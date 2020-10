Oroscopo di oggi 29 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 29 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 29 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei tutto fuoco quando la luna è nel tuo segno. Sarai una fonte di calore e ispirazione? O darai fuoco a tutto ciò che incontri sul tuo cammino? Il modo in cui un Capricorno risponde a te potrebbe dirti tutto ciò che devi sapere sul tuo approccio.

Amore / Amicizia: quando la luna incontra il tuo sovrano, Marte, nel tuo segno, non c'è modo di impedirti di fare quello che vuoi fare. Essere eccitati è una buona cosa, a condizione che non ti renda ciechi ai sentimenti e ai desideri degli altri. Non è insolito per te barcollare e fare le cose a modo tuo. La storia dice che è qualcosa che ti mette nei guai. Considera come le tue azioni potrebbero avere un impatto sulle altre persone.

Carriera / Finanza: per iniziare la tua carriera dovrai assumerti dei rischi. Con l'ampio Giove in contrasto con il Nodo Nord nel tuo regno mentale, sarai sfidato a trovare le idee giuste e ad esprimerti in modi nuovi. Connettersi con persone che hanno esperienza con ciò che vuoi fare sarà di grande aiuto. Non c'è niente come parlare con qualcuno che ha percorso con successo la tua strada. Non essere timido nel contattare e chiedere consiglio.

Crescita personale / spiritualità: il tuo coraggio nel prendere l'iniziativa è una cosa bellissima. Quando è temperato dalla saggezza, sei praticamente inarrestabile. Vale la pena controllare che stai procedendo nel modo giusto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ciò che desideri di più sono il riposo e la tranquillità emotiva. Può essere difficile da trovare quando ci sono così tante bolle sotto la superficie. Potrebbe essere necessario venire a patti con sentimenti complicati su un Ariete prima di poterti rilassare.

Amore / Amicizia: la familiarità di un ex amante potrebbe essere molto allettante poiché la Luna in Ariete, il sexy Marte e il Nodo Sud che forma l'abitudine si allineano. Se la relazione era problematica, potresti trascurare le difficoltà mentre ti fissi sul tuo desiderio. Lascialo andare, toro. La tua felicità non risiede in una relazione passata. Fare scelte sensate nel presente determinerà se avrai relazioni soddisfacenti in futuro.

Carriera / Finanza: hai idee davvero grandi su cosa puoi fare, i posti in cui puoi andare e le porte che puoi attraversare. L'espansivo Giove che aspira al Nodo Nord nella tua zona monetaria è un invito a considerare se sei finanziariamente preparato a finanziare i tuoi sogni. O riponi troppa o troppo poca fiducia nella tua capacità di guadagno. Fai qualche ricerca e parla con persone esperte che possono aiutarti a valutare i costi. Se la tua volontà è abbastanza forte, troverai un modo.

Crescita personale / spiritualità: sei abbastanza intelligente; tuttavia, non sai cosa non sai. Non essere riluttante a rimandare a qualcuno che possiede conoscenze specialistiche. Ci sono persone là fuori che sanno più di te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci vuole lavoro e costante tendenza per coltivare una vera amicizia. Oggi, il tuo rapporto con un Ariete potrebbe essere messo alla prova. Certo, possono essere fastidiosi. Ti danno anche il coraggio di fare cose che non pensavi di poter fare.

Amore / amicizia: un'atmosfera competitiva tra te e un amico può essere irritante. Potresti mettere le mutande in una svolta mentre la Luna in Ariete e il grintoso Marte si allineano nel tuo settore sociale. L'invidia o un senso di diritto potrebbe essere la colpa. Presta attenzione alle tue aspettative. Fai attenzione a non desiderare ciò che qualcuno ha. Non sai mai il prezzo karmico che una persona paga per ciò che desideri.

Carriera / Finanza: fai attenzione a non lasciare che la tua dipendenza da forme esterne di sostegno (come il tuo coniuge, le carte di credito o la banca di mamma e papà) comprometta la tua indipendenza. Il generoso Giove che aspira al Nodo Nord nel tuo segno è un promemoria per non trascurare le tue capacità. Se pensi di non riuscire a capire come procurarti ciò di cui hai bisogno, non ti stai dando abbastanza credito. Stare sui propri piedi non accadrà dall'oggi al domani; tuttavia, un piccolo passo che fai oggi potrebbe portarti sulla rotta.

Crescita personale / spiritualità: i modelli di relazione sono strade ben battute che hai coltivato nel tempo. Tuttavia, ciò non significa che non puoi fare le cose in modo diverso. Anche il più piccolo cambiamento può dare enorme potere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: brami il riconoscimento quando la luna è in cima alla tua carta nautica; tuttavia, dovresti fare attenzione a non attirare l'attenzione su di te per i motivi sbagliati. Se hai intenzione di scontrarti con qualcuno (come un Ariete), tienilo a porte chiuse.

Amore / amicizia: trovare l'equilibrio tra fare troppo e non fare abbastanza per gli altri può essere complicato. Con il benevolo Giove nella tua zona di collaborazione in aspetto al Nodo Nord, può essere una danza di due passi in avanti, due passi indietro finché non trovi il tuo ritmo. Con il tuo interesse amoroso, è importante essere generosi e disponibili. Allo stesso tempo, potresti creare un pericoloso precedente se vieni continuamente in loro soccorso. La cosa migliore è aiutarli ad aiutare se stessi.

Carriera / Finanza: quando la Luna in Ariete incontra il guerriero Marte nella tua zona di carriera, "con ogni mezzo necessario" diventa il tuo mantra per il successo. Quando sei così competitivo, ci sono buone probabilità che strofini qualcuno nel modo sbagliato. Non è saggio infastidire un collega stretto o far sentire il tuo capo minacciato dalla tua ambizione. Ci vorrà cooperazione, e in alcuni casi collaborazione, per arrivare dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: è intelligente rimettersi alla saggezza di una persona esperta nella tua cerchia. Mantenere la compagnia di persone intelligenti significa che ci sarà sempre qualcuno in giro per mantenerti in carreggiata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua mente è infiammata da idee audaci e un po 'ribelli e non sarai minimamente timido nel condividerle. Tu e un Capricorno potreste non vedervi negli occhi. Non lasciare che una differenza di opinione si trasformi in qualcosa che provoca una distrazione.

Amore / amicizia: occuparsi degli affari sul fronte interno è più importante che mai. Con il determinato sole in Scorpione nel tuo regno domestico come stratega Pallas, sei sicuro di elaborare un piano creativo per portare a termine le cose. Lo stesso vale per riparare i rapporti familiari. Non lascerai le cose al caso. Pensa seriamente al modo migliore per risolvere un problema tra te e qualcuno a cui sei vicino.

Carriera / Finanza: l' aggiunta di nuovi talenti al tuo set di competenze può fornirti migliori opzioni di impiego. L'espansivo Giove nella tua zona di lavoro in aspetto con il nodo nord suggerisce che l'apprendimento di cose nuove potrebbe richiedere collaborazione. Sei bravo a lavorare in modo indipendente e a elaborare idee creative da solo; tuttavia, è quando lavori con gli altri e ricevi un feedback costruttivo che sboccerai davvero. Stai alla ricerca di abili collaboratori che possano rafforzare il tuo know-how e sfidarti a crescere.

Crescita personale / spiritualità: puoi diventare piuttosto polemico quando qualcuno sfida le tue convinzioni. Ascoltare un'opinione contrastante è probabilmente l'ultima cosa che hai voglia di fare; tuttavia, potrebbe essere una vera rivelazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna in Ariete appassionato per tutto il giorno, porterai un'intensità incredibile a tutto ciò che fai. Sarai anche testardo, focoso e non accetteresti un no come risposta. Cerca di non bloccare le corna con un Capricorno altrettanto testardo.

Amore / Amicizia: quando si tratta della tua vita amorosa, sei tutta una strategia. Con l'astuto sole in Scorpione che si allinea con la metodica Pallade nella tua zona romantica, è improbabile che lasci le cose al caso. Pianifica l'appuntamento perfetto con il tuo partner. Oppure trova un modo ingegnoso per catturare l'attenzione di qualcuno a cui sei interessato. Con alcuni suggerimenti della tua squadra, sei destinato a capire qualcosa.

Carriera / Finanza: che senso ha coltivare così tante abilità straordinarie se non le usi? Giove di buon auspicio che aspira al Nodo Nord nel tuo settore professionale suggerisce che potrebbe essere intelligente applicarli per cambiare carriera. Potresti non essere sicuro di quanto puoi fare affidamento sui nuovi talenti e se sono compatibili con la tua esperienza. Parlare con una figura affermata nel tuo campo può aiutarti a valutare i tuoi doni e le opportunità che meglio metteranno a frutto.

Crescita personale / spiritualità: imparare di più su un hobby o un'attività ricreativa preferita sarà gratificante. Per te, è rilassante e divertente lasciare che il tuo bambino interiore giochi. Trova qualcosa su cui ossessionarti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: potrebbe sembrare un caso di te contro loro mentre la focosa Luna dell'Ariete crea un trambusto nella tua casa di interazione uno contro uno. Qualcuno (forse un Capricorno prepotente) potrebbe tentare di farti fare qualcosa che non vuoi fare. Sii forte.

Amore / amicizia: ti infiammerai per i problemi di relazione mentre la Luna in Ariete incontra il frettoloso Marte nella tua zona di collaborazione e piazza l'amplificatore Giove. Saltare alla conclusione sbagliata è facile. Metti i freni prima di iniziare a incolpare e vergognarti. Prenditi del tempo per ascoltare in modo da poter scoprire cosa è cosa. Se qualcuno sta diventando aggressivo, appoggia delicatamente il piede. Arrabbiarsi non farà che aggiungere benzina sul fuoco e peggiorare la situazione.

Carriera / Finanza: non richiede molto sforzo per ripiegare sulle stesse vecchie idee e piani affidabili. Lo faranno in un pizzico, ma probabilmente non saranno molto innovativi. Gli aspetti del Nodo Nord nella tua zona del quadro generale suggeriscono che la ramificazione potrebbe aprire la porta a tutti i tipi di nuove ed eccitanti possibilità. Inizia a fare una piccola ricerca e parla con persone intelligenti che possono fornire informazioni utili.

Crescita personale / spiritualità: sei profondamente investito nella tribù scelta. La lealtà è fantastica, ma non lasciare che ti chiuda la mente a modi diversi dal tuo. Crescerai quando apri il tuo cuore e la tua mente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la Luna in Ariete nella tua zona di lavoro, sei pronto per entrare subito e mettersi al lavoro. Essere troppo frettolosi potrebbe creare problemi significativi. Qualcuno (forse un Capricorno) potrebbe chiederti di rallentare e fare le cose secondo le regole.

Amore / amicizia: l' asteroide Vesta nel tuo settore sociale segnala che sei super devoto alla tua squadra; tuttavia, passare troppo tempo insieme può essere faticoso. Vesta in aspetto al Nodo Nord suggerisce che incontrare nuove persone potrebbe essere rinvigorente. Ti darà la possibilità di parlare di argomenti nuovi ed eccitanti e di conoscere persone diverse dal tuo solito equipaggio. Stai alla ricerca di una persona che vuoi conoscere.

Carriera / Finanza: fare il giro e trattare richiede abilità e finezza. Che tu stia cercando un finanziamento per un progetto o negoziando il prezzo di un acquisto, si tratta di un ballo delicato. Con un allineamento Giove / Nodo Nord che influisce sulle negoziazioni, dovrai sapere quali risorse sono a tua disposizione e quanta leva hai. È intelligente fare affidamento sul supporto esterno. Anche se le cose potrebbero andare di traverso se ti aspetti troppo o chiedi troppo poco. Potrebbe essere necessario consultare un esperto.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna in Ariete che quadrata Pallade e Giove, uno schema eccessivamente elaborato può essere la tua nemesi. Mantenere le cose il più semplici possibile renderà gli sforzi di successo e una giornata meno stressante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: c'è una natura selvaggia in te che semplicemente non sarà contenuta. Può essere potenziante se abbinato all'umorismo, ma pericoloso quando perdi il contatto con la tua beatitudine. Non lasciare che l'incontro con un Capricorno ostinato ti spinga ad andare al lato oscuro.

Amore / amicizia: arrabbiarsi per una questione romantica potrebbe non essere una buona cosa. Con la Luna in Ariete, il frettoloso Marte e il pomposo Giove che influenzano le tue azioni, sei in pericolo di fare una mossa di cui ti pentirai. Metti i freni e considera le potenziali conseguenze delle tue scelte. Potrebbe non esserci un'opportunità per un rinnovo se le cose non vanno secondo i piani. Sappi che ciò che è pensato per te sarà per te e che essere invadenti potrebbe non funzionare a tuo favore.

Carriera / Finanza: con i soldi sei in un ciclo di crescita. Ed è per questo che potresti beneficiare della consulenza di esperti. Con un allineamento Giove / Nodo Nord che influisce sulle finanze, ci vorrà saggezza per discernere quanta fede dovresti riporre nella guida di qualcuno. Parlare con persone diverse può essere utile. Prenditi del tempo per esaminare tutte le informazioni che ricevi. Ciò che impari può aiutarti a scegliere gli alleati che possono aiutarti a prosperare.

Crescita personale / spiritualità: l'impulso di esprimere te stesso e condividere i tuoi doni è irrefrenabile. Fai attenzione a non diventare competitivo o essere troppo forte. Non perdere la tua gioia nel processo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico, desideri ardentemente le comodità di casa; tuttavia, non sarà esattamente un posto tranquillo con così tanta frenetica energia intorno. Qualcuno (come un Ariete ad alta energia) è destinato a mescolare le cose. Fai del tuo meglio per evitare il dramma.

Amore / amicizia: può surriscaldarsi sul fronte interno quando la Luna in Ariete e il focoso Marte si scontrano. Un cenno dell'amplificatore Giove nel tuo segno suggerisce che troppe interferenze da parte tua potrebbero alimentare le fiamme. Che il dramma si svolga sotto il tuo tetto o all'interno della tua famiglia allargata, è qualcosa che dovrai gestire con estrema sensibilità e cura. Ciò potrebbe significare fare un passo indietro finché gli animi caldi non si raffreddano.

Carriera / Finanza: puoi trarre vantaggio dall'espansione e dall'acquisizione di nuove competenze. Giove entusiasta nel tuo segno che aspira al Nodo Nord lo rende un momento eccellente per imparare qualcosa di nuovo. Sapere su cosa concentrarsi e quanto tempo dedicarci può essere complicato. Dovrai identificare dove mancano le tue capacità e quali abilità devi coltivare per rimanere competitivo nel tuo campo. Perché non contattare un collega di talento e chiedere il suo consiglio?

Crescita personale / spiritualità: i tuoi poteri di concentrazione sono forti, specialmente quando studi e ti applichi per ampliare le tue conoscenze. Potrebbe essere utile consultare un mentore o un insegnante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: c'è molta attività frenetica intorno a te. Potrebbe non essere così facile da affrontare. Sarà fondamentale rallentare e prendere dei timeout. Cercare di capire cosa sta facendo una persona subdola (forse un Capricorno) può aumentare il tuo stress.

Amore / amicizia: è fantastico che tu sia pronto ad avventurarti fuori dagli schemi e provare cose nuove. Con Giove entusiasta che aspira al Nodo Nord nella tua zona sentimentale, potresti chiederti per quanto cambiamento sei pronto. Scarica una nuova app di appuntamenti. Amplia il campo di ricerca per includere persone diverse dal tuo tipo abituale. Se sei in coppia, pianifica di fare cose con il tuo partner che non hai mai fatto prima. Tutte queste piccole modifiche possono farti entusiasmare per l'amore.

Carriera / Finanza: potresti surriscaldarti mentre la Luna in Ariete incontra il guerriero Marte nel tuo regno mentale. Gli aspetti dei pianeti nel tuo regno subconscio suggeriscono che potrebbe coinvolgere sentimenti che hai represso. Possedere i tuoi sentimenti può impedirti di scagliarti contro gli altri. Anche se la colpa è di un collega, arrabbiarsi con loro potrebbe essere controproducente. Aspetta di raffreddarti prima di affrontare un problema acceso.

Crescita personale / spiritualità: quando sei appassionato di qualcosa, vuoi capire tutti i dettagli. Non lasciare che la tua ossessione per i dettagli ti porti via il divertimento. Lascia che sia una fonte di gioia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non vale la pena essere impulsivi o frettolosi con le questioni finanziarie. Si commettono errori quando si agisce troppo rapidamente. Fai attenzione a non lasciare che una persona entusiasta (come un Capricorno) influenzi le tue scelte. Sei tu quello che deve convivere con le conseguenze.

Amore / Amicizia: Incontri e socializzazione sono fantastici. Ma con gli aspetti del Nodo Nord nel tuo regno domestico, ciò da cui trarrai maggiori benefici è passare del tempo con la famiglia e apportare miglioramenti alla tua vita domestica. È un momento opportuno per controllare i parenti e i membri della tribù prescelta. Potrebbe essere necessario uno sforzo per connettersi, ma ne vale assolutamente la pena. Avere buoni rapporti ti servirà a lungo termine.

Carriera / Finanza: attenzione, grande spendaccione! Con la Luna in Ariete che incontra il veloce Marte nella tua zona monetaria e riceve una spinta dall'amplificatore Giove, potresti fare gravi danni. Questo non è il momento per una grande pazzia. Tutti i segnali indicano che potresti avere più spese del solito. Anche se rispetti il ​​tuo budget, pagare le bollette potrebbe mettere a dura prova il tuo flusso di cassa. Possono sorgere controversie su questioni finanziarie. Conserva registrazioni accurate delle transazioni e mantieni le ricevute.

Crescita personale / spiritualità: seguire un corso o essere coinvolti in un progetto comunitario può essere un modo eccellente per entrare in contatto con nuove persone. Tieni gli occhi aperti per qualcosa che sia in linea con i tuoi interessi.