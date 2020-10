Oroscopo di oggi 28 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 28 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti sentirti come se stessi camminando con le tue cicatrici di battaglia sulla manica mentre la luna entra nel tuo segno e incontra il guaritore ferito Chirone. Il lato positivo è che ti rende molto più sensibile agli altri, in particolare alla Bilancia.

Amore / Amicizia: Diventa traballante quando hai un intenso incontro sessuale o fai un profondo tuffo emotivo con il tuo partner. Con il Sole in Scorpione che si scontra con l'insicuro Chirone nel tuo segno, sei destinato a sentirti vulnerabile. Dovresti aprire il tuo cuore e seguirlo? O dovresti essere un po' autoprotettivo in modo da evitare di sentirti vulnerabile? È una chiamata difficile. La mossa giusta è quella con cui puoi convivere.

Carriera / Finanza: fidati della voce interiore che ti dice che non è saggio vendere lo stesso vecchio schema. Il sole in Scorpione in contrasto con il nodo sud suggerisce che probabilmente non è rimasto molto chilometraggio in un'idea una volta brillante. È un momento opportuno per parlare con qualcuno che ha il polso del polso di ciò che è nuovo ed eccitante nel tuo campo. È tempo di aggiornarti. Lascia che ciò che impari ti ispiri a provare cose nuove.

Crescita personale / spiritualità: con il chiacchierone Mercurio che sembra nutrire Cerere, una conversazione edificante con un amico può farvi sentire entrambi più fiduciosi. Perché non prendere l'iniziativa e far sapere a qualcuno quanto ci tieni?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua dodicesima casa solitaria, sarai dell'umore giusto per una giornata fredda. Otterrai più risultati quando potrai lavorare in silenzio dietro le quinte. Qualcuno (forse una Bilancia) potrebbe desiderare che tu sia più coinvolto. Va bene stabilire dei limiti.

Amore / amicizia: quando rivolgi la tua attenzione alle relazioni in modo serio, è naturale che sorgano insicurezze. Con il Sole Scorpione nella tua zona di collaborazione in contrasto con Chirone ferito nella casa del subconscio, potresti intravedere paure che non sapevi di avere. Stai attento ai modi in cui potresti sabotare la felicità della tua relazione e inciampare nella ricerca dell'amore. La consapevolezza è il primo passo verso un cambiamento positivo.

Carriera / Finanza: con Mercurio e il nutrimento di Cerere che si allineano nelle tue zone di carriera, le tue parole rendono evidente che tieni al lavoro che fai. Ciò che dici fa sapere a tutti che darai il meglio di te per i tuoi compiti. Le riunioni e le negoziazioni tendono ad andare senza intoppi perché sei impegnato a ottenere un risultato positivo per tutte le parti coinvolte. Oggi potresti rivisitare una questione importante. Hai imparato alcune cose che possono esserti utili.

Crescita personale / spiritualità: stai attento ai segnali che indicano che la tua energia è bassa. Non mangiare bene o dormire a sufficienza potrebbe essere parte del problema. È un buon momento per aggiornare la tua routine di auto-cura.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con i tuoi amici può essere confortante, a condizione che tu non inviti una persona pessimista (forse un Ariete) al tuo incontro. Diventi l'azienda che mantieni. Ti sentirai sollevato quando sarai circondato da persone che guardano al lato positivo.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Mercurio che si allinea con il nutrimento di Cerere, la comunicazione tra te e il tuo interesse amoroso può essere piuttosto dolce. Che tu stia con un partner di lunga data o che tu stia conoscendo qualcuno di nuovo, una discussione sulle tue speranze e sui tuoi sogni può avvicinarti. È il momento opportuno per fare progetti per fare qualcosa di divertente. Un appuntamento avventuroso potrebbe essere eccitante. O forse sei pronto per una fuga romantica?

Carriera / Finanza: potresti stressarti per il futuro mentre il Sole della Bilancia nella tua zona di lavoro si scontra con l'insicuro Chirone. Hai la sicurezza del lavoro nella tua posizione attuale? Se stai cercando di fare un cambiamento, troverai un lavoro che puoi mantenere a lungo termine? Parla con le persone, fai i compiti e prendi tutte le misure necessarie per affrontare le tue preoccupazioni. Una volta fatto, lascialo andare e riporta la tua attenzione al presente. Preoccuparsi è pregare per qualcosa che non vuoi.

Crescita personale / spiritualità: quando ti ritrovi a stressarti per ciò che potrebbe, sarebbe o dovrebbe accadere, fermati. Fai un respiro profondo e lascialo andare. Riafferma che sei in grado di affrontare qualsiasi sfida possa sorgere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'atmosfera diventa vivace quando la luna si trasforma in vivace Ariete. Potresti dover lottare con il sentirti vulnerabile prima di poter entrare nell'oscillazione delle cose. Ti stai confrontando con gli altri (come una Bilancia)? È un modo sicuro per dubitare di te stesso.

Amore / amicizia: se non hai voglia di uscire con un amico o di uscire con un amico, fai un controllo della pioggia. Invece di essere un partecipante felice, potresti essere incline a telefonare mentre il sole in Scorpione si scontra con il nodo sud. Quando fai il minimo sforzo richiesto, puoi far sentire una persona come se non fossi così d'accordo con loro. Fai progetti di cui puoi essere entusiasta.

Carriera / Finanza: con il sole in Scorpione in contrasto con l'insicuro Chirone, è scoraggiante metterti in gioco e condividere i tuoi doni. Attirare l'attenzione su ciò che puoi fare potrebbe essere l'unico modo per ottenere riconoscimento. Dovrai metterti in linea di vista per ottenere il progresso che stai cercando. Avere la mentalità che le critiche che ricevi riguardano le tue capacità e non te come individuo. Può essere utile sapere dove devi crescere.

Crescita personale / spiritualità: l'amore che provi per un membro della tua famiglia o per la tribù scelta merita di essere espresso. Connettiti con loro e fagli sapere cosa significano per te. Potrebbe essere quello che hanno bisogno di sentire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sei pronto ad avventurarti fuori dalla tua zona di comfort e provare qualcosa di nuovo? Sentirai l'impulso quando la luna si sposterà nell'avventuroso Ariete. Non lasciare che una Bilancia insulti le tue idee e semini dubbi nella tua mente. Hai questo.

Amore / Amicizia: con il Sole in Scorpione nel tuo regno domestico, sei più casalingo del solito. Quindi, potresti non essere dell'umore giusto per fare qualcosa con il tuo partner o un amico che richiede troppo impegno. Con il nodo sud legato all'abitudine nel mix, sei incline a prendere il percorso di minor resistenza e fare la stessa vecchia cosa. Noioso. Che tu stia passando del tempo con qualcuno o uscendo da solo, potrebbe essere bello provare qualcosa di nuovo.

Carriera / Finanza: l' allineamento del comunicatore Mercurio con il nutrimento di Cerere lo rende un giorno eccellente per la collaborazione. L'attenzione che dedichi all'interazione mostra che tieni al compito e alla persona con cui lavori. Questo rende la condivisione delle idee un processo molto più comodo e appagante. Se non sei pazzo del tuo collega, prova a concentrarti sui suoi punti di forza piuttosto che sui suoi punti deboli. Lascia che trasformi il modo in cui interagisci.

Crescita personale / spiritualità: è frustrante quando le risposte che cerchi ti sfuggono. È abbastanza per farti dubitare della tua connessione con lo Spirito. È possibile che tu stia attento solo alle risposte che vuoi sentire?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la transizione della luna in Ariete è destinata a farti infiammare. Lascia che la tua energia sia una forza costruttiva piuttosto che qualcosa che si aggiunge al caos. Una Bilancia potrebbe spingere i tuoi pulsanti. Puoi rispondere consapevolmente invece di reagire ciecamente.

Amore / amicizia: evita di avere una conversazione che inneschi le tue vulnerabilità. Con il sole in Scorpione in contrasto con Chirone ferito, andare troppo in profondità potrebbe farti sentire a disagio. Ricorda solo che non devi rivelare più di quanto sei pronto. Allo stesso modo, dovresti essere consapevole di avventurarti in un territorio sensibile ed emotivo con il tuo interesse amoroso. Non esiste una legge che dica che una persona sia obbligata ad aprirsi e condividere i propri segreti.

Carriera / Finanza: sei pronto per concludere con una questione di lavoro o denaro. Con un armonioso allineamento Mercurio / Cerere in gioco, darai a queste cose tutta la cura e l'attenzione che meritano. Con Mercurio retrogrado, potresti rivedere i negoziati e, ancora una volta, affermare il tuo caso. La buona notizia è che hai imparato alcune cose dall'ultimo giro, quindi ora sei molto più informato e puoi gestire i colloqui con molta più abilità e finezza.

Crescita personale / spiritualità: ricordare che non tutti possono o dovrebbero gestire le cose nello stesso modo in cui lo fai tu potrebbe essere utile. Anche se non sei d'accordo, sii consapevole dei limiti di una persona e rispettoso dei suoi modi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna che entra in Ariete indipendente, potresti non essere dell'umore giusto per fare ciò che qualcuno (come un Ariete) vuole che tu faccia. In effetti, potresti essere completamente contrario. Per il bene di una relazione, potresti aver bisogno di prenderne uno per la squadra.

Amore / Amicizia: il tuo stile di flirt è adorabile e super dolce grazie al messaggero Mercurio nel tuo segno che si allinea con il nutrimento Cerere. Non sarai minimamente timido nell'esprimere il tuo affetto e far sapere a qualcuno che ci tieni. Non devi preoccuparti di diventare sdolcinato o di diventare troppo forte. La tua atmosfera è fresca e sicura. È un momento opportuno per conoscere meglio una persona a cui sei interessato. Dimostrerai la giusta dose di interesse e moderazione.

Carriera / Finanza: con le questioni finanziarie, è una buona idea rimanere nella tua corsia. Con l'ossessivo sole in Scorpione nella tua zona monetaria in contrasto con l'insicuro Chirone, potresti sentirti a disagio per la tua situazione quando ti confronti con gli altri. Allo stesso modo, potresti far sentire male qualcuno quando ti vanti di soldi o beni. È un argomento delicato per quasi tutti. Non soffermarti su questo. Il denaro dovrebbe essere un affare privato.

Crescita personale / spiritualità: sei un po 'eccentrico quando si tratta della tua idea di divertimento e di ciò che ti fa sentire bene. Festeggiarlo. È ciò che ti rende una fonte inesauribile di fascino per gli altri.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ognuno ha i suoi alti e bassi emotivi. È utile ricordare che è un ciclo. Quindi il tuo umore potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Non lasciare che un Ariete nutra la tua insicurezza e ti spinga a concederti pensieri impotenti. Sii il padrone dei tuoi stati d'animo.

Amore / amicizia: con chi ti sentiresti più a tuo agio a condividere i tuoi pensieri e sentimenti più intimi? Il messaggero Mercurio che si allinea con Cerere che si prende cura di lui lo rende un momento opportuno per connettersi. Non c'è niente come avere un amico o un familiare amorevole e non giudicante che ti tiene lo spazio per aprire il tuo cuore. Allo stesso modo, qualcuno nella tua cerchia potrebbe trarre un enorme conforto ascoltando alcune parole gentili da te. Fagli sapere che sei lì per loro.

Carriera / Finanza: con il sole in Scorpione che si scontra con Chirone ferito nella tua zona di lavoro, potresti trovare difficile raccogliere l'energia e l'entusiasmo per portare a termine le cose. La tua vitalità fisica potrebbe essere diminuita o, forse, il tuo umore basso. Per ora, è intelligente evitare di assumere incarichi complicati. Ti sentirai più a tuo agio se ti attieni alle attività di routine. Alcuni Scorpione potrebbero provare una sensazione generale di insicurezza sul lavoro. Forse è il momento di esplorare le tue opzioni?

Crescita personale / spiritualità: il tuo corpo, mente e spirito ricevono il nutrimento di cui hanno bisogno? In caso contrario, presta attenzione alla tua routine di auto-cura. Rendi prioritario fare qualcosa che ti faccia sentire bene.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna che si sposta in Ariete può ispirarti o frustrarti a seconda che tu senta di avere la libertà di fare ciò che vuoi fare. Fai attenzione a una persona (forse una Bilancia) che rende le cose difficili per te. Fidati della tua prospettiva.

Amore / amicizia: una bassa energia o uno stato d'animo allegro potrebbero gettare un'ombra sul tempo che trascorri con il tuo interesse amoroso. Con lo Scorpione Sun nella tua solitaria dodicesima casa in contrasto con Chirone nella tua zona romantica, l'entusiasmo potrebbe essere difficile da trovare. Se hai intenzione di uscire, non dilungarti troppo. Se non lo senti, riprogramma. Uno stato d'animo cupo potrebbe dare a qualcuno un'idea sbagliata dei tuoi sentimenti, soprattutto se è una persona che hai incontrato di recente.

Carriera / Finanza: sei investito nel portare a termine con successo un progetto. Con il comunicatore Mercurio nella tua zona di lavoro di squadra in linea con il nutrimento di Ceres, sarà utile lavorare con un gruppo o cercare il supporto dei colleghi. Con Mercurio retrogrado, è probabile che tu stia facendo una revisione finale. Il feedback degli altri può dirti se sei sulla strada giusta. Continua a farlo. Il traguardo è in vista!

Crescita personale / spiritualità: puoi resistere al cambiamento, ma non puoi rimandarlo per sempre. Prima o poi, dovrai avere fiducia che ciò che ti aspetta ti sosterrà esattamente nel modo di cui hai bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua casa e nel regno della tua famiglia, non vedrai l'ora di trascorrere una tranquilla serata a casa. Quando qualcuno (forse un Ariete) tenta di farti coinvolgere in un problema, non abbattere. Ti meriti pace e relax.

Amore / Amicizia: potresti sentirti un po 'un estraneo mentre il Sole in Scorpione nel tuo settore sociale si scontra con Chirone ferito; tuttavia, è più probabile che il tuo status di outsider sia una tua invenzione piuttosto che qualcosa che ti viene imposto da una fonte esterna. Con questa vibrante atmosfera in gioco, la sensazione di appartenenza che brami potrebbe sembrare fuori portata. Invece di concentrarti sulle differenze tra te e gli altri, illumina dove si allineano i tuoi background o interessi. Allora scoprirai di non essere solo.

Carriera / Finanza: con un allineamento Mercurio / Cerere che stimola il denaro e la carriera, saprai esattamente cosa dire per vendere un'idea a una persona. È probabile che siano suscettibili ai tuoi piani perché sentono che ti importa davvero di loro o che sei profondamente coinvolto in ciò che sta accadendo. Non è il genere di cose che puoi fingere. La sincerità e la cura degli interessi di tutte le parti coinvolte possono farti guadagnare il favore.

Crescita personale / spiritualità: se non fosse per le tue ferite, non avresti la forza straordinaria e i doni unici che possiedi. Se qualcosa che stai vivendo ti sembra gravoso, chiedi allo Spirito di rivelare la benedizione che nasconde.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna che entra in vivace Ariete potrebbe portare una giornata frenetica sulla tua strada. Cerca di non impantanarti troppo nel rispondere alle chiamate e rispondere alle e-mail. Stai particolarmente attento a non permettere a un Ariete problematico di rubare troppo tempo.

Amore / Amicizia: il Messaggero Mercurio che si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno evidenzia l'immensa saggezza e la profonda cura che dai alle persone a cui sei più vicino. Quello che dici può essere tremendamente edificante e potrebbe essere proprio la cosa che qualcuno ha bisogno di sentire. Se hai bisogno di una guida, non dovrai guardare molto lontano per trovare una persona intelligente e premurosa. Stai attento alle parole che parlano al tuo cuore.

Carriera / Finanza: con il sole in Scorpione in cima alla tua classifica, potresti avere un ruolo più visibile del solito. Le persone prestano sicuramente più attenzione a ciò che dici e fai. Con l'insicuro Chirone nel mix, potresti essere cauto nell'esprimere le tue opinioni o condividere le tue idee. Il tuo contributo non deve essere impeccabile per essere prezioso. Fidati di sapere quello che sai e che qualunque cosa tu abbia bisogno di imparare, lo scoprirai lungo la strada.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che i tuoi pensieri diventino troppo pessimisti. Niente di buono può venire dall'intrattenere gli scenari peggiori. Sei l'autore della tua storia. Ciò significa che hai il potere di cambiare la narrativa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tema delle finanze a volte può essere un fattore scatenante per te. Non devi lasciare che prema i tuoi pulsanti né lasciare che gli altri (come un Ariete) suscitino i tuoi guai finanziari. Afferma che stai facendo il meglio che puoi con ciò con cui devi lavorare.

Amore / amicizia: l' intimità cresce tra te e il tuo partner o un amico quando ti apri e condividi i tuoi segreti. Con il comunicatore Mercurio che aspira a nutrire Cerere, ti sentirai ben curato quando avrai un cuore a cuore con una persona di cui ti fidi. Allo stesso modo, qualcuno potrebbe affidarti emozioni delicate e informazioni sensibili. Sii un ascoltatore gentile e non giudicante. Onora la fiducia che qualcuno ha in te.

Carriera / Finanza: i grandi progetti richiedono un sacco di soldi per finanziarli. Qualcosa che stai sognando potrebbe sembrare fuori portata mentre il Sole in Scorpione si scontra con l'insicuro Chirone nella tua zona monetaria; tuttavia, ciò non significa che sia impossibile. Perché non iniziare a fare i compiti e creare un piano? Se quello che vuoi fare è davvero importante per te, scoprirai un modo per farlo accadere. Se non puoi fare un salto, i piccoli passi alla fine ti porteranno nella direzione in cui vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: si è tentati di tuffarsi a capofitto nella spiritualità; tuttavia, ne otterrai di più se lo fai passo dopo passo. Integra ciò che hai imparato prima di passare a insegnamenti più avanzati.