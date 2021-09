Oroscopo di oggi 30 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 30 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota per la maggior parte della giornata, nascondersi in casa potrebbe sembrare una buona opzione. Tuttavia, potrebbe essere sottosopra sul fronte interno, quindi andare sul posto di lavoro è la soluzione migliore. Non lasciare che il Cancro confuso ti faccia inciampare.

Amore/Amicizia: poiché fai molto per i tuoi amici, puoi presumere che riceverai in cambio la stessa considerazione. Con Venere coccolata in quadratura con Giove nel tuo settore sociale, le tue aspettative potrebbero essere esagerate. Considera se la persona in questione possiede il tempo, le risorse o il desiderio di fornire ciò che cerchi. Non puoi ottenere sangue da una pietra. Se i ruoli sono invertiti, va bene dire di no e ricordare gentilmente a qualcuno i tuoi limiti.

Carriera/Finanza: gli animi possono infiammarsi quando l'emozionante Luna in Cancro si oppone al signore supremo Plutone nel tuo settore professionale e all'agente del caos Eris nel tuo segno. Questo allineamento spigoloso potrebbe innescare un altro giro di relazioni tese tra te e i poteri costituiti. Considera la posta in gioco prima di perdere la calma. Se hai un reclamo legittimo, attendi che la tensione si attenui prima di tentare di affrontarlo. La tua atmosfera è più ardente di quanto pensi.

Crescita personale/spiritualità: oggi la regola d'oro tornerà utile. In caso di dubbio, dovresti trattare gli altri con lo stesso rispetto e gentilezza che speri di ricevere. Preparati a prendere la strada maestra.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota nel tuo settore delle comunicazioni per la maggior parte della giornata, sei obbligato a metterti piede in bocca. Alcuni individui con cui parli (come i Cancri) potrebbero essere confusi e super supponenti. Non abboccare.

Amore/Amicizia: La quotidianità potrebbe diventare imbarazzante. Saprai di essere andato troppo oltre se qualcuno ti dice di prendere una stanza. Venere amorosa nella tua zona di partnership che quadra Giove nel tuo settore pubblico potrebbe far esplodere la tua vita amorosa. Sii giudizioso su ciò che permetti alle persone di vedere. I tori single hanno molto amore da dare e meritano partner desiderosi di riceverlo. Puoi essere sottile e far sapere comunque che sei disponibile.

Carriera/Finanza: faresti meglio a stare attento a quello che dici. La comunicazione può essere un campo minato poiché la sensibile Luna in Cancro forma una Gran Croce con il prepotente Plutone, la risentita Eris e il volubile Mercurio. Non sai mai cosa potrebbe far arrabbiare qualcuno. Allo stesso modo, le parole di un collega potrebbero scatenare la rabbia che non sapevi di avere. All'improvviso, scoprire una rabbia non riconosciuta potrebbe essere imbarazzante per tutti i soggetti coinvolti. Potrebbe essere necessario fare un passo indietro dalla conversazione e disfare i tuoi sentimenti.

Crescita personale/spiritualità: questo non è il momento per essere il tuo solito io rialzista. Ascoltare le opinioni degli altri non è il tuo forte, ma oggi faresti bene a lasciare che gli altri dicano la loro. Qualcuno potrebbe consegnare un messaggio che devi ascoltare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni finanziarie potrebbero essere un po' un pasticcio con la luna vuota, ovviamente, nella tua seconda casa materialistica per la maggior parte della giornata. Con denaro e beni, le cose potrebbero non andare secondo i piani, in particolare se un Cancro è coinvolto nei tuoi affari.

Amore/Amicizia: non prestare e non prendere in prestito è una buona regola da seguire poiché la Luna in Cancro forma una Gran Croce con il possessivo Plutone, la risentita Eris e il volubile Mercurio. Potrebbe esserci un conflitto su ciò che è tuo e ciò che è loro. Tu e un amico o il tuo partner (in amore o in affari) potreste litigare per beni o spese. Questo probabilmente non è un nuovo problema, ma un altro round in uno scontro in corso.

Carriera/Finanza: la tua passione per un incarico di lavoro ti ispirerà a imparare il più possibile al riguardo. Con Venere nella tua zona di produttività che quadra l'amplificatore Giove nella tua zona di conoscenza, non puoi ottenere abbastanza informazioni. Cercherai insegnanti e mentori. Potresti anche iscriverti a un corso o a una formazione speciale. È fantastico che tu sia entusiasta, ma non esagerare. Verifica se hai il tempo o le risorse necessarie per seguire tutto prima di impegnarti.

Crescita personale/spiritualità: ottenere il massimo dalla spiritualità, dagli studi accademici o dai viaggi potrebbe richiedere di restringere le opzioni piuttosto che provare a fare tutto. Concentrati sull'avere esperienze di qualità invece di puntare alla quantità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 30 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno per la maggior parte della giornata, potresti sentirti fuori sincronia con ciò che sta accadendo intorno a te. Potrebbe essere difficile tenere sotto controllo le tue emozioni, in particolare quando hai a che fare con un Ariete o un Capricorno.

Amore/Amicizia: la tua vita amorosa sarà sicuramente super dolce con un allineamento Venere/Giove che energizzerà le tue zone di appuntamenti e intimità. Anche se, se tu e il tuo partner o partner state operando a velocità diverse, qualcuno potrebbe trovare stucchevole tutta questa dolcezza. Quando sei super infatuato, puoi fare cose pazze come mandare messaggi da ubriaco e comprare regali stravaganti. Sotto questa influenza, less is more. Metti dei limiti a quanto lontano ti spingerai per esprimere il tuo interesse e mostrare il tuo affetto.

Carriera/Finanza: anche l'atto più insignificante può mettere in moto un cambiamento monumentale poiché la luna nei tuoi segni forma una Gran Croce con il controllo di Plutone, Eris scontenta e Mercurio mentale. L'atmosfera tra te e un collega o il tuo supervisore potrebbe diventare piuttosto intensa. Sii consapevole di come reagisci a una situazione che ti spinge i pulsanti. Questo potrebbe essere il momento decisivo in cui dici che basta.

Crescita personale/spiritualità: assicurati di prendere nota dei tuoi sogni. Con la luna nel tuo segno, Venere e il mistico Nettuno potrebbe fornire un messaggio di ispirazione e fornire un'anteprima delle prossime attrazioni.