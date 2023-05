Oroscopo di oggi 4 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 4 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 4 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Le parole confortanti possono alleviare una situazione imbarazzante. Tuttavia, se non intendi quello che dici, causerà più danni che benefici. Mentre la piacevole Venere nel tuo settore della comunicazione si scontra con il losco Nettuno, può essere allettante dire a qualcuno quello che pensi che vogliano sentire piuttosto che affrontare le conseguenze del dire la verità. Potrebbe volare per ora, ma è destinato a causare problemi lungo la strada. Allo stesso modo, non dovresti prendere a cuore lusinghe e promesse esagerate. Se qualcosa sembra strano, probabilmente lo è. L'atmosfera può essere intensa e potresti provare alcuni sentimenti scatenanti mentre la luna entra nello Scorpione e quadra l'ossessivo Plutone. Tuttavia, l'onestà è la migliore politica.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre Venere viziata si scontra con il losco Nettuno nella tua casa della comunità, l'invidia può sorgere dopo che un amico acquisisce un bene ambito. Se hai appena lasciato cadere un sacco di soldi su un oggetto di lusso, tienilo per te. Allo stesso modo, non dovresti vantarti di entrate o opportunità con qualcuno che sta lottando per rimanere a galla. Se i ruoli sono invertiti, prova a raccogliere un po' di felicità per la fortuna di un amico. Un'atmosfera positiva può aumentare di livello il tuo fattore di attrazione e portare cose buone a modo tuo. Sperare per il meglio può sembrare sciocco poiché la Luna della Bilancia si oppone all'ottimista Giove. Tuttavia, è meglio che essere pessimisti e preoccuparsi che le tue speranze e i tuoi sogni non si avverino mai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua carriera potrebbe non essere all'altezza delle tue aspettative poiché Venere nel tuo segno si scontra con l'illusorio Nettuno nel tuo settore professionale. Indipendentemente dal campo in cui lavori, vuoi sentirti come se stessi facendo qualcosa di straordinario che attirerà un'attenzione speciale sulla tua strada. Allo stesso modo, può sorgere delusione quando scopri che il percorso che stai percorrendo non è tutto ciò che era previsto. Non scoraggiarti. Forse l'Universo ti sta spingendo a considerare dove vuoi andare da qui. Le tue aspirazioni potrebbero sembrare sovradimensionate poiché la Luna Bilancia si oppone a Giove.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Tutti soffrono delusioni romantiche. Quando dai il tuo cuore a qualcuno, corri un rischio tremendo. E mentre la tua storia potrebbe sembrare eccezionale, dovresti stare attento a non romanticizzare una perdita. Mentre Venere nella narrazione Gemelli quadra il fantasioso Nettuno, la tua storia diventa un crepacuore per i secoli. Lascia andare il passato e inizia a pensare a cosa ci aspetta. La tua felicità futura potrebbe dipendere dalla tua capacità di smettere di rivivere una vecchia storia triste e migliorare la tua narrativa sull'amore. Può essere difficile evitare di fissarsi sulla tua storia quando la luna entra nel minaccioso Scorpione e si scontra con l'ossessivo Plutone. Sii il padrone delle tue emozioni, Cancro. Lascialo andare.