali o futuri non dovranno preoccuparsi di qualcuno come te in giro.

Carriera / Finanza: quando si tratta di aspirazioni domestiche e familiari, hai in mente un piano. Con gli strateghi Mercurio e Pallasche mettono a soqquadro le cose sul tuo asse di casa / carriera, far capire al tuo capo o a un collega cosa stai cercando e perché devi fare determinate mosse di carriera può essere un compito impossibile. Potrebbero non essere comprensivi dei tuoi piani personali. La loro unica preoccupazione è come le tue scelte influenzano la tua capacità di fare il tuo lavoro. Forse è saggio non spiegarti.

Crescita personale / spiritualità: Marte che aspira al nodo nord nella tua casa di istruzione superiore ti consiglia di essere sicuro di stabilire i contatti di cui hai bisogno. In particolare, se stai inseguendo qualcuno che è in possesso di informazioni di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nel segno per tutto il giorno, indosserai il cuore sulla manica. La tua intensità può essere un po 'difficile da prendere per coloro che sono più abituati ai tuoi modi furtivi; tuttavia, un Capricorno risoluto può gestire qualsiasi cosa tu porti.

Amore / Amicizia: con la luna nel tuo segno che attira pianeti nel Capricorno terra-terra e la tua zona di comunicazione, non avrai problemi ad esprimerti. Sei in contatto con le tue emozioni e sai come comunicarle in modo diretto che consente all'ascoltatore di sapere che dici ciò che vuoi dire e intendi quello che dici. Se hai bisogno di avere un serio incontro con qualcuno, come un amico o il tuo interesse amoroso, ora è il momento.

Carriera / Finanza: l' ispirazione si scontra con la strategia mentre un'opposizione Mercurio / Pallade confonde le cose nei tuoi regni mentali. Un'idea audace potrebbe non prendere il volo se non si adatta ai piani di oggi. Fare tutto dal libro può essere noioso e poco interessante. Essere alla ricerca di un modo gentile per piegare le regole. Può rendere il tuo attuale incarico molto più eccitante e mantenerti felicemente coinvolto in ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito creativo è potenziato da un allineamento tra la luna e l'immaginativo Nettuno. Ti divertirai a dedicare tempo a un progetto artistico o un hobby. Può essere curativo per il tuo cuore e la tua anima.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: avrai bisogno di molto tempo per riposarti e rilassarti con la luna nell'intenso Scorpione durante il giorno. Evitare il dramma emotivo di altre persone farà sicuramente parte del programma. Ciò potrebbe significare allontanarsi da un Toro nel tuo cerchio.

Amore / Amicizia: con la Luna dello Scorpione nella tua riposante dodicesima casa, contattando Nettuno nel tuo regno domestico, trascorrere del tempo di qualità con qualcuno a cui tieni può essere profondamente terapeutico. Non c'è niente come stare in compagnia di qualcuno che conosce il tuo cuore e la tua mente e può offrire l'incoraggiamento di cui hai bisogno. Che si tratti del tuo partner, di un familiare o di un amico, rendi la tua missione connetterti in modo significativo.

Carriera / Finanza: con gli stratega Pallade e Mercurioche si scontrano nelle tue zone di denaro, puoi immergerti così tanto nel perfezionare i dettagli di un piano finanziario, che non riesci mai a metterlo in atto. È bene essere cauti; tuttavia, sai dove tracciare la linea. Dopo aver coperto tutte le basi, l'unica cosa da fare è saltare dentro. Prendi la temperatura della situazione e lascia che questo determini come procedi. C'è solo così tanto che puoi speculare a margine.

Crescita personale / spiritualità: abbi voglia di costruire una maggiore sicurezza emotiva e finanziaria nella tua vita. Come le due ali di un uccello, hai bisogno di entrambi per farti volare alto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: al lavoro e nei periodi di inattività, godrai di collaborazioni e attività di gruppo. Con l'ossessiva Scorpione Luna nella tua casa di comunità, devi sentire di far parte della banda. Potresti sentire una connessione speciale con un Pesci nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: con gli strateghi Mercurio e Pallade che si scontrano, può essere difficile per te e il tuo partner o amico raggiungere un accordo e passare alla fase successiva dei vostri piani. Non tanto perché non sei d'accordo, ma perché trovi difficile capirsi. Allo stesso modo, potresti dedicare così tanto tempo a lavorare sui dettagli da non fare nulla. I fatti non sono sempre la cosa più importante. Lascia che i sentimenti abbiano la loro voce.

Carriera / Finanza: con la luna in Scorpione guidato nella tua zona di lavoro di squadra in linea con uno stellio di pianeti nel tuo segno, porterai molto in un progetto di gruppo. La tua esperienza, disciplina e concentrazione possono essere la colla che tiene tutto insieme. Fai attenzione a non mettere troppo sul tuo piatto. Dovresti anche evitare di dominare il processo. Le persone ti rispetteranno di più se fai spazio agli altri per utilizzare i loro punti di forza.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione ottiene un notevole impulso dall'allineamento della luna / Nettuno di oggi. Sarai molto sensibile alle vibrazioni del tuo ambiente, rendendo vitale circondarti di persone positive.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione guidata nella tua casa di carriera e reputazione, vuoi che il mondo sappia chi sei e di cosa sei capace. Vai avanti e lascia che la tua luce brilli intensamente. Potrebbe attirare l'attenzione di un sostenitore dei Pesci.

Amore / Amicizia: se hai fatto un passo falso, di 'che ti dispiace. Con l'amorevole Venere che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunicazione, potresti trovarlo sorprendentemente facile da fare. Non è divertente essere fuori con qualcuno a cui tieni. Sai che vuoi davvero baciare e fare. Se sei la parte lesa, non rendere troppo difficile scusarsi con l'altra persona. Non sarai mai felice se punisci qualcuno per sempre.

Carriera / Finanza: un'analisi eccessiva porta alla paralisi mentale quando gli strateghi Mercurio e Pallade si scontrano. Ciò potrebbe significare che passi così tanto tempo a lavorare sui dettagli di un progetto da non portarlo mai alla fase successiva. La tua ricerca per ottenere tutto nel modo giusto può essere estremamente frustrante. È anche improduttivo. Per fare ciò, potrebbe essere necessario impostare un limite per quanto tempo passi in fase di pianificazione. Hai bisogno di qualcosa da mostrare per i tuoi sforzi.

Crescita personale / spiritualità: stai appena iniziando a sfruttare le tue profonde riserve di forza interiore. Sappi di avere dentro di te ogni sfida che stai affrontando.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con l'ossessiva Scorpione Luna nella tua nona casa espansiva, sei in vena di divertimento e avventura. Cerca i modi per discostarti dalla solita routine e prova qualcosa di diverso. Uno Scorpione può avere alcune idee interessanti.

Amore / Amicizia: i tuoi sentimenti potrebbero essere feriti quando qualcuno non vuole entrare nei tuoi piani. Puoi incolpare un disordinato allineamento Mercurio / Pallade per aver reso difficile capirsi e raggiungere un accordo. Allo stesso modo, si può dedicare così tanto tempo a martellare i dettagli di cosa fare e dove andare per non perdere la finestra delle opportunità. Se trascorri del tempo con qualcuno, resta sul semplice. Volare da solo potrebbe anche essere un'ottima idea.

Carriera / Finanza: con lo Scorpione Luna in linea con i pianeti del Capricorno operoso e la tua zona di lavoro di squadra, un gruppo può fornire la struttura e l'esperienza necessarie per far decollare una grande idea. Aiuta a collaborare con persone che hanno esperienza con ciò che stai cercando di fare. Lavorare con gli altri non è sempre facile. Devi prendere il grezzo con il liscio. Trova un modo per sfruttare queste relazioni a tuo vantaggio.

Crescita personale / Spiritualità: con la Luna Scorpione psichica che si allinea con il mistico Nettuno nel tuo segno, è probabile che la tua intuizione sia corretta. Anche la tua creatività è migliorata, rendendoti un giorno magico.