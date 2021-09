Oroscopo di oggi 29 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 29 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 29 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la gentilezza degli estranei non può essere paragonata alle cure che ricevi dalle persone che ti conoscono e ti amano. Con la luna nel Cancro sentimentale, vorrai connetterti con la tua cerchia ristretta di familiari e amici. Toro e Pesci saranno compagni di supporto.

Amore/Amicizia: Venere in afoso Scorpione e la tua casa di intimità alzano il volume sul romanticismo. Vuoi una connessione significativa e puoi gestirla se l'atmosfera è super intensa. L'angolo di Venere con il mistico Nettuno potrebbe attrarre qualcuno con cui senti un legame spirituale. Tuttavia, circostanze complicate possono richiedere che tu mantenga riservati i tuoi sentimenti o che il tuo coinvolgimento sia nascosto. Per l'Ariete in coppia, la passione unita alla profonda empatia potrebbe rendere una serata molto romantica.

Carriera/Finanza: se vuoi portare a termine le cose, unisciti a un collega o a un gruppo di individui disciplinati. Con il Sole della Bilancia e Saturno che si allineano nelle tue zone di persone, la compagnia di colleghi che lavorano sodo ti motiverà a portare il tuo A-game. Non si tratta di una corsa verso il traguardo. Si tratta di ambientarsi, cedere e fare ciò che è necessario per andare lontano. I progetti a lungo termine sono favoriti.

Crescita personale/spiritualità: sii gentile con te stesso. L'insicurezza può sorgere quando la vulnerabile Luna in Cancro fa quadrato a Chirone ferito nel tuo segno. Questo è il momento per rendere la cura di sé una priorità anziché un'opzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nella tua occupata costruzione della terza casa segnala che potrebbe essere in serbo una giornata frenetica. Dare priorità alle tue attività e organizzarti ti aiuterà a gestire il flusso. Un Pesci sarà la persona perfetta per aiutarti a mettere in ordine i tuoi affari.

Amore/Amicizia: una relazione con un amico potrebbe assumere un tono più romantico. È amore o un livello di affetto più trascendente? Con Venere che si allinea con il mistico Nettuno, ti sentirai spiritualmente connesso con le persone a cui sei vicino e avrai più compassione per i tuoi amici. Puoi relazionarti con le loro lotte, quindi è naturale che tu provi amore. Questo ti riporta alla domanda se stai vivendo una connessione degna di una relazione. Il tempo lo dirà.

Carriera/Finanza: un allineamento tra l'idealistico Sole della Bilancia e l'ambizioso Saturno nelle tue zone di lavoro lo rende un momento eccellente per affrontare un compito arduo. L'intelligenza, la positività e la determinazione che metti in ciò che fai creeranno le basi per il successo. La tua diligenza è destinata ad attirare l'attenzione, anche se potrebbe non accadere dall'oggi al domani. Preparati a lungo termine e mostra al mondo cosa possono ottenere la disciplina e il duro lavoro.

Crescita personale/spiritualità: attento allo stress, toro! La sensibile Luna in Cancro che quadra Marte e Chirone ferito sul tuo asse del benessere può ridurre la tua resistenza allo sforzo. Calmati e assicurati di fare delle pause tra le attività.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: soldi! Soldi! Soldi! È difficile non esserne ossessionati quando la luna attraversa il tuo regno materiale. Non si tratta solo di contanti o beni. Si tratta anche di sicurezza. L'intuizione di un Toro può rivelare che stai meglio di quanto pensi.

Amore/Amicizia: il Sole della Bilancia nella tua zona romantica, allineato con il saldo Saturno, dice che sei serio riguardo all'amore. Il tuo partner o una persona di interesse capirà che fai sul serio quando tieni duro e tieni duro. Questo non è il momento per mosse appariscenti o comportamenti traballanti. Conquistare qualcuno richiederà che tu sia ragionevole, maturo e in grado di mantenere la rotta.

Carriera/Finanza: c'è un'aura su di te che rende super glamour anche il lavoro più banale. Con Venere e Nettuno creativo che illuminano i tuoi settori lavorativi, darai l'impressione di essere una persona speciale a cui è stato affidato un incarico esclusivo. Se stai cercando lavoro, vestiti per il ruolo che vuoi interpretare piuttosto che per quello che hai attualmente. Potrebbe convincere un potenziale datore di lavoro che sembri la parte. Una strategia "fingi finché non ce la fai" potrebbe essere un successo strepitoso.

Crescita personale/spiritualità: la Luna in Cancro che si allinea con la percettiva Pallade potrebbe offrire un lampo di intuizione su dove potrebbe essere diretta la tua vita. Se si allinea con i tuoi pensieri, prendilo come un segno che sei sulla strada giusta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti sentirai potenziato quando la luna entrerà nel tuo segno. Sarà fondamentale trovare il modo per esprimere i tuoi talenti e condividere i tuoi doni unici mentre la luna e l'asteroide Vesta si allineano. Uno Scorpione ammirerà ciò che porti in tavola.

Amore/Amicizia: l'ultimo quarto di luna nel tuo segno segnala la necessità di integrare i desideri personali nei piani familiari. La parte difficile è farlo funzionare senza causare interruzioni. Con il traguardo in vista, dovresti attenerti al programma. Tuttavia, se non riesci a seguire il piano, questo potrebbe essere il momento finale per esprimere il tuo dissenso. Tu, di tutti i segni, hai bisogno di armonia sul fronte domestico e familiare. Sii aperto al compromesso.

Carriera/Finanza: poiché Urano lungimirante si allinea con Pallade strategica; sarai autorizzato a pensare fuori dagli schemi. Urano nella tua zona di lavoro di squadra segnala che farai del tuo meglio quando collabori con un gruppo di innovatori. Questa energia è tutta una questione di pensiero generale e concetti all'avanguardia. È anche un ottimo momento per unire le forze per promuovere una causa importante. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel tuo posto di lavoro e nel mondo che ti circonda.

Crescita Personale/Spiritualità: L'allineamento Urano/Pallade di oggi può gettare i tuoi ideali sotto una nuova luce. Non è sufficiente lavorare solo per la trasformazione personale. Potresti essere motivato a fare qualcosa che promuova il cambiamento su larga scala.