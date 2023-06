Oroscopo di oggi 29 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 29 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 GIUGNO 2023

L'amorevole Venere si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, suggerendo che il perdono è la chiave della felicità. Incolpare e svergognare gli altri (come un partner passato o attuale) per i loro errori non ti porterà tranquillità. Allo stesso modo, non verrà nulla di buono dal punire te stesso per le trasgressioni passate. Lasciare te stesso e gli altri fuori dai guai non significa perdonare un comportamento offensivo. Significa che stai scegliendo di lasciar andare il passato e andare avanti. Che tu stia chiudendo una storia d'amore passata o voltando pagina nella tua relazione attuale, ti meriti un nuovo inizio. La Luna dello Scorpione può rivelare le motivazioni di qualcuno, anche se potrebbe essere più di quanto tu abbia bisogno di sapere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 GIUGNO 2023

I membri della famiglia sembrano essere eccezionalmente abili nel colpire dove fa male. Amare Venere nella tua casa e zona familiare trina il guaritore ferito Chirone, rendendo questo un momento opportuno per perdonare e dimenticare. Non significa che stai dando un passaggio al comportamento tossico. Significa che stai reclamando il tuo potere da un episodio doloroso della tua vita e stai andando avanti. Mentre il messaggero Mercurio è in contrasto con Urano nel tuo segno, puoi essere piuttosto sfacciato. Fare una rivelazione sorprendente potrebbe essere il tuo modo di testare la tolleranza di qualcuno. Ti accettano per come sei? O gli piaci solo quando ti comporti al meglio?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 GIUGNO 2023

Non puoi serbare rancore nei confronti di un amico per sempre. Come affettuosa Venere trina il guaritore ferito Chirone nella tua casa della comunità, potresti essere ispirato a lasciare che il passato sia passato. Perché non inviare loro un messaggio o, meglio ancora, chiamarli? Se sei tu quello che ha torto, mettiti le tue mutandine da ragazzino e chiedi scusa. Non devi essere perfetto, ma per amore dell'amicizia dovresti riconoscere i tuoi errori e cercare di sistemare le cose. Questo è anche il giorno perfetto per affrontare dinamiche di gruppo travagliate. Cerca modi per andare sulla stessa pagina.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 GIUGNO 2023

Non permettere a nessuno di dirti che non sei degno di prosperità e successo. Come l'attrattore Venere nella tua casa dei guadagni trina il guaritore ferito Chirone nel tuo settore professionale, sarai ispirato a dimostrare che gli odiatori si sbagliano. Quello che pensavi fosse uno svantaggio potrebbe rivelarsi un vantaggio. Invece di preoccuparti di tutto ciò che sembra ridurre le tue possibilità di successo, esplora i modi per farlo funzionare per te. Potresti essere sorpreso da ciò che scopri quando cambi la narrazione. Mentre il messaggero Mercurio e Urano sono in disaccordo, le tue parole possono creare ondate nella tua cerchia sociale. Sii consapevole di ciò che dici a un amico o pubblichi sui social media.