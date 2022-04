Oroscopo di oggi 4 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 4 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna Nuova nel tuo segno è sia potenziante che alquanto snervante perché ti spinge contro il tuo limite di crescita. Sei un tipo audace per natura, quindi vincerai senza dubbio le sfide che dovrai affrontare. Un Acquario presterà supporto.

Amore/Amicizia: Giunone impegnata a quadrare i nodi della luna può farti dubitare se sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi di relazione a lungo termine. Il tuo partner o le persone con cui esci possiedono le qualità necessarie per andare lontano? Sei sulla stessa strada con i tuoi obiettivi di partnership? Queste sono domande da considerare.

Carriera/Finanza: potresti dubitare di te stesso e chiederti se sei in grado di dare il meglio di te in quello che fai mentre il sole incontra Chirone ferito nel tuo segno. Quando sei spaventato e stressato, tendi a riformulare le tue abilità in una luce negativa. Affronta le questioni professionali con leggerezza. Questo non è il momento per un'immersione profonda nei progetti che provocano insicurezza. Sii gentile con te stesso oggi. Gravita verso colleghi che hanno fiducia nelle tue capacità e sanno cosa puoi fare.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Può rinfrescarti e innescare grandi guarigioni e crescita personale. Abbraccia l'idea che sei adorabile, intelligente e capace nonostante i tuoi difetti. Dopotutto, le tue stranezze ti rendono unico. I tuoi difetti non sono altro che indicazioni che indicano dove c'è spazio per crescere.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: dormi se puoi, o fai un pisolino di mezzogiorno o una mini pausa di meditazione. La Luna Nuova nell'animato Ariete evidenzia il bisogno di riposo e riflessione. Un Acquario sa quanto lavori duramente. Se hai bisogno di una pausa, loro ti daranno le spalle.

Amore/Amicizia: Con Giunone nel tuo settore pubblico che quadra i nodi della luna, non pagherà per dipingere te stesso come il partner perfetto. Sembrerà che ti stai impegnando troppo e potrebbe rivelare che non sei in contatto con ciò che le persone cercano in una relazione. Per ora, guarda e ascolta.

Carriera/Finanza: correre avanti con un compito di cui non sei sicuro è una cattiva idea mentre il sole impulsivo dell'Ariete si fonde con l'insicuro Chirone. Potresti non avere l'energia o la sicurezza necessarie per ottenere ciò che ti sei prefissato di fare. Quando ci si avventura in un territorio sconosciuto, è meglio prendere le cose con calma. Una volta che ti sei orientato, puoi fare mosse più audaci. Nel frattempo, dovresti stare alla larga da colleghi difficili e situazioni rischiose che ti metteranno alla prova.

Crescita personale/Spiritualità: la Luna Nuova in Ariete e il tuo regno dietro le quinte inaugura un nuovo ciclo di riposo e ringiovanimento. Nelle prossime settimane, è fondamentale che ti impegni in attività ristorative che ti rilassino e ricostruiscano le tue forze. Riposare ora ti preparerà per la rinascita che inizia con il tuo prossimo compleanno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La nuova Luna nell'energico Ariete rivolge la tua attenzione ai tuoi piani per il futuro e ai legami della comunità che ti sosterranno per arrivare dove vuoi andare. Gli Acquari potrebbero rivelarsi i tuoi migliori alleati. La loro conoscenza e la loro forza ti terranno sulla buona strada.

Amore/Amicizia: la guarigione emotiva avviene raramente in isolamento. Una fusione sole/Chirone nella tua zona comunitaria segnala che il supporto degli amici avrà un ruolo. Guarda le persone coraggiose e motivanti della tua squadra per tirarti su e tifare per te. In una nota diversa, la mancanza di amici intimi può farti sentire isolato e vulnerabile. Lascia che ti ispiri a impegnarti di più per coltivare connessioni significative. L'amicizia è essenziale per la tua felicità.

Carriera/Finanza: La luna nuova nell'intraprendente Ariete preme il pulsante di ripristino sui tuoi obiettivi a lungo termine. Potresti chiederti se hai quello che serve per realizzare i tuoi sogni. Lascia che le tue insicurezze servano da guida verso dove i tuoi piani devono essere presi in considerazione piuttosto che vederli come ostacoli impossibili da superare. Nelle prossime settimane, dovresti stabilire nuove connessioni e rafforzare i legami con gli alleati esistenti. Avrai bisogno di una squadra dietro di te per tagliare il traguardo.

Crescita personale/spiritualità: con Mercurio espressivo in contrasto con Venere, discutere dei tuoi desideri e preferenze può essere una faccenda imbarazzante. Concediti il ​​tempo necessario per capire cosa vuoi

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna nuova nell'appassionato Ariete segnala che è ora che tu brilli. Osa suonare il tuo clacson e attirare l'attenzione sui tuoi risultati. Se hai bisogno di supporto, probabilmente c'è un peso massimo nel tuo angolo (come l'Acquario) a cui puoi fare appello.

Amore/Amicizia: l'intenso legame emotivo o sessuale che brami potrebbe sfuggirti quando Giunone nella tua zona di intimità si scontra con i nodi della luna. Se accoppiati, tu e il tuo partner potreste non essere sulla stessa pagina dei vostri desideri. Per i single, le persone che incontri potrebbero mancare il bersaglio. Verifica che le tue aspettative non superino il tuo contributo.

Carriera/Finanza: la luna nuova nell'intraprendente Ariete e nel tuo settore professionale preme il pulsante di ripristino della tua carriera. È spaventoso rischiare e metterti in gioco. Tuttavia, è l'unico modo per il mondo di scoprire ciò che hai da offrire. Non puoi sempre sederti e aspettare il momento perfetto per agire. I giorni a venire sono quanto di più bello possibile. I semi che pianti possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi agisci con saggezza.

Crescita personale/Spiritualità: può sembrare che tutte le carenze siano visibili a tutti. La vulnerabilità può sorgere con Chirone che gioca un ruolo nella formazione planetaria di oggi. Cogli l'opportunità di dimostrare grazia sotto pressione. I passi falsi non possono essere evitati. È il modo in cui li gestisci che rivela la tua vera abilità.