Oroscopo di oggi 29 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 29 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 29 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che entra nel Sagittario e la tua nona casa espansiva, sei tutto sul quadro generale. Costruire un ponte da dove sei a dove vuoi essere richiede tempo e pianificazione. Chiedi a un Leo creativo un feedback sul tuo schema.

Amore / amicizia: Venere nella tua zona di comunicazione in contrasto con il comandante Plutone suggerisce che andrai troppo avanti nell'esprimere i tuoi desideri o non fare abbastanza rumore per essere preso sul serio. Sotto questa influenza disordinata, è difficile discernere il modo migliore per far conoscere i tuoi sentimenti. Ricorda che stai parlando con qualcuno a cui tieni. Indipendentemente da ciò che hai in mente, meritano di essere trattati con lo stesso amore e rispetto che richiedi.

Carriera / Finanza: con il tuo sovrano, Marte, l'attivista Squadre nella tua zona di carriera e reputazione, rischi di essere un po 'troppo militante. Se hai bisogno di difenderti e difendere ciò che fai, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di farlo. Un approccio aggressivo può spegnere le persone e suscitare problemi con i superiori. Concediti un momento per rinfrescarti e considera il modo più efficace per trasmettere i tuoi reclami.

Crescita personale / spiritualità: la filosofica Sagittario che si allinea al Sole Leone e il guaritore ferito Chirone nel tuo segno possono insegnarti una lezione preziosa sulla trasformazione di una debolezza in una forza. Assicurati di ottenere il promemoria.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna che entra nel Sagittario e nella tua casa di trasformazione, alcuni eventi possono avere un profondo effetto su di te. Tuttavia, sarai molto ottimista sulla tua capacità di gestire qualunque cosa ti capiti. Un Leo incoraggiante che crede in te fornirà backup se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: anche se ci sono problemi tra te e una persona cara, sembrerà che tutto vada bene mentre la benevola Sagittario contatta il Sole Leone e il guaritore ferito Chirone. Sotto questa influenza accomodante, lascerai che il passato sia passato e ti godrai il tempo che passi con la tua gente preferita. Ciò non significa che stai chiudendo un occhio su problemi preoccupanti. Significa che stai optando per l'amore.

Carriera / Finanza: le tue mani potrebbero essere legate a una questione urgente. Anche se con Marte assertivo nel tuo regno nel backstage attivatore di Pallade, ciò non ti impedirà di tentare di esercitare la tua volontà da dietro le quinte. In un modo o nell'altro, troverai un modo per parlare e far sentire la tua lamentela. Aggiungere la tua voce alla mischia sarà produttivo? O creerà più caos? Prenditi un momento per considerare le conseguenze prima di saltare su un carro scontento.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe essere necessario mettere i tuoi soldi in bocca per convincere qualcuno della tua convinzione. Se non sei sicuro di convincere, è una saggia idea serrare le labbra.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che entra nel Sagittario entusiasta e la tua casa di connessioni cuore a cuore, bramerai la compagnia. Perché hai bisogno di persone, sei molto più sensibile alla disarmonia. È un momento opportuno per risolvere i problemi con un Ariete.

Amore / amicizia: in questi giorni, i tuoi desideri sessuali si sentono più urgenti che mai; tuttavia, non puoi sempre diventare forte. Con Venere nel segno in contrasto con il comando di Plutone nella tua zona di intimità, il peso dei tuoi desideri può essere intimidatorio. Oppure potresti evitare del tutto di esprimere ciò che provi. Il sesso è una questione delicata. Considera come vorresti essere avvicinato e tratta di conseguenza il tuo interesse amoroso.

Carriera / Finanza: potresti avere un problema con i valori di qualcuno, principalmente come gestiscono il denaro grazie a una fusione Marte / Pallade. Probabilmente ti sentirai frustrato e arrabbiato con un amico o il tuo interesse amoroso quando li vedrai fare scelte sciocche. Se non ti riguarda, potrebbe essere saggio rimanere nella tua corsia; tuttavia, in tal caso, dovrai risolvere il problema. Iniziare una rissa non è la risposta. Attenersi ai fatti mentre si sottolinea l'errore dei loro modi.

Crescita personale / spiritualità: un felice equilibrio tra cuore e mente ti aiuta a capire te stesso e ti equipaggia per fare le scelte giuste. Non solo per oggi, ma anche con i piani che hai per il futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione e la tua quinta casa giocosa durante il giorno, trovare la gioia in ciò che fai è un must. A Pesci apprezzerà l'umorismo e l'atmosfera spensierata che porti. Può elevare l'umore di quasi tutti coloro che attraversano il tuo percorso.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso parlate la stessa lingua? Potresti chiederti come il comunicatore Mercurio si oppone a Pallade nella tua zona di associazione. Con questa vibrazione tagliente che influenza la tua interazione, un tentativo di razionalizzare le emozioni può portare a un malinteso. Domande come "Hanno davvero detto quello che penso che abbiano detto?" può sorgere. Prendilo con un granello di sale per ora. Avrai maggiore chiarezza e potresti trovare più facile esprimere i tuoi pensieri e sentimenti nei giorni a venire.

Carriera / Finanza: con la determinata Scorpione Luna in linea con i pianeti del Capricorno operoso e la tua casa di interazioni individuali, farai il tuo miglior lavoro con un partner. In particolare qualcuno che può mettere in pratica le tue idee creative. Con un cenno del fantasioso Nettuno nel mix, le tue idee saranno super d'ispirazione. Ricevere feedback da un collega fidato può aiutarti a eseguirli nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: sarà divertente dilettarsi in un progetto artigianale o godersi la tua musica, film o letteratura preferita. Immergersi in vibrazioni artistiche sarà rilassante per la tua anima.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la meditabonda Scorpione Luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, trascorrere del tempo di nidificazione e riposo di qualità può essere terapeutico. Mettersi in giro per progetti domestici può essere gratificante. Se hai bisogno di una mano, chiedi aiuto al Capricorno.

Amore / Amicizia: con l'emozionante Luna dello Scorpione che si allinea con Nettuno nella tua casa di intimità, la connessione emotiva o sessuale che senti con qualcuno di speciale può avere sfumature mistiche. Condividi una storia di vita passata con questa persona? Potrebbero essere un'anima gemella romantica o platonica? Qualunque cosa sia, c'è sicuramente qualcosa di profondo tra di voi. Se non sono proprio come te, è saggio tenere questi pensieri nascosti.

Carriera / Finanza: un compito di routine può essere complicato dall'odierna opposizione Mercurio / Pallade. Potresti pensare di aver compreso le istruzioni e poi scoprire di essere in perdita su cosa fare. Perché è semplice e dovresti sapere cosa stai facendo, potresti essere riluttante a chiedere aiuto. Tutti hanno bisogno di chiarimenti ogni tanto. Non abbiate paura di chiedere una guida. Senza di essa, potresti perdere ore inciampando nel buio.

Crescita personale / spiritualità: cerca una persona amichevole nella tua cerchia per aiutare a rafforzare le tue conoscenze o lucidare i tuoi talenti. Non puoi mai essere troppo esperto. La tua sicurezza aumenterà di livello insieme alla tua competenza, e questa è una buona cosa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra nel Sagittario entusiasta e nel tuo regno domestico, la tua felicità si trova a casa e in compagnia della tua gente preferita. Trascorrere del tempo con un Leo a bassa manutenzione può essere gratificante. Pianifica una serata piacevole e informale.

Amore / Amicizia: con Marte assertivo che quadra Pallade nella tua zona di vita sentimentale, sei intenzionato a mettere in gioco una strategia romantica attentamente pianificata. Anche se ci hai pensato, forse non hai considerato che forse stai arrivando troppo forte. È vitale che ascolti l'oggetto del tuo affetto e ascolti i segnali che stanno inviando. Quando si tratta di affari del cuore, essere troppo aggressivi è una svolta, non un'accensione.

Carriera / Finanza: con Venere socievole nella tua zona di carriera in contrasto con il controllo di Plutone, è allettante sfruttare la tua popolarità per ottenere ciò che desideri. Potresti pensare di affascinare qualcuno nel fare ciò che vuoi mentre credono di essere manipolati. Allo stesso modo, non funzionare le connessioni può essere un fallimento epico. Cosa deve fare una Vergine esigente? Sii in anticipo su ciò che stai cercando. Non c'è nulla da perdere provando e tutto da guadagnare.

Crescita personale / spiritualità: profonda guarigione e armonia sono possibili quando la benevola Sagittario Luna si allinea al Sole Leone e al guaritore ferito Chirone nelle vostre case di emozione. Abbraccia le persone e le esperienze che ti elevano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di guadagni e beni durante il giorno, avrai cose materiali nella tua mente. Assicurare le finanze di cui hai bisogno e fare un acquisto necessario potrebbe essere all'ordine del giorno. L'input da un accorto Capricorno può tornare utile.

Amore / Amicizia: con l'ossessiva Luna Scorpione che aspira i pianeti nel Capricorno responsabile e la tua zona di residenza, stai cercando di fornire stabilità. Lo fai per amore delle persone che significano di più per te. Anche se sei single, sei impegnato a prepararti per il futuro domestico che prevedi. I tuoi cari attuali o futuri non dovranno preoccuparsi di qualcuno come te in giro.

Carriera / Finanza: quando si tratta di aspirazioni domestiche e familiari, hai in mente un piano. Con gli strateghi Mercurio e Pallade che mettono a soqquadro le cose sul tuo asse di casa / carriera, far capire al tuo capo o a un collega cosa stai cercando e perché devi fare determinate mosse di carriera può essere un compito impossibile. Potrebbero non essere comprensivi dei tuoi piani personali. La loro unica preoccupazione è come le tue scelte influenzano la tua capacità di fare il tuo lavoro. Forse è saggio non spiegarti.

Crescita personale / spiritualità: Marte che aspira al nodo nord nella tua casa di istruzione superiore ti consiglia di essere sicuro di stabilire i contatti di cui hai bisogno. In particolare, se stai inseguendo qualcuno che è in possesso di informazioni di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nel segno per tutto il giorno, indosserai il cuore sulla manica. La tua intensità può essere un po 'difficile da prendere per coloro che sono più abituati ai tuoi modi furtivi; tuttavia, un Capricorno risoluto può gestire qualsiasi cosa tu porti.

Amore / Amicizia: con la luna nel tuo segno che attira pianeti nel Capricorno terra-terra e la tua zona di comunicazione, non avrai problemi ad esprimerti. Sei in contatto con le tue emozioni e sai come comunicarle in modo diretto che consente all'ascoltatore di sapere che dici ciò che vuoi dire e intendi quello che dici. Se hai bisogno di avere un serio incontro con qualcuno, come un amico o il tuo interesse amoroso, ora è il momento.

Carriera / Finanza: l' ispirazione si scontra con la strategia mentre un'opposizione Mercurio / Pallade confonde le cose nei tuoi regni mentali. Un'idea audace potrebbe non prendere il volo se non si adatta ai piani di oggi. Fare tutto dal libro può essere noioso e poco interessante. Essere alla ricerca di un modo gentile per piegare le regole. Può rendere il tuo attuale incarico molto più eccitante e mantenerti felicemente coinvolto in ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito creativo è potenziato da un allineamento tra la luna e l'immaginativo Nettuno. Ti divertirai a dedicare tempo a un progetto artistico o un hobby. Può essere curativo per il tuo cuore e la tua anima.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, guiderai con il tuo cuore. Nonostante provi cose forti, non significa che avrai sempre ragione. Cerca di non prenderlo sul personale quando sbagli. Un Ariete potrebbe essere insolitamente disposto a perdonare e dimenticare.

Amore / amicizia: se temi di non essere all'altezza delle aspettative di qualcuno, è allettante usare denaro o regali per rafforzare la tua posizione. Con Venere nella tua zona di associazione in contrasto con il manipolatore Plutone, è allettante fare qualsiasi cosa tu debba fare per rimanere in gioco. Sicuramente vuoi essere amato per quello che sei e non per quello che puoi fornire. Una volta impostato un precedente negativo, può essere difficile modificare le regole di ingaggio.

Carriera / Finanza: il tuo tentativo di organizzare con cura le tue finanze può andare fuori strada come lo stratega Pallade nella tua casa di denaro. Nonostante faccia scelte mature e sensate, non puoi sempre proteggerti da interferenze esterne. In realtà sono tempi come questi che le decisioni che hai preso ti hanno preparato. Se sei stato attento, probabilmente sei ben preparato a resistere a una tempesta. In caso contrario, pensa a apportare modifiche alle tue spese e alle strategie di risparmio.

Crescita personale / spiritualità: la benevola Sagittario Luna che si allinea al Sole Leone e al guaritore ferito Chirone mette a portata di mano la pace e la guarigione emotiva. Puoi beneficiare di terapia, meditazione, preghiera e pratiche contemplative.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che entra nel Sagittario filosofico e la tua riposante dodicesima casa, avrai bisogno di tempo per te stesso per capire alcune cose. Tacere può aiutarti a capire perché fai le cose che fai e ti offre uno spaccato della tua relazione con un Ariete.

Amore / Amicizia: con Marte arrogante che squadra Pallade intelligente nel tuo segno, ti comporterai come se avessi ragione anche quando sbagli. Naturalmente, questo è destinato a suscitare conflitti tra te e un amico o il tuo interesse amoroso. Più spesso, sai di cosa stai parlando. Purtroppo, questo può renderti difficile accettare di essere fuori dal comune. Per mantenere buone relazioni, potrebbe essere saggio mettere l'armonia al di sopra della ragione.

Carriera / Finanza: con Venere socievole nella tua casa di lavoro, vuoi essere amato dai colleghi. Un cenno del comando di Plutone nel tuo cartello avverte che stai provando troppo a ottenere l'accettazione o non stai cercando abbastanza per adattarti. Cerca di trovare il punto debole tra l'essere troppo autorevole e l'essere troppo distaccato. Essere te stesso invece di recitare un ruolo è un buon punto di partenza.

Crescita personale / spiritualità: con la benevola Sagittario che si allinea al Sole Leone e il guaritore ferito Chirone nelle tue zone emotive, potresti trarre beneficio da attività contemplative come la meditazione e la preghiera. La guarigione inizia quando perdoni te stesso e gli altri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione guidata nella tua casa di carriera e reputazione, vuoi che il mondo sappia chi sei e di cosa sei capace. Vai avanti e lascia che la tua luce brilli intensamente. Potrebbe attirare l'attenzione di un sostenitore dei Pesci.

Amore / Amicizia: se hai fatto un passo falso, di 'che ti dispiace. Con l'amorevole Venere che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunicazione, potresti trovarlo sorprendentemente facile da fare. Non è divertente essere fuori con qualcuno a cui tieni. Sai che vuoi davvero baciare e fare. Se sei la parte lesa, non rendere troppo difficile scusarsi con l'altra persona. Non sarai mai felice se punisci qualcuno per sempre.

Carriera / Finanza: un'analisi eccessiva porta alla paralisi mentale quando gli strateghi Mercurio e Pallade si scontrano. Ciò potrebbe significare che passi così tanto tempo a lavorare sui dettagli di un progetto da non portarlo mai alla fase successiva. La tua ricerca per ottenere tutto nel modo giusto può essere estremamente frustrante. È anche improduttivo. Per fare ciò, potrebbe essere necessario impostare un limite per quanto tempo passi in fase di pianificazione. Hai bisogno di qualcosa da mostrare per i tuoi sforzi.

Crescita personale / spiritualità: stai appena iniziando a sfruttare le tue profonde riserve di forza interiore. Sappi di avere dentro di te ogni sfida che stai affrontando.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna che entra nel Sagittario ottimista e la tua casa di reputazione e carriera, ti senti bene con le tue prospettive. Vuoi che le persone ti vedano e prendano nota di quello che fai. Un Leone potrebbe essere molto colpito da ciò che hai da offrire.

Amore / Amicizia: troppe idee possono rovinare un piano mentre potenti Marte si scontrano con Pallade nel tuo settore sociale. Può essere difficile essere d'accordo su dove andare e cosa fare. Se hai fretta, non fa che peggiorare le cose. Metti i freni e prenditi un momento per rivedere attentamente i suggerimenti di ogni persona. Spero che tu ti sostieni il piano più adatto a tutti i soggetti coinvolti piuttosto che spingere la tua agenda personale.

Carriera / Finanza: con l'entusiasta Sagittario Luna che attira il dinamico Leone Sole e il guaritore ferito Chirone, ti sentirai sicuro delle scelte che fai coinvolgendo lavoro o denaro. Hai imparato dagli errori del passato e sei pronto a fare le cose in modo diverso. Le persone stanno guardando e sono curiose di vedere cosa farai. La tua fiducia può ispirare gli altri a rimanere dietro di te e supportare le decisioni che prendi.

Crescita personale / spiritualità: non paga essere ansiosi per il futuro né cercare di controllare dove stanno andando le cose. Il tuo potere sta nelle scelte che fai nel momento presente. Considera che è quello che fai ora che può determinare cosa ci aspetta.