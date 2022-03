Oroscopo di oggi 3 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 3 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 3 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non si può dire che tipo di mossa furtiva farai. Sembra che tu stia tramando qualcosa. È da provare prima e dopo cena. Di sera, quando la luna è vuota, ovviamente, i tuoi piani potrebbero incontrare un intoppo, in particolare se è coinvolto un Pesci.

Amore/Amicizia: con un potente accumulo di pianeti nella tua zona di stato, fai una figura impressionante. La sicurezza che trasudi è super sexy ed è destinata a girare la testa. Se c'è qualcuno di cui speri di attirare l'attenzione, probabilmente ti sentirai obbligato a mettere in risalto la tua immagine. Tuttavia, non sarà necessario sforzarsi così tanto. Quando brilli così brillantemente, non potresti attenuare la tua luce se ci provassi.

Carriera/Finanza: un incontro Venere/Marte/Plutone nel tuo settore professionale lo rende uno dei giorni più potenti dell'anno per la tua carriera. Quando proietti tanta passione, può attirare l'attenzione di persone influenti. Una mossa ambiziosa potrebbe suscitare una feroce opposizione. Se hai intenzione di tuffarti, faresti meglio a essere pronto a nuotare con gli squali. Conosci i tuoi alleati e i tuoi nemici. Il tuo successo può dipendere dalla tua capacità di discernere tra i due.

Crescita personale/Spiritualità: sarai appassionato delle persone a cui tieni poiché la devota Giunone nel settore della tua comunità si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno. Se necessario, verrai rapidamente in loro aiuto e difesa. I piantagrane farebbero meglio a stare attenti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova porta sempre la promessa di un nuovo inizio. È quando lasci andare il passato e rivolgi la tua attenzione a ciò che ti aspetta. Questo ciclo può portare nella tua cerchia persone eccitanti da tutti i ceti sociali. Vivrai con tipi eccentrici (come Acquario e Pesci) che sono non convenzionali, creativi e gentili.

Amore/Amicizia: La luna nuova dei Pesci preme il pulsante di ripristino sulla tua vita sociale. Con Giove di buon auspicio e Urano che ha creato il cambiamento nella foto, cose eccitanti sono destinate ad accadere. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Quindi, dovresti sfruttare le opportunità per trascorrere del tempo con gli amici e essere coinvolto in attività entusiasmanti che ti presentano nuove persone.

Carriera/Finanza: sei pronto a mostrare al mondo che sei una persona seria con idee serie. Con una fusione Mercurio/Saturno nel tuo settore professionale, impressionerai tutti con la tua maturità e fermezza. Una figura influente può relazionarti con te come un pari perché parli con autorità e mantieni la posizione nella conversazione. Quindi, potrebbe essere il momento ideale per entrare in contatto con un peso massimo nel tuo mondo. Se stai facendo piani di carriera, è probabile che riflettano una prospettiva più conservatrice e adulta.

Crescita personale/Spiritualità: prestare attenzione alla cura di sé è essenziale. Non lamentarti delle spese che miglioreranno il tuo benessere o la tua qualità di vita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nuova porta sempre la promessa di un nuovo inizio. È quando lasci andare il passato e rivolgi la tua attenzione a ciò che ti aspetta. Questo ciclo può segnalare un cambiamento imminente nella traiettoria della tua carriera o nella direzione della tua vita. È probabile che i Pesci siano strumentali al processo.

Amore/Amicizia: fai attenzione agli impegni presi quando la devota Giunone e l'irregolare Urano si scontrano. Potrebbero esserci circostanze sconosciute che impediscono a te o al tuo interesse amoroso di seguire le tue intenzioni.

Carriera/Finanza: la luna nuova in Pesci e il tuo settore professionale potrebbero apportare cambiamenti entusiasmanti alla tua carriera. Con Giove di buon auspicio e Urano fantasioso nel mix, potresti essere sull'orlo di una svolta. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Quindi, dovresti essere super strategico su quello che fai. Anche i gesti simbolici lasciano un'impronta energetica che avverte l'Universo dei tuoi desideri. Cosa speri di ottenere?

Crescita personale/spiritualità: non sei mai stato più studioso di quanto lo sei adesso. Una fusione Mercurio/Saturno lo rende un ottimo momento per uscire dai libri e acquisire padronanza su un argomento di interesse. Se possiedi già conoscenze specialistiche, condividile con il mondo insegnando o pubblicando. La tua atmosfera seria dice che hai fatto i compiti e che puoi trasmettere saggezza alla grande.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se stai combattendo al fianco o contro qualcuno, vale la pena sapere quando fare un passo indietro. Con la luna vuota ovviamente la sera, può improvvisamente sembrare un inseguimento senza valore. Non lasciare che un Capricorno ti spinga in una battaglia costante.

Amore/Amicizia: chi ha in mano tutte le carte della tua relazione? Con una potente fusione Venere/Marte/Plutone nella tua zona di partnership, probabilmente non sei tu. La tensione può sorgere se ti senti controllato o manipolato dal tuo partner e potrebbe essere necessario affrontarlo. Se sei in un buon posto, la passione e la spinta che il tuo partner porta nella tua connessione possono rendere il tuo legame ancora più forte. Quando sei una forza unita, sei praticamente inarrestabile. Dirigi la tua energia verso un obiettivo condiviso che vorresti raggiungere.

Carriera/Finanza: uccelli di una piuma si radunano insieme. È per questo che ti ritroverai attratto da individui carismatici e ambiziosi. I tuoi rapporti con queste persone possono essere tinti di gelosia e competitività. Oppure puoi reindirizzare la tua energia verso il lavoro di squadra. Può essere un'esperienza reciprocamente vantaggiosa quando fai il possibile per sostenere gli sforzi dell'altro. Ti fidi abbastanza dell'altra persona da farlo funzionare?

Crescita personale/Spiritualità: un viaggio spirituale non è sempre pensato per essere fatto da solo. Entrare in contatto con un amico o un gruppo che condivide il tuo percorso può essere incredibilmente di supporto. Un allineamento sole/nodo nord ti incoraggia a creare nuove connessioni.