Oroscopo di oggi 4 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 4 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi portare a termine molto a condizione che ti attieni al piano ed eviti di essere coinvolto nel dramma. Una persona critica (come una Vergine) può essere difficile da affrontare, ma non lasciarti distrarre. Hai cose più importanti da fare.

Amore / Amicizia: il tuo bisogno di autonomia e libertà è in conflitto con il tuo desiderio di nutrimento e conforto mentre Venere in Cancro sentimentale si scontra con Marte nel tuo segno. Non puoi fare le tue cose e aspettarti che il tuo partner sia lì ad aspettare pazientemente per consolarti quando sei pronto per sistemarti e giocare a casa. Cosa succederà, Ariete? È imperativo che tu abbia un po 'di tempo per me? O sei disposto a scendere a compromessi per ottenere il supporto emotivo di cui hai bisogno?

Carriera / Finanza: critiche e commenti sprezzanti possono creare problemi sul posto di lavoro mentre l'espressivo Mercurio combatte l'aggressivo Marte nel tuo segno. Riesci a trovare un modo per esprimere il malcontento senza essere offensivo? Se ti ritrovi a ricevere parole dure, è intelligente rispondere consapevolmente piuttosto che reagire ciecamente a ciò che viene detto. Quello che dici potrebbe avere delle conseguenze, quindi è intelligente rinfrescarsi e riflettere sulle cose.

Crescita personale / spiritualità: l' insicurezza può essere la forza trainante delle tue azioni mentre la luna si fonde con Chirone ferito nel tuo segno. Prima di fare qualcosa di impulsivo, chiediti cosa speri di ottenere.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi innervosirti con la luna in Ariete e nel tuo regno dietro le quinte. Tuttavia, potresti non essere sicuro di cosa si tratti davvero. Un Leone della tua cerchia ristretta potrebbe essere in grado di aiutarti a risolvere i tuoi sentimenti e gestire uno stato d'animo indisciplinato.

Amore / Amicizia: con Venere in Cancro sentimentale e il tuo settore della comunicazione, le tue parole possono suonare molto dolci; tuttavia, uno scontro con Marte ostile suggerisce che uccidere qualcuno con gentilezza potrebbe far parte del tuo piano. Se sei arrabbiato, c'è solo così tanto tempo che puoi nascondere i tuoi sentimenti. In un modo o nell'altro, la verità verrà fuori. Potrebbe non essere fino a quando non ti sarai esaurito nello sforzo di essere civile che ti renderai conto di quanto sei irritato.

Carriera / Finanza: lavorare fuori dalla tua timoneria può essere scomodo per il toro amante delle abitudini. Con la Luna in Ariete che si fonde con Chirone ferito nel tuo regno subconscio, l'insicurezza può rendere difficile procedere. C'è solo un modo per aumentare la tua fiducia. È tentando di eseguire un'attività che non sei sicuro di sapere come fare. Fai un passo alla volta e chiedi assistenza quando ne hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: sarai nella zona quando impari qualcosa di nuovo o ti applichi a un hobby o un'attività astuta grazie all'allineamento sole / Pallade. Perdere te stesso in un progetto può essere gratificante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona della comunità, vuoi essere vicino a persone con cui ti senti in contatto. Non è sempre facile identificare la tua tribù. Invece di aspettare che qualcuno ti abbracci, sii accogliente con gli altri. Mostra un po 'd'amore ad un Ariete.

Amore / Amicizia: se hai un sacco di amici o solo pochi, potresti sentirti solo mentre la Luna in Ariete incontra Chirone ferito nella tua zona di amicizia. Forse pensi che nessuno ti capisca o che devi ancora trovare il posto a cui appartieni. È probabile che non sei l'unico a sentirsi in questo modo. Perché non contattare qualcuno che sta attraversando un momento difficile? Potrebbero usare il tuo supporto.

Carriera / Finanza: può essere difficile resistere alla terapia al dettaglio con Venere nel confortare il Cancro e la tua seconda casa materialistica; Tuttavia, con l'impulsivo Marte nel mix, uno sprone del momento che vuole spendere il tuo umore potrebbe devastare i tuoi piani finanziari a lungo termine. Il piacere che otterrai dagli schizzi sarà di breve durata. Sicuramente, c'è un modo conveniente per sentirsi bene. Non sembrerà una spesa necessaria una volta che le bollette saranno dovute.

Crescita personale / spiritualità: trovare l'equilibrio tra esprimere le proprie lamentele ed essere troppo critici può essere difficile mentre il messaggero Mercurio è in contrasto con Marte ostile. Mirare a trattare con rispetto chi ascolta può aiutarti a trovare il tono giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le cose sembrano accadere molto rapidamente mentre la luna è in impetuoso Ariete. Prima che tu te ne accorga, hai fatto o detto qualcosa a cui non hai avuto il tempo di pensare. Un Leone non lo terrà contro di te. In effetti, potrebbero essere ispirati.

Amore / Amicizia: sei un leone o un agnello? Con Venere nel tuo segno che si scontra con Marte, potresti dare a qualcuno un'idea sbagliata su chi sei e cosa stai cercando. Se sei un tipo sensibile, possiedi quello. Non hai bisogno di giocare duro se non sei quello che sei. Se sei un personaggio vivace, non fare il mansueto. Se non sei autentico, alla fine verrai scoperto e potresti lasciare qualcuno disilluso.

Carriera / Finanza: con una formazione sole / Pallade che influisce sulla comunicazione, farai del tuo meglio il brainstorming quando fai squadra con un collega. Potresti trovare più facile organizzare i tuoi pensieri e pianificare una strategia per portare a termine le cose quando lavori con un partner. Le tue conoscenze e risorse combinate possono rendere un compito impegnativo molto più facile da completare. Avere qualcuno a disposizione per riempire gli spazi vuoti può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: lasciare che il mondo veda chi sei può innescare la vulnerabilità mentre la Luna in Ariete incontra Chirone ferito nella parte superiore della tua carta. Ci sono cose che non puoi nascondere e altre che puoi scegliere di non rivelare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la paralisi emotiva lascia il posto a una sensazione di libertà mentre la luna si trasforma nell'impavido Ariete e nella tua casa di avventura. Sarai desideroso di sfuggire alle grinfie di qualcuno (forse un Pesci) che vuole caricarti di emozioni disordinate.

Amore / Amicizia: con Mercurio loquace che aspira a Venere nella tua dodicesima casa nascosta, le questioni che sono vicine al tuo cuore dovrebbero essere tenute in stretta considerazione; divulgare ciò che qualcuno ha bisogno di sapere nel momento in cui ha bisogno di saperlo. Non tutti dovrebbero essere al corrente dei dettagli dei tuoi affari privati, e questo include la tua vita amorosa. Se hai bisogno di parlare con qualcuno, rivolgiti a una persona di cui ti puoi fidare.

Carriera / Finanza: le tue capacità di gestione del denaro sono puntuali poiché Mercurio strategico nella tua casa dei guadagni si allinea con Saturno responsabile nella tua zona di lavoro. Se hai intenzione di mantenerlo con il tuo attuale lavoro, potrebbe essere un momento opportuno per negoziare un aumento. Sottolinea il valore che offri. Preparati a sostenerlo con fatti e cifre precisi. La richiesta di oggi potrebbe essere l'inizio di una lunga conversazione. Sii paziente, Leo. Le cose buone arrivano a chi sa aspettare.

Crescita personale / spiritualità: sia materialmente che energeticamente, c'è confusione su quanto dovresti dare e cosa è ragionevole aspettarti dagli altri. Non lasciarti distrarre dalle attività di oggi. Fai ciò che ti sembra naturale.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è egoista affermare i propri interessi? O sei troppo mite e mite se fai un passo indietro? Potrebbe volerci un po 'per capire come ballare con un Ariete. Ascolta il tuo cuore e segui il ritmo che ti sembra naturale.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale diventa vivace mentre l'affettuosa Venere fa quadrare l'assertivo Marte. La tensione sessuale tra te e qualcuno nella tua cerchia può essere così palpabile che tutti si chiedono cosa succede. Sei abbastanza coraggioso da andare oltre e vedere cosa succede? Se tu e un amico siete in competizione per l'affetto di qualcuno, l'atmosfera tra voi potrebbe essere inquieta. Parlarne da adulti invece di fingere che non stia succedendo niente potrebbe essere la strada da percorrere.

Carriera / Finanza: con il sole nel segno che aspira allo stratega Pallade, avrai la sicurezza di correre un rischio calcolato. Ad alcuni potrebbe sembrare che tu stia lanciando i dadi alla cieca quando, in verità, hai impiegato del tempo per comprendere tutte le variabili. Con le giuste informazioni, vedi cose che altre persone perdono. Fidati del tuo istinto e del tuo know-how. La visione che porti può cambiare le regole del gioco.

Crescita personale / spiritualità: ti senti subito ferito e amareggiato mentre la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. Stai attento ai tuoi fattori scatenanti e ricorda che sei il padrone dei tuoi stati d'animo. Prendere le cose sul personale è una scelta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: può essere facile rimandare agli altri (come un Ariete energico) e lasciare che siano loro a chiamare i colpi, specialmente se sei stressato o hai molto da fare. Puoi fidarti che agiranno nel tuo migliore interesse? È qualcosa a cui pensare.

Amore / Amicizia: sei al centro dell'attenzione con Venere in cima alla tua carta. Un cenno di Marte nella tua zona di partnership suggerisce che il tuo partner potrebbe non essere felice della tua popolarità. Quindi, potrebbe sorgere un disaccordo alimentato dalla gelosia. Cerca di non aggiungere benzina al fuoco. Non ti piacerebbe se i ruoli fossero invertiti. Se single, gli ammiratori possono competere per la tua attenzione. Tutti vogliono stare con la persona la cui stella è in ascesa.

Carriera / Finanza: la comunicazione non sarà il tuo forte mentre Mercurio è in contrasto con l'aggressivo Marte. Con Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta, devi spesso alzare la voce per essere ascoltato; tuttavia, essere troppo assertivi potrebbe irritare qualcuno nel modo sbagliato. Cosa deve fare una Bilancia indecisa? Se le tue preoccupazioni sono urgenti, dovrai rischiare di creare scompiglio. Se non lo sono, è meglio conservarli per un altro giorno.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna e Chirone ferito si allineano, potresti sentirti offeso quando qualcuno a cui sei vicino non sembra prenderti. Non prenderla sul personale. Potrebbero essere distratti da problemi che non hanno nulla a che fare con te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tua attenzione è focalizzata sul futuro e sulla creazione della vita che desideri. Non puoi arrivarci senza occuparti degli affari qui e ora. Se non ti prendi cura delle tue responsabilità, è probabile che tu prenda le critiche di un Ariete.

Amore / amicizia: vuoi l'avventura che il romanticismo può portare. Con Venere in quadratura con Marte, potresti essere infastidito dallo sforzo costante richiesto per far funzionare una relazione. Innamorato, devi prendere il ruvido con il liscio. Non puoi tirarti indietro quando diventa difficile o noioso. Resisti, Scorpione. Dopo aver fatto un po 'di manutenzione, puoi tornare a divertirti. Se sei single, chiediti se stai cercando eccitazione o impegno.

Carriera / Finanza: i tuoi colleghi apprezzeranno sicuramente le tue capacità organizzative. Con il metodico sole nella Vergine e lo stratega Pallade che danno una spinta alla tua abilità mentale e alle tue capacità di comunicazione, sarai bravo a creare un piano per portare a termine le cose. Non sorprenderti se le persone guardano a te per guidare un gruppo o farsi carico di un progetto. In qualità di giocatore di squadra, trarrai vantaggio dall'esperienza che gli altri mettono in campo.

Crescita personale / spiritualità: con la luna ardente dell'Ariete che incontra Chirone ferito nella tua zona benessere, potresti dover prestare particolare attenzione alla cura di te stesso. Fai il pieno di sostanze nutritive, dormi un po 'e cerca di adattare l'esercizio alla tua routine.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è difficile rimanere in uno schema di attesa una volta che hai preso una decisione su qualcosa; tuttavia, è intelligente pianificare attentamente prima di eseguire i passaggi successivi. Un Ariete potrebbe essere in grado di offrire informazioni su come portare avanti le tue attività.

Amore / amicizia: non sarai timido nell'esprimere i tuoi desideri. Con il comunicatore Mercurio in aspetto attrattore Venere, affermare i tuoi desideri ad alta voce invia una vibrazione a cui l'Universo e le persone intorno a te possono rispondere. Sii preciso nel chiedere quello che vuoi invece di fare una richiesta vaga. Più sei dettagliato, più Spirito deve lavorare. Sii altrettanto chiaro quando ti rivolgi al tuo partner. Potrebbero essere più suscettibili ai tuoi desideri di quanto pensi.

Carriera / Finanza: la tua lungimiranza e le tue capacità organizzative sono davvero impressionanti. Con il metodico Mercurio nella tua zona di carriera che si allinea con l'ambizioso Saturno, sei ben preparato a presentare le tue idee e puoi occuparti abilmente degli affari a portata di mano. È un ottimo momento per andare avanti con un progetto progettato per fornire sicurezza finanziaria a lungo termine. Una figura influente potrebbe essere molto ansiosa di sentire cosa hai inventato.

Crescita personale / spiritualità: prima di intraprendere una nuova direzione, è necessario elaborare un piano. Con una Gran Croce che influisce sulle tue scelte, può essere difficile decidere da dove cominciare. Premi pausa per ora. Tornaci tra un giorno o due.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: dovresti scavare e marcare il tuo territorio? O dovresti diramare in una nuova direzione? È un dilemma che potresti dover affrontare oggi. Un Ariete potrebbe agire da un luogo di paura. Quindi, non è saggio consentire loro di influenzare ciò che fai.

Amore / Amicizia: le questioni di relazione possono scontrarsi con le preoccupazioni della famiglia quando Venere e Marte si scontrano. Ciò potrebbe significare che i tuoi desideri rimangono insoddisfatti o che una persona cara non ottiene ciò di cui ha bisogno. La tua vita domestica è stata più problematica del solito. La buona notizia è che questa fase caotica finirà presto. Resisti per ora e fai quello che devi fare. Presto potrai dedicare più tempo alla tua vita sentimentale.

Carriera / Finanza: Il sole nella Vergine nella tua casa di istruzione superiore, in aspetto stratega Pallade nel tuo segn,o dice che hai il tuo cappello pensante. Quando sei così concentrato, non c'è problema che sia troppo difficile da risolvere. Se è fuori dalla tua timoneria, farai le ricerche necessarie per scoprire ciò che devi sapere. È un momento opportuno per elaborare un grande piano e tracciare i passaggi per realizzarlo.

Crescita personale / spiritualità: un problema nella tua vita privata può innescare vulnerabilità quando la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. Non puoi scappare da quello che sta succedendo. Non puoi nemmeno lasciare che ti travolga e metta a repentaglio la tua fiducia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: tutto sembra un problema di vita o di morte quando il sole attraversa la tua casa di trasformazione. Non lasciare che un Ariete ti spaventi con uno scenario peggiore. In effetti, dovresti stare alla larga da chiunque ami trasmettere il destino e l'oscurità.

Amore / amicizia: potrebbe esserci uno scontro tra ciò che qualcuno dice e ciò che fa quando Venere e Marte si scontrano. Di conseguenza, può scatenare un disaccordo. In alternativa, potresti incrociare i fili, facendo saltare qualcuno (forse tu) alla conclusione sbagliata. Prova a parlare delle cose prima di dare per scontato il peggio. La tensione sessuale è palpabile. Se gestisci le cose nel modo giusto, il tuo piccolo gesto potrebbe aprirti nuove opportunità.

Carriera / Finanza: sarai visto come la voce dell'autorità? O solo qualcuno che fa molto rumore? Con il comunicatore Mercurio in contrasto con il guerriero Marte, potresti trovare difficile decidere quanto dovresti essere assertivo. Se hai qualcosa di prezioso da aggiungere al dialogo, parlane con tutti i mezzi; tuttavia, se la tua voce si limita ad aumentare il caos, è una buona idea tenere i tuoi pensieri per te.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi pensieri possono essere pieni di ansia mentre la Luna in Ariete e Chirone ferito si allineano. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Se devi essere ossessionato, lascia che si tratti di qualcosa di potenziante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 4 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: al lavoro e nella tua vita personale, dai valore alle tue relazioni. Ecco perché ti chiederai se porti abbastanza per le tue connessioni più importanti. Un Ariete potrebbe farti sentire che non porti il ​​tuo peso. Non prenderlo a cuore.

Amore / Amicizia: Oh, le cose che farai per amore! Spuntare per un appuntamento o un regalo costoso per il tuo partner potrebbe figurare nella tua agenda mentre Venere e Marte si scontrano. Non arrabbiarti se non riesci a ottenere un adeguato ritorno sull'investimento. Non sai mai come andranno le cose. Anche senza vantaggi extra, c'è abbastanza tensione sessuale nell'aria per rendere una serata sexy. Se hai intenzione di combattere, lascia che sia un preludio ai baci e al trucco.

Carriera / Finanza: il metodico sole nella Vergine e lo stratega Pallade che si allineano nelle tue zone popolari lo rendono un giorno eccellente per la collaborazione. Sia che tu collabori con un collega o lavori con un team, la conoscenza, l'abilità e le risorse combinate che tutti mettono in campo possono preparare il terreno per il successo. Puoi fare molto quando fai il brainstorming di un grande progetto o mappi i punti più fini di un piano.

Crescita personale / spiritualità: l'incontro della Luna in Ariete che ha ferito Chirone nella tua zona monetaria può portare a preoccupazioni finanziarie. Se c'è qualcosa che puoi fare per risolvere un problema, agisci. In caso contrario, lascia perdere per ora.