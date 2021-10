Oroscopo di oggi 5 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 5 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna oscura in Bilancia e la tua casa di coppia possono richiedere un'analisi approfondita delle tue relazioni più importanti. Puoi semplicemente osservare cosa sta succedendo senza giudicare? Con Gemelli e Acquario, c'è molto di più nella storia.

Amore/Amicizia: esaminerai troppo a fondo una preoccupazione relazionale e diventerai paranoico al riguardo o presumerai di aver capito tutto mentre Mercurio mentale nella tua zona di partnership si scontra con Nettuno intuitivo. Quando leggi troppo nelle cose, puoi diventare piuttosto pazzo. Interrogare il tuo partner ti farà solo sembrare un pazzo. In alternativa, se senti odore di fumo, dovresti cercare il fuoco. Non aspettare di essere avvolto dalle fiamme per riconoscere finalmente che qualcosa non va nella tua relazione.

Carriera/Finanza: solo perché sai che una persona ti darà i soldi, le risorse o il supporto di cui hai bisogno, non significa che dovresti chiedere. Dovresti essere cauto nell'incassare l'affetto di qualcuno per te mentre Venere e Marte si scontrano. Non essere pigro, Ram. Se sei in grado di gestire la tua attività, probabilmente dovresti. Risparmia una richiesta di soccorso per quando sei veramente in difficoltà.

Crescita personale/spiritualità: con l'indeciso Sole della Bilancia in contrasto con la percettiva Pallade, potresti avere difficoltà a possedere la tua intuizione. Non puoi sempre affidare la tua autorità ad altri. Prima o poi dovrai fidarti del tuo istinto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna oscura in Bilancia e la tua zona di produttività ti spingeranno a chiudere i conti in sospeso. Un Gemelli può avere suggerimenti su come portare a termine un progetto. Se hai bisogno di assistenza per il sollevamento di carichi pesanti, chiedi a un Acquario di intervenire.

Amore/Amicizia: con il Sole della Bilancia che si scontra con la guerriera Pallade nel tuo settore sociale, potresti avere difficoltà a esercitare la tua autorità in un'amicizia o in un gruppo, in particolare se stai collaborando per raggiungere un obiettivo condiviso. Incoraggia tutti a passare il testimone piuttosto che avere un singolo individuo a dirigere lo spettacolo. Creerà relazioni più armoniose nel presente e legami più forti nel lungo periodo.

Carriera/Finanza: una nuvola di confusione può aleggiare sui tuoi affari mentre Mercurio mentale si scontra con l'evasivo Nettuno. Questa atmosfera oscura può rendere difficile collaborare a un incarico. Istruzioni vaghe o informazioni errate potrebbero bloccare i tuoi progressi. Lo scenario peggiore è che qualcuno metta deliberatamente una chiave inglese nei lavori. Invece di sorvolare sui dettagli, dovrai controllare e ricontrollare i fatti e le cifre. Potrebbe sembrare eccessivo, ma è meglio prevenire che curare.

Crescita personale/spiritualità: alcune persone che ti danno fastidio lo fanno a tuo vantaggio, mentre altre sono semplicemente degli idioti. Vale la pena conoscere la differenza. Fidati della persona fastidiosa che ti spinge a dare il meglio di te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna oscura ti spinge a chiudere le questioni in sospeso con questioni relative a progetti creativi, bambini e alla tua vita amorosa. Domani inizia un nuovo ciclo. Oggi dovresti decidere cosa è pronto per finire. Può coinvolgere una Bilancia.

Amore/Amicizia: potresti essere riluttante a impegnarti nella tua vita amorosa mentre Venere e Marte si scontrano. Spruzzare a una data darà il risultato desiderato? O rimarrai con un buco nel cuore e nel portafoglio? Se non lo senti, gioca con calma. Non è necessario che si tratti sempre di gesti grandi, romantici (e forse costosi). Siediti e guarda come vanno le cose.

Carriera/Finanza: le tue idee spiritose e le tue osservazioni umoristiche potrebbero mancare il bersaglio mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con il losco Nettuno nella tua zona di carriera. Suona bene nella tua testa, ma quando parli, qualcosa si perde nella traduzione. Potresti trovare difficile capire da dove provenga il tuo supervisore o un'altra figura influente. Quindi, potrebbe essere difficile seguire le loro indicazioni se non sei chiaro su ciò che vogliono. Fai domande, ma non aspettarti risposte che capirai.

Crescita personale/spiritualità: potresti chiederti come raggiungerai il tuo destino quando il sole e Pallade si scontrano. Ti stai vendendo troppo? O non fare abbastanza per attirare l'attenzione sui tuoi talenti? La guida di un sensitivo di fiducia può aiutarti a decidere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 5 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna oscura in Bilancia è il momento perfetto per nidificare e riposare. Legare le questioni in sospeso con le preoccupazioni domestiche e familiari fornirà una sensazione di soddisfazione. Rivolgiti a un Gemelli per chiedere aiuto con una questione privata. Lo terranno riservato.

Amore/Amicizia: nonostante il tuo desiderio di divertirti, potresti essere un po' irritabile quando Venere nella tua zona romantica e ricreativa si scontra con l'esuberante Marte. Se hai una lamentela legittima, toglila dal petto. Tuttavia, se le tue mutandine sono in torsione senza una buona ragione, toglile. Non lasciare che la tua atmosfera lunatica rovini il divertimento di nessuno. Allacciatevi e seguite il programma.

Carriera/Finanza: ci sono così tante cose da imparare e così tanti percorsi da esplorare. Non farti ingannare pensando che puoi o dovresti fare tutto. Con Mercurio mentale in disaccordo con il fantasioso Nettuno nella tua zona di esplorazione, potresti cadere nella tana di un coniglio mentre progetta il tuo prossimo grande piano. Prima di intraprendere quello che potrebbe essere un viaggio infruttuoso, considera se la tua ricerca è allineata con i tuoi obiettivi attuali. In caso contrario, archiviarlo per essere rivisto in un secondo momento.

Crescita personale/spiritualità: potresti chiederti se stai esternalizzando troppa autorità a un insegnante o un mentore mentre il Sole della Bilancia e Pallade si scontrano o, forse, non ti fidi abbastanza di loro. Onora la saggezza senza investire in un culto della personalità.