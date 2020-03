Oroscopo di oggi 5 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 5 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 5 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la sicurezza materiale e il comfort emotivo sono in primo luogo nella tua mente sotto i raggi della Luna del Cancro nutrente. Sei molto preoccupato di prenderti cura degli altri, ma chi si prende cura di te? Un utile Sagittario ti salverà se ne avrai bisogno.

Amore / Amicizia: la pressione per soddisfare i bisogni dei propri cari è enorme mentre la cura della luna in Cancro si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone. Tutti si aspettano qualcosa da te, ma chi ti fornisce il supporto di cui hai bisogno? Qualcuno potrebbe arrabbiarsi se ti metti per primo. Quando un aereo perde quota, si consiglia di fissare la maschera respiratoria prima di tentare di aiutare gli altri. Quindi, la cura di sé è fondamentale per prevenire incidenti e scottature.

Carriera / Finanza: un potente allineamento Plutone / Vesta significa una capacità di dirigere con successo tutte le tue energie verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi di carriera e guadagnare denaro necessario per fornire stabilità a te e ai tuoi cari. Puoi fare un significativo passo avanti nel processo a condizione che il sentimentalismo non offuschi il tuo giudizio. Quando si tratta di affari, si tratta di essere il giocatore più forte. Metti la faccia da gioco e inizia a fare crack.

Crescita personale / spiritualità: quando la pressione è attiva, scopri di cosa sei fatto. Non c'è dubbio che oggi scoprirai alcuni dei tuoi punti di forza. Può aiutare a contrastare alcuni dei dubbi che hai recentemente avuto su te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è una buona idea dedicare del tempo a conversare con un Cancro piuttosto che scambiare semplicemente saluti e continuare la giornata. Esprimere un interesse per la loro vita è un buon inizio e condividere ciò che ti sta succedendo potrebbe essere gratificante.

Amore / Amicizia: quando Mercurio contatta Venere, hai molto da dire sulla tua vita amorosa. Sei in contatto con i tuoi desideri e sai cosa vuoi. In caso contrario, una conversazione con un amico può aiutarti a chiarire ciò che stai cercando. Il prossimo passo è discutere con il tuo attuale, o forse futuro, interesse amoroso. Non puoi essere timido nel chiedere quello che vuoi.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado che rivisita l’Acquario può ispirarti a conoscere gli ultimi progressi nel tuo campo e darti il ​​potere di guidare idee inventive. Perché non riconnetterti con un leader visionario che parla la tua lingua? Dimostrare che sei davanti alla curva può renderti la persona che tutti cercano per l'innovazione. Hai tempo fino al 16 marzo per completare la tua missione.

Crescita personale / spiritualità: il tuo fascino e la tua bellezza brillano con Venere nel tuo segno. Fino al 3 aprile, avere un bell'aspetto all'esterno come ti senti all'interno sarà essenziale, quindi perché non aggiornare il tuo look? Prenota un appuntamento per un taglio di capelli o un nuovo tocco di colore. Aggiorna il tuo guardaroba con nuovi vestiti che ti entusiasmano quando ti vesti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: i tuoi bisogni si sentono super urgenti con la luna nel Cancro che brama la sicurezza, anche se i sentimenti non sono fatti. Mantenere le cose nella giusta prospettiva può aiutarti a rimanere sano di mente quando non ottieni ciò che desideri, in particolare da un riluttante Capricorno.

Amore / Amicizia: gli intensi desideri accesi dall'odierno allineamento Plutone / Vesta possono essere difficili da soddisfare. La connessione che brami deve soddisfare sia i tuoi bisogni sessuali sia quelli spirituali. Solo qualcuno che ti coinvolge nel modo più profondamente intimo sarà in grado di incontrarti dove sei. Se succede, può essere un'esperienza che cambia la vita. In caso contrario, il desiderio che ti rimane può ancora essere trasformativo perché ti renderai conto della profondità della connessione richiesta.

Carriera / Finanza: con la luna nel Cancro attento alla sicurezza, il denaro è nella tua mente. Tuttavia, le cose semplici possono diventare complicate quando la luna si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone. Sotto questa influenza disordinata, è meglio non sopravvalutare ciò che ci si può aspettare dagli altri né ciò che si può gestire da soli. Chiunque abbia un peso nel gioco sarà impegnato a prendersi cura dei propri interessi. Si consiglia cautela.

Crescita personale / spiritualità: non abbandonare una ricerca creativa semplicemente perché non può essere monetizzata. Non tutto ciò in cui investi dovrebbe richiedere di ottenere un rendimento. C'è qualcosa da dire per divertirsi e sviluppare le tue abilità senza un obiettivo finale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua sensibilità può essere un punto di forza o di debolezza. Oggi sarà utile ricordare che non tutto ciò che si sente personale riguarda te. A volte le persone, come un Capricorno di controllo, stanno solo facendo quello che fanno e non necessariamente ti hanno nel mirino.

Amore / Amicizia: un potente allineamento Plutone / Vesta indica la tua dedizione a sfruttare al meglio le tue relazioni con le persone che svolgono ruoli significativi nella tua vita. Per te, non c'è nulla di casuale in queste connessioni. Sei un passaggio o muori partner e amico. Ci sono stati momenti in cui non avevi le relazioni di supporto di cui avevi bisogno. Ti ha insegnato a fare tesoro di coloro che hanno le spalle. Trova un modo per esprimere la tua lealtà a qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: sembra che il mondo (o forse solo un importante alleato aziendale) sia contro di te mentre i pianeti del severo Capricorno si oppongono alla luna nel tuo segno. Ora prendi tutto a cuore, quindi non ci vuole molto a ferire i tuoi sentimenti. Fai del tuo meglio per rimanere obiettivo su ciò che accade e mantenere tutto a livello professionale. Non importa quale sia la tua relazione con un collega, si tratta di affari, non di amicizia.

Crescita personale / spiritualità: perché non iniziare la giornata con una pratica spirituale o leggere alcune pagine del tuo testo ispiratore preferito? Può fornire la prospettiva di cui hai bisogno per affrontare una giornata potenzialmente impegnativa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è davvero una buona cosa che tu sia una persona volitiva e coraggiosa. Potrebbe volerci tutta la tua forza e intraprendenza per superare la giornata. È meglio stabilire i tuoi confini con un Capricorno prima che ti spingano troppo lontano.

Amore / Amicizia: è una buona giornata per incassare le tue chips di amicizia e ottenere l'affetto extra di cui hai bisogno da un amico. Potresti aver bisogno del conforto e del supporto che solo qualcuno che ti prende veramente può offrirti. Fai un piano per incontrarti per un drink o un caffè. Sarà bello condividere ciò che sta accadendo nella tua vita con qualcuno a cui importa.

Carriera / Finanza: un potente allineamento Plutone / Vesta significa una dedizione per realizzare una svolta nella tua carriera. Se hai trovato la tua strada, compiere il tuo destino può sembrare una chiamata spirituale. Per coloro che sono ancora alla ricerca di un lavoro significativo, la tua disciplina e la volontà di lavorare sodo possono avvicinarti a ciò che dovresti fare. Tieniti forte alla tua vista e continua a staccare la spina.

Crescita personale / spiritualità: il conforto che cerchi potrebbe essere difficile da trovare. Mentre la sensibile Luna del Cancro si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone, potresti pensare che ci sia un complotto segreto per impedirti di avere la pace della mente. Ognuno ha un'agenda e non tutti sono sincronizzati. Vola sotto il radar il meglio che puoi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: hai disperatamente bisogno delle persone intorno a te per essere responsabili e gestire le loro attività. È super frustrante quando non fanno ciò che devono fare. Fortunatamente, c'è un Toro radicato nel tuo campo su cui si può fare affidamento per agire insieme.

Amore / Amicizia: nonostante i tuoi migliori sforzi per essere gentile e accomodante, a volte può essere difficile andare d'accordo con i tuoi amici. I sentimenti di qualcuno sono destinati a essere feriti quando l'emozionante Luna del Cancro si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone. Fai del tuo meglio per mantenere la calma e cerca di evitare di rimanere coinvolto nel dramma emotivo. Non sarà sempre così pazzo. Con l'amicizia, devi fare il duro con il liscio.

Carriera / Finanza: sfidare gli aspetti della Luna Cancro nella tua zona di lavoro di squadra può rendere difficile coordinare i tuoi sforzi con i colleghi. Ogni persona ha il suo programma e nessuno di loro è sincronizzato. È improbabile che raggiungerai un consenso su come fare le cose. C'è sempre domani, quindi cerca di non stressarti troppo di ciò che accade o non succede oggi.

Crescita personale / spiritualità: un potente allineamento Plutone / Vesta indica la tua devozione alla saggezza, alla verità e all'espressione creativa di sé. Trovare un significato nella tua vita e avere qualcosa in cui credere è cruciale in questi tempi folli. Segui dove ti porta il cuore. Un viaggio profondo potrebbe essere in serbo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: Conosci i tuoi alleati. Sarà utile avere persone leali alle quali puoi chiedere consulenza e supporto. Potresti aver bisogno di intelligenza e astuzia che solo un Gemelli può offrire. Controlla con loro durante il giorno per assistenza.

Amore / Amicizia: un potente allineamento Plutone / Vesta indica il tuo desiderio di costruire relazioni reciprocamente vantaggiose. Ti impegni a coltivare connessioni profondamente significative e durature con un partner romantico e i tuoi cari. Il tuo cuore è nel posto giusto. Sono le tue aspettative che potrebbero essere fuori dal comune. Ognuno ha la propria agenda. È fondamentale lasciare spazio a loro per essere in relazione con te in modo tale da soddisfare i loro bisogni.

Carriera / Finanza: con la luna in Cancro in cima alla tua carta, potresti trovarti sul sedile caldo. Mantenere la calma mentre tutti gli occhi sono puntati su di te può essere una sfida mentre la luna si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone. Non solo devi gestire le aspettative degli altri, ma devi anche far fronte alla pressione che metti su te stesso. Vai dolcemente e sappi che anche il tuo meglio potrebbe non riuscire a soddisfare i desideri di qualcuno. Sono loro, non tu.

Crescita personale / spiritualità: dì una preghiera anche se non credi in un potere superiore. Puoi pregare per le forze della natura o per il tuo sé più alto e migliore. Chiedi la chiarezza e la saggezza di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: l'impulso di scappare è irresistibile; tuttavia, ciò che è richiesto oggi è che ti attacchi e affronti ciò che sta accadendo nel tuo mondo. Questo include essere lì per gli altri. Un Cancro che sta attraversando un momento difficile potrebbe usare un piccolo backup.

Amore / Amicizia: un potente allineamento Plutone / Vesta indica la tua dedizione a lavorare sulle relazioni. Se sei attaccato, questo potrebbe significare impegnarti nella terapia di coppia o parlare da solo dei tuoi problemi. I singoli Scorpioni possono essere intenzionati a imparare il più possibile su come avere una relazione sana e duratura. Leggi un libro o parla con qualcuno in una relazione felice. Non sei mai stato più determinato a far funzionare le tue relazioni.

Carriera / Finanza: il diavolo è nei dettagli. La ramificazione in una nuova direzione può essere impossibile se non hai assistito ai punti più fini del tuo piano. La Luna Cancro nella tua zona di crescita che si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone suggerisce che dovrai respingere le sfide da tutte le direzioni prima di poter andare avanti con quello che vuoi fare. Forse questo è l'Universo che ti segnala di rallentare?

Crescita personale / spiritualità: mantenere il tuo senso dell'umorismo è fondamentale quando diventa pazzo intorno a te. Se vieni coinvolto nel dramma e ti trasformi in un affronto personale, hai perso il gioco. Mantieni la tua vibrazione e non esca.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non puoi abbandonare tutte le emozioni che provi senza impazzire. A volte, devi arrenderti e seguire il flusso. Prendere le cose con calma può rendere più facile affrontare un Capricorno che sembra determinato a farti passare dei momenti difficili.

Amore / amicizia: i desideri contrastanti possono rendere una giornata stimolante con il tuo interesse amoroso. Ottenere i tuoi desideri emotivi o sessuali può avere un prezzo che non sei sicuro di voler pagare. Quindi, è meglio non essere troppo bisognoso. I single centauri dovrebbero pensare due volte a una relazione romantica. Potrebbe rivelarsi complicato dal punto di vista emotivo e più problemi di quanto valga la pena. In tutte le questioni relative all'amore, cerca di mantenerlo semplice.

Carriera / Finanza: le questioni finanziarie che coinvolgono debiti o risorse condivise possono essere complicate da gestire in quanto la luna in Cancro attenta alla sicurezza si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone. Ci sono troppe variabili da considerare e troppe parti mobili di cui tenere traccia. Tra un giorno o due, dovrebbe essere molto più semplice valutare le tue opzioni. Se devi agire oggi, fallo con estrema cautela.

Crescita personale / spiritualità: non essere in grado di provvedere ai tuoi bisogni materiali è una situazione in cui non vorresti mai essere. Un potente allineamento Plutone / Vesta suggerisce che puoi usare tutte le tue abilità e risorse per garantire che quello scenario non si realizzi mai.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: è molto importante ascoltare gli altri e ascoltare le loro preoccupazioni. Sicuramente sorgeranno problemi se si passa attraverso e si fanno le cose a modo tuo. Potresti non essere dell'umore giusto per affrontare un cancro esigente, ma probabilmente non è possibile evitarlo.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potresti bloccare le corna quando non ascolti i loro bisogni. Mentre la Luna del Cancro emotivo si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone, sorgono problemi dovuti a programmi contrastanti. Vuoi avere ragione? O vuoi essere felice? C'è qualcosa da dire: "Coniuge felice, casa felice". I singoli Capricorni stanno diventando forti, e non è una buona cosa. Qualcuno a cui tieni potrebbe sentirti sopraffatto dalla tua energia.

Carriera / Finanza: sei pronto a consegnare per i piani alti, ma poiché le piazze della luna hanno dedicato Giunone, potresti non capire ciò che è necessario. Le tue idee su ciò che richiede un lavoro potrebbero essere diverse da ciò che ci si aspetta. Prenditi il ​​tempo per ascoltare e porre domande se sei confuso. Può aiutarti a evitare complicazioni inutili.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività e il potere di auto-espressione sono immensi. Un potente allineamento Plutone / Vesta rivela la tua capacità di incanalare tutti i tuoi punti di forza e abilità in qualcosa che mostri al mondo chi sei. Questo può essere un momento importante per gli artisti e coloro che hanno un dono da offrire al mondo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei in vena di occuparti degli affari, anche se potrebbe essere molto più facile a dirsi che a farsi. Gli ego fragili potrebbero rendere difficile portare a termine le cose. Percorri attentamente un Ariete temperamentale. Non si sa mai cosa potrebbe scatenarli.

Amore / Amicizia: tu e il tuo partner non parlate la stessa lingua. Lo scontro di luna con Giunone impegnato suggerisce che una persona è focalizzata sul quadro generale mentre l'altra ha preoccupazioni più pratiche. Questo esploderà a condizione che non si spinga il tuo programma. Lascialo andare per ora. Un conflitto simile potrebbe sorgere per i singoli acquari in quanto non sei sicuro di dover andare per il sogno o cercare un partner più pratico. Forse c'è un punto dolce tra i due estremi?

Carriera / Finanza: problemi di comunicazione e programmi nascosti minacciano di gettare una chiave nel lavoro mentre la coscienziosa Luna del Cancro si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone. Ciò può rendere difficile l'accesso alle informazioni richieste per completare correttamente un compito. Mettere in discussione le conoscenze di qualcuno potrebbe innescare un conflitto, quindi sii consapevole di ciò che dici. Quando le condizioni sono così caotiche, è meglio concentrarsi su semplici compiti che è possibile completare da soli.

Crescita personale / spiritualità: un potente allineamento Plutone / Vesta supporta la guarigione di ferite profonde ed emotive. Possiedi la forza e la resilienza di cui hai bisogno per fare un forte sollevamento emotivo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 5 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: l' atmosfera stravagante può aiutarti a rimanere illeso durante una giornata potenzialmente impegnativa. Assicurati solo che un autorevole Capricorno non pensi di non prendere sul serio le cose. Puoi rispondere in modo appropriato senza prendere a cuore i problemi.

Amore / Amicizia: sei in vena di divertirti, ma mentre la temperante Luna del Cancro si scontra con Giunone, Giove, Eris e Plutone, un amico o il tuo interesse amoroso potrebbero piovere sulla tua parata. Sotto questa spigolosa influenza, gli ordini del giorno contrastanti possono rendere difficile concordare un piano. Non c'è motivo per cui dovrebbe rovinare il tuo umore felice. Se non riesci a risolverlo, trascorri del tempo su un hobby o fai qualcosa di divertente da solo.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci una notevole pressione per inchinarsi alla visione di un gruppo mentre la luna si oppone ai pianeti nella tua zona di lavoro di squadra. Tuttavia, hai le tue idee, quindi non sarai così veloce a cedere. Se hai intenzione di resistere, assicurati che le idee che difendi valgano la pena. È improduttivo sfidare continuamente uno sforzo di squadra. Quindi, è fondamentale scegliere saggiamente le tue battaglie.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo si intensifica quando la sensibile Luna del Cancro si allinea con il tuo sovrano, Nettuno. Oggi, l'intuizione e l'immaginazione sono i tuoi punti di forza più potenti. Possono aiutarti a risolvere problemi in cui la logica non è all'altezza. Guarda oltre l'ovvio e punta a soluzioni più creative.