Oroscopo di oggi 4 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 4 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 4 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che transita nel tuo settore dell'amicizia, vuoi sentirti parte della banda. Non aspettare un invito. Prendi l'iniziativa per entrare in contatto con un amico. Acquario e Sagittario saranno i tuoi migliori compagni di giochi.

Amore / amicizia: la rabbia è spesso la tua impostazione predefinita quando non ottieni ciò che desideri. Alcuni Ariete ribolliranno silenziosamente mentre altri sfogheranno apertamente la loro frustrazione. Venere che si allinea con il guerriero Eris nel tuo segno può farti capire che sei degno di amore ed è qualcosa per cui vale la pena combattere. Combattere per qualcosa è una posizione più efficace che inveire e delirare su ciò che non vuoi. Capovolgi il copione.

Carriera / Finanza: il sensibile sole ne Toro nella tua casa di beni che quadrano Saturno potrebbe suscitare preoccupazioni per il tuo futuro finanziario. Potresti scoprire che raggiungere un obiettivo sarà più impegnativo e potrebbe richiedere più tempo di quanto avevi previsto. Potrebbe sembrare scoraggiante, ma non c'è motivo di disperarsi. Sia che ti alleni e perseveri o abbandoni i tuoi piani, i mesi e gli anni passeranno ancora allo stesso modo. Meglio mettere via qualcosa che niente.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia può essere un grido di aiuto. Purtroppo, può alienare le stesse persone che vuoi supportarti. Solo la persona più intrepida si avvicinerà a te quando sarai eccitato. Dovresti riconoscere quella persona come un vero amico.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai sicuramente visto con la luna in cima alla tua mappa. Alcune persone (Acquario) potrebbero riconoscere te e ciò che fai, mentre altre (vale a dire Leo) no. Ciò che conta di più è riconoscere i tuoi risultati e darti una pacca sulla spalla.

Amore / Amicizia: Venere nel tuo segno che si allinea con il guerriero Eris nel tuo regno subconscio è un invito a possedere la tua rabbia. Il danno che hai subito nelle relazioni non è qualcosa da sopprimere o ignorare. Riconoscere quello che è successo in passato e come ti ha influenzato ti permette di lasciarlo andare e ottenere la chiusura. Aggrapparsi alla vergogna e alla colpa non fa che perpetuare il ciclo del dolore. Cogli l'opportunità di andare avanti.

Carriera / Finanza: c'è una lunga strada davanti a te mentre lavori per raggiungere il tuo prossimo traguardo. Il sole nel tuo segno che fa quadrare il comandante Saturno avverte di non rendere le cose più difficili di quanto dovrebbero essere. Calmati, sii paziente e preparati per il lungo periodo. Quello che stai costruendo è destinato a durare una vita, quindi non sarà realizzato dall'oggi al domani. Se una figura autoritaria sembra scoraggiante, prendila come una sfida per dimostrare che si sbagliano. Sentire "no" tende ad accendere la tua determinazione.

Crescita personale / spiritualità: c'è così tanta bellezza e spirito in te. Riconosci le tue qualità uniche e il tuo dono e trova un modo per festeggiare. È la stagione del tuo compleanno. Ciò significa che è il tuo momento di brillare!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: fare la stessa cosa giorno dopo giorno può essere noioso. Con la luna che transita nella tua zona di avventura, vorrai trovare un modo per scuotere le cose. Lascia che una persona diversa dalla tua solita folla (un Acquario, forse) ti conduca a qualcosa di nuovo.

Amore / amicizia: l' amicizia può essere complicata. Come una relazione romantica, provoca ogni sorta di emozioni. La socievole Venere nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con Eris nella tua casa di amicizia ti invita a riconoscere dove ti sei sentito escluso o rifiutato. L'esclusione accadrà a volte. Tuttavia, se è uno schema, merita un esame. Dai uno sguardo più approfondito al tipo di amico che sei e al tipo di amici che hai.

Carriera / Finanza: fai attenzione a non lasciare che la paura definisca ciò che puoi e non puoi fare. Quando il determinato Sole in Toro quadretta Saturno restrittivo nella tua nona casa espansiva, è facile sentirsi scoraggiati. Un'istruzione inadeguata o competenze obsolete potrebbero essere ciò che sta guidando le tue preoccupazioni. In tal caso, inizia a esplorare i modi per rafforzare il tuo know-how. In questi giorni, la strada per il successo è ventosa piuttosto che dritta. Non aver paura di cambiare rotta se necessario.

Crescita personale / spiritualità: indipendentemente dal fatto che tu sia una persona spirituale, è fondamentale che ci sia qualcosa in cui credi che dia significato alla tua vita. Fai un tuffo profondo in qualcosa che ti dà un senso di scopo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei una persona che sente le cose profondamente. Fortunatamente, sei a tuo agio nuotando in acque profonde. Non è tutto male. Qualcuno in grado di sopportare un dolore profondo ha la stessa capacità di provare una gioia immensa. Un Sagittario potrebbe spingerti a provare tutte le sensazioni.

Amore / Amicizia: con il Sole in Toro nel tuo settore sociale che si trova in quadratura con Saturno, un'amicizia o una relazione può essere danneggiata da richieste rigorose o mancanza di supporto. Può sembrare che le regole siano cambiate e ci si aspetta che tu dia di più in cambio di meno. Allo stesso modo, qualcuno potrebbe sentirsi accorciato da te. È scoraggiante quando non ricevi il sostegno che credi di meritare. Prima di giocare al gioco della vergogna o della colpa, chiediti se hai trattenuto la parte dell'accordo.

Carriera / Finanza: la socievole Venere che si allinea con Eris nel tuo settore professionale evidenzia le sfide di fare e mantenere amicizie con i colleghi. Vuoi sentirti parte della cerchia ristretta, ma la vulnerabilità che provoca può essere stressante. Piccoli passi, Cancro. Gravita verso le persone che ti piacciono sinceramente piuttosto che cercare di conoscere meglio qualcuno semplicemente perché sono in grado di darti un vantaggio.

Crescita personale / spiritualità: fidati di un'atmosfera misteriosa che ti dice che le cose andranno a tuo favore. È quando l'Universo deve ancora produrre prove sostanziali che hai più bisogno di avere fede.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non deve essere un caso di te contro loro. Cerca di instaurare relazioni armoniose con una persona (forse un Acquario) che sembra mettersi tra te e qualcosa che vuoi fare. C'è un modo per renderlo vantaggioso per tutti? Prova a ribaltare la situazione.

Amore / amicizia: imparare a navigare nelle relazioni è un processo continuo. Quindi, non dovresti aspettarti di raggiungere un punto in cui hai capito tutto. Tutto quello che puoi fare è essere nel momento e rispondere a ciò che sta accadendo qui e ora. Potrebbe sembrare lo stesso di quello che è successo in passato. Tuttavia, dovresti essere aperto ad accettare che questa potrebbe essere una storia completamente diversa.

Carriera / Finanza: il sole nel Toro nella tua casa dei successi ti mette sotto i riflettori. Un quadrato dell'ambizioso Saturno nella tua zona alleata suggerisce che l'attenzione che ricevi potrebbe generare tensione tra te e un collega o il tuo partner. Potrebbero essere riluttanti a sostenerti se ciò compromette la loro agenda. O forse temono che il loro contributo non venga riconosciuto. Non aspettarti troppo dagli altri adesso. Potrebbe essere necessario completare questa parte del viaggio da soli.

Crescita personale / spiritualità: ciò che nutre il tuo spirito potrebbe essere leggermente diverso dalla spiritualità degli altri. Hai bisogno di insegnamenti che ti permettano di essere audace e coraggioso. Stai alla ricerca di qualcosa che alimenta la tua fiamma interiore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua produttiva sesta casa, sarai al tuo posto felice. Questo perché devi mettere alla prova le tue abilità e portare a termine le cose. Se hai bisogno di assistenza, un Acquario può essere un alleato pieno di risorse.

Amore / Amicizia: Venere nella tua nona casa visionaria che si allinea con la sfrenata Eris nella tua zona di intimità è una chiamata a conciliare la tua visione dell'amore con la cosa disordinata, tagliente e spinosa che così spesso è nella realtà. Il tentativo di scappare dal suo lato oscuro crea solo problemi. Meglio invitarlo a entrare, a sedersi e prendere una tazza di tè. Ci sarà meno da temere e per cui combattere quando ne farai un alleato.

Carriera / Finanza: un compito di routine può essere più difficile di quanto dovrebbe essere in quanto il produttivo sole nel Toro quadra il restrittivo Saturno nella tua zona di lavoro. Non distrarti e non avventurarti su una tangente. Fai attenzione a non complicarti le cose aggiungendo svolazzi inutili e informazioni estranee. Sarà abbastanza impegnativo attenersi al programma e fornire ciò che ci si aspetta. I problemi con un collega potrebbero creare problemi, quindi fai del tuo meglio per andare d'accordo.

Crescita personale / spiritualità: comprendere la differenza tra una preferenza e un bisogno può risparmiarti molti mal di testa. Consideralo una benedizione ogni volta che una delle tue preferenze viene soddisfatta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: stare con persone divertenti e divertenti (come un Sagittario) sarà la cura per ciò che ti affligge. Tutto va più liscio quando sei di buon umore. Non importa con cosa hai a che fare, trarrai vantaggio dal guardare il lato positivo.

Amore / Amicizia: Attrattore Venere nella tua zona di intimità allineandosi con la sfrenata Eris nella tua casa di coppia evidenzia le complicazioni che spesso accompagnano il sesso e l'impegno. Uno non è garanzia dell'altro. Tuttavia, ciò non significa che dovresti semplicemente gettare la spugna e rinunciare a ciò che desideri. Cambiare il tuo approccio potrebbe produrre un risultato radicalmente diverso. Dove puoi trarre vantaggio dal gestire le relazioni in un modo diverso?

Carriera / Finanza: con un laborioso Sole in Toro che quadrata inflessibile Saturno nel regno che governa l'espressione di sé e la creatività, potresti chiederti se hai perso il tuo status mentale. Le idee semplicemente non sembrano avere quel qualcosa di speciale che le distingue dalla massa. È meglio non pensare troppo a quello che stai facendo né lavorare troppo sulle tue idee. Se non ti senti ispirato, lascia un progetto da solo per ora. In un giorno o due, puoi tornarci con nuovi occhi e una nuova prospettiva.

Crescita personale / spiritualità: ti stai già divertendo? Probabilmente no se hai aspettative su come dovrebbe essere un bel momento o su come dovrebbero andare le cose. Momenti di felicità accadono quando ti rilassi e segui il flusso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la Luna in Acquario che transita nel tuo regno domestico, sarà rilassante trascorrere del tempo a casa godendoti i comfort delle tue creature preferite. Essere in un ambiente familiare con le persone che ami (come un Sagittario) può mettere il tuo cuore a proprio agio.

Amore / Amicizia: Con il testardo Sole in Toro nella tua casa di interazione uno contro uno che quadrata taciturno Saturno, può essere difficile capire da dove provengono alcuni individui (come il tuo interesse amoroso). A causa del diverso background o educazione, potrebbe esserci una differenza fondamentale nel modo in cui vedete determinate questioni, ed è qui che possono sorgere problemi. Quando ti muovi in ​​questo modo, il compromesso e la comprensione reciproca possono sembrare fuori portata. Ritirati ai tuoi rispettivi angoli finché la tensione non si attenua.

Carriera / Finanza: andare d'accordo con i colleghi non è sempre facile. La socievole Venere che si allinea con la sfrenata Eris nella tua casa di lavoro è una chiamata a trovare un modo per creare relazioni più armoniose sul posto di lavoro. È importante sentire che ci sono persone su cui puoi contare per avere le spalle. Ciò non significa che a volte non ti daranno sui nervi. Devi prendere il grezzo con il liscio.

Crescita personale / spiritualità: l'oscurità della luna è un momento per fare un passo indietro, disfare le tue emozioni ed elaborare gli eventi del mese passato. Fai tutto ciò che ti aiuta a decomprimerti e rilassarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua terza casa impegnata, puoi aspettarti un sacco di comunicazioni, commissioni e appuntamenti. Potrebbe essere importante che ti connetti con un Acquario. Questa sera, dovresti stare attento a non sovraccaricare.

Amore / amicizia: puoi essere veloce a inveire e delirare quando una ricerca romantica non riesce a produrre il risultato desiderato. Venere che si allinea con la turbolenta Eris nella tua zona di vita amorosa ti invita a riflettere se valga la pena lo sforzo richiesto per ottenere ciò che stai cercando. Per conquistare qualcuno potrebbe essere necessario pagare i propri debiti e dimostrare di essere degno del suo affetto. Sei pronto a mantenere la rotta?

Carriera / Finanza: accedere alle informazioni di cui hai bisogno per completare un incarico può essere difficile poiché il Sole in Toro nella tua casa di lavoro quadra Saturno restrittivo nel tuo settore della comunicazione. Potresti avere problemi a contattare un contatto o scoprire che le informazioni disponibili non rispondono alle tue domande o non forniscono i dati di cui hai bisogno. In un giorno o due, troverai più facile accedere a ciò di cui hai bisogno. Se non puoi aspettare fino ad allora, dovrai trovare una soluzione intelligente.

Crescita personale / spiritualità: scrivere un diario, fare arte o essere coinvolti in un progetto artigianale può essere incredibilmente terapeutico. È bello avere uno sbocco per esprimere le tue emozioni e idee. Non devi essere un esperto perché sia ​​gratificante.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: i soldi e le preoccupazioni materiali saranno nella tua mente mentre la luna transita nella tua casa di beni. Se le cose non vanno per il verso giusto, è meglio non spingere. Un Acquario può avere grandi idee. Tuttavia, è saggio accontentarsi di guadagni più modesti.

Amore / amicizia: tutti, te compreso, hanno i loro problemi. Venere nella tua zona sentimentale che si allinea con Eris discordante ti invita a esaminare come la tua felicità è influenzata dalla tua educazione. Una vita familiare instabile o i ricordi di un genitore arrabbiato possono rendere difficile per te fidarti degli altri. Tuttavia, non è un compito impossibile. Comprendere il tuo passato ti consente di fare scelte più consapevoli nel presente.

Carriera / Finanza: l'ostinato Sole in Toro che quadratura Saturno nella tua zona monetaria avverte che potresti incontrare delle restrizioni quando effettui una transazione o un acquisto. Può essere super fastidioso. Tuttavia, potrebbe anche essere la cosa che ti sveglia e ti fa prestare maggiore attenzione a ciò che stai facendo. Forse l'Universo ti sta indirizzando verso un'alternativa più fruttuosa? Vale la pena esaminare più a fondo la questione prima di sentirsi frustrati o arrabbiati. Un ostacolo potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie.

Crescita personale / spiritualità: potresti credere che la felicità sia qualcosa che viene naturale, ma in realtà è più un'abitudine. Ciò significa che puoi scegliere di coltivare la gioia piuttosto che assecondare emozioni che privano di potere. Prova e vedi cosa succede.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: un problema personale potrebbe sembrare urgente a causa dell'ultimo quarto di luna. Metti in pausa il tuo problema mentre risolvi le questioni in sospeso sul fronte interno. Qualcuno (un Toro, forse) potrebbe dipendere da te per portarlo a termine. In seguito, puoi fare quello che vuoi senza distrazioni.

Amore / amicizia: con Mercurio che entra nei Gemelli e nella tua zona romantica, eleverai il flirt a una forma d'arte. Le tue osservazioni spiritose e le tue battute divertenti possono renderti incredibilmente affascinante. Non sorprenderti se tu e il tuo partner passate ore a parlare fino a tarda notte. Ti divertirai a conoscere nuove persone, in particolare quelle a cui piacciono le stesse cose che ti piacciono. Durante l'imminente retrogrado di Mercurio, potresti ricordare un ex e cercare di riconnetterti. Sai cosa stai facendo, vero?

Carriera / Finanza: nel lavoro e nella vita, il tuo gioco mentale deve essere acuto. Non puoi lasciare che l'insicurezza ti impedisca di fare quello che vuoi fare. L'innovatore Urano che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno mentale può ispirarti a esplorare un modo non convenzionale per affrontare l'ansia e la paura. Potrebbe rivelarsi utile.

Crescita personale / spiritualità: così tanti piani, così poco tempo per eseguirli. Non lasciare che un disordinato quadrato Mercurio / Giove aumenti il ​​tuo ottimismo e ti attiri in un grande impegno. Anche se è qualcosa che sei entusiasta di fare, potresti non avere il tempo di seguirlo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 4 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: a causa dell'ultimo quarto di luna, avrai bisogno di tempo per te stesso per sistemare le cose. Non puoi prenderti una pausa fino a quando non raggiungi la comunicazione, sbrighi le commissioni e risolvi le questioni in sospeso con attività impegnative. Un Toro potrebbe avere le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / amicizia: fai attenzione a non pubblicizzarti come partner perfetto. Con Venere nel tuo settore della comunicazione che si scontra con la devota Giunone, potresti creare una reputazione che è impossibile essere all'altezza. Meglio essere umile riguardo alle tue qualifiche.

Carriera / Finanza: è bene essere ottimisti, anche se la fede cieca potrebbe funzionare contro di te. Mercurio che si scontra con Giove entusiasta mette in guardia dal fare promesse o impegnarsi in piani che non sai come eseguirai. Non puoi prendere un impegno e poi sederti e sperare per il meglio. Quando ti viene chiesto di fare qualcosa, dì "forse" invece di "sì". In questo modo, guadagnerai tempo per capire cosa è fattibile.

Crescita personale / spiritualità: fino all'11 luglio, Mercurio nei Gemelli loquaci e nel settore della tua famiglia potrebbe portare la comunicazione da parenti e amici d'infanzia. È un ottimo momento per riconnettersi e rivisitare la tua storia. Il tuo viaggio nella memoria potrebbe essere informativo e potrebbe colmare le lacune nella tua memoria. Potresti fare nuovi progetti per la tua casa e la tua vita familiare. Dovresti lanciarli prima o dopo l'imminente retrogrado di Mercurio. Una maggiore attività a casa significa che l'atmosfera sarà vivace ma non molto riposante.