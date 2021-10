Oroscopo di oggi 4 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 4 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 4 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nel tuo settore di produttività, sarai nella zona con compiti di lavoro. Al mattino, quando la luna e l'inventivo Urano si allineano, pensare fuori dagli schemi può essere fruttuoso. Un Toro innovativo è quello da seguire sulle preoccupazioni finanziarie.

Amore/Amicizia: una comunicazione aperta e un'atmosfera amorevole possono fare miracoli per una relazione poiché il simpatico Sole della Bilancia si allinea con Cerere premurosa. Non dovresti presumere che il tuo interesse amoroso o un amico sappia quanto tieni a te. Cogli l'attimo e fagli sapere cosa significhi per loro. In questi giorni, tutti hanno a che fare con molto. Può essere molto rassicurante sapere che qualcuno ti apprezza e riconosce tutte le cose che fai.

Carriera/Finanza: quando Marte guidato si scontra con Pallade strategica; i tuoi sforzi potrebbero essere vanificati da un collega competitivo o da un cliente difficile. Anche i problemi tra te e il tuo interesse amoroso potrebbero rappresentare una minaccia per portare a termine i tuoi piani professionali. Non importa chi sia la tua nemesi, dovrai trovare un modo per aggirarla senza aggiungere benzina al fuoco. Mantenere i tuoi piani riservati è un buon punto di partenza.

Crescita personale/spiritualità: a volte, ci vuole un attacco di insicurezza per spingerti a tuffarti in profondità nella tua resilienza e ad accedere ai punti di forza nascosti. È qualcosa da ricordare mentre la luna si oppone al disilluso Nettuno e poi rimbalza con un aspetto all'intraprendente Plutone.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la felicità non è scontata. È qualcosa che lavori per coltivare. Farai uno sforzo mentre la Luna Vergine transita nel regno che governa il divertimento e l'espressione di sé. Un Pesci potrebbe essere scoraggiato dalla tua allegria, ma non lasciarti abbattere dalla loro atmosfera lunatica.

Amore/Amicizia: quando hai famiglia, animali domestici o te stesso a cui provvedere, lavorerai duro quanto richiesto. Il denaro può essere un fattore motivante poiché il Sole della Bilancia nella tua zona di lavoro si allinea con Cerere che si prende cura di te nella tua casa dei guadagni. Sei un gran lavoratore per natura e sei orgoglioso di possedere le capacità per pagare le bollette. Oggi, gli sforzi che fai per prenderti cura degli altri dimostreranno che fai ciò che fai per amore.

Carriera/Finanza: una cosa è avere una visione. L'esecuzione può essere una questione completamente diversa poiché Marte guidato nel tuo settore lavorativo si scontra con Pallade strategica nella tua casa dei piani futuri. Non puoi passare senza una mappa che spieghi come arrivare dove stai andando. Allo stesso modo, non puoi sederti e aspettare che tutti i pezzi vadano a posto. Fai piccoli passi e adatta il tuo schema secondo necessità.

Crescita personale/spiritualità: le vibrazioni creative saranno migliorate man mano che la produttiva Luna Vergine si allinea con l'inventivo Urano nel tuo segno. Ti esprimerai attraverso un progetto furbo? O il tuo spirito innovativo risplenderà nel tuo stile personale?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna in transito nel tuo regno domestico, ti piacciono le vibrazioni rilassanti. Trascorrere del tempo con i propri cari o dedicarsi a progetti domestici sarà soddisfacente. Una Vergine organizzata può offrire ottimi suggerimenti su riparazioni e altre attività.

Amore/Amicizia: indipendentemente dal sesso con cui ti identifichi, emanerai gravi vibrazioni materne mentre il Sole della Bilancia si allinea con la badante Cerere nel tuo segno. Oggi sarai la feroce mamma orsa a cui i cuccioli della tua vita si rivolgono per cure amorevoli e protezione. Anche il meno sentimentale del clan Gemini troverà impossibile resistere all'impulso di nutrire. In effetti, prodigare a qualcuno con amore e attenzione ti darà una grande spinta. Tutti hanno bisogno di sentirsi necessari.

Carriera/Finanza: un'atmosfera competitiva può motivarti a metterti in gioco con un'idea creativa. Mentre guidato Marte si allinea con PallaDE strategico nel tuo settore professionale, potresti chiederti se il mondo è pronto per il tuo genio. Prendere la temperatura del tuo pubblico può aiutarti a determinare se sono pronti per l'intera torta o se hanno bisogno di essere tentati con un boccone delizioso. Rallenta e leggi i segnali prima di procedere.

Crescita personale/spiritualità: non lasciarti fuori dalla cerchia delle cure. Se hai intenzione di occuparti degli altri, dovrai assicurarti di avere ciò di cui hai bisogno. Riempire le tazze di tutti richiede che la tua brocca sia piena.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando la luna transita nella tua terza casa, di solito ti aspetta una giornata frenetica. Ci saranno posti dove andare e persone con cui devi connetterti. Rendi prioritario il check-in con un Toro. Il toro potrebbe avere notizie entusiasmanti da condividere.

Amore/Amicizia: si consiglia discrezione quando si offre supporto poiché il Sole della Bilancia si allinea con il nutrimento di Cerere. Il destinatario delle tue cure potrebbe non volere che nessuno sappia cosa sta passando. Mantenere la loro situazione riservata gli farà sapere che sei una persona di cui ci si può fidare. Sei una persona premurosa per natura. Essere lì per gli altri è proprio quello che fai. Quindi, non ti sentirai obbligato ad attirare l'attenzione su un atto di gentilezza.

Carriera/Finanza: con Marte guidato nel tuo regno ancestrale, coloro che sono venuti prima di te non vedono l'ora che tu vada avanti. Mentre Marte si scontra con la strategica Pallade, potresti avere difficoltà a capire come eseguire al meglio la tua (e la loro) visione. Potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche prima di poter mettere in atto i tuoi piani. In alternativa, se hai già svolto un'ampia pianificazione, potrebbe essere il momento di agire. Valuta la tua situazione e lascia che ti informi sui tuoi prossimi passi.

Crescita personale/spiritualità: quando la luna si oppone al disorientante Nettuno, potresti soffrire di una temporanea mancanza di direzione. Non lasciarti scuotere. Invece, fai il check-in con una figura di fiducia che può aiutarti a trovare il tuo equilibrio.